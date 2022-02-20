Россия двигается вперед по сценарию вторжения, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что войска России и Беларуси продолжат совместные военные учения после запланированной даты окончания.
Об этом он рассказал в эфире CNN в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдания для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.
"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - добавил он.
Блинкен отметил, что Россия "за последние месяцы нарастила силы, находящиеся у границ Украины, от 50 000 до 100 000, а сейчас – более 150 000".
"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.
Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".
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прибавь сюда еще мобилизованных, еще орков Луганды, вагнеровцев и прочую шваль со все "необъятной уродины моей"
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Похоже что бункерный дед пытается повторить события сто летней давности.Создание Донецко-криворожской республики,захват новых территорий,принудительная мобилизация,захват еще территорий,еще принудительная мобилизация и вконце полное уничтожение страны,как это было с УНР.Руками украинцев уничтожать украину-вот и весь план кремля.Если и дальше будем строить дороги и не будем вкладывать в армию,то здюжим?
Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси выявили группы, которые якобы под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает БЕЛТА в воскресенье, 20 февраля.
"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, - рассказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. - Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и проявлением экстремизма". По словам Бычека, КГБ известны "все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний". Он отметил, что люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.
Источник статьи: КГБ Беларуси заявило о попытке сорвать референдум по конституции
Росія рухається вперед ногами, к своему концу как государство.
зато как звучит отдельные районы Белгородской Краснодарской области провели референдум и решили присоединиться к Украине...
А насчет лобового столкновения - "Самое серьёзное происшествие с участием айсберга произошло в 1907 году с германским пароходом «Кронпринц Вильгельмruen». В результате лобового столкновения с айсбергом судно получило серьёзное повреждение носовой части, но, несмотря на это, смогло завершить плавание. В этом же году будущий капитан «Титаника» Эдвард Смит в интервью заявил, что не представляет такую ситуацию, при которой современное судно может затонуть[67]."
Отака фигня, малята.
Просто такова история.
Или как в Грузии будет, после десятка сбитых самолётиков пилоты откажутся делать вылеты?
Тіпа закрити повітряний простір для рейсів з мацкви нікому розуму не вистачило...