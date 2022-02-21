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В разі визнання "ЛДНР" на Росію чекають нові санкції, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В разі визнання

Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії в разі визнання "ЛДНР".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв особисто просити про це країни Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що в разі визнання "республік Донбасу" Європейський союз попросить країни-учасниці прийняти рішення про санкції проти Росії.

"Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри", - зазначив Боррель.

Читайте: Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що визнає так звані "ЛДНР" і підпише відповідний указ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Сьогодня прочитав
Софійка з Шевченківщини :
- Хочу в старості робити вино і як воно виходиме кислим казати "Знову через ******** русню " , а внуки щоб відповідали " Спокойся бабка Русні вже 60 років не існує "
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21.02.2022 20:49
+19
У 2008-му, у серпні.
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21.02.2022 21:18
+10
Москальська економіка сьогодні гепнулась на 15% з прогнозом 50% за тиждень
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21.02.2022 20:44
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Список санкцій будь ласка ......
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21.02.2022 20:44 Відповісти
постучать *уем по столу и выразить озабоченность
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21.02.2022 22:41 Відповісти
Москальська економіка сьогодні гепнулась на 15% з прогнозом 50% за тиждень
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21.02.2022 20:44 Відповісти
скинь ссылочку куда смотреть, любопытно
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21.02.2022 20:45 Відповісти
-1 000 000 000 000 рублів в день)
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21.02.2022 20:52 Відповісти
они и так бы девальвировали фантик
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21.02.2022 20:46 Відповісти
Вопрос не в том, как они у себя фантики считают, а за сколько фантиков им готовы продать валюту (баксы с еврами, в первую очередь).
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21.02.2022 22:31 Відповісти
Іван, вони не роблять доларових інтервенцій на біржі, як це робить Україна. Так, вчора рупь впав, незважаючи на те, що нафта вже, майже сотня, і в ЗВЗ за минулий тиждень, 8 млрд $
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22.02.2022 06:44 Відповісти
Прикинь, а Гривня, ще й до рубля просіла...
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22.02.2022 06:48 Відповісти
Сьогодня прочитав
Софійка з Шевченківщини :
- Хочу в старості робити вино і як воно виходиме кислим казати "Знову через ******** русню " , а внуки щоб відповідали " Спокойся бабка Русні вже 60 років не існує "
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21.02.2022 20:49 Відповісти
Евроидиоты никак не поймут: эти санкции надо было вводить ещё в 2014 году
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21.02.2022 20:54 Відповісти
У 2008-му, у серпні.
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21.02.2022 21:18 Відповісти
эмбарго на матрешки, самовары и балалайки. И Гиркиндту запретят въезд в ЕС.
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21.02.2022 21:03 Відповісти
стрічка новин де?
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21.02.2022 21:08 Відповісти
ВВОДЬТЕ САНКЦІЇ !ВЖЕ!

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад

ОТКРЫТЬ В

🇺🇦⚡️🇷🇺События на украинском треке развиваются по тревожной траектории. За фактическим нивелированием Минских соглашений, эвакуацией населения ЛДНР и нападением украинских диверсантов на Россию может последовать признание независимых республик Кремлем: прямо сейчас этот вопрос обсуждается на экстренном заседании Совбеза. Проводя понятную аналогию с 2008 годом и признанием Южной Осетии и Абхазии, Медведев дает понять, что вертикаль настроена решительно. Если такой сценарий будет принят, дальнейшее развитие событий будет вполне прозрачным: после признания ЛДНР СФ ожидаемо одобрит ввод войск на территорию республик, де-факто санкционируя разворачивание локального конфликта, имеющего потенциал для выхода за пределы непризнанных территорий. Сейчас в Москве принимается решение, которое во многом предопределит не только российскую внешнюю политику, но и будущее буквально каждого гражданина РФ.
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21.02.2022 21:14 Відповісти
...официального объявления еще нет, а результат уже есть https://zenrus.ru/
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21.02.2022 21:16 Відповісти
Как только РФ признает террористов государством, Украина обязана
- ввести военное положение на всей территории страны,
- объявить о ликвидации Минского соглашения по вине РФ,
- разорвать дипломатические отношения с РФ,
- принять Закон о коллаборантах и объявить всех сотрудничающих с РФ вне закона,
- начать освободительные боевые действия на Донбассе, непосредственно в городах (и пусть РФ попробует бомбить Донецк и Луганск)
- обратиться в ООН с требованием признать РФ агрессором, оккупантом, потребовать лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности, и требовать ввод "международных миротворцев" (поддержка большинства гарантирована)
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21.02.2022 21:28 Відповісти
Военное положение стоит ввести временно, чтобы быть готовыми к новым выбрыкам кацапов, но не стоит нападать на дыру, пока. Если аннексия давно захваченного это выход ***** из противостояния с сохранением лица, то Украина ничего не потеряла, а наоборот избавилась от Минских соглашений и Нормандии, а взамен получила поддержку всего мира и сплоченность нации, готовность тратить деньги на армию и создание ЯО. А вот когда все это будет создано, тогда и лезть освобождать, а не сейчас с голой жопой, падон, головой (нет контроля воздуха). А там может еще много чего поменяться.

Кацапам все это дорого обойдется - содержание депрессивного региона, да еще под новыми санкциями в дополнение к существующим, но самое главное с четкой линией ЕС и Германии на уменьшение закупок российского газа.
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21.02.2022 23:16 Відповісти
кокой ужжос...теперь буба сватов жыдоугробурятам будет крутить токо глубокой ночью?
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21.02.2022 21:29 Відповісти
Очікувано....***** визнає луГандон.
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21.02.2022 21:46 Відповісти
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21.02.2022 21:54 Відповісти
Гитлера тоже санкциями перед войной давили. Это сильно ему помогло
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21.02.2022 21:58 Відповісти
якщо введуть нормальні санкції,то корєша путіна його і нейтралізують.
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21.02.2022 22:14 Відповісти
Справедливости ради, мы не знаем - может и помогло, потому что по итогам экономика немцев не выдержала.
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21.02.2022 22:33 Відповісти
Так...мабуть тепер ад'ютанта Путіна не пустять в Ніццу..
Втім.. якщо Україна після Криму зберігає дипвідносини з агресором( який нашого консула в Петербурзі прямо по морді дубасить),то які претензії можуть бути до Заходу? Це - абсолютно не їх війна.
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21.02.2022 22:11 Відповісти
Эти Уроды все делают на опережение и ждут что за санкции. Конченные Твари.....
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22.02.2022 01:07 Відповісти
так уже... где санкции
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22.02.2022 01:12 Відповісти
США ввели ..против лугандона. Это мощный удар по засрашке🤦
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22.02.2022 01:35 Відповісти
при порохе динамили парашку, и откусывали территории, а что отвоевал зелох?
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22.02.2022 01:13 Відповісти
Бабло.
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22.02.2022 01:20 Відповісти
Уже признал. Давайте свои невиданные санкции.
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22.02.2022 02:20 Відповісти
...ваши санкции, западные позорники, все ждут и ждут???...ведь это не ваши 13 тысяч/вдумайтесь в эту цифру,мрази /были убиты на войне, это не ваши дети,отцы, братья!? Беда не в том, что на верху врут, а в том , что внизу верят!
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22.02.2022 02:50 Відповісти
Борзель! Альо! Ты ещё не проснулся? Признали ************. Хде глубокая озабоченность?
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22.02.2022 07:58 Відповісти
Усеруться вони "брать Украіну", вся ця маячня-пи&довня для ватяної публіки, яка тіко й чекає(та ніколи не діждеться) коли Україну нарешті "затопить" смердючим рюзьгєміром... А якшо їб@ануте *****@ раптом зовсім крезанеться і таки пішле своїх гнидючих орків у криваву м'ясорубку, то тим самим розв'яже руки тим хто залюбки вичистив би Україну від усього ватяно-колаборантського біосміття типу опзжоперів та їм подібних "слуг" х~ла, я наприклад залюбки візьму до рук "залізну мітлу" щоб нарешті вимести за парєбрік усю цю шлоїботу!
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22.02.2022 08:42 Відповісти
 
 