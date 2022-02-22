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РНБО працюватиме 24/7, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РНБО працюватиме 24/7, - Данілов

Раду національної безпеки та оборони перевели в режим роботи 24/7.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"(Ми обговорювали. - Ред.) ситуацію, яка відбувалася сьогодні в РФ щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Засідання Ради національної безпеки та оборони не є закритим, воно триває. На засіданні РНБО було заслухано сектор безпеки та оборони щодо стану справ, які відбуваються на сьогодні в нашій країні та на наших кордонах", - заявив Данілов.

Він додав, що також відбувся виступ генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За його словами, сектор безпеки та оборони переведено в режим роботи 24/7.

"У будь-який момент ми збираємося для тих чи інших рішень, які будуть вкрай необхідні для нашої держави... Наразі відбувається обробка великої кількості документів відповідно до нашого законодавства", - додав Данілов.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Йшли б ви,придурки,потихеньку геть.Признайте вже,що обісралися,не наражайте країну ще на більшу небезпеку.Поверніть Пороха і Пастора.Досить вже вашого шапіто,зараз не до цирку
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22.02.2022 01:02
+12
Бубочка де? Спить? А казали що він буде звертатись до нації. Може, Ленка хай звернеться, чи Юзік?
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22.02.2022 00:57
+10
Та решили наконец то прочитать, что там в конституции записано. Можно защищаться или ещё мир поискать в очке куйла
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22.02.2022 01:04
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Бубочка де? Спить? А казали що він буде звертатись до нації. Може, Ленка хай звернеться, чи Юзік?
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22.02.2022 00:57 Відповісти
пора випускати Кракена(нашого Гетьмана)
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22.02.2022 00:59 Відповісти
У них там еще переговоры пока что, ждемс
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22.02.2022 00:59 Відповісти
А як він буде розмовляти с Байденом и Борісом і в той же час виходити на спіч до українців. В нас нема двійників, як у х..ла.
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22.02.2022 00:59 Відповісти
каждый из нас президент (с)
Можешь сам выступить перед зеркалом, 100% получится не хуже
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22.02.2022 01:17 Відповісти
О пенсиях лугандонцам будут думать 24/7
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Во сне или бурных ЗЕфантазиях!?
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22.02.2022 00:57 Відповісти
От бюрократы. Они путина собираются останавливать большим количеством документов? Или вообще не собираются?

Зеленский тот вообще обращение готовит. Интересно сколько дублей уже сделал? Или все еще грим наносит перед сьемками?
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22.02.2022 00:58 Відповісти
Ведуться перемовини з США і ВБ. Дочекайтесь завтра, якщо воно буде
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22.02.2022 01:00 Відповісти
Та решили наконец то прочитать, что там в конституции записано. Можно защищаться или ещё мир поискать в очке куйла
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22.02.2022 01:04 Відповісти
Сценарій пишуть. Текст вчить. Це вам не КВН.
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22.02.2022 01:08 Відповісти
УРА
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22.02.2022 01:00 Відповісти
Бубна размышляет: уже сваливать или подождать, а вдруг само рассосётся
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Буба, конечно, хотя тупой, как бубен
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22.02.2022 01:02 Відповісти
На Еспресо знову анонсують виступ зелі
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22.02.2022 01:02 Відповісти
Он наверное как и Сталин, будет две недели готовить свое обращение.
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22.02.2022 01:09 Відповісти
Любой нормальный человек на месте нашего дрыследента хотя бы вышел и сказал что случилось , что принимаются решения , войска приведены в повышенную боевую готовность и т.д. Но наше чмо умеет только видосики и на рояле играть непонятно чем. А еще он не лох! Он хуже лоха! Куча людей прождала пресс конференции , а оно спряталось! Мудак! Вычисляй всех кто тебя так называет и сади! Дебил!
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22.02.2022 01:02 Відповісти
гы мля. 24/7*365 в степени сферического коня в вакууме.
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22.02.2022 01:02 Відповісти
Йшли б ви,придурки,потихеньку геть.Признайте вже,що обісралися,не наражайте країну ще на більшу небезпеку.Поверніть Пороха і Пастора.Досить вже вашого шапіто,зараз не до цирку
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22.02.2022 01:02 Відповісти
Так, Турчинова не перший раз здавати без спротиву країну.
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22.02.2022 01:11 Відповісти
Надо просто перестать стрелять.
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22.02.2022 01:22 Відповісти
І йти їсти шашлики ((
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22.02.2022 01:45 Відповісти
"нада просто пірістать стрілять...."і пропустити московитів транзитом в Берлін та Париж.... щоб руSSкій мір "мог павтаріть.." 60 000 000 жертв....
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22.02.2022 09:21 Відповісти
Я так понял, признание дыры оказалось очередной неожиданностью для нашей власти и они решили поработать)))
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22.02.2022 01:03 Відповісти
эти ******* не способны управлять страной, это очевидно!
главная причина - у них нет фантазии
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22.02.2022 01:04 Відповісти
робіть ставку
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22.02.2022 01:05 Відповісти
А нахера там прокурорша? Це її пошлють на фронт замість Бубочки?
Чи вона поїде ловити Вальку-півстакана в Московію?
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22.02.2022 01:05 Відповісти
Сказано - працюють 24/7 - до скумбрії немає коли , а природа просить ((
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22.02.2022 01:47 Відповісти
Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ.
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22.02.2022 01:05 Відповісти
Для цього потрібно вводити військовий стан та відключати весь звязок.
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22.02.2022 01:12 Відповісти
Для цього потрібно щоб зєлєночка в інтернеті не просила ці дані оприлюднювати ((
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22.02.2022 01:49 Відповісти
вони мали на увазі Лєнку-Зеленку та інших квартальних дипутатів....
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Разорвать дипломатические отношения с РФ
ВВЕСТИ визовый режим с РФ
Украине и НАТО развязали руки - требовать ПДЧ от НАТО
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22.02.2022 01:10 Відповісти
В цьому винен кожний, хто голосував за зелень. Звичайно, агресор - пуйло, але 3 пройобаних роки, замороження оборонних замовлень, керування бюджету в непотрібні проекти замість розвитку армії, критика союзників, применшення загрози й шукання миру в очах окупанта - саме на їх совісті.
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22.02.2022 01:10 Відповісти
Ти думаеш вони зрозуміють ?! Вони ж тупі.
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22.02.2022 01:13 Відповісти
Зате сватів надивилися ((
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22.02.2022 01:50 Відповісти
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22.02.2022 01:11 Відповісти
Против всех участников совета безопасности РФ начать уголовные дела и затребовать ИХареста через ИНТЕРПОЛ
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22.02.2022 01:12 Відповісти
Із негативу : починається гаряча фаза війни і нам потрібно морально готуватися до сотень загиблих із нашого боку.
Із позитиву: вся політика умиротворення Зе і його шобли полетіла до біса. Кожен його наступний крок буде закопувати його рейтинг.
Байден припертий дл стінки. Як не він, то Конгрес ухвалять санкції.
Виглядає як тактичний виграш Пуйла, але його стратегічна помилка.
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22.02.2022 01:13 Відповісти
Для РФ настал сезон огомных трат в самый неподходящий момент - до лебеды с крапивой два месяца. Сезон грабежей.
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22.02.2022 01:15 Відповісти
Де воно?
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22.02.2022 01:15 Відповісти
В клозете заперся, СРАтегию варабатывает...
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22.02.2022 01:35 Відповісти
Буба скаже, що всьо нормас, скорока шашлики, а дід Байден то всьо нагнітає. Нам дороги будувать, а на армію пох. Ленка скумбрія со шпротами закордоном, а Зе скоро буде штурмувать польський кордон із чемоданами. Ну і добре, що Порох ннвиїздний, хоч буде притомна людина в Києві у кризу.
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22.02.2022 01:18 Відповісти
Мда. Як там Зеленський з командою говорили "паніку" США та Заходу, не бачили загроз, не бажали виділяти гроші армії ...
Ні, воєнного стану, нічого
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22.02.2022 01:18 Відповісти
Я після виборів кажу одному з вумного наріду - ти ж розумієш що йде війна. Як буде керувати ЗСУ Кловун, він же уклоніст, тікав від призову. Який в нього може бути авторитет серед військових? Як він може командувати хоча б ротою.
У відповідь - Не буде ніякої війни.
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22.02.2022 01:20 Відповісти
Доречі, а куди дівся Єрмак?
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22.02.2022 01:23 Відповісти
Вже у сибір відправився
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22.02.2022 01:28 Відповісти
Не смішно.
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22.02.2022 04:34 Відповісти
Заседатели драные,давай разрыв дипотношений.
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22.02.2022 06:42 Відповісти
 
 