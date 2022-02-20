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В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити

Правоохоронці викрили групу осіб, які займалися організацією проплачених мітингів, зокрема під Офісом Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як зазначається, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели 19 лютого санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій. За даними правоохоронців, ця група безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, які за грошову винагороду брали б участь у мітингах.

"Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб", - зазначають правоохоронці.

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Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із гаслами, "чорнові" записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
забавно...вроде бы правильно всё сделали...но Шуфрич всё ещё на свободе - грош цена таким облавам...
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20.02.2022 05:20
+37
опзж в повному складі повинно бути депортовано на отєчєство.
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20.02.2022 05:49
+31
Згинь нечисть ОПЗЖопинська 😡
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20.02.2022 05:50
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Згинь нечисть ОПЗЖопинська 😡
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20.02.2022 05:50 Відповісти
А вот облом тебе, митинги должны были быть под лозунгами "мызамир", "рассияприди" и "какаяразницакакойфлаг". Мне эти лозунги кого-то совсем другого напоминают...
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20.02.2022 07:28 Відповісти
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20.02.2022 07:42 Відповісти
А мы им платим пенсии.
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20.02.2022 08:31 Відповісти
По повній їх!
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20.02.2022 02:24 Відповісти
ми ж з кацапньою
типа не дружимо!
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20.02.2022 04:09 Відповісти
и кто эти особы?
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20.02.2022 05:18 Відповісти
Тітухани проплачені і бомжі 😠
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20.02.2022 05:52 Відповісти
бомжи организовывали митинги? у вас с головой всё в порядке?
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20.02.2022 06:11 Відповісти
У нього так,А у тебе Ооой боляче щось дуже.

Тітушки і бомжі це учасники А не організатори.
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20.02.2022 09:21 Відповісти
забавно...вроде бы правильно всё сделали...но Шуфрич всё ещё на свободе - грош цена таким облавам...
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20.02.2022 05:20 Відповісти
Досить в толерантність грати, опзж повинна сидіти в повному складі, інакше люди їх скоро самі перестріляють к путєнской матєрі.
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20.02.2022 08:55 Відповісти
Забавно...Вроде бы все правильно сделали,но всегда найдется мурло,которому все равно что-то не так.
Пэтя Шуфрича посадил,а Зеля выпустил?
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20.02.2022 10:50 Відповісти
Нехай Крим повертають!
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20.02.2022 05:24 Відповісти
опзж в повному складі повинно бути депортовано на отєчєство.
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20.02.2022 05:49 Відповісти
НЕ департировано, а посажено в тюрьму
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20.02.2022 06:51 Відповісти
Шуфрича шукайте, перший проплачений паРашею мітингар!
І мітингує постійно на ТВ!, не криючись!
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20.02.2022 05:59 Відповісти
ніхт обіжатен бубен...
воно маленьке, воно пужаеться...
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20.02.2022 06:30 Відповісти
- Пане президенте! Кажуть - ви збираєтеся балотуватися в президенти України на другий строк?

- Я ще не вирішив!

- Чому?

- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
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20.02.2022 07:55 Відповісти
на самому ділі це сумно....
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20.02.2022 07:59 Відповісти
Знаєш чому щезла маса народів і їх найменування стерлися в людській пам"яті а євреї вижили? Тому що вони навчилися сміяться навіть над своїми бідами Це була "захисна реакція" - щоб не впадать у відчай Бо саме відчай робить людей безсилими - нездатними до спротиву і виживання ("Блазня" до євреїв не причисляй! Він не "єврей а "маланець")

Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди і сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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20.02.2022 08:14 Відповісти
дякую - дуже познавательно..
чи воно мені потрібно подумаю вранці....
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20.02.2022 08:32 Відповісти
Спокійної ночі! А у нас вже ранок - дев"ята година!
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20.02.2022 08:35 Відповісти
8:39
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20.02.2022 08:39 Відповісти
Пояснюю "хитрість " української мови: "дев"ята година" починається у 8:01 і продовжується до 9:00
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20.02.2022 09:25 Відповісти
Так може треба і самим чомусь вчиться щоб" не стертись в памяті людській, та вижить",Особливо навчиться обєднанню, як це можуть робити,коли треба і вигідно єреї,жиди, та інші ашкенази,сефарди маланці і т, д?Тренування мізків та печінки -одне одному не заважає. але не в усих можливе од природи, Може пора довести, що ми хоч і рідня з кацапами,але дуже й дуже далека?
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20.02.2022 09:24 Відповісти
Я нікому не заважаю це робить!
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20.02.2022 09:26 Відповісти
От і покажуть вибори українського президента,а не нинішнього, якому дали владу у тому числі й ті.що" нікому не заважали" .та ще й боролись з вітряками,замість того, щоб думать про країну , а не про себе красивого,і не голосувать проти когось, а за щось. Є ж реальність ,а є фантазії.
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20.02.2022 14:51 Відповісти
Судя по тому, что написано на плакатах, митинги организовывали Дерьмак и Зеля.
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20.02.2022 07:04 Відповісти
В телеграм-каналах про пошук роботи повно відповідних обяв. Для чоловіків 18-60 років в тактичному або спортивному одязі.
Сьогодні збір планувався біля ватутіна
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20.02.2022 07:18 Відповісти
alt39
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20.02.2022 07:54 Відповісти
alt 0146
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20.02.2022 10:55 Відповісти
Если ФОПы митинговали, то это проплаченные кацапами митинги. Ну и кто вас, после этого, умными назовет.
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20.02.2022 07:36 Відповісти
Інформація несерйозна оскільки все керівництво поліції в Україні та й рядові працівники - всі проплачені і готові повбивати всіх пересічних українців за їхнє бажання жити за законами та Конституцією
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20.02.2022 07:50 Відповісти
Організатори мітингів ще ті сукі, невже за тисячі доларів немож було виготовити нормальні читабельні яскраві банери, гроші зажали або рабіновіч з собою забрав. От і пишуть фломастерами для дитсадка на обгортковому папері (низькоякісний папір з рулона порізаний на А4, який продають як економ).
То все через те що не прийнятий закон про колаборантів, але з іншого боку доведеться саджати своїх, того ж бєню (за забитую кровь і танки во львове)
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20.02.2022 07:55 Відповісти
так то ж були організатори на підтримку "палитическое преследование" .
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20.02.2022 10:43 Відповісти
Они же и организовывали сепаратизм Донбасса в 2014, хотя потом инициативу перехватила Рашка, всё равно всех рыгианалов надо было пересажать за сепаратизм.
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20.02.2022 08:35 Відповісти
по3бавити циx істот всіx прав і 3а колючий дріт
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20.02.2022 08:37 Відповісти
Верхушка ОПЗЖ.. НАШИ.. партии ШАРИЯ на территории Украины должны быть арестованы и изолированы, жаль что на это не хватает политической воли в течении 8 лет. ( при чем арест это наиболее "мягкий" вариант для вражеской агентуры внутри воюющей восемь лет страны)
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20.02.2022 10:10 Відповісти
А може таких ,,кориспондентів,,підвішувати за яйця.Висер зробив але так і не повідомів ні хто є організаторо ні чія це ініціатива.Та і до Бутусова виникає запитання,як цензор таку провокаційну та без личину допускає до публікації?Адже тыльки за слово,,жид,, Бутусов блокує на тиждень або два.А тут така примарна інформація а бутусовські посыпаки її друкують не надаючи інформацію хто автор.
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20.02.2022 10:11 Відповісти
Лукашенковско-******** текст. С показать полицейскую съёмку как деньги раздавали? Сетевые сообщения с оповещениями о сборе и оплате...ну хоть какие- то доказательства - это, конечно, лишнее... Сказали "оплаченные" - значит оплаченные, мы не читали , но осуждаем, расстрелять собаку Троцкого, величайшая катастрофа -гибель Совка....

И ещё..чтоб два раза не вставать... На проклятом Западе (и Востоке - Япония, Ю КОрея, Тайвань, Таиланд) уже больше ста лет норма, что профсоюз или иная проводящая законную акцию организация кормит собравшихся... или дает "кормовые" деньги.

Это норма человеческого отношения к людям - не понятная и презираемая Совком и совкодрочерами типа х**лов и зелёных подх**ловников...
А ну - простоять весь день на морозе без еды и теплого чая ! 500 гривен в центре Киева - это на сколько перекусов, даже в самом дешевом продуктовом магазине ? И если я - организатор позвал тебя поддержать акцию и ты откликнулся - то покормить - это акция подкупа или нормальной человеческой взаимоподдержки ?!

Нет, я конечно понимаю, что 30 000 баксов в конверте депутату - это не проплаченные, а 500 гривен демонстранту на еду - это проплаченные..Я не понимаю пределов наглости зелёной плесени.
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20.02.2022 10:15 Відповісти
Ібо нєфіґ! Американці під час другої світової війни миттєво створили спец табори, куди до самого закінчення бойових дій помістили власних!!! громадян японського і німецького походження. І як бачимо, не постраждали ні права людини, ні демократія. Тому такі ж заходи потрібно запровадити і в Україні. Провести фільтрацію приїжджих із зони бойових дій, із Білорусі та з кацапстану. Можливі випадки, коли благовірний загрібає криваве бабло у рядах "народних міліцій", на яке супружиця скуповує скажімо у Львові квартири. З липкої руки Садового, який, як подейкують з кожного квадратного метра новобудов має солідні гроші, у ці новобудови масов заселяють я "біженці" навіть і з назагал благополучного Маріуполя. По львівських пабах можна бачити згуртовані компанії здорових мужиків з кацапською говіркою, які крадькома, а інколи і не дуже крадькома нахвалюють длнр. Цих я б із зони ООС просто не випускав. Нехай боронять свої будинки, а не займають чужі. Напевне мої слова не всім сподобається, але я не вигадкою нічого нового. Про це говорять львів'яни, це саме колись робили американці. Інколи для безпеки цілого міста краще ввести певні обмеження стосовно невеликої частини його жителів.
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20.02.2022 10:38 Відповісти
Ноль конкретики.

Основной посыл "Не критикуйте ЗЕ бо скажем, что вы на Россию работаете".

Так ЗЕ уже давно не критиковать, а убирать надо. По сути все, что сейчас устраивает РФ, делается ради запугивания этого недомерка.
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20.02.2022 10:53 Відповісти
 
 