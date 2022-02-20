Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.
Про це він розповів в ефірі CNN в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Це свідчить про те, що розроблений сценарій, який ми виклали, який я виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України, рухається вперед", - сказав Блінкен.
"Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження навчань, навчань у лапках, про які вони казали, що зараз закінчаться. Продовження цих "навчань" на невизначений термін через ситуацію на сході України, ситуацію, яку вони створили, продовжуючи нагнітати напруженість", - додав він.
Блінкен зазначив, що Росія "за останні місяці наростила сили, які перебувають біля кордонів України, від 50 000 до 100 000, а зараз – до понад 150 000".
"Так що все це, поряд зі сфабрикованими операціями, які ми бачили на вихідних, свідчить про те, що викладений нами сценарій рухається вперед", - сказав він.
Блінкен також повідомив, що планує наступного тижня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим - "за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну".
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прибавь сюда еще мобилизованных, еще орков Луганды, вагнеровцев и прочую шваль со все "необъятной уродины моей"
https://sprotyv.in.ua/
https://www.facebook.com/100008239774820/posts/3164405987177363/?d=n
Похоже что бункерный дед пытается повторить события сто летней давности.Создание Донецко-криворожской республики,захват новых территорий,принудительная мобилизация,захват еще территорий,еще принудительная мобилизация и вконце полное уничтожение страны,как это было с УНР.Руками украинцев уничтожать украину-вот и весь план кремля.Если и дальше будем строить дороги и не будем вкладывать в армию,то здюжим?
Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси выявили группы, которые якобы под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА в воскресенье, 20 февраля.
"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, - рассказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. - Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и проявлением экстремизма". По словам Бычека, КГБ известны "все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний". Он отметил, что люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.
Источник статьи: КГБ Беларуси заявило о попытке сорвать референдум по конституции
Росія рухається вперед ногами, к своему концу как государство.
зато как звучит отдельные районы Белгородской Краснодарской области провели референдум и решили присоединиться к Украине...
А насчет лобового столкновения - "Самое серьёзное происшествие с участием айсберга произошло в 1907 году с германским пароходом «Кронпринц Вильгельмruen». В результате лобового столкновения с айсбергом судно получило серьёзное повреждение носовой части, но, несмотря на это, смогло завершить плавание. В этом же году будущий капитан «Титаника» Эдвард Смит в интервью заявил, что не представляет такую ситуацию, при которой современное судно может затонуть[67]."
Отака фигня, малята.
Просто такова история.
Или как в Грузии будет, после десятка сбитых самолётиков пилоты откажутся делать вылеты?
Тіпа закрити повітряний простір для рейсів з мацкви нікому розуму не вистачило...