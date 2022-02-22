РНБО працюватиме 24/7, - Данілов

Раду національної безпеки та оборони перевели в режим роботи 24/7.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Ми обговорювали. - Ред.) ситуацію, яка відбувалася сьогодні в РФ щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Засідання Ради національної безпеки та оборони не є закритим, воно триває. На засіданні РНБО було заслухано сектор безпеки та оборони щодо стану справ, які відбуваються на сьогодні в нашій країні та на наших кордонах", - заявив Данілов.

Він додав, що також відбувся виступ генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За його словами, сектор безпеки та оборони переведено в режим роботи 24/7.

"У будь-який момент ми збираємося для тих чи інших рішень, які будуть вкрай необхідні для нашої держави... Наразі відбувається обробка великої кількості документів відповідно до нашого законодавства", - додав Данілов.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".