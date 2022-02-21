В разі визнання "ЛДНР" на Росію чекають нові санкції, - Боррель
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Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії в разі визнання "ЛДНР".
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв особисто просити про це країни Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Він наголосив, що в разі визнання "республік Донбасу" Європейський союз попросить країни-учасниці прийняти рішення про санкції проти Росії.
"Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що визнає так звані "ЛДНР" і підпише відповідний указ.
Топ коментарі
+26 Серж Рача
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+19 курвиметр
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+10 хужє не будєт
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Софійка з Шевченківщини :
- Хочу в старості робити вино і як воно виходиме кислим казати "Знову через ******** русню " , а внуки щоб відповідали " Спокойся бабка Русні вже 60 років не існує "
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад
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🇺🇦⚡️🇷🇺События на украинском треке развиваются по тревожной траектории. За фактическим нивелированием Минских соглашений, эвакуацией населения ЛДНР и нападением украинских диверсантов на Россию может последовать признание независимых республик Кремлем: прямо сейчас этот вопрос обсуждается на экстренном заседании Совбеза. Проводя понятную аналогию с 2008 годом и признанием Южной Осетии и Абхазии, Медведев дает понять, что вертикаль настроена решительно. Если такой сценарий будет принят, дальнейшее развитие событий будет вполне прозрачным: после признания ЛДНР СФ ожидаемо одобрит ввод войск на территорию республик, де-факто санкционируя разворачивание локального конфликта, имеющего потенциал для выхода за пределы непризнанных территорий. Сейчас в Москве принимается решение, которое во многом предопределит не только российскую внешнюю политику, но и будущее буквально каждого гражданина РФ.
- ввести военное положение на всей территории страны,
- объявить о ликвидации Минского соглашения по вине РФ,
- разорвать дипломатические отношения с РФ,
- принять Закон о коллаборантах и объявить всех сотрудничающих с РФ вне закона,
- начать освободительные боевые действия на Донбассе, непосредственно в городах (и пусть РФ попробует бомбить Донецк и Луганск)
- обратиться в ООН с требованием признать РФ агрессором, оккупантом, потребовать лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности, и требовать ввод "международных миротворцев" (поддержка большинства гарантирована)
Кацапам все это дорого обойдется - содержание депрессивного региона, да еще под новыми санкциями в дополнение к существующим, но самое главное с четкой линией ЕС и Германии на уменьшение закупок российского газа.
Втім.. якщо Україна після Криму зберігає дипвідносини з агресором( який нашого консула в Петербурзі прямо по морді дубасить),то які претензії можуть бути до Заходу? Це - абсолютно не їх війна.