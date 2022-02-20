Россия двигается вперед по сценарию вторжения, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что войска России и Беларуси продолжат совместные военные учения после запланированной даты окончания.

Об этом он рассказал в эфире CNN в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдания для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.

"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - добавил он.

Блинкен отметил, что Россия "за последние месяцы нарастила силы, находящиеся у границ Украины, от 50 000 до 100 000, а сейчас – более 150 000".

"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.

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Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".