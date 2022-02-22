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Зеленський готує звернення до нації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський готує звернення до нації

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та готує звернення до нації.

Про це глава держави повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потім заплановані розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Ви всьо врете ! Єто діверсія і провокація Байдена. Скоро шашлики, а то наші братья едут к нам с водкой ...
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22.02.2022 01:21
+20
Ця скотина два з половиною роки розвалювала армію, наповнювала держоргани і спецслужби россійскими шпигунами(про що віслюку відверто говорили навіть в Британії), розмножувало корупцію(особливо на Великому Крадівництві)...
І тепер воно хоче ще щось сказати ?????????????????????????????????????????????????????????
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22.02.2022 01:30
+19
Зелені дегенерати ви задоволені своїм вибором? Що в раду вибрали що в президенти, країна як вершник без голови.
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22.02.2022 01:24
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Треба підготувати українців. Всіх на курси першої медичної допомоги, на курси оборони. Дітей в школах підготувати! Ми нічого не знаємо! Буде страшна паніка!
Чому про це раніше не подумали
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22.02.2022 01:59 Відповісти
Хохмач гребаный, ты должен 24/7 крутить педали, а не отсиживаться в теплом сортире, репетируя гримассы...
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22.02.2022 02:05 Відповісти
Низкорослый, раздувшийся, с крысиным бритым лицом человек заметался у зеркал (...) Человека облекли в иудейские пальто и шляпу, приклеили пейсы, и он стал не хуже и не лучше миллионов других ортодоксальных иудеев. Затем дверь отворилась и пропустила еще одного человека в форме военного врача. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного ортодокса так, что остался видным лишь правый крысиный глаз, тонкий рот и свисающие из-под бинтов пейсы.
Неприличная ночная суета в офисе президента продолжалась еще некоторое время. Каким-то полицейским и СБУшникам, слоняющимся в зале с аляповатыми джунглями, вышедший Резников рассказал, что некий реб Зеев Гринблатт, музицируя на рояле, нечаянно ранил себя крышкой инструмента в пенис и что его сейчас срочно нужно отправить на контробрезание в израильский госпиталь. Замотанную голову он объяснил рикошетом. Где-то звенел смартфон... Затем к боковому подъезду ОП подошла бесшумная машина AMBULANCE с красным крестом, и закутанного в бинты, наглухо запакованного в пальто и шляпу таинственного реб Гринблатта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее вместе с пейсами. Ушла машина, один раз глухо взвыв на повороте.

(с) М. Булгаков, так сказать...
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Уже підготував і виступив - краще б він помовчав (((
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22.02.2022 02:08 Відповісти
Короткий зміст виступу: "Нормандіііі! Дипломаатія! Безальтернатиивність! Консультаації! Будапєєшт!"

ЖОДНОГО слова що москвабад, по суті, вдруге за вісім років без оголошення війни окупує військом Україну.
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22.02.2022 02:14 Відповісти
Воно на початку свого "відосіка" не сказало навіть: Браття і Сестри! Тому що українці йому не браття й не сестри
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22.02.2022 02:10 Відповісти
І нахєра ти їм потрібен?Вони тепер з ****** рішати будуть,а ти скавчатимеш під дверима.Хіба що,якщо голосно,то ще трішки "на дороги" насиплять.
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22.02.2022 02:12 Відповісти
"вокруг да около"
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22.02.2022 02:14 Відповісти
Воно буде, як завжди, складатися з таких слів як "просто пєрєстать стрєлять", "шашлики/дєнь пабєди в має", "та сторона", "заглянуть в глаза путіну і увідєть там мір" - ? Тоді хай краще й не виступає...
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22.02.2022 02:16 Відповісти
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22.02.2022 04:08 Відповісти
Ну шо, опудало, допрыгалось, доскакалось, доигралось? Теперь поясни своим недоразвитым избирателям текущий момент. Ты думал - это игра, в которой проходило все твое существование? Будешь, играть в маму-папу в какой-нибудь удаленной колонии. Идиот.
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22.02.2022 07:40 Відповісти
Ну що,добикувався наркоша разом зі своєю бєнєю?Іди в відставку,позорисько і горе України!
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22.02.2022 10:05 Відповісти
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