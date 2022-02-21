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Новини Суспільство
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Тимошенко_Кирило (494) Велике будівництво (718)

Цьогоріч термомодернізують 6 тис. будинків, що дозволить зменшити платіжки за опалення на 60%, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цьогоріч термомодернізують 6 тис. будинків, що дозволить зменшити платіжки за опалення на 60%, - ОП

Програма "Велика термомодернізація" у 2022 році передбачена для 6 тисяч будинків по всій країні. Загалом це дозволить зменшити споживання газу на 437 млн кубометрів.

Про це під час Національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього", організованого апаратом РНБО України та Асоціацією малих міст України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми запланували 6 тисяч термомодернізованих будинків. Що це дасть? Фактично ми зменшуємо платежі людей у ​​цих 6 тисячах будинків на 60%. Ми зменшуємо споживання газу на 437 мільйонів кубометрів. Це проєкт, про який говорив кожен голова громади, кожен міський голова великого обласного міста. Це те, що нам потрібно", - сказав заступник керівника ОП.

Він також нагадав про інші інфраструктурні проєкти, які реалізовуватимуться в усіх областях цього року за програмою "Велике будівництво".

"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік – це 5 500 км доріг державного значення, це практично 1 500 км місцевих доріг, це 282 освітні заклади (реконструйовані або збудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів та 6848 спортивних майданчиків по всій країні", - зазначив Тимошенко, який також є координатором цієї програми.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко також повідомив, що у рамках "Великого будівництва" цього року будуть реконструйовані аеропорти у Вінниці, Житомирі, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Чернівцях.

Читайте: Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП

Цьогоріч термомодернізують 6 тис. будинків, що дозволить зменшити платіжки за опалення на 60%, - ОП 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
В сериале нет войны.

У меня другой вопрос - почему у них все аферы называются Большими ?

Это из-за карликовости вождя ?

Комплекс у чувака ?
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21.02.2022 15:45
+11
утепление домов,это та же хрень,что и "велике крадівництво". будет дом утеплён снаружи или нет,цена за отопление не снизится ничуть,ибо котельные греют не столько батареи в квартире,сколько кротов под землёй.
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21.02.2022 16:02
+8
А де смартфони плять? Вже все, забули, зелені жаби?
Як воно у вас так виходить. тут Орда стоїть біля воріт - вони про модернізацію туалетів.
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21.02.2022 15:28
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А де смартфони плять? Вже все, забули, зелені жаби?
Як воно у вас так виходить. тут Орда стоїть біля воріт - вони про модернізацію туалетів.
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21.02.2022 15:28 Відповісти
Вопрос к ОП: этот "проект" начнется сразу после "вторжения" или попозжее за путинское бабло?
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21.02.2022 15:41 Відповісти
В сериале нет войны.

У меня другой вопрос - почему у них все аферы называются Большими ?

Это из-за карликовости вождя ?

Комплекс у чувака ?
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21.02.2022 15:45 Відповісти
Від карликів одні проблеми. Вони всі з комплексами.
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21.02.2022 15:51 Відповісти
неоднократно писалось что утепление фасадов несет появление грибка и разрушение конструкций...но какая разница если миллиарды до конца каденции зеплесени нужно освоить?
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21.02.2022 15:29 Відповісти
Многие страны восточной Европы модеринизируют и утепляют многоэтажки. Если по нормальному делать, то не будет ни плесени и разрушения.
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21.02.2022 15:33 Відповісти
если по-нормальному а не по программе зеплесени на скорую руку и с откатами
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21.02.2022 15:35 Відповісти
А что, уже написано какой будет откат и чем будут делать? Теплоизоляция позднесовковых домов настолько фиговая, что там отопление фактически идёт на улицу.
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21.02.2022 15:42 Відповісти
не сомневайся, прокуроры напишут
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21.02.2022 15:44 Відповісти
Датычо, неужеле?
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Прикинь!..
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21.02.2022 16:06 Відповісти
В Европе термомодернизация одной многоэтажки как минимум от 1 млн евро
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Вентилируемый фасад.
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21.02.2022 15:42 Відповісти
Нет. К появлению грибка может привести утепление изнутри. Утепление снаружи хуже точно не сделает. Но подход к утеплению у них своеобразный (кстати, началось это еще до Зели). Данный снимок тому пример. Утепляют почему-то только торцы зданий. Скорее всего потому, что это сделать проще, а значит и быстрее. Соответственно, что и расходы на отопление уменьшатся далеко не у всех. Учитывая то, что основная теплопотеря происходит через стены, где имеются окна, а также то, что таких стен в доме гораздо больше, ну никак утепление торцов здания не сэкономит для дома 60% на отоплении. Процентов 10 - может быть, да и то под вопросом. Лучше бы установили в квартирах и на подъезды счетчики расхода тепла - больше толку было бы.
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21.02.2022 16:15 Відповісти
неадеквати
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21.02.2022 15:38 Відповісти
і дати можливість додатков заробити ОПі тих самих 60%
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21.02.2022 15:40 Відповісти
Сволочи, вы лучше на эти деньги модернизируйте танки.
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21.02.2022 15:42 Відповісти
Жить украинцам тоже в танках? В нашем городе ооочень дорогие услуги, самые дорогие в стране - у нас. Отопление централизованное выходит людям золотым! Многие в долгах! И так по всей стране!
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21.02.2022 15:46 Відповісти


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1228-р
Київ

Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року

Без "великого". Може через те, що у Яценюка не було комплексу неповноцінності?
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21.02.2022 15:48 Відповісти
И что? Я тут причем? Яценюку и адресуйте этот вопрос. Наверное, он в это время стенку строил))
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21.02.2022 15:49 Відповісти
Де ви бачите питання? Констатація того, що ця програма діє з 2015 року, доки не була похрінина в 2019-му.
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21.02.2022 17:04 Відповісти
Да, пока война не окончиться нашей победой - в танках. Не хотите в танках? Так будите жить в развалинах своих домов или в бараке в районе Таймыра. Если до того, вас рашистский снаряд или авиационная бомба на кладбище не пропишет.
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Не поняла! Вы чего кидаетесь? У Вас задача такая - бросаться на ни в чем не виноватых людей? За что? Какие танки? Сами в них сидите! Я войну не звала в Украину! У меня всё.
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21.02.2022 16:02 Відповісти
Оно и видно, что не поняла. Я кидаюсь? Упаси Бог. Я просто рассказываю прописные истины. Вы не за СН и ЗЕ голосовали? Или за страрух колясочную Голосящую грымзу С мешком и в пенсне пАлковника?
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21.02.2022 16:08 Відповісти
Складывается ощущение, что Вы за мной в кабинке голосования подглядывали))) Я НЕ намерена Вам раскрывать свою тайну голосования. Скажу одно. Я НЕ голосовала за Зе. Так норм Вам? Прежде всего начните думать головой, а уж потом оченивайте ситуацию, и только в самом концйе начинайте кидаться на людей! Вы НЕ знаете ни меня, ни моего города, поэтому Ваши умозаключения оставьте при себе. Я в танке жить не хочу и не буду.ю Это НЕ МОЯ парафия, а Ваша скорее всего. Ведь мужчина из нас двоих - именно Вы)
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21.02.2022 16:12 Відповісти
Потому я за танк, что бы вы ЖИЛИ в доме, а не на развалинах дома.
За зе не голосовали? Ну тогда за кого то из других мной перечисленных. И вот тут просто - какая разница? Да ни какой, все антиукраинские сволочи.
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21.02.2022 16:17 Відповісти
Обратите внимание, у этого дома тоже был утеплён фасад. Хотите жить в таком? Я нет. Поэтому выбираю модернизацию ТАНКА.
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21.02.2022 16:20 Відповісти
Чомусь усі кого запитуюють про голос за Зе відразу відхрещуються. Хто ж його тоді обрав?)
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21.02.2022 20:50 Відповісти
Сразу видно человека далекого от экономики. Экономика это люди и деньги людей, и если у людей не будет денег, то тупо не будет денег на армию из налогов. Дальше утепление позволит меньше закупать газа, а меньше газа - это большая экономия, и дальше деньги можно перенаправить не на покупку газа, а на армию. Учите экономику, т.к. одно умное вложение позволит автоматически появится деньгам на другие проекты.
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21.02.2022 16:05 Відповісти
Ага, я далёк от экономики. И поясню вам, как близкому к экономике - у этой власти, которую вы избрали, денег на Армию, в ВОЮЮЩЕЙ стране, нет априори. Поясню более доходчиво - война - выделили деньги не на танк, а на фасад дома - утеплили - откатили - разворовали - распилили - прилёт снаряда - дома нет - концы в воду. А танк с людьми внутри не модернизирован. Учите что такое ВОЙНА и какие должны быть приоритеты у правительства во время войны. Когда одно "умное" вложение угробит экипаж танка, сам танк и затем дом с "умным" вложение. И ни людей из состава экипажа не станет, ни танка не станет ни дома не станет ни людей из того дома не стане и деньги на другие проекты не появятся.
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21.02.2022 16:15 Відповісти
Можно, я отвечу тоже?) Спасибо) Смотрите, в нашем городе случился взрыв газа. 2 яевраля. И люди по рекомендации нашего мэра пошли подискивать для себя КВАРТИРЫ, в которых они смогут переждать, пусть и бестолковый, но ремент двух подъезлдов. Их так-то лучше снести, конечно. Обратите внимание, люди нашли квартиры, не танки для жилья, для своих детей, да? Потому что люди надеются на лучшее, понимаете? А жить, как Вы выразились, в танке, такая же профессия, как и столяр, как библиотекарь! Вес подряд в армию не могу пойти чисто физически! Кто-то да должен кормить всех танкистов в том числе! Верно? Всё будет хорошо! Вот такой у меня девиз! Я надеюсь на лучшее, потому что у меня есть ради кого ЖИТЬ! И жить НЕ в танке!
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21.02.2022 16:29 Відповісти
Та не живите вы в танке, кто вас туда засовывает. Но и разворовывать деньги из бюджета на дорогах и фасадах недопустимо и ПРЕСТУПНО. Что бы надеется на лучшее надо не утеплять фасады во время войны, а модернизировать танки и укреплять обороноспособность страны. Тогда точно всё будет не просто хорошо, всё будет УКРАИНА!
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21.02.2022 16:34 Відповісти
С чего Вы вдруг придумали, что я ЗА модернизацию. Вы опять опережаете события. Мне эта модернизация вообще нать не надо! Мне она не светит. И я примерно догадываюсь, кто поимеет оттуджа денежку. Мы изначально говорили с Вами О ТАНКАХ. И вдруг Вы перескочили на модернизацию! Не зная моего мнения, только лишь по тому, что я принесла картинук, Вы решили, что я - за? Так не бывает! У нас вон мэр строчно решил площадь и набережную ремонтировать. Каждый проект стоит по 100 тысяч! Опять Вы уверены, что я руками и ногами - ЗА? Ошибаетесь!
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21.02.2022 16:40 Відповісти
Я изначально говорил о танках. ИЗНАЧАЛЬНО.
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21.02.2022 17:25 Відповісти
> война - выделили деньги не на танк, а на фасад дома - утеплили - откатили - разворовали - распилили - прилёт снаряда - дома нет - концы в воду. А танк с людьми внутри не модернизирован.

Если сразу переходить к фазе "разворовали - распилили", то точно так же распилят и на модернизации танков (уверен, пилят успешно).
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21.02.2022 16:38 Відповісти
С Зеленским и слугами по другому не было и не будет. Только фаза - разворовали-распилили.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Ну во первый если будет полноценная война, то тогда все будут на войне, а не писать тут комментарии. И если начнется, то писать будет некому, загребут всех в эту воронку и тебя тоже. По поводу выбора, то не тыкай мне, я тебя бота не знаю и ты меня тоже. И даже если обворуют частично, то в итоге оно себя так или иначе окупит, т.к. газ нужен в любом случае и альтернатив пока не видно, хотя разработки ведутся. Если бы читал книги, то понимал бы основы экономики, но как раз во власти не думающие и имеем, что имеем и у власти люди, которые готовы обворовать свой народ и это печально. Но я учил математику и экономику в отличии от ботов и понимаю как работаю деньги. И если и будет война, то танки ехать не будут, а просто полетит что то и прилетит и нет города, как делали США и другие страны. На танках уже никто не воюет, есть более продвинутые системы, которые прекрасно могут долететь за сотни км, но как то это не учитывают, не 19-й век и вооружение есть современное. Даже муравьи создают армию и выращивают солдат, если есть чем кормить колонию и есть пища на выращивание и содержание армии, даже муравьи это понимают, ну и термиты. Голодная и холодная армия такая себе в плане боеготовности. Кому война, а кому бабло и это печально. Если бы начали там гибнуть дети политиков, то всё бы там достаточно быстро закончилось и не нужно здесь метать пену изо рта.
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21.02.2022 18:16 Відповісти
Ну, во первых, -война у нас с Парашей идёт с 2014 года.
Во вторых, - меня загребать не надо, я сам дорогу в военкомат знаю, в отличии от вас.
В третьих, - я НИКОГДА не "ТЫкаю" оппонентам, так, что поздравляю Вас СОВРАМШИ.
В четвёртых, - финансирование таких проектов как то "большое воровство" и "фасад на распил" во время войны и не финансирование Армии есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
В пятых, - по одному вашему предложению о том, как делало США" и умолчание о том, КАК ДЕЛАЛА И ДЕЛАЕТ ваша Параша в Чечне и Сирии, сразу видно откуда ваши лапти растут.
В шестых, - при Порохе и Гросе был рост экономики и финансирование обороноспособности страны, а при вашей фигляре экономика ушла в отрицательные число и бюджет разворовывается нынешней властью.
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21.02.2022 18:53 Відповісти
Сразу видно человека, далекого от утепления. Утепление торцов здания (это то, чем занимаются по этой программе и то, что изображено на снимке) если и сэкономит что-то для дома, то процентов так 10 максимум, но никак не 60. Потому, что основные теплопотери идут через стены с окнами, к тому же площадь стен с окнами сама по себе больше. А если быть более точным, то скорей всего оно вообще ничего не сэкономит, потому как теплосчетчики ставить не собираются. Короче по итогу в некоторых квартирах просто станет теплее. У меня всю зиму открыты окна и балкон, я выпускаю, наверное процентов 50 тепла, при этом температура ниже 23 не опускается.
Так что никакая экономия при таком подходе нам не светит. Возможность отключать радиаторы сэкономила бы гораздо больше.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
Т.е., вы хотите во время война таки утеплять дома а не обороноспособность страны повышать. Ню ню.
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21.02.2022 17:23 Відповісти
Вообще-то я это написал вашему оппоненту. Утепление как на снимке не работает. А счетчики тепла реально могут сэкономить деньги и людям и бюджету.
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Как инженер могу сказать, что экономить поможет установка своего мини теплового пункта + счетчик тепла, чтобы дом мог брать тепло столько, сколько ему нужно, а не силой его впихивали и потом обдирали людей платежками. Утепление стен очень эффективное, если это утепление всего дома сразу, а не латками поквартирно, примерно в среднем 30%. Ну и крышу тоже нужно и важно отеплять. Естественно если окна старые, то они свистят очень сильно и нужно менять. Но если всё сделать правильно, то экономия может быть от 50% до 80% и это делают. Один дом переводили люди на индивидуальный тепловой пункт, то платежка уменьшилась сразу за 20-40% в зависимости от погоды. Но это было 30/70% и 30% от суммы теплового пункта оплатили люди из ОСББ, но эти траты окупились за два года, а дальше на экономленные деньги они постепенно делают подъезды и ремонты дома, ремонты коммуникаций и т.д. Индивидуально делать поквартирные регулировки не выгодно, т.к. в старых домах тепло от квартиры до квартиры проходит через старые бетонные перекрытия и если один прикрутит, то в итоге он получит тепло через стены от более теплых соседей, в тепловизор это прекрасно видно, как люди не топят, но соседи топят и через стены смежные теплые стены греются и холодные соседи.
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21.02.2022 18:30 Відповісти
Я не знаю, может где-то и делают, но в Киеве делают то, что на снимке - утепляют торцы зданий. Ни о тепловых пунктах, ни о крышах, ни о счетчиках тепла речь не идет. Проблема не только в свистящих окнах. У хорошего энергосберегающего пакета теплопроводность все равно выше, чем у бетонной стены.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Пардон, если ошибся.
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21.02.2022 18:55 Відповісти
У нас теж вже другу зиму утеплена шістнадцяти поверхівка. Стіни, дах утеплили. Відкриваю вікна взимку, бо жарко. Регулювати температуру батареї не можу, бо технічно не передбачена така можливість. Витрати тепла (гігакалорії вказані у платіжці) меншими не стали, хоч зими теплі. Туфта це утеплення. Мабуть тепловіддача йде через віконне скло, ну і люди самі регулюють комфортну температуру у квартирі протягами. А температура у квартирі і до утеплення у мене була +23 Сельсія взимку, весною і восени. Тобто я від утеплення не виграв нічого.
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21.02.2022 18:16 Відповісти
Вот пля - очередное зе-гавно вылезло...
от тебя воняет....
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21.02.2022 16:03 Відповісти
Ви там зовсім схиблені? Це те, чим займається "Говнокандувач" у той час, як ворожі сили розгортаються у бойові порядки за пару-трійку кілосктрів від кордону?

Це просто хня якась - розбудіть мене!
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21.02.2022 15:45 Відповісти
Поздно пить боржоми, если враг за холмом. Программа работает давно, здание очень красивые сразу. Сразу и лифты с окнами на подьезд надо смотреть...... Но явно не сейчас. Опять Лапшу на Уши вешают, вместо того чтобы оружие раздавать
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21.02.2022 15:47 Відповісти
Вот как примерно будут выглядеть дома после модернизации
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21.02.2022 15:47 Відповісти
здрысни ...
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21.02.2022 16:04 Відповісти
Танька Лайф, це ти?! Як там зі скрєпкою-діжкою ся маєте?!
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21.02.2022 16:14 Відповісти
Клёво!!! А как будет страна называться, в которой этот дом? Украинский Федеральный Округ?
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21.02.2022 18:09 Відповісти
А чиїм коштом це робитиметься? Чи знову совкам буде все безкоштовна за рахунок усіх платників податків?
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21.02.2022 15:48 Відповісти
У нас, например, в программу включили, во-первых, тот дом, в котором произошёл взрыв газа. И еще 44 многоэтажки. Это лишь маленькая часть от всех городских многоэтажек.

Единственное, что людей волнует, зачем этот дом, после взрыва которы, ремонтируют. В нём устанавливают окна, внутри - какие-то металлические полдпорки. Но видео говорит о том, что дом нужно СНОСИТЬ, а не модернизировать! И Кирилл Тимошенко приезжал, всё вроде бы видел, а люди тем временем ютятся на съёмных квартирах...
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21.02.2022 15:54 Відповісти
Да не волнуйтесь вы так, кацапы по своим гостам сделают
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21.02.2022 18:10 Відповісти
Молодцы команда Президента Зеленского! И дома строят
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21.02.2022 15:52 Відповісти
Петрович... Ну ты понял...
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21.02.2022 16:17 Відповісти
У маленького Зелебени все большое Шибиниця тоже большой будет?
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21.02.2022 16:01 Відповісти
утепление домов,это та же хрень,что и "велике крадівництво". будет дом утеплён снаружи или нет,цена за отопление не снизится ничуть,ибо котельные греют не столько батареи в квартире,сколько кротов под землёй.
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21.02.2022 16:02 Відповісти
Ну почему же греют кротов только под земльой?! Всю оп бенину греют со всеми кротами фсбэшными!
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21.02.2022 16:22 Відповісти
Если счётчиков нет, то котельные будут греть как грели, но в домах будет намного теплее. Если счётчики на входе в дом/квартиру есть, то экономия от утепления может быть более чем существенной. Ребят, по-моему вы ищете зраду там, где её нет.
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21.02.2022 16:43 Відповісти
счётчик дело хорошее,не спорю,хотя и здесь уже есть проблемы между домами и котельной. во первых котельные старые,во вторых протяжённость труб огромная. котельная использует для нагрева газ,и его должен кто оплатить. отсюда идут споры между потребителем и котельной,и котельная пока не проигрывает.
второй вопрос в том,что нельзя закупориться,надышать,напердеть,и говорить что тебе тепло,нужен обмен воздуха,для нормальной жизнедеятельности.не менее 100 кубов в час на человека. то есть надо открывать окна. ну и в чём смысл утепления тогда? а не будет нормального обмена воздуха в жилье,будет и плесень в углах,и окна будут потеть,и люди будут болеть!
гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП,ну или на группу домов,в радиусе 150 метров. ИТП даёт возможность не греть сумасшедший объём воды на весь район и отапливать заодно и кротов.
вот только это требует приличных затрат.
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21.02.2022 16:57 Відповісти
> то есть надо открывать окна. ну и в чём смысл утепления тогда?

Что-то я не пойму при чём тут утепление к вентиляции.

> гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП

Согласен, но это требует кардинальной перестройки всей системы (т.е. +$$$$).
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21.02.2022 17:06 Відповісти
я живу в частном,утеплённом доме,с хорошей ветиляцией.и я как тратил примерно 700 кубов в год без утепления,так трачу и теперь. можно сделать теплее,закрыть приток,тогда в доме будет не только тепло,но и сыро.
что же до кардинальной перестройки,то а как иначе?
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21.02.2022 17:22 Відповісти
І, де дізнатися про умови? Ні сайту, нічого, поки одне велике ніщо
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21.02.2022 16:10 Відповісти
Дайте людям перейти на индивидуальное отопление, как это было в 2005 году. Тогда и начнётся настоящая экономия, и не имитация.
Хозяин квартиры лучше знает, сколько надо тепла, чем районная ТЭЦ.
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21.02.2022 16:13 Відповісти
Добрый день) На какое автономное отопление сейчас лучше переходить?
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21.02.2022 16:14 Відповісти
Лучше всего переводить нах автономно твоего зебила! Харэ троллить, скрепка, она же, дижка лайф!
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21.02.2022 16:28 Відповісти
Вы чего? Я серьёзно задала вопрос. Одни говорят, что на газовое, другие - на электрическое отопление. И спросила потому, что у нас в городе взорвался ГАЗ, потому что ставили ГАЗОВЫЙ счетчик в одной из квартир. Господи... кругом видеть зраду... это уже слишком.
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21.02.2022 16:32 Відповісти
Зависит от конструкции дома - лучше говорить с инженером-строителем,
а ещё лучше с теми, кто в 2005 успел легально отключиться
от центрального отопления.
Технических преград нет.
Есть негласный запрет судам решать все иски против
желающих перейти на индивидуальное отопление.
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21.02.2022 16:38 Відповісти
Спасибо) У меня - крупнопанельный, дом 1986 года застройки. Многие из соседей перешли (давно) на газовое отопление. Эти котлы... меня аж в дрожь бросает от них)) Поэтому я пока прислушиваюсь ко всевозможным советам. Хочу понять все за и против обоих квариантов автономок) Особенно после взрыва газа. Очень страшно было. Это рядом с моим домом... а каково людям, молодой парень погиб(
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21.02.2022 16:44 Відповісти
Если подумать, что за тепло придётся платить в несколько раз меньше,
то уже не так страшно. Взрывы не от плит и котлов,
а от пьяных или тупых пользователей.
Квартирные датчики газа решают вопрос.
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21.02.2022 17:18 Відповісти
"Примерно 80% из около 1 млрд кв. м жилого фонда Украины является устаревшим."
То есть там нет возможности регулировать интенсивность отопления.
Поэтому утепление старых домов повлияет на стоимость отопления - никак, от слова совсем.
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21.02.2022 16:40 Відповісти
У каждой квартиры есть возможность обогреваться независимо.
Что нагревать - воздух, пол или батареи - выбирает владелец квартиры.
Как и то, чем обогревать - электричеством или газом.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Утепление это отлично! НО:
1) Большинство жителей на потянут 3000-4000$ с квартиры за термомодернизацию (это включая дотацию государства). А еще набегут проценты по кредитам. Значит кабала?
2) Потери теплосетей 40-60%. Нужно избавиться от совкового наследия!
3) Индивидуальное отопление будет стоить дешевле, а экономия газа более значительная.
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21.02.2022 16:18 Відповісти
От того, что на торец дома наклеят пенопласт, средним квартирам вообще ни холодно, ни жарко.
Одна имитация заботы. За наши деньги. По бешеным ценам.
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21.02.2022 16:34 Відповісти
И никакой экономии 60% не светит.
Наш дом пытался связаться с госпрограммой. Провели аудит, озвучили примерную стоимость с учетом нормального утепления всех стен, крыши и подвала. Плюс балансировка по стоякам. Предварительно 5000$ с квартиры. 20% сразу, остальное кредит в банке на 10 лет. (40% обещало погасить государство).
Проектное снижение энергопотребления 24% !
Треть дома одинокие пенсионеры, у них еще окна стоят "родные". Так это дело и заглохло.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
Когда температуру в квартире определяет её хозяин (частный владелец), то никакой балансировки стояков не нужно. Когда переделку ведут несколько десятков компаний, стоимость переделки тает на глазах.
А когда власти сами решают что сколько будет стоить - получается не утепление, а мошенничество с завышением сметы минимум в несколько раз.
Госмонополия - это всегда беспредел и нарушение Конституции.

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21.02.2022 17:33 Відповісти
Регулировка теплоносителя и счетчики запрещены законом!
А цены устанавливают так, что бы покрыть неплатежи и теплосеть была с 20% прибылью.
Это замкнутый круг, снизим потребление поднимут цены.
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21.02.2022 17:38 Відповісти
А мы круг разомкнём: дадим им звездюлей.
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22.02.2022 00:49 Відповісти
вентиляцию пеной задуют?
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21.02.2022 16:30 Відповісти
объясните мне, тупому,
если я торгую хлебом, а население покупает его всё меньше и меньше, я вылечу в трубу или нет?
и почему я должен быть в восторге от государственной хлебоэкономии?
а смысл?
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21.02.2022 17:19 Відповісти
Эммм, все страны стараются строить и/или модицифицировать свою инфраструктуру так, чтобы она была максимально энергоэффективной. Это даёт экономию в оплате государством энергоносителей и ресурсов, не считая других факторов. Бессмысленная же растрата ресурсов и низкая эффективность оборачиваются проблемами в экономике (совок не даст соврать).
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21.02.2022 19:12 Відповісти
Це буде ще один Великий розпил бюджетів усіх рівнів...
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21.02.2022 23:56 Відповісти
 
 