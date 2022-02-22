Зеленський готує звернення до нації

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та готує звернення до нації.

Про це глава держави повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потім заплановані розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".