В разі визнання "ЛДНР" на Росію чекають нові санкції, - Боррель

Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії в разі визнання "ЛДНР".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв особисто просити про це країни Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що в разі визнання "республік Донбасу" Європейський союз попросить країни-учасниці прийняти рішення про санкції проти Росії.

"Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри", - зазначив Боррель.

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Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону і німецькому канцлеру Олафу Шольцу, що визнає так звані "ЛДНР" і підпише відповідний указ.