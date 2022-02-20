Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украине в ближайшие дни придется сдерживать высокое давление со стороны агрессора, но благодаря уже принятым мерам она удержится.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прессслужбу Минобороны, такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников.
Как отмечается, в зоне проведения Операции Объединенных сил четвертый день наблюдается обострение: если за 1,5 месяца с начала года фиксировалось 2-5 обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля - 66, а 19 февраля – уже 136.
"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно, поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".
"В ближайшее время нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", - сказал министр.
Также, по его словам, было предусмотрено продолжение совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.
"С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - резюмировал Резников.
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зламали кров'ю Київської гекатомби
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч.
День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.
"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...
А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.
2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.
Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.
Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
Я приобрел ЗЕ-льоные очки! "
Луки папки хрен лежал замороженный
"Про батька Олександр ніколи нічого не розповідав і, за його словами, ріс тільки з матір'ю, через що мав проблеми з ровесниками у школі. "
И это на пороге войны!
Стыдно, что у таких недоумков как ты, есть право голоса!
Они ищут чисто формальный повод.
Доказательства которые не опровергнет даже Шерлок Холмс, им нафиг не надо.
Устроят подлянку и все.
и не взломали, а признали с большим скавчанням информацию от США
резервистов мобилизовать не пробовал, Льоха ?
А слуги урода з ригохіміями все спростовували.
все сделал запад... а вы, мурзилки зелёные готовы уже были капитулировать перед ******..
если бы не западные партнёры, ворюги и дилетанты у власти продали бы Украину *****..
Но. Только несколько высказываний:
Зеленский - Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений"
Данилов - Не видим угрозы наступления России
Арахамия - обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины
: "не Розганяйте панику","Ми не видим "-160 000 армию оккупантов
потому как зас-рашка никому и набуй не нужна - проклятое место