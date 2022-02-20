В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція
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Правоохоронці викрили групу осіб, які займалися організацією проплачених мітингів, зокрема під Офісом Президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Як зазначається, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели 19 лютого санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій. За даними правоохоронців, ця група безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, які за грошову винагороду брали б участь у мітингах.
"Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб", - зазначають правоохоронці.
Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із гаслами, "чорнові" записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.
Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи.
Будь ласка, зачекайте...
типа не дружимо!
Тітушки і бомжі це учасники А не організатори.
Пэтя Шуфрича посадил,а Зеля выпустил?
І мітингує постійно на ТВ!, не криючись!
воно маленьке, воно пужаеться...
- Я ще не вирішив!
- Чому?
- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди і сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
чи воно мені потрібно подумаю вранці....
Сьогодні збір планувався біля ватутіна
То все через те що не прийнятий закон про колаборантів, але з іншого боку доведеться саджати своїх, того ж бєню (за забитую кровь і танки во львове)
И ещё..чтоб два раза не вставать... На проклятом Западе (и Востоке - Япония, Ю КОрея, Тайвань, Таиланд) уже больше ста лет норма, что профсоюз или иная проводящая законную акцию организация кормит собравшихся... или дает "кормовые" деньги.
Это норма человеческого отношения к людям - не понятная и презираемая Совком и совкодрочерами типа х**лов и зелёных подх**ловников...
А ну - простоять весь день на морозе без еды и теплого чая ! 500 гривен в центре Киева - это на сколько перекусов, даже в самом дешевом продуктовом магазине ? И если я - организатор позвал тебя поддержать акцию и ты откликнулся - то покормить - это акция подкупа или нормальной человеческой взаимоподдержки ?!
Нет, я конечно понимаю, что 30 000 баксов в конверте депутату - это не проплаченные, а 500 гривен демонстранту на еду - это проплаченные..Я не понимаю пределов наглости зелёной плесени.
Основной посыл "Не критикуйте ЗЕ бо скажем, что вы на Россию работаете".
Так ЗЕ уже давно не критиковать, а убирать надо. По сути все, что сейчас устраивает РФ, делается ради запугивания этого недомерка.