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Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников

Украине в ближайшие дни придется сдерживать высокое давление со стороны агрессора, но благодаря уже принятым мерам она удержится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прессслужбу Минобороны, такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников.

Как отмечается, в зоне проведения Операции Объединенных сил четвертый день наблюдается обострение: если за 1,5 месяца с начала года фиксировалось 2-5 обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля - 66, а 19 февраля – уже 136.

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно, поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".

"В ближайшее время нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", - сказал министр.

Также, по его словам, было предусмотрено продолжение совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.

"С каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - резюмировал Резников.

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Топ комментарии
+28
"Дякую нашим партнерам, яки зробили за нас нашу роботу - перемогли Мордор у інформаційній війні" - ось це треба казати, пане Резніков
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20.02.2022 16:23
+26
та ти шо, а на початку тижня розповідав що нічого особливого немає, вони скоро підуть
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20.02.2022 16:16
+26
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20.02.2022 16:30
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та ти шо, а на початку тижня розповідав що нічого особливого немає, вони скоро підуть
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20.02.2022 16:16 Ответить
А Байкатарами сцикотно?
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20.02.2022 16:32 Ответить
Не Вы ,а США и Британия ! Вы ещё недавно заявляли : "Мы не бачим","НАГНЕТАЮТ", "🦠🐒"хуже скабеевой и соловьева" , понесли убытки "не можем увеличитьВСУ, т к .не сможем строить дороги"
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20.02.2022 16:38 Ответить
Так это происходит только на линии с лугандой. А ранее речь шла о широком вторжении
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20.02.2022 17:01 Ответить
...уроде, його зламали 18-20 лютого 2014-го
зламали кров'ю Київської гекатомби

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч.

День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.

"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...

А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.

2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.

Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.

Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
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20.02.2022 17:10 Ответить
Ваши слова да Богу в уши
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20.02.2022 16:17 Ответить
І?
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20.02.2022 16:20 Ответить
Ми?
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20.02.2022 16:21 Ответить
Я і Байден.
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20.02.2022 16:30 Ответить
Гомер, Мильтон и Паниковский)
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20.02.2022 16:45 Ответить
ну не ты же
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20.02.2022 16:31 Ответить
По факту є що сказати? Які ми? Захід і ...? Плісняві, яким заважає активність Заходу?
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20.02.2022 16:34 Ответить
по факту это лучший МО за всю историю Украины. Это факт.
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20.02.2022 16:37 Ответить
Це за якими критеріями, зЕбільним? Чим кращий? Конкретно.
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20.02.2022 16:44 Ответить
"Завидуйте букашки и жучки,
Я приобрел ЗЕ-льоные очки! "
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20.02.2022 16:55 Ответить
Резників брехав і бреше, але після цього агрессорові ніхто не вірить. Важко сказати хто бреше більше -зелені чи росіяни. Росіяни усьому світові. А зелені народу України.
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20.02.2022 16:23 Ответить
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20.02.2022 16:35 Ответить
я всегда знал что он из морозилки родился
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20.02.2022 16:40 Ответить
там...

Луки папки хрен лежал замороженный
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20.02.2022 16:42 Ответить
Лука когда брешет, хотя бы в Википедию заглядывал:

"Про батька Олександр ніколи нічого не розповідав і, за його словами, ріс тільки з матір'ю, через що мав проблеми з ровесниками у школі. "
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20.02.2022 16:44 Ответить
"Дякую нашим партнерам, яки зробили за нас нашу роботу - перемогли Мордор у інформаційній війні" - ось це треба казати, пане Резніков
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20.02.2022 16:23 Ответить
Резніков перший міністр оборони України за кого не соромно.. для любителів Порошенка, звичайно це не Гелетей, але мене це задовольняє.
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20.02.2022 16:24 Ответить
Тебе не стыдно за человека, который предложил сделать контракт в десять лет?
И это на пороге войны!
Стыдно, что у таких недоумков как ты, есть право голоса!
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20.02.2022 16:28 Ответить
як погода в тамбові?
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20.02.2022 16:32 Ответить
тамбовским товарисчам резников как раз свой полезный идиот..
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20.02.2022 17:52 Ответить
як там погода в тамбові?
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20.02.2022 17:54 Ответить
Я под своим родным флагом..а вот ты под каким лахта с под прокси..**
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20.02.2022 18:14 Ответить
розкажи мені що таке прокси.. бо я не в курсі.
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20.02.2022 18:17 Ответить
канешна - потому что ты - тупорылое и брехливое копеечное ничто!
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21.02.2022 08:08 Ответить
Шановний містер Сміт! Якшо Ви з Марсу тільки но прилетіли, то інформую Вас: війна московітсько-украінська розпочалася 28 лютого 2014-го (військове захоплення кримського парламенту). Так шо Ваше "порог войни" тут якось, я б сказав, не зовсім доречне...
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20.02.2022 17:41 Ответить
Почитай мои посты, может найдешь еще что то, к чему можно прицепиться.
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20.02.2022 18:06 Ответить
я бы сказал лучший МО за всю историю Украины.
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20.02.2022 16:32 Ответить
недавно слухав його виступ на ВВС в хард ток програмі. людина має шикарну англійську. дуже достойно відповідав на запитання. сьогодніші доставки потрібного нам озброєння це результати його роботи в тому числі.. зрозуміло порохоботам це дуже не подобається по зрозумілим причинам.
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20.02.2022 16:35 Ответить
бреши більше, дебіл, тобі все-одно не повірить ніхто, окрім твоїх братків по банді подлякоботів.
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20.02.2022 16:47 Ответить
кретіни, Міністр оборони це не англійська мова, а кальсони-патрони
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20.02.2022 17:02 Ответить
Так им в общем, плевать на это.
Они ищут чисто формальный повод.
Доказательства которые не опровергнет даже Шерлок Холмс, им нафиг не надо.
Устроят подлянку и все.
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20.02.2022 16:25 Ответить
Ну если ищут формальный повод значит не совсем плевать.
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20.02.2022 16:29 Ответить
Кто это мы, Резя ? Вы белорусов пригласили на наши учения, напомню зебилу. А теперь белорусы под руководством ***** говорят что учения продолжаються... Вы обосрались, сер!
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20.02.2022 16:25 Ответить
Думаю не варто розслаблятися. Така мразь як в Кремлі має сотні сценаріїв та досвіду для створення штучних підстав для вторгнення. У них можна вчитися захищати себе. На жаль в нас українців дуже хитрий брехливий безжальний сильний і підступний ворог. Дякую захисникам за те що живий і можу ще щось там писати…
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20.02.2022 16:26 Ответить
Який стосунок захисники України мають до Вашої Польщі?
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20.02.2022 16:59 Ответить
Сайт цензор.нет показує локальне знаходження. Я украінець і працюю в Польщі і ненавиджу кремлівське гівно як в більшість українців , моїх братів та сестер.
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20.02.2022 18:43 Ответить
Дякуємо Британії, США, Польщі, країнам Балтії та ін. за рішучу підтримку зброєю, за те що питання України не сходило з перших шпальт міжнародної преси. Резніков а ви тут яким боком?
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20.02.2022 16:27 Ответить
Ну недаремно в УКРАЇНІ кажуть - Куди кінь з копитом-туди і рак з клешнею.
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20.02.2022 16:42 Ответить
Просто дико таке чути від людини, яка ще декілька днів назад разом зе-моносбродом хором співала - "Не розганяйте істерію"
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20.02.2022 16:47 Ответить
Що Ви хочете,пане Миколо... ЗЕбіли, сер !
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20.02.2022 16:56 Ответить
Нічого дивного; наші зелені шмарклі нічим не кращі за іхніх колег, цинічних брехунів з кремля.
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20.02.2022 17:48 Ответить
Если, дай Бог, эта напряжёнка разрулится, благодаря руководству США и Англии, то первыми навешают себе медали те, кто больше всех отрицал агрессию РФ....
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20.02.2022 16:27 Ответить
Да по большому счету похрен кто какие медали себе вешать будет. Если удастся разрулить ситуацию, то уже хорошо. Хотя, если честно, шансов на это, как мне кажется, все меньше и меньше.
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20.02.2022 16:30 Ответить
Чувак, якшо вже обісрався, то йди тихенько у ванну кімнату та помийся замість того, щоби паніку тут розводити. Тут і так кремлеботів вистачає. Слава Украіні!
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20.02.2022 17:53 Ответить
Героям слава! Але що я на Ваш погляд не так сказав у своєму дописі? Чи Ви війни дуже прагнете? І де Ви власне бачити в ньому паніку? Те що я сказав як воно зараз є? Так про те події що відбуваються свідчать.
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20.02.2022 18:10 Ответить
Я восхищаюсь стойкостью наших воинов!Такой прессинг,,,
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20.02.2022 16:29 Ответить
Наших - это эстонских (исходя из страны Вашего проживания)?
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20.02.2022 17:01 Ответить
Ні, тьотя Лєна з Іспаніі, напевно, так переживає...
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20.02.2022 17:56 Ответить
Мы им тварям не только сценарий ,мы им сломаем всё что у них можно сломать а то что не ломается оторвём ...
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20.02.2022 16:29 Ответить
Зе такой ссыкун, что может сдать Украину Кремлю даже выигрывая.
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20.02.2022 16:29 Ответить
..стратєг, мля....
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20.02.2022 16:29 Ответить
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20.02.2022 16:30 Ответить
Так, це правда, вони, андрофаги завжди так робили. Опісля себе залишали біль, кров, знущання, смерть, пустоші...
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20.02.2022 18:01 Ответить
Во-первых, не вы, а американцы.
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20.02.2022 16:30 Ответить
+ 100 !

и не взломали, а признали с большим скавчанням информацию от США
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20.02.2022 16:33 Ответить
ППатужно !

резервистов мобилизовать не пробовал, Льоха ?
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20.02.2022 16:31 Ответить
Ніхто не вірить росіянам завдяки США та Британії а не брехуну Резнікову
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20.02.2022 16:31 Ответить
Для точечных ударов, поднимайте беспилотники . Чего ждете?
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20.02.2022 16:32 Ответить
Миролюбиве керівництво Краіни боіться "справациравать ту сторану".
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20.02.2022 18:04 Ответить
ніхто не розглядає варіант прийняття ордло в одкб, що розблокує участь рб та рф у конфлікті
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20.02.2022 16:35 Ответить
ага, тепер справа залишилась за "малим" - зламати хребта агресору. А так "все харашо прэкрасная маркиза"
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20.02.2022 16:36 Ответить
сховайте цього дурного діда.
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20.02.2022 16:37 Ответить
Мы пахали....... - сказала муха, сидя на лошади.
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20.02.2022 16:42 Ответить
Зламали сценарій американці, британці та інші наші союзники, а зеленському та арахамії заважав розголос підготовки фєдєрастів до нападу…
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20.02.2022 16:48 Ответить
Це зробили США та Великобританія і ЄС.
А слуги урода з ригохіміями все спростовували.
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20.02.2022 16:48 Ответить
Странно! А Зеленский не верит США и ЕС и для него угрозы т РФ никакой нет.
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20.02.2022 16:52 Ответить
Вы тут не причем. Кацапы для них "экзистенциальный враг".
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20.02.2022 16:53 Ответить
какие "мы"?
все сделал запад... а вы, мурзилки зелёные готовы уже были капитулировать перед ******..
если бы не западные партнёры, ворюги и дилетанты у власти продали бы Украину *****..
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20.02.2022 16:54 Ответить
Дві неділі назад в одну дудку з кацапами дули.Вам США та Великобританія про що говорили,а ви їм що у відповідь.Як союзникам вас серйозно сприймати.
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20.02.2022 16:54 Ответить
Вот как запели...
Но. Только несколько высказываний:
Зеленский - Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений"
Данилов - Не видим угрозы наступления России
Арахамия - обвинил западные СМИ в распространении фейков по поводу возможной агрессии РФ против Украины
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20.02.2022 16:55 Ответить
Серіальчик " Скоти при владі". Маю надію, що перший і останній сезон.
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20.02.2022 16:59 Ответить
Клоунарий , вопреки вам и вашей брехне ПАРТНЕРЫ РАЗРУЛИВАЮТ , а вы только и гундосили

: "не Розганяйте панику","Ми не видим "-160 000 армию оккупантов
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20.02.2022 17:02 Ответить
Смешной какой то министр. Да начхать агрессору, верит ему кто то или нет. Главное министр верит что никто не нападёт.
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20.02.2022 17:09 Ответить
Ви зламали економіку та підрізали крила ВСУ як тільки прийшли, понапихали московських прихвосней у владу, от що зробили.
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20.02.2022 17:14 Ответить
Москалям треба взорвать крымский мост,щоб им поверили.Но походу им жалко валить такой символ оккупации Крыма.Однако мост,так раздражающий Украину,не входит в приоритет целей для создания провакаций.Методом исключения моста из возможных целей,становится ясно,що москали брешуть
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20.02.2022 17:17 Ответить
да пусть хоть всю рашку напалмом и ядерными бомбами выжжут - им не поверят,

потому как зас-рашка никому и набуй не нужна - проклятое место
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20.02.2022 18:33 Ответить
"Ми зламали..." - тобто ви зелені у@@бки, зламали?? Лицемірні, паскудні зелені курви!
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20.02.2022 18:37 Ответить
Ми прекрасно знаємо і розуміємо хто в Україні лицемір...
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20.02.2022 20:52 Ответить
ПОЯСНІТЬ ЦЬОМУ АДВОКАТОВІ ЩО МОСКАЛЯМ ПОХ... ВІРИТЬ ЇМ ХТОСЬ ЧИ НІ... ВОНИ УКРАЇНУ НЕ БАЧАТЬ НА МАПІ СВІТУ...І ВИСЕРИ НАШИХ ОЧІЛЬНИКІВ ВЖЕ ДАВНО НІКОГО НЕ БЕНТЕЖАТЬ НАВІДЬ УКРАЇНЦІВ
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20.02.2022 21:02 Ответить
верно.
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21.02.2022 19:12 Ответить
 
 