Ми зламали ворожий сценарій, агресорові ніхто не вірить, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україні найближчими днями доведеться стримуватиме високий тиск з боку агресора, але завдяки вже вжитим заходам вона втримається.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков.
Як зазначається, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил четвертий день спостерігається загострення: якщо за 1,5 місяця з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об'єднаних сил та населених пунктів щодня, 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.
"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, продукованих російською пропагандою, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить" , - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести на поталу жінок і дітей, щоб зруйнувати світ".
"Найближчим часом нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, бо були готові до нього", - сказав міністр.
Також, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань у Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.
"З кожним днем все більше людей усвідомлюватимуть, що ми дійсно захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - резюмував Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
зламали кров'ю Київської гекатомби
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч.
День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.
"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...
А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.
2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.
Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.
Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
Я приобрел ЗЕ-льоные очки! "
Луки папки хрен лежал замороженный
"Про батька Олександр ніколи нічого не розповідав і, за його словами, ріс тільки з матір'ю, через що мав проблеми з ровесниками у школі. "
И это на пороге войны!
Стыдно, что у таких недоумков как ты, есть право голоса!
Они ищут чисто формальный повод.
Доказательства которые не опровергнет даже Шерлок Холмс, им нафиг не надо.
Устроят подлянку и все.
и не взломали, а признали с большим скавчанням информацию от США
резервистов мобилизовать не пробовал, Льоха ?
А слуги урода з ригохіміями все спростовували.
все сделал запад... а вы, мурзилки зелёные готовы уже были капитулировать перед ******..
если бы не западные партнёры, ворюги и дилетанты у власти продали бы Украину *****..
Но. Только несколько высказываний:
Зеленский - Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений"
Данилов - Не видим угрозы наступления России
Арахамия - обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины
: "не Розганяйте панику","Ми не видим "-160 000 армию оккупантов
потому как зас-рашка никому и набуй не нужна - проклятое место