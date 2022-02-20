Ми зламали ворожий сценарій, агресорові ніхто не вірить, - Резніков

Україні найближчими днями доведеться стримуватиме високий тиск з боку агресора, але завдяки вже вжитим заходам вона втримається.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков.

Як зазначається, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил четвертий день спостерігається загострення: якщо за 1,5 місяця з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об'єднаних сил та населених пунктів щодня, 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.

"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, продукованих російською пропагандою, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить" , - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести на поталу жінок і дітей, щоб зруйнувати світ".

"Найближчим часом нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, бо були готові до нього", - сказав міністр.

Також, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань у Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.

"З кожним днем ​​все більше людей усвідомлюватимуть, що ми дійсно захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - резюмував Резніков.

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