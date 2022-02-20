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Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.

Про це він розповів в ефірі CNN в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Це свідчить про те, що розроблений сценарій, який ми виклали, який я виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України, рухається вперед", - сказав Блінкен.

"Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження навчань, навчань у лапках, про які вони казали, що зараз закінчаться. Продовження цих "навчань" на невизначений термін через ситуацію на сході України, ситуацію, яку вони створили, продовжуючи нагнітати напруженість", - додав він.

Блінкен зазначив, що Росія "за останні місяці наростила сили, які перебувають біля кордонів України, від 50 000 до 100 000, а зараз – до понад 150 000".

"Так що все це, поряд зі сфабрикованими операціями, які ми бачили на вихідних, свідчить про те, що викладений нами сценарій рухається вперед", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі" задля запобігання війні, - Блінкен

Блінкен також повідомив, що планує наступного тижня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим - "за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Коли це все скінчиться (а воно колись обов'язково скінчиться) - ніяких "ніжок Буша" та іншої гуманітарки, ця сволота не знає що таке вдячність, хай виздихують.
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20.02.2022 18:06
+42
150 тис - фігня. Здюжим. Всі орки тут поляжуть.
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20.02.2022 18:04
+41
Расєя рухається до свого кінця та повного розвалу...
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20.02.2022 18:05
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150 тис - фігня. Здюжим. Всі орки тут поляжуть.
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20.02.2022 18:04 Відповісти
вашими молитвами...

прибавь сюда еще мобилизованных, еще орков Луганды, вагнеровцев и прочую шваль со все "необъятной уродины моей"
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Закопаємо всіх. У нас просто немає іншого виходу...
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20.02.2022 18:31 Відповісти
с америки лопату привезешь?
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Лопати є у мене в Україні. Але для тебе персонально можу привезти жувачки, або журнал для дорослих, або плакат з Брітні Спірс - хочешь?
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20.02.2022 18:48 Відповісти
Так шо, дві лопати точити ?
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20.02.2022 18:56 Відповісти
Так надо самим мобилизироваться при первой необходимости! В Одном Киеве можно 150 тысяч набрать.
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20.02.2022 18:33 Відповісти
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20.02.2022 18:59 Відповісти
сейчас в ордло проходит полная мобилизация.Т.Е. они получат еще тысяч так 300?оружие им подкинут-если высшее-политическое руководство будет сидеть и ничего не делать-здюжим?
Похоже что бункерный дед пытается повторить события сто летней давности.Создание Донецко-криворожской республики,захват новых территорий,принудительная мобилизация,захват еще территорий,еще принудительная мобилизация и вконце полное уничтожение страны,как это было с УНР.Руками украинцев уничтожать украину-вот и весь план кремля.Если и дальше будем строить дороги и не будем вкладывать в армию,то здюжим?
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20.02.2022 18:31 Відповісти
Тысяч 10 калек максимум наберут
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20.02.2022 18:34 Відповісти
Звідки там 300 тис... Там баби і жінки в цілому, а ті мужчіни, які є, войювати (і гинути) за ОРДЛО не підуть. Всі вони чудово розуміють, що вони - пушечне м'ясо для РФ і для України.
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20.02.2022 18:37 Відповісти
их спрашивать никто не будет-погонят как баранов на убой.Сейчас там проживает где-то 2 млн.Мобилизируют всех от 18 до 55.ВСЕХ!Хромых,больных,придурковатых-всех!Вот и считайте,наберут они 300 тыс или нет?Понятно что на поле боя от них толку мало-но когда это интересовало московских полководцев?А когда у тебя есть армия даже таких некчемных юнитов,то потеряв 200 тыс какие-никакие задачи но можно решить.Так же брали Дебальцево-кинули 15 тыс месных на мяса,а потом пришли БТГ рф и закончили дело.Так что не стоит их не дооценивать.
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20.02.2022 19:11 Відповісти
Ну так об баранов проблем ждать и не стоит сами здохнут или убегут
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20.02.2022 19:34 Відповісти
Расєя рухається до свого кінця та повного розвалу...
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20.02.2022 18:05 Відповісти
Коли це все скінчиться (а воно колись обов'язково скінчиться) - ніяких "ніжок Буша" та іншої гуманітарки, ця сволота не знає що таке вдячність, хай виздихують.
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20.02.2022 18:06 Відповісти
Цю плядоту краще напалмом кормити.
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20.02.2022 18:12 Відповісти
ты кацап цифры давай - или сейчас слабо Во-Во...?
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20.02.2022 18:34 Відповісти
не знаю как по маслу, сомневаюсь, но по курятине, яйцу, зерну-да.
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20.02.2022 18:46 Відповісти
там самое главное - Во-Во...!
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20.02.2022 18:53 Відповісти
кацапи ж ніколи нічого не вчаться: женуть по тухлих методичках рєхєрєндум в анексованій РБ - і вгадайте з трьох разів, кого вони звинуватять у його "зриві"...

Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси выявили группы, которые якобы под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА в воскресенье, 20 февраля.

"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, - рассказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. - Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и проявлением экстремизма". По словам Бычека, КГБ известны "все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний". Он отметил, что люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.
Источник статьи: КГБ Беларуси заявило о попытке сорвать референдум по конституции
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20.02.2022 18:25 Відповісти
Полная блокада, усить откапывают то что давили тракторами
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20.02.2022 19:35 Відповісти
По раіссі прокотились масові мітинги проти війни:



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20.02.2022 18:11 Відповісти
Вже а буцигарні, на жаль(( дай Боже людині вийти

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20.02.2022 19:25 Відповісти
м. Дніпро 19.02.2022
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20.02.2022 18:13 Відповісти
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20.02.2022 18:17 Відповісти
Новость не правильно назваться.
Росія рухається вперед ногами, к своему концу как государство.
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20.02.2022 18:24 Відповісти
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20.02.2022 18:27 Відповісти
Вот если у кацапо пойдёт что то не так то вы нас только не отговаривайте от взятия Кубани, Краснодара, Белгорода....
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20.02.2022 18:29 Відповісти
Оно нам надо? Своей ваты мало?
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20.02.2022 18:30 Відповісти
Вату современем выжжем, а свои земли нужно возвращать ...
зато как звучит отдельные районы Белгородской Краснодарской области провели референдум и решили присоединиться к Украине...
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Страху зовсім немає. Є лють і ненависть! Будемо валити балалайочників так, що таліби з страху хреститися будуть.
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20.02.2022 18:32 Відповісти
кадыровцы уже научились крестится...
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20.02.2022 18:36 Відповісти
Готовятся к штурму Лавры?
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20.02.2022 18:38 Відповісти
тебе какое дело Во-Во...?\для вас свиноцабак и Чечня круто...!\
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Так хватит нас пугать ?уже устали давай Рашка нападай отргребешь по полной этих орков мы будем реально убивать на вас смотреть не будем чем больше грохнем росиян тем лучше мы не терпилы и рука не дрогнет нажать на курок !!так что ждем добро пожаловать в Ад ваш ждут жирный чернозем и стальные пуля еще раз повторяю мы будем вас тупо убивать тут это не бла бла бла это реально!!!!Слава ЗСУ !и как там поговорка нравиться не нравиться а ЗСУ справиться!!!!
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Титаник тоже шел полным ходом к своему айсбергу.
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20.02.2022 18:40 Відповісти
На сколько помню разбор, если бы шёл полным ходом, то легко смог бы уклониться. Именно ошибочный приказ на торможение привёл к столкновению.
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20.02.2022 18:52 Відповісти
Нет. Он имел бы шанс, если бы на ночь лег в дрейф, как сделали все нормальные капитаны кораблей в том районе, или если бы не пытался увернуться, а влепил носом и затопил только носовой отсек. Или если бы было меньше расгильдяйства и у впередсмотрящих на марсе были бы бинокли.
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20.02.2022 19:01 Відповісти
Пассажирские суда никогда не ложились в дрейф. А стукнуться носом в айсберг рекомендация так себе.
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20.02.2022 19:07 Відповісти
Ух ты, пассажирскоесудно Калифорниэн как раз и дрейфовало неподалеку гибели Титаника. Даже успело прийти, пока шла спасательная операция.

А насчет лобового столкновения - "Самое серьёзное происшествие с участием айсберга произошло в 1907 году с германским пароходом «Кронпринц Вильгельмruen». В результате лобового столкновения с айсбергом судно получило серьёзное повреждение носовой части, но, несмотря на это, смогло завершить плавание. В этом же году будущий капитан «Титаника» Эдвард Смит в интервью заявил, что не представляет такую ситуацию, при которой современное судно может затонуть[67]."

Отака фигня, малята.
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20.02.2022 20:27 Відповісти
Рад, что Вы восприняли все без обид.
Просто такова история.
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20.02.2022 20:51 Відповісти
Возможно Вы правы. Я говорил лишь то, что помнил после разбора разных версий много лет назад.
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20.02.2022 20:56 Відповісти
Интересно, какая мотивация у кацапоармии?
Или как в Грузии будет, после десятка сбитых самолётиков пилоты откажутся делать вылеты?
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20.02.2022 18:41 Відповісти
Сейсчас они сидят на швабрах и бутылках и мечтают, что после термообработки в танках их будут таскать на палках на очередном победобесии.
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20.02.2022 18:44 Відповісти
У солдата мотивация одна - приказ. Грузию расхреначили, потеряв всего десяток леталок. Для кацапов это ничто, чуть больше чем на учениях или просто за год.
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20.02.2022 18:45 Відповісти
Схоже на те, кацапоармія не дуже розуміє, в що вони вв'язуються. У них там "учєнія" і не більше того. Про Білорусь писали, що на місці дислокації частин РФ, повно пляшок з горілки, сміття, таке інше. Чувачки точно не до смерті готуються...
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20.02.2022 19:00 Відповісти
После того как обезьяна агрохимия попала под кацапский обстрел, уже совсем не слышно воя зебилов, что Америка нагнетает панику. Может и зеленскому стоит посидеть под обстрелом, чтобы ему перехотелось искать мир в очке путина?!
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20.02.2022 18:57 Відповісти
не можна цього робити!!!
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20.02.2022 18:59 Відповісти
22.02.2022 как с Грузией ПНХ даты красивые любит.
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20.02.2022 19:17 Відповісти
Ну, раз он так любит красивые цифры, пускай застрелится в этот день, будет эта дата его могилу украшать. Под слоем говна.
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20.02.2022 21:03 Відповісти
За сценарієм вторгнення рухається і так звана влада України - літаки з мацкви літають над нашою територією і очевидно на одному з них завтра буде вибух, ну а післязавтра війна.
Тіпа закрити повітряний простір для рейсів з мацкви нікому розуму не вистачило...
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20.02.2022 19:43 Відповісти
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20.02.2022 22:03 Відповісти
 
 