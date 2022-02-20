Мільярдер Бренсон вчергове закликав підтримати Україну: Країна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову закликав світ допомогти Україні на тлі загрози російського вторгнення, згадавши Будапештський меморандум 1994 року.

Про це він написав у статті "Захист верховенства права", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на"Економічну правду".

Бренсон зазначає, що мав розмову із послом України у Великій Британії "про роль світової бізнес-спільноти та необхідність відстоювати мир".

"Посол порушив дуже актуальне питання Будапештського меморандуму 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України". У свою чергу Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилася від свого ядерного арсеналу", - нагадує мільярдер.

"Анексія Криму Росією в 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму", - продовжив він.

За його словами, ймовірне російське вторгнення "в найближчі дні" розірве меморандум "і матиме катастрофічні наслідки".

"Відверта неповага до верховенства права та чинних міжнародних договорів була б катастрофічною для мирного співіснування між націями", - наголошує Бренсон.

"Вторгнення Росії в Україну ще більше знищило б зусилля щодо роззброєння та нерозповсюдження. Без обов'язкових угод та їх виконання не може бути миру. Який сигнал посилає агресія Росії іншим ядерним державам, які готові підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизький схил.

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Дехто стверджує, що якби Україна зберегла свою ядерну зброю, Крим цілком міг би залишитися частиною України і не було б нарощування російських військ. Безсумнівно, що продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна в односторонньому і свавільному порядку розірвати", - вважає бізнесмен.

Він додає, що "кричуще ігнорування міжнародних договорів" також вказує "на справжню кризу багатосторонності".

"Багатосторонні установи, які давно створені для підтримки миру та забезпечення сталого розвитку, більше не користуються таким же рівнем підтримки та поваги.

Занадто багато в чому міжнародна співпраця поступилася місцем малодумному націоналізму. Це справжня загроза верховенству права, якої людство не бачило з часів, що призвели до Другої світової війни.

Ця ситуація - не просто погана новина для України саме в цей момент гострої кризи; це погана новина для кожної нації, теперішньої та майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет", - додає Бренсон.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - резюмував мільярдер.

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