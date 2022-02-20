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Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися у найбільшу після Другої світової війну в Європі.

Про це він заявив у інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабів", - заявив Джонсон.

"Треба дивитися не просто на вторгнення зі сходу через Донбас, але згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив прем'єр-міністр Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон застерігає РФ: У разі вторгнення до України ми запровадимо санкції, а потім відкриємо "матрьошку"

Джонсон додав: "Я думаю, що багато людей повинні розуміти, яку величезну ціну це може потягти за собою з погляду людських життів, причому не лише українців, а й росіян".
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Топ коментарі
+17
Перекройте все счета миллиардерам из раши и стран ОДКБ заранее - и банду Кремля вынесут вперёд ногами
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20.02.2022 09:42
+14
Ну очевидно для того щоб знищити найбільшого терориста в світі, якого доречі виростили Німеччина і Франція в великій степені, доведеться воювати.
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20.02.2022 09:37
+12
Думаю пора нато закрывать небо над Украиной и вводить на время бесполетную зону и сбивать любой военный самолёт с территории России или беларуси
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20.02.2022 10:01
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Прочитал заголовок и не хрена не понял об чом заявил Джонсон
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20.02.2022 09:35 Відповісти
Это "мастера заголовка". В первом абзаце все нормально изложено.
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20.02.2022 09:45 Відповісти
А кто читает до/после второго абзаца?
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20.02.2022 09:49 Відповісти
Он правильно сказал, что война будет не только в самой Украине, а и на большей части росии, потому что московиты такие дурные что начнут бить по городам государств членов НАТО.
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20.02.2022 09:57 Відповісти
Не будеш вчити уроки - то так дурнем і проживеш.
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20.02.2022 11:23 Відповісти
Что непонятно?
Кремлевские башни хотят все страны бывшего Варшавского Договора.
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20.02.2022 11:59 Відповісти
Боріс-все буде Україна...
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20.02.2022 09:35 Відповісти
Брис і Поборете)
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20.02.2022 09:43 Відповісти
Ну очевидно для того щоб знищити найбільшого терориста в світі, якого доречі виростили Німеччина і Франція в великій степені, доведеться воювати.
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20.02.2022 09:37 Відповісти
скорее бы уже наступ, шоб раше был трындец, а мы отвоевали ростов и бакунь!!!!
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20.02.2022 09:38 Відповісти
теперь модно говорить інвазія)
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20.02.2022 09:43 Відповісти
Сейчас как по мне время икс шоб отвоевать оккупированный домбас, а то и ккрысм. Союзники нас так затарили оружием, шо бездействие приравнивается к имотенчичеству!"!!!
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20.02.2022 09:45 Відповісти
палишься)
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20.02.2022 09:49 Відповісти
И кому ты там на Кубани или в Ростове нахер всрався?
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20.02.2022 09:58 Відповісти
чини переводчик, лапотник)) "в великій степені"
эта "степень" как раз показатель твоих неудачных попыток писать по-украински)
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20.02.2022 09:42 Відповісти
ЧОМУ НЕ НАКРИЛИ УКРАЇНУ ЗАЛІЗНИМ КУПОЛОМ?
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20.02.2022 09:42 Відповісти
Спитай у одноплемінників зелепня.
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20.02.2022 09:55 Відповісти
Перекройте все счета миллиардерам из раши и стран ОДКБ заранее - и банду Кремля вынесут вперёд ногами
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20.02.2022 09:42 Відповісти
Тот,кто и сейчас покупает. Арабские шейхи. А конфискация наличности кацапских нацистов обеспечит Великобританию на десятилетия вперёд
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20.02.2022 09:53 Відповісти
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20.02.2022 09:45 Відповісти
😻
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20.02.2022 12:05 Відповісти
Дуже схожий на мого кота Бакса.
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20.02.2022 12:38 Відповісти
Российская оккупационная власть приступила к принудительной мобилизации гражданских на Донбассе. Мужчин начали похищать. Об этом в Telegram сообщил украинский журналист, военкор Андрей Цаплиенко. РФ, организовав эскалацию на Донбассе, начала силой забирать мужчин ОРДЛО в ряды так называемых "армейских корпусов" "Л/ДНР", которые неофициально подчинены командованию Южного военного округа ВС РФ. "Сегодня (19 февраля - ред.) люди в военной форме зашли в греческое село (Стила - ред.) и силой увезли в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых 5 лет. Другой мужчина, имени которого я не буду называть, уже второй день скрывается от принудительной мобилизации оккупантов", - сообщил Цаплиенко. Он отметил, что жители этого села, которому не посчастливилось находится на территории, захваченной Россией, обратились к послу Греции в Украине с просьбой о помощи и разглашении. А тем временем, всем мужчинам в ОРДЛО массово приходят СМС с требованием явиться в оккупационные комиссариаты. "Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонения от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", - говорится в этих сообщениях. Стоит отметить, что оккупанты на время эскалации запретили выезд из террористических "Л/ДНР" в Россию и свободные территории Украины всех мужчин призывного возраста

https://www.dialog.ua/war/246697_1645342014
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20.02.2022 09:46 Відповісти
"Мужчин начали похищать"

О, как хоят моротворцев то на Донбассе.
Даже обещанные 10 тысяч рублей эвакуированным не соблазняют.
Твою ж мать.
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20.02.2022 12:01 Відповісти
Поки британці говорять - Суомі роблять.Вітаймо збірну маленької Фінляндії з перомогою 2:1 над кацапстаном.
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20.02.2022 09:55 Відповісти
Финская военщина устроила провокацию...))
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20.02.2022 11:32 Відповісти
Война конечно не самый удачный выход, но с другой стороны чем больше сдохнет росцеян тем быстрее все закончиться
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20.02.2022 09:57 Відповісти
********* зажимает Украину с трёх сторон и привлекает ОДКБ для усиления и снятия с себя индивидуальной ответственности. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Тоталитарная мразота собралась объединится для сохранения вечной власти. Без Украины пазл не соберётся. Враг будет лезть и мы должны объединиться внутри и с Западом, чтобы нас не закрыли опять в тюрьме народов.
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20.02.2022 09:59 Відповісти
Кроме величайшей Озабоченности, нужно действовать чтоб ошибок не допускать. Вы же сами раскормили *****, и сейчас с больным дедом пытаетесь найти общий язык.
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20.02.2022 09:59 Відповісти
Думаю пора нато закрывать небо над Украиной и вводить на время бесполетную зону и сбивать любой военный самолёт с территории России или беларуси
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20.02.2022 10:01 Відповісти
https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/985996302319154/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
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20.02.2022 10:14 Відповісти
У гострій ситуації треба - ще більше загострювати.
Не треба сцяти в компот, бо жодні поступки з рашкою - не працюють.
Приклад тому - здача Криму.
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20.02.2022 10:20 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися у найбільшу після Другої світової війну в Європі. - варто , щоб і США , Англія і всі країни ЄС І НАТО вважали, якщо ми зараз не візьмемо Україну в НАТО , то ми найбільшу війну в Європі відкладаємо "на потім", котра так чи інакше буде розпочата рашистом. Якщо ми зараз же не візьмемо Україну в НАТО і не дай Боже рашист задумає розпочати війну , тоді ми станемо співучасниками у народженні такої війни,і з нашого дозволу ,та багаторічної стурбованності , ми цю війну допустили.
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20.02.2022 10:22 Відповісти
При всей активности и сложности антипутинской комбинации Запада, всё же нет у него понимания и решимости. Резко, без объявления, по тайному запросу украинского правительства перекиньте в Украину авиаполк F-35 и одну бригаду американских десантников - И ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ. Объявляет США, что будете иметь дело с нами - и не рискнёт путяра в зарубу идти. Просто отползёт и всё. Не будет он ядерными бомбами кидаться, это бред.
А иначе - куча трупов и долго разгребать последствия придётся. И ещё непонятно, какими они будут, эти последствия.
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20.02.2022 10:22 Відповісти
а если рискнет? амеры должны потерять своих из-за нас?
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20.02.2022 15:56 Відповісти
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скликає Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів через ризик подальшого вторгнення Російської Федерації в Україну

Про це інформує Державний департамент Сполучених Штатів Америки.
Джо Байден продовжує слідкувати за ситуацією, яка розгортається в Україні. Зокрема, він постійно отримує інформацію від своєї команди національної безпеки. У відомстві наголошують, що, згідно з даними, якими володіє президент США, Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.
"Президент Байден продовжує стежити за ситуацією, що розвивається в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про події на місцях. Вони підтвердили, що Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну", - наголошують у Державному департаменті.
Президент США отримав оновлену інформацію про зустрічі віцепрезидентки США Камали Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки з президентом України Зеленським, головою Єврокомісії фон дер Ляєном, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, лідерами країн Балтії (прем'єр-міністром Естонії Калласом, президентом Левітом). Латвії та президент Литви Науседа), канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та іншими союзниками та партнерами.
20 лютого Джо Байден має намір скликати засідання Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки щодо ситуації в Україні
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20.02.2022 10:25 Відповісти
Боже бережи Королеву,,,
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20.02.2022 10:26 Відповісти
Пока под угрозой войны идет невиданное доселе давление на Украину по выполнению минских соглашений о капитуляции. Надо просто посылать всех нах. И всё. Никакого вторжения, никакого минска не будет
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20.02.2022 10:28 Відповісти
Даже в случае начала вторжения надо посылать всех нах...

Длительную кампанию русские просто не выдержат.
А Запад, если хочет нас принудить к миру, не сможет долго игнорировать общественное мнение, если тут заруба начнётся.
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20.02.2022 10:37 Відповісти
Брехня , тиск це коли б Джонсон закликав би паралельно до перемовин .
Й секретар НАТО теж робив такого роду заяви .
А крім Шольца та Макрона жодний лідер вже до нічого не закликає .

Й те що роблять англосакси дуже не подобається французам й німцям .

Англосакси зараз демонізують ***** в очах свої виборців . Й ніякого тиску .
Що зброя для українців це теж "тиск" ?!

Янки під час другої світової , що б переконати свої виборців давати кошти на війну , посилати синів за океан малювали Гітлера з рогами й копитами . Й росповсюджували чутки , що він людожер .
Англосакси лякають своїх громадян , а не українців .

Це дуже довга робота . Переконати кожного , що в Кремлі сидить ворог людства й військовий злочинець .
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20.02.2022 11:11 Відповісти
Джонсон не закликає

крім Шольца та Макрона Байден/Блинкен нонстоп закликає
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20.02.2022 12:14 Відповісти
👍
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20.02.2022 15:58 Відповісти
Блескуча робота англо-саксів по повній демонізації ***** й його банди в очах їх виборців в їх країнах .

На превеликий жаль , Макрон й Улоф Шольц роблять інше й закликають чергові перемовини ... about nothing як то кажуть .
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20.02.2022 11:01 Відповісти
А чому 6-й флот досі не у Чорному морі?
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20.02.2022 11:02 Відповісти
Тому що Чорне море для такого флоту це лохань, де вони будуть як на долоні і де їх буде легко знищити або нейтралізувати. Навіть назад вийти може бути проблема, тому що єдиний вузенький вихід це Босфор.
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20.02.2022 13:56 Відповісти
Замахав пуцкін! Та нападай вже!
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20.02.2022 11:19 Відповісти
простите господа европейцы.... но вы сами в этом и принимали участие в возрождении после развала ссср участие . поднимали рашку в 90 годы с нищеты, ножками буша подкармливали. давали кредиты МВФ голодранцам голодным... строили ангары за свой счёт военным и давали им технологии и военных инструкторов для подготовки военных, всё начинали неоднократно отношения с чистого листа, постоянные перезагрузки.... а они в это время времени не тратили даром .наращивали мышцы.......штамповали в тихаря как пирожки сотнями и тысячами подводные лодки, боевые корабли и бронетехнику с ракетами ....а вы всё дурака валяли со своей разведкой .... ВСЁ МАНТРУ ПОВТОРЯЛИ(ДРУЖБА ФРЭНДШИП....) и вот час (Ч) НАСТАЛ для всего мира.... так что давайте6 хоть не обосритесь в последние возможные дни перед агрессией.... удушите фашистов немедленно в логове... не сците .всё будет нормально....((УКРНАИНА ВАМ ПОМОЖЕТ И ПОМОГАЕТ!
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20.02.2022 11:25 Відповісти
"Ножки" покупал и присылал Буш-старший за свои личные деньги.
Европа и Америка тут ни при чём.
Никаких сотен подводных лодок у Московии нет,
а то, что есть - под постоянным контролем, благо,
по заметности они впереди планеты всей.
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20.02.2022 11:45 Відповісти
ну вы не понимаете как я пишу незнакомы с моей иронией и манерой писать посты.... не умеете читать между строк....( жаль.... а то что т они как пирожки всего наштамповали так это реальность....я родом с совка и всю жизнь интересують политикой и новостями как любитель... так что я всё знаю и помню что где и как и кто....))
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20.02.2022 11:48 Відповісти
А що робить Європа? Те саме що й в Другій Світовій - лягла на спинку й підняла лапки! І тільки Британія і Україна, як і в Другій Світовій зібрались молотити російьских неофашистів-терористів!!!
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20.02.2022 12:01 Відповісти
Ещё один претендент на лавры бабы Ванги
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20.02.2022 12:05 Відповісти
Боже! бережи королеву та Бориса Джонсона!

Де нам взяти такого Бориску Черчилля, щоб так захищав нас?
Боти подоляка вже свого бубочку почали українським Черчиллем називати. Українським Рейганом він побув, але недовго, тільки до виборів, після виборів його вже так ніхто не називав.
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20.02.2022 12:10 Відповісти
Ну так.Але уявний "нелох черчилл " словесно атакує на догоду орді не пуйла а Байдена.
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20.02.2022 12:54 Відповісти
да она уже 8 лет идет, проснулись, кацапня уже 8 лет воюет против Украины
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20.02.2022 14:34 Відповісти
 
 