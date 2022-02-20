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Ми зламали ворожий сценарій, агресорові ніхто не вірить, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми зламали ворожий сценарій, агресорові ніхто не вірить, - Резніков

Україні найближчими днями доведеться стримуватиме високий тиск з боку агресора, але завдяки вже вжитим заходам вона втримається.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков.

Як зазначається, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил четвертий день спостерігається загострення: якщо за 1,5 місяця з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об'єднаних сил та населених пунктів щодня, 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.

"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, продукованих російською пропагандою, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить" , - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Також читайте: Українська армія не планує жодних наступальних дій. Не вірте фейкам, - Резніков

За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести на поталу жінок і дітей, щоб зруйнувати світ".

"Найближчим часом нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, бо були готові до нього", - сказав міністр.

Також, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань у Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.

"З кожним днем ​​все більше людей усвідомлюватимуть, що ми дійсно захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - резюмував Резніков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
"Дякую нашим партнерам, яки зробили за нас нашу роботу - перемогли Мордор у інформаційній війні" - ось це треба казати, пане Резніков
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20.02.2022 16:23
+26
та ти шо, а на початку тижня розповідав що нічого особливого немає, вони скоро підуть
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20.02.2022 16:16
+26
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20.02.2022 16:30
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та ти шо, а на початку тижня розповідав що нічого особливого немає, вони скоро підуть
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20.02.2022 16:16 Відповісти
А Байкатарами сцикотно?
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20.02.2022 16:32 Відповісти
Не Вы ,а США и Британия ! Вы ещё недавно заявляли : "Мы не бачим","НАГНЕТАЮТ", "🦠🐒"хуже скабеевой и соловьева" , понесли убытки "не можем увеличитьВСУ, т к .не сможем строить дороги"
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20.02.2022 16:38 Відповісти
Так это происходит только на линии с лугандой. А ранее речь шла о широком вторжении
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20.02.2022 17:01 Відповісти
...уроде, його зламали 18-20 лютого 2014-го
зламали кров'ю Київської гекатомби

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч.

День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.

"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...

А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.

2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.

Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.

Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
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20.02.2022 17:10 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши
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20.02.2022 16:17 Відповісти
І?
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20.02.2022 16:20 Відповісти
Ми?
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20.02.2022 16:21 Відповісти
Я і Байден.
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20.02.2022 16:30 Відповісти
Гомер, Мильтон и Паниковский)
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20.02.2022 16:45 Відповісти
ну не ты же
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20.02.2022 16:31 Відповісти
По факту є що сказати? Які ми? Захід і ...? Плісняві, яким заважає активність Заходу?
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20.02.2022 16:34 Відповісти
по факту это лучший МО за всю историю Украины. Это факт.
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20.02.2022 16:37 Відповісти
Це за якими критеріями, зЕбільним? Чим кращий? Конкретно.
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20.02.2022 16:44 Відповісти
"Завидуйте букашки и жучки,
Я приобрел ЗЕ-льоные очки! "
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Резників брехав і бреше, але після цього агрессорові ніхто не вірить. Важко сказати хто бреше більше -зелені чи росіяни. Росіяни усьому світові. А зелені народу України.
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20.02.2022 16:23 Відповісти
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20.02.2022 16:35 Відповісти
я всегда знал что он из морозилки родился
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20.02.2022 16:40 Відповісти
там...

Луки папки хрен лежал замороженный
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20.02.2022 16:42 Відповісти
Лука когда брешет, хотя бы в Википедию заглядывал:

"Про батька Олександр ніколи нічого не розповідав і, за його словами, ріс тільки з матір'ю, через що мав проблеми з ровесниками у школі. "
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20.02.2022 16:44 Відповісти
"Дякую нашим партнерам, яки зробили за нас нашу роботу - перемогли Мордор у інформаційній війні" - ось це треба казати, пане Резніков
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20.02.2022 16:23 Відповісти
Резніков перший міністр оборони України за кого не соромно.. для любителів Порошенка, звичайно це не Гелетей, але мене це задовольняє.
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20.02.2022 16:24 Відповісти
Тебе не стыдно за человека, который предложил сделать контракт в десять лет?
И это на пороге войны!
Стыдно, что у таких недоумков как ты, есть право голоса!
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20.02.2022 16:28 Відповісти
як погода в тамбові?
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20.02.2022 16:32 Відповісти
тамбовским товарисчам резников как раз свой полезный идиот..
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20.02.2022 17:52 Відповісти
як там погода в тамбові?
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20.02.2022 17:54 Відповісти
Я под своим родным флагом..а вот ты под каким лахта с под прокси..**
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20.02.2022 18:14 Відповісти
розкажи мені що таке прокси.. бо я не в курсі.
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20.02.2022 18:17 Відповісти
канешна - потому что ты - тупорылое и брехливое копеечное ничто!
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21.02.2022 08:08 Відповісти
Шановний містер Сміт! Якшо Ви з Марсу тільки но прилетіли, то інформую Вас: війна московітсько-украінська розпочалася 28 лютого 2014-го (військове захоплення кримського парламенту). Так шо Ваше "порог войни" тут якось, я б сказав, не зовсім доречне...
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20.02.2022 17:41 Відповісти
Почитай мои посты, может найдешь еще что то, к чему можно прицепиться.
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20.02.2022 18:06 Відповісти
я бы сказал лучший МО за всю историю Украины.
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20.02.2022 16:32 Відповісти
недавно слухав його виступ на ВВС в хард ток програмі. людина має шикарну англійську. дуже достойно відповідав на запитання. сьогодніші доставки потрібного нам озброєння це результати його роботи в тому числі.. зрозуміло порохоботам це дуже не подобається по зрозумілим причинам.
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20.02.2022 16:35 Відповісти
бреши більше, дебіл, тобі все-одно не повірить ніхто, окрім твоїх братків по банді подлякоботів.
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20.02.2022 16:47 Відповісти
кретіни, Міністр оборони це не англійська мова, а кальсони-патрони
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20.02.2022 17:02 Відповісти
Так им в общем, плевать на это.
Они ищут чисто формальный повод.
Доказательства которые не опровергнет даже Шерлок Холмс, им нафиг не надо.
Устроят подлянку и все.
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20.02.2022 16:25 Відповісти
Ну если ищут формальный повод значит не совсем плевать.
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20.02.2022 16:29 Відповісти
Кто это мы, Резя ? Вы белорусов пригласили на наши учения, напомню зебилу. А теперь белорусы под руководством ***** говорят что учения продолжаються... Вы обосрались, сер!
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20.02.2022 16:25 Відповісти
Думаю не варто розслаблятися. Така мразь як в Кремлі має сотні сценаріїв та досвіду для створення штучних підстав для вторгнення. У них можна вчитися захищати себе. На жаль в нас українців дуже хитрий брехливий безжальний сильний і підступний ворог. Дякую захисникам за те що живий і можу ще щось там писати…
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20.02.2022 16:26 Відповісти
Який стосунок захисники України мають до Вашої Польщі?
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20.02.2022 16:59 Відповісти
Сайт цензор.нет показує локальне знаходження. Я украінець і працюю в Польщі і ненавиджу кремлівське гівно як в більшість українців , моїх братів та сестер.
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20.02.2022 18:43 Відповісти
Дякуємо Британії, США, Польщі, країнам Балтії та ін. за рішучу підтримку зброєю, за те що питання України не сходило з перших шпальт міжнародної преси. Резніков а ви тут яким боком?
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20.02.2022 16:27 Відповісти
Ну недаремно в УКРАЇНІ кажуть - Куди кінь з копитом-туди і рак з клешнею.
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20.02.2022 16:42 Відповісти
Просто дико таке чути від людини, яка ще декілька днів назад разом зе-моносбродом хором співала - "Не розганяйте істерію"
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20.02.2022 16:47 Відповісти
Що Ви хочете,пане Миколо... ЗЕбіли, сер !
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20.02.2022 16:56 Відповісти
Нічого дивного; наші зелені шмарклі нічим не кращі за іхніх колег, цинічних брехунів з кремля.
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20.02.2022 17:48 Відповісти
Если, дай Бог, эта напряжёнка разрулится, благодаря руководству США и Англии, то первыми навешают себе медали те, кто больше всех отрицал агрессию РФ....
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20.02.2022 16:27 Відповісти
Да по большому счету похрен кто какие медали себе вешать будет. Если удастся разрулить ситуацию, то уже хорошо. Хотя, если честно, шансов на это, как мне кажется, все меньше и меньше.
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20.02.2022 16:30 Відповісти
Чувак, якшо вже обісрався, то йди тихенько у ванну кімнату та помийся замість того, щоби паніку тут розводити. Тут і так кремлеботів вистачає. Слава Украіні!
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20.02.2022 17:53 Відповісти
Героям слава! Але що я на Ваш погляд не так сказав у своєму дописі? Чи Ви війни дуже прагнете? І де Ви власне бачити в ньому паніку? Те що я сказав як воно зараз є? Так про те події що відбуваються свідчать.
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20.02.2022 18:10 Відповісти
Я восхищаюсь стойкостью наших воинов!Такой прессинг,,,
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20.02.2022 16:29 Відповісти
Наших - это эстонских (исходя из страны Вашего проживания)?
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20.02.2022 17:01 Відповісти
Ні, тьотя Лєна з Іспаніі, напевно, так переживає...
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20.02.2022 17:56 Відповісти
Мы им тварям не только сценарий ,мы им сломаем всё что у них можно сломать а то что не ломается оторвём ...
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20.02.2022 16:29 Відповісти
Зе такой ссыкун, что может сдать Украину Кремлю даже выигрывая.
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20.02.2022 16:29 Відповісти
..стратєг, мля....
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20.02.2022 16:29 Відповісти
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20.02.2022 16:30 Відповісти
Так, це правда, вони, андрофаги завжди так робили. Опісля себе залишали біль, кров, знущання, смерть, пустоші...
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20.02.2022 18:01 Відповісти
Во-первых, не вы, а американцы.
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20.02.2022 16:30 Відповісти
+ 100 !

и не взломали, а признали с большим скавчанням информацию от США
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20.02.2022 16:33 Відповісти
ППатужно !

резервистов мобилизовать не пробовал, Льоха ?
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20.02.2022 16:31 Відповісти
Ніхто не вірить росіянам завдяки США та Британії а не брехуну Резнікову
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20.02.2022 16:31 Відповісти
Для точечных ударов, поднимайте беспилотники . Чего ждете?
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20.02.2022 16:32 Відповісти
Миролюбиве керівництво Краіни боіться "справациравать ту сторану".
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20.02.2022 18:04 Відповісти
ніхто не розглядає варіант прийняття ордло в одкб, що розблокує участь рб та рф у конфлікті
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20.02.2022 16:35 Відповісти
ага, тепер справа залишилась за "малим" - зламати хребта агресору. А так "все харашо прэкрасная маркиза"
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20.02.2022 16:36 Відповісти
сховайте цього дурного діда.
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20.02.2022 16:37 Відповісти
Мы пахали....... - сказала муха, сидя на лошади.
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20.02.2022 16:42 Відповісти
Зламали сценарій американці, британці та інші наші союзники, а зеленському та арахамії заважав розголос підготовки фєдєрастів до нападу…
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20.02.2022 16:48 Відповісти
Це зробили США та Великобританія і ЄС.
А слуги урода з ригохіміями все спростовували.
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20.02.2022 16:48 Відповісти
Странно! А Зеленский не верит США и ЕС и для него угрозы т РФ никакой нет.
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20.02.2022 16:52 Відповісти
Вы тут не причем. Кацапы для них "экзистенциальный враг".
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20.02.2022 16:53 Відповісти
какие "мы"?
все сделал запад... а вы, мурзилки зелёные готовы уже были капитулировать перед ******..
если бы не западные партнёры, ворюги и дилетанты у власти продали бы Украину *****..
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20.02.2022 16:54 Відповісти
Дві неділі назад в одну дудку з кацапами дули.Вам США та Великобританія про що говорили,а ви їм що у відповідь.Як союзникам вас серйозно сприймати.
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20.02.2022 16:54 Відповісти
Вот как запели...
Но. Только несколько высказываний:
Зеленский - Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений"
Данилов - Не видим угрозы наступления России
Арахамия - обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Серіальчик " Скоти при владі". Маю надію, що перший і останній сезон.
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20.02.2022 16:59 Відповісти
Клоунарий , вопреки вам и вашей брехне ПАРТНЕРЫ РАЗРУЛИВАЮТ , а вы только и гундосили

: "не Розганяйте панику","Ми не видим "-160 000 армию оккупантов
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20.02.2022 17:02 Відповісти
Смешной какой то министр. Да начхать агрессору, верит ему кто то или нет. Главное министр верит что никто не нападёт.
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20.02.2022 17:09 Відповісти
Ви зламали економіку та підрізали крила ВСУ як тільки прийшли, понапихали московських прихвосней у владу, от що зробили.
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Москалям треба взорвать крымский мост,щоб им поверили.Но походу им жалко валить такой символ оккупации Крыма.Однако мост,так раздражающий Украину,не входит в приоритет целей для создания провакаций.Методом исключения моста из возможных целей,становится ясно,що москали брешуть
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20.02.2022 17:17 Відповісти
да пусть хоть всю рашку напалмом и ядерными бомбами выжжут - им не поверят,

потому как зас-рашка никому и набуй не нужна - проклятое место
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20.02.2022 18:33 Відповісти
"Ми зламали..." - тобто ви зелені у@@бки, зламали?? Лицемірні, паскудні зелені курви!
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20.02.2022 18:37 Відповісти
Ми прекрасно знаємо і розуміємо хто в Україні лицемір...
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20.02.2022 20:52 Відповісти
ПОЯСНІТЬ ЦЬОМУ АДВОКАТОВІ ЩО МОСКАЛЯМ ПОХ... ВІРИТЬ ЇМ ХТОСЬ ЧИ НІ... ВОНИ УКРАЇНУ НЕ БАЧАТЬ НА МАПІ СВІТУ...І ВИСЕРИ НАШИХ ОЧІЛЬНИКІВ ВЖЕ ДАВНО НІКОГО НЕ БЕНТЕЖАТЬ НАВІДЬ УКРАЇНЦІВ
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20.02.2022 21:02 Відповісти
верно.
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21.02.2022 19:12 Відповісти
 
 