Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися у найбільшу після Другої світової війну в Європі.
Про це він заявив у інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабів", - заявив Джонсон.
"Треба дивитися не просто на вторгнення зі сходу через Донбас, але згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив прем'єр-міністр Великої Британії.
Джонсон додав: "Я думаю, що багато людей повинні розуміти, яку величезну ціну це може потягти за собою з погляду людських життів, причому не лише українців, а й росіян".
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Кремлевские башни хотят все страны бывшего Варшавского Договора.
эта "степень" как раз показатель твоих неудачных попыток писать по-украински)
https://www.dialog.ua/war/246697_1645342014
О, как хоят моротворцев то на Донбассе.
Даже обещанные 10 тысяч рублей эвакуированным не соблазняют.
Твою ж мать.
Не треба сцяти в компот, бо жодні поступки з рашкою - не працюють.
Приклад тому - здача Криму.
А иначе - куча трупов и долго разгребать последствия придётся. И ещё непонятно, какими они будут, эти последствия.
Про це інформує Державний департамент Сполучених Штатів Америки.
Джо Байден продовжує слідкувати за ситуацією, яка розгортається в Україні. Зокрема, він постійно отримує інформацію від своєї команди національної безпеки. У відомстві наголошують, що, згідно з даними, якими володіє президент США, Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.
"Президент Байден продовжує стежити за ситуацією, що розвивається в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про події на місцях. Вони підтвердили, що Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну", - наголошують у Державному департаменті.
Президент США отримав оновлену інформацію про зустрічі віцепрезидентки США Камали Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки з президентом України Зеленським, головою Єврокомісії фон дер Ляєном, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, лідерами країн Балтії (прем'єр-міністром Естонії Калласом, президентом Левітом). Латвії та президент Литви Науседа), канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та іншими союзниками та партнерами.
20 лютого Джо Байден має намір скликати засідання Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки щодо ситуації в Україні
Длительную кампанию русские просто не выдержат.
А Запад, если хочет нас принудить к миру, не сможет долго игнорировать общественное мнение, если тут заруба начнётся.
Й секретар НАТО теж робив такого роду заяви .
А крім Шольца та Макрона жодний лідер вже до нічого не закликає .
Й те що роблять англосакси дуже не подобається французам й німцям .
Англосакси зараз демонізують ***** в очах свої виборців . Й ніякого тиску .
Що зброя для українців це теж "тиск" ?!
Янки під час другої світової , що б переконати свої виборців давати кошти на війну , посилати синів за океан малювали Гітлера з рогами й копитами . Й росповсюджували чутки , що він людожер .
Англосакси лякають своїх громадян , а не українців .
Це дуже довга робота . Переконати кожного , що в Кремлі сидить ворог людства й військовий злочинець .
крім Шольца та Макрона Байден/Блинкен нонстоп закликає
На превеликий жаль , Макрон й Улоф Шольц роблять інше й закликають чергові перемовини ... about nothing як то кажуть .
Европа и Америка тут ни при чём.
Никаких сотен подводных лодок у Московии нет,
а то, что есть - под постоянным контролем, благо,
по заметности они впереди планеты всей.
Де нам взяти такого Бориску Черчилля, щоб так захищав нас?
Боти подоляка вже свого бубочку почали українським Черчиллем називати. Українським Рейганом він побув, але недовго, тільки до виборів, після виборів його вже так ніхто не називав.