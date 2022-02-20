РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5780 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
16 894 55
армия РФ (15312) вторжение (497) Россия (91190) США (23153) Блинкен (745)

Россия двигается вперед по сценарию вторжения, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия двигается вперед по сценарию вторжения, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что войска России и Беларуси продолжат совместные военные учения после запланированной даты окончания.

Об этом он рассказал в эфире CNN в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдания для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.

"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - добавил он.

Блинкен отметил, что Россия "за последние месяцы нарастила силы, находящиеся у границ Украины, от 50 000 до 100 000, а сейчас – более 150 000".

"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.

Читайте также: У Путина нет правдивой информации, если думает, что в Украине будут приветствовать российских военных, - Блинкен

Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
Коли це все скінчиться (а воно колись обов'язково скінчиться) - ніяких "ніжок Буша" та іншої гуманітарки, ця сволота не знає що таке вдячність, хай виздихують.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:06
+42
150 тис - фігня. Здюжим. Всі орки тут поляжуть.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:04
+41
Расєя рухається до свого кінця та повного розвалу...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
150 тис - фігня. Здюжим. Всі орки тут поляжуть.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:04 Ответить
вашими молитвами...

прибавь сюда еще мобилизованных, еще орков Луганды, вагнеровцев и прочую шваль со все "необъятной уродины моей"
показать весь комментарий
20.02.2022 18:28 Ответить
Закопаємо всіх. У нас просто немає іншого виходу...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:31 Ответить
с америки лопату привезешь?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:40 Ответить
Лопати є у мене в Україні. Але для тебе персонально можу привезти жувачки, або журнал для дорослих, або плакат з Брітні Спірс - хочешь?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:48 Ответить
Так шо, дві лопати точити ?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:56 Ответить
Так надо самим мобилизироваться при первой необходимости! В Одном Киеве можно 150 тысяч набрать.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:33 Ответить
Записуємось до ТРО

https://sprotyv.in.ua/

https://www.facebook.com/100008239774820/posts/3164405987177363/?d=n
показать весь комментарий
20.02.2022 18:59 Ответить
сейчас в ордло проходит полная мобилизация.Т.Е. они получат еще тысяч так 300?оружие им подкинут-если высшее-политическое руководство будет сидеть и ничего не делать-здюжим?
Похоже что бункерный дед пытается повторить события сто летней давности.Создание Донецко-криворожской республики,захват новых территорий,принудительная мобилизация,захват еще территорий,еще принудительная мобилизация и вконце полное уничтожение страны,как это было с УНР.Руками украинцев уничтожать украину-вот и весь план кремля.Если и дальше будем строить дороги и не будем вкладывать в армию,то здюжим?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:31 Ответить
Тысяч 10 калек максимум наберут
показать весь комментарий
20.02.2022 18:34 Ответить
Звідки там 300 тис... Там баби і жінки в цілому, а ті мужчіни, які є, войювати (і гинути) за ОРДЛО не підуть. Всі вони чудово розуміють, що вони - пушечне м'ясо для РФ і для України.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:37 Ответить
их спрашивать никто не будет-погонят как баранов на убой.Сейчас там проживает где-то 2 млн.Мобилизируют всех от 18 до 55.ВСЕХ!Хромых,больных,придурковатых-всех!Вот и считайте,наберут они 300 тыс или нет?Понятно что на поле боя от них толку мало-но когда это интересовало московских полководцев?А когда у тебя есть армия даже таких некчемных юнитов,то потеряв 200 тыс какие-никакие задачи но можно решить.Так же брали Дебальцево-кинули 15 тыс месных на мяса,а потом пришли БТГ рф и закончили дело.Так что не стоит их не дооценивать.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:11 Ответить
Ну так об баранов проблем ждать и не стоит сами здохнут или убегут
показать весь комментарий
20.02.2022 19:34 Ответить
Расєя рухається до свого кінця та повного розвалу...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:05 Ответить
Коли це все скінчиться (а воно колись обов'язково скінчиться) - ніяких "ніжок Буша" та іншої гуманітарки, ця сволота не знає що таке вдячність, хай виздихують.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:06 Ответить
Цю плядоту краще напалмом кормити.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:12 Ответить
ты кацап цифры давай - или сейчас слабо Во-Во...?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:34 Ответить
не знаю как по маслу, сомневаюсь, но по курятине, яйцу, зерну-да.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:46 Ответить
там самое главное - Во-Во...!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:53 Ответить
кацапи ж ніколи нічого не вчаться: женуть по тухлих методичках рєхєрєндум в анексованій РБ - і вгадайте з трьох разів, кого вони звинуватять у його "зриві"...

Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси выявили группы, которые якобы под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА в воскресенье, 20 февраля.

"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, - рассказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. - Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и проявлением экстремизма". По словам Бычека, КГБ известны "все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний". Он отметил, что люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.
Источник статьи: КГБ Беларуси заявило о попытке сорвать референдум по конституции
показать весь комментарий
20.02.2022 18:25 Ответить
Полная блокада, усить откапывают то что давили тракторами
показать весь комментарий
20.02.2022 19:35 Ответить
По раіссі прокотились масові мітинги проти війни:



показать весь комментарий
20.02.2022 18:11 Ответить
Вже а буцигарні, на жаль(( дай Боже людині вийти

показать весь комментарий
20.02.2022 19:25 Ответить
м. Дніпро 19.02.2022
показать весь комментарий
20.02.2022 18:13 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 18:17 Ответить
Новость не правильно назваться.
Росія рухається вперед ногами, к своему концу как государство.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:24 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 18:27 Ответить
Вот если у кацапо пойдёт что то не так то вы нас только не отговаривайте от взятия Кубани, Краснодара, Белгорода....
показать весь комментарий
20.02.2022 18:29 Ответить
Оно нам надо? Своей ваты мало?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:30 Ответить
Вату современем выжжем, а свои земли нужно возвращать ...
зато как звучит отдельные районы Белгородской Краснодарской области провели референдум и решили присоединиться к Украине...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Страху зовсім немає. Є лють і ненависть! Будемо валити балалайочників так, що таліби з страху хреститися будуть.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:32 Ответить
кадыровцы уже научились крестится...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:36 Ответить
Готовятся к штурму Лавры?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
тебе какое дело Во-Во...?\для вас свиноцабак и Чечня круто...!\
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Так хватит нас пугать ?уже устали давай Рашка нападай отргребешь по полной этих орков мы будем реально убивать на вас смотреть не будем чем больше грохнем росиян тем лучше мы не терпилы и рука не дрогнет нажать на курок !!так что ждем добро пожаловать в Ад ваш ждут жирный чернозем и стальные пуля еще раз повторяю мы будем вас тупо убивать тут это не бла бла бла это реально!!!!Слава ЗСУ !и как там поговорка нравиться не нравиться а ЗСУ справиться!!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Мордор повинен бути знищений
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Титаник тоже шел полным ходом к своему айсбергу.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:40 Ответить
На сколько помню разбор, если бы шёл полным ходом, то легко смог бы уклониться. Именно ошибочный приказ на торможение привёл к столкновению.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:52 Ответить
Нет. Он имел бы шанс, если бы на ночь лег в дрейф, как сделали все нормальные капитаны кораблей в том районе, или если бы не пытался увернуться, а влепил носом и затопил только носовой отсек. Или если бы было меньше расгильдяйства и у впередсмотрящих на марсе были бы бинокли.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:01 Ответить
Пассажирские суда никогда не ложились в дрейф. А стукнуться носом в айсберг рекомендация так себе.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:07 Ответить
Ух ты, пассажирскоесудно Калифорниэн как раз и дрейфовало неподалеку гибели Титаника. Даже успело прийти, пока шла спасательная операция.

А насчет лобового столкновения - "Самое серьёзное происшествие с участием айсберга произошло в 1907 году с германским пароходом «Кронпринц Вильгельмruen». В результате лобового столкновения с айсбергом судно получило серьёзное повреждение носовой части, но, несмотря на это, смогло завершить плавание. В этом же году будущий капитан «Титаника» Эдвард Смит в интервью заявил, что не представляет такую ситуацию, при которой современное судно может затонуть[67]."

Отака фигня, малята.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:27 Ответить
Рад, что Вы восприняли все без обид.
Просто такова история.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:51 Ответить
Возможно Вы правы. Я говорил лишь то, что помнил после разбора разных версий много лет назад.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:56 Ответить
Интересно, какая мотивация у кацапоармии?
Или как в Грузии будет, после десятка сбитых самолётиков пилоты откажутся делать вылеты?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:41 Ответить
Сейсчас они сидят на швабрах и бутылках и мечтают, что после термообработки в танках их будут таскать на палках на очередном победобесии.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:44 Ответить
У солдата мотивация одна - приказ. Грузию расхреначили, потеряв всего десяток леталок. Для кацапов это ничто, чуть больше чем на учениях или просто за год.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:45 Ответить
Схоже на те, кацапоармія не дуже розуміє, в що вони вв'язуються. У них там "учєнія" і не більше того. Про Білорусь писали, що на місці дислокації частин РФ, повно пляшок з горілки, сміття, таке інше. Чувачки точно не до смерті готуються...
показать весь комментарий
20.02.2022 19:00 Ответить
После того как обезьяна агрохимия попала под кацапский обстрел, уже совсем не слышно воя зебилов, что Америка нагнетает панику. Может и зеленскому стоит посидеть под обстрелом, чтобы ему перехотелось искать мир в очке путина?!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:57 Ответить
не можна цього робити!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:59 Ответить
22.02.2022 как с Грузией ПНХ даты красивые любит.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:17 Ответить
Ну, раз он так любит красивые цифры, пускай застрелится в этот день, будет эта дата его могилу украшать. Под слоем говна.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:03 Ответить
За сценарієм вторгнення рухається і так звана влада України - літаки з мацкви літають над нашою територією і очевидно на одному з них завтра буде вибух, ну а післязавтра війна.
Тіпа закрити повітряний простір для рейсів з мацкви нікому розуму не вистачило...
показать весь комментарий
20.02.2022 19:43 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 22:03 Ответить
 
 