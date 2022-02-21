Цьогоріч термомодернізують 6 тис. будинків, що дозволить зменшити платіжки за опалення на 60%, - ОП
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Програма "Велика термомодернізація" у 2022 році передбачена для 6 тисяч будинків по всій країні. Загалом це дозволить зменшити споживання газу на 437 млн кубометрів.
Про це під час Національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього", організованого апаратом РНБО України та Асоціацією малих міст України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року ми запланували 6 тисяч термомодернізованих будинків. Що це дасть? Фактично ми зменшуємо платежі людей у цих 6 тисячах будинків на 60%. Ми зменшуємо споживання газу на 437 мільйонів кубометрів. Це проєкт, про який говорив кожен голова громади, кожен міський голова великого обласного міста. Це те, що нам потрібно", - сказав заступник керівника ОП.
Він також нагадав про інші інфраструктурні проєкти, які реалізовуватимуться в усіх областях цього року за програмою "Велике будівництво".
"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік – це 5 500 км доріг державного значення, це практично 1 500 км місцевих доріг, це 282 освітні заклади (реконструйовані або збудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів та 6848 спортивних майданчиків по всій країні", - зазначив Тимошенко, який також є координатором цієї програми.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко також повідомив, що у рамках "Великого будівництва" цього року будуть реконструйовані аеропорти у Вінниці, Житомирі, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Чернівцях.
Будь ласка, зачекайте...
Як воно у вас так виходить. тут Орда стоїть біля воріт - вони про модернізацію туалетів.
У меня другой вопрос - почему у них все аферы называются Большими ?
Это из-за карликовости вождя ?
Комплекс у чувака ?
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 листопада 2015 р. № 1228-р
Київ
Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
Без "великого". Може через те, що у Яценюка не було комплексу неповноцінності?
За зе не голосовали? Ну тогда за кого то из других мной перечисленных. И вот тут просто - какая разница? Да ни какой, все антиукраинские сволочи.
Если сразу переходить к фазе "разворовали - распилили", то точно так же распилят и на модернизации танков (уверен, пилят успешно).
Во вторых, - меня загребать не надо, я сам дорогу в военкомат знаю, в отличии от вас.
В третьих, - я НИКОГДА не "ТЫкаю" оппонентам, так, что поздравляю Вас СОВРАМШИ.
В четвёртых, - финансирование таких проектов как то "большое воровство" и "фасад на распил" во время войны и не финансирование Армии есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
В пятых, - по одному вашему предложению о том, как делало США" и умолчание о том, КАК ДЕЛАЛА И ДЕЛАЕТ ваша Параша в Чечне и Сирии, сразу видно откуда ваши лапти растут.
В шестых, - при Порохе и Гросе был рост экономики и финансирование обороноспособности страны, а при вашей фигляре экономика ушла в отрицательные число и бюджет разворовывается нынешней властью.
Так что никакая экономия при таком подходе нам не светит. Возможность отключать радиаторы сэкономила бы гораздо больше.
от тебя воняет....
Це просто хня якась - розбудіть мене!
Единственное, что людей волнует, зачем этот дом, после взрыва которы, ремонтируют. В нём устанавливают окна, внутри - какие-то металлические полдпорки. Но видео говорит о том, что дом нужно СНОСИТЬ, а не модернизировать! И Кирилл Тимошенко приезжал, всё вроде бы видел, а люди тем временем ютятся на съёмных квартирах...
второй вопрос в том,что нельзя закупориться,надышать,напердеть,и говорить что тебе тепло,нужен обмен воздуха,для нормальной жизнедеятельности.не менее 100 кубов в час на человека. то есть надо открывать окна. ну и в чём смысл утепления тогда? а не будет нормального обмена воздуха в жилье,будет и плесень в углах,и окна будут потеть,и люди будут болеть!
гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП,ну или на группу домов,в радиусе 150 метров. ИТП даёт возможность не греть сумасшедший объём воды на весь район и отапливать заодно и кротов.
вот только это требует приличных затрат.
Что-то я не пойму при чём тут утепление к вентиляции.
> гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП
Согласен, но это требует кардинальной перестройки всей системы (т.е. +$$$$).
что же до кардинальной перестройки,то а как иначе?
Хозяин квартиры лучше знает, сколько надо тепла, чем районная ТЭЦ.
а ещё лучше с теми, кто в 2005 успел легально отключиться
от центрального отопления.
Технических преград нет.
Есть негласный запрет судам решать все иски против
желающих перейти на индивидуальное отопление.
то уже не так страшно. Взрывы не от плит и котлов,
а от пьяных или тупых пользователей.
Квартирные датчики газа решают вопрос.
То есть там нет возможности регулировать интенсивность отопления.
Поэтому утепление старых домов повлияет на стоимость отопления - никак, от слова совсем.
Что нагревать - воздух, пол или батареи - выбирает владелец квартиры.
Как и то, чем обогревать - электричеством или газом.
1) Большинство жителей на потянут 3000-4000$ с квартиры за термомодернизацию (это включая дотацию государства). А еще набегут проценты по кредитам. Значит кабала?
2) Потери теплосетей 40-60%. Нужно избавиться от совкового наследия!
3) Индивидуальное отопление будет стоить дешевле, а экономия газа более значительная.
Одна имитация заботы. За наши деньги. По бешеным ценам.
Наш дом пытался связаться с госпрограммой. Провели аудит, озвучили примерную стоимость с учетом нормального утепления всех стен, крыши и подвала. Плюс балансировка по стоякам. Предварительно 5000$ с квартиры. 20% сразу, остальное кредит в банке на 10 лет. (40% обещало погасить государство).
Проектное снижение энергопотребления 24% !
Треть дома одинокие пенсионеры, у них еще окна стоят "родные". Так это дело и заглохло.
А когда власти сами решают что сколько будет стоить - получается не утепление, а мошенничество с завышением сметы минимум в несколько раз.
Госмонополия - это всегда беспредел и нарушение Конституции.
А цены устанавливают так, что бы покрыть неплатежи и теплосеть была с 20% прибылью.
Это замкнутый круг, снизим потребление поднимут цены.
если я торгую хлебом, а население покупает его всё меньше и меньше, я вылечу в трубу или нет?
и почему я должен быть в восторге от государственной хлебоэкономии?
а смысл?