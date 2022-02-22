Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР"
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Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".
Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.
Указ забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій.
У ньому зазначено, що визнання Російською Федерацією "ЛДНР" суперечить зобов'язанням Росії щодо виконання мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Будь ласка, зачекайте...
я уверен, что где-то через 700 лет, может быть, при хороших обстоятельствах, через 698 лет - вернут нам захваченные территории 😂🤣
ну тогда понятно почему путин вторгся. И почему он пойдет дальше...
поверить не могу.
просто в голове не укладывается....
Если бы Америка не вводила "смешные" санкции - россия бы дальше не перла.
І кому тепер страшно?
Блин. Это просто какой-то лютый позор западного мира.
И мы еще хотим примкнуть к этому ссыкливому ЛГБТ-(в политическом смысле) сообществу?
Да у какой-нибудь Кореи или Аргентины яйца крепче, чем у этих гламурных ********.
1. Американці постійно писали, що його босик Обамка ніколи не доручав персонажу вести переговори, бо він - не здатний, все провалить.
2. Rep. Scott Perry to Newsmax: Russian Crisis Over Ukraine Created by Biden Подібні твердження лунають все частіше (я теж про це писала, бо за цілий рік висновки вже давно можна було зробити - але за це банять, бо ніззя слова поперек "животворящого" написати)
https://www.newsmax.com/newsmax-tv/newsmax-tv-scott-perry-russia-ukraine/2022/02/18/id/1057544/?fbclid=IwAR1cil-g5aqf2k72Y5s-2*******************-TCgA-UGARkQOttU6JI
3. Змінив тактику, думав - не сам, звичайно, а така ж професійна команда (?!), що проканає ...
Прогнози - справа невдячна. Тим більше, нам проціджують лише малесеньку краплю інфи. І ми не маємо жодного уявлення про всі ті попередні домовленості та взаємні умови, які персонажі обговорили і продовжують обговорювати.
Американську пресу останні дні я читала винятково в розрізі висвітлення тотального беззаконня та диктатури, які відбуваються на території, яку тепер називають сhinada.
Їхні викладки щодо ситуації по Україні не дивилася.
Мене зараз знову забанять, але я не можу позбутися свого відчуття, що саме цей "діяч" і ко загострив кризу, яка триває з грудня.
Я особисто взагалі не вірю у ті санкції, про несамовитість яких було море крику.
Навпаки, схиляюся до того, що руки викручуватимуть якраз Україні і примушуватимуть до поступок під соусом "великого миротворця".
И ГДЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ?
Це про рашу. Санкції від банківської системи РФ до сільхоз підприємств.
"Указ забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій" в парашу(!!!).
В 95 кварталі з'явився ще один клоун...
вот и фсё - и Байден здулся...
ну и фиг с ним...
если территорию Украины заселяет тупой "мудрый нарид"...
Вот это я понимаю "САНКЦИИ"!
Мощааа...
Аж глазик задёргался...
каких плять экспорт технологий в луганду??? дайте старику кофе что ли чтоб проснулся...ГДЕ САНКЦИИ НА РФ за признание ЧУЖОЙ территории независимой? Почему мы не признаем ИЧКЕРИЮ? Независимость Татарстана?
по-перше, ой як потужно
по-друге- чи є взагалі фірми, особи окрім російських, які співпрацюють з ОРДЛО
і наостанок- яким чином можна контролювати цю співпрацю?
Ну теперь им точно ******