Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников

Украине в ближайшие дни придется сдерживать высокое давление со стороны агрессора, но благодаря уже принятым мерам она удержится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прессслужбу Минобороны, такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников.

Как отмечается, в зоне проведения Операции Объединенных сил четвертый день наблюдается обострение: если за 1,5 месяца с начала года фиксировалось 2-5 обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля - 66, а 19 февраля – уже 136.

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно, поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Самолет с канадским оружием прибыл в Украину. ФОТО

По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".

"В ближайшее время нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", - сказал министр.

Также, по его словам, было предусмотрено продолжение совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.

"С каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - резюмировал Резников.

Читайте также: Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу