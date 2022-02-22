Зеленський готує звернення до нації
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Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та готує звернення до нації.
Про це глава держави повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потім заплановані розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Чому про це раніше не подумали
Неприличная ночная суета в офисе президента продолжалась еще некоторое время. Каким-то полицейским и СБУшникам, слоняющимся в зале с аляповатыми джунглями, вышедший Резников рассказал, что некий реб Зеев Гринблатт, музицируя на рояле, нечаянно ранил себя крышкой инструмента в пенис и что его сейчас срочно нужно отправить на контробрезание в израильский госпиталь. Замотанную голову он объяснил рикошетом. Где-то звенел смартфон... Затем к боковому подъезду ОП подошла бесшумная машина AMBULANCE с красным крестом, и закутанного в бинты, наглухо запакованного в пальто и шляпу таинственного реб Гринблатта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее вместе с пейсами. Ушла машина, один раз глухо взвыв на повороте.
(с) М. Булгаков, так сказать...
ЖОДНОГО слова що москвабад, по суті, вдруге за вісім років без оголошення війни окупує військом Україну.