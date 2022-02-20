В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція

Правоохоронці викрили групу осіб, які займалися організацією проплачених мітингів, зокрема під Офісом Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як зазначається, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели 19 лютого санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій. За даними правоохоронців, ця група безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, які за грошову винагороду брали б участь у мітингах.

"Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб", - зазначають правоохоронці.

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Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із гаслами, "чорнові" записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи.