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Мільярдер Бренсон вчергове закликав підтримати Україну: Країна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мільярдер Бренсон вчергове закликав підтримати Україну: Країна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову закликав світ допомогти Україні на тлі загрози російського вторгнення, згадавши Будапештський меморандум 1994 року.

Про це він написав у статті "Захист верховенства права", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на"Економічну правду".

Бренсон зазначає, що мав розмову із послом України у Великій Британії "про роль світової бізнес-спільноти та необхідність відстоювати мир".

"Посол порушив дуже актуальне питання Будапештського меморандуму 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України". У свою чергу Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилася від свого ядерного арсеналу", - нагадує мільярдер.

"Анексія Криму Росією в 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму", - продовжив він.

За його словами, ймовірне російське вторгнення "в найближчі дні" розірве меморандум "і матиме катастрофічні наслідки".

"Відверта неповага до верховенства права та чинних міжнародних договорів була б катастрофічною для мирного співіснування між націями", - наголошує Бренсон.

"Вторгнення Росії в Україну ще більше знищило б зусилля щодо роззброєння та нерозповсюдження. Без обов'язкових угод та їх виконання не може бути миру. Який сигнал посилає агресія Росії іншим ядерним державам, які готові підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизький схил.

Читайте також: Мільярдер Бренсон закликав лідерів світового бізнесу відстояти суверенітет України

Дехто стверджує, що якби Україна зберегла свою ядерну зброю, Крим цілком міг би залишитися частиною України і не було б нарощування російських військ. Безсумнівно, що продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна в односторонньому і свавільному порядку розірвати", - вважає бізнесмен.

Він додає, що "кричуще ігнорування міжнародних договорів" також вказує "на справжню кризу багатосторонності".

"Багатосторонні установи, які давно створені для підтримки миру та забезпечення сталого розвитку, більше не користуються таким же рівнем підтримки та поваги.

Занадто багато в чому міжнародна співпраця поступилася місцем малодумному націоналізму. Це справжня загроза верховенству права, якої людство не бачило з часів, що призвели до Другої світової війни.

Ця ситуація - не просто погана новина для України саме в цей момент гострої кризи; це погана новина для кожної нації, теперішньої та майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет", - додає Бренсон.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - резюмував мільярдер.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Бренсону,як притомній людині-респект...
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20.02.2022 11:32
+29
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20.02.2022 11:38
+23
Как бы там ни было, а Зе правильно сделал что поехал и с такой речью выступил в Мюнхене. Не знаю кто ему такое посоветовал и кто писал его речь, но тот кто посоветовал и написал эту речь умный человек.
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20.02.2022 11:34
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Бренсону,як притомній людині-респект...
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20.02.2022 11:32 Відповісти
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20.02.2022 11:38 Відповісти
Как бы там ни было, а Зе правильно сделал что поехал и с такой речью выступил в Мюнхене. Не знаю кто ему такое посоветовал и кто писал его речь, но тот кто посоветовал и написал эту речь умный человек.
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20.02.2022 11:34 Відповісти
речь была написана советниками президента Украины Джозефа Байдена
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20.02.2022 11:39 Відповісти
Ні.. Сполучені штати наполягали.. не їхати в Мюнхен
А ось Британія.. навпаки.. і деякі тези промови.. узгоджувплись.. з Джонсонлм напередодні виступу
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20.02.2022 11:43 Відповісти
Порошенко написав . особисто. чє ти, не знав зебіл?
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20.02.2022 12:05 Відповісти
Ваш хетьман ладен тільки мінські договорняки написати. Разом з Меркель та Сурковим-Дудаєвим.
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20.02.2022 12:11 Відповісти
А ваш хетьман? Только лгать, сраться с перепугу, бабло тырить и видосики писать.
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20.02.2022 13:59 Відповісти
Ви будете здивовані, якщо дізнаєтесь.. ім'я?
Джонсон..
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20.02.2022 11:40 Відповісти
100%. "Тамбовский волк" или любой другой сценарист шапито 95 такого не напишет.
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20.02.2022 11:47 Відповісти
Одна речь не заменяет почти три года просранной подготовки и бездействия. От слова совсем.
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20.02.2022 11:42 Відповісти
Також наш през сказав, що не може виділити більше грошей на армію, бо тоді не буде за що будувати дороги.
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20.02.2022 11:43 Відповісти
Кто-то в Мюнхене знатно навалял ЗЕчму по жопе. И теперь оно очухалось и собирается спонсировать армию. ЗЕчмо такое ЗЕчмо.
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20.02.2022 11:53 Відповісти
Поздно пить боржоми. Не сформированы стратегические запасы горючего и продовольствия на случай большой войны. Сорвана ракетная программа, которая нам была необходима как воздух. Запасы зерна тупо разворованы и вывезены за границу. И т.д.
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20.02.2022 11:58 Відповісти
вам з такими заявами напряму в ДБР . Дати контакт?
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20.02.2022 12:06 Відповісти
На ім*я кого заяву писати? Головному холую ЗЕлупи в ДБП?
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20.02.2022 12:13 Відповісти
Та да. Я думаю, что оно само часто не понимает смысла того, что ему пишут. С интервалом в два дня оно заявляет что не даст денег на увеличение армии, т.к. тогда не хватит на дороги, и пугает восстановлением ядерного статуса, на что необходимы сумасшедшие деньги.
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20.02.2022 11:54 Відповісти
и все же - этопрогресс для него. И для нас
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20.02.2022 15:39 Відповісти
соглашусь. Даже хотелось бы где-то текст найти, чтобы соханить и перечитать.
Единственную ремарку, которую я бы внес, надо было бы туда вставить тему сбитого Боинга. Еще один акцент, что это может быть и их война тоже.
А так - просто респектище!
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20.02.2022 15:41 Відповісти
Респект Бренсону! Дякуємо за підтримку!
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20.02.2022 11:34 Відповісти
его слова бы мировому сообществу в уши
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20.02.2022 11:35 Відповісти
Німчура так завзято смокче з Північного потоку, що у них аж всі вуха позакладало.
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20.02.2022 12:26 Відповісти
Розумна, смілива людина. На превеликий жаль, зараз у світі мало таких людей.
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20.02.2022 11:36 Відповісти
Українці, колеги по бізнесу Бренсона, здриснули на чартерах від війни подалі, а дружини тих, що залишилися замішують тісто для випічки хліба, щоб як належить зустрічати орду (окрім Пороха)...Отаку маємо підтримку бізнеса...
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20.02.2022 11:37 Відповісти
все в УКРАИНЕ ПРИЗНАЛИ вчерашнее выступление Зеленского в мюнхене успешным!не зря он поехал и выступил очень и очень уверенно и успешно, местами пишут дерзко! не прошло и суток как появляются заявления разные о помощи, зашевелятся сейчас больше все с помощью.... задумались и задумаются многие....(боты, не гавкните в мою сторону только...ответа не будет, с шавками не виду диалог.. да и вообще ни с кем...
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20.02.2022 11:38 Відповісти
Єдиний виступ Зеленського, за який було не соромно! Тут Зеля молодець
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20.02.2022 11:52 Відповісти
от шо робить хороший підсрачник зеЛоху та текст від Западц, який воно спромоглося хоч прочитати (не розуміючи написанного)
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20.02.2022 12:04 Відповісти
Причому тут ЗЕлупа, адже йому лише дали прочитати те, що написала якась розумна людина. Або група людей.
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20.02.2022 12:15 Відповісти
спасибо что прочитал
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20.02.2022 15:45 Відповісти
я аж воодушевился вчера 1ый раз за несколько месяцев)
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20.02.2022 15:44 Відповісти
Дякуємо !
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20.02.2022 11:40 Відповісти
Хорошая помощь, заплатить, например, Французскому легиону, чтобы помог, тогда бы и не входил бы никто....
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20.02.2022 11:42 Відповісти
як заявили німці,
будапешський меморандум не несе юридичної відповідальностя....
це добровільно. хочу, роблю, хочу, передумаю...
мінські угоди такі ж самі...
тому..
ніхто нікому нічого не винен.
чесне слово, можна написати на аркуші, завернути в трубочку та засунути в дупу
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20.02.2022 11:44 Відповісти
Немцы его и не подписывали! К тому же, немцы союзники Уйла.
Они его поддерживают, продают запрещенные военные товары и блокируют помощь Украине.
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20.02.2022 17:48 Відповісти
я о том же только в дугой форме.
и одписей, печатей на тех договорах, щитай нет.
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20.02.2022 18:18 Відповісти
А лучше дать бабок чеченским войскам Пу, и они развернутся
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20.02.2022 11:45 Відповісти
Welcome Virgin Group ...добро пожаловать вместо провайдеров с кацапским капиталом
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20.02.2022 11:45 Відповісти
https://youtu.be/OJnjy0KhcBk бийте росіян, а не говоріть!
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20.02.2022 11:51 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
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20.02.2022 12:05 Відповісти
ЗАЛІЗНИЙ КУПОЛ НАД УКРАЇНОЮ СТАВТЕ!!!
КОЖЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ МАЄ ПІДТРИМАТИ ФІНАНСОВО!
ОРГАНІЗУЙТЕ НА САМОМУ ВИСОКОМУ РІВНІ!
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20.02.2022 12:08 Відповісти
Мені цікаво лише одне - чому все це не прозввучало у 2014-му?
Не потрібно було відволікати увагу народів світу від пЛандемії?
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20.02.2022 13:28 Відповісти
Єдина людина яка розуміє наслідки для планети якщо Україна буде окупована. Бо я можу гарантувати із 100% ймовірністю що після цього застосування атомної зброї вже не будуть так приховувати як це роблять зараз та й нарощувати її кількість всі почнуть.
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20.02.2022 13:45 Відповісти
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20.02.2022 14:26 Відповісти
 
 