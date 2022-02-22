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Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР"

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Байден заборонив економічну співпрацю з

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".

Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Указ забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій.

У ньому зазначено, що визнання Російською Федерацією "ЛДНР" суперечить зобов'язанням Росії щодо виконання мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Запад так ничего и не понял
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22.02.2022 01:25
+25
Это и есть самые страшные санкции? Мдяяяя... Просто жах санкции.. короче амеры сдались совсем..
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22.02.2022 01:26
+19
Вот это жесткое решение. Байден жестко надрыстал себе в штаны
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22.02.2022 01:26
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Запад так ничего и не понял
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22.02.2022 01:25 Відповісти
да, это ужасающий хитрейший многоходовочный ход!!
я уверен, что где-то через 700 лет, может быть, при хороших обстоятельствах, через 698 лет - вернут нам захваченные территории 😂🤣
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22.02.2022 01:30 Відповісти
Території вернуться як і попередній раз при розвалі московії.
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22.02.2022 01:44 Відповісти
Да у меня тоже есть такое впечатление. Но мне кажется кацапы сейчас сами обстреляют уже свои официальные войска и полезет дальше. Путлер всеми фибрами души нинавидит Украину и украинцев. Как Гитлер евреев
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22.02.2022 01:30 Відповісти
да этаж очевидно
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22.02.2022 01:31 Відповісти
Теж так думаю)
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22.02.2022 01:31 Відповісти
Напевно їх Зе і його шобла переконала, що все добре. Ну і заодно 73 % підтримкт ьакої позиції.
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22.02.2022 01:39 Відповісти
ЗЕ лебобы ,вам приятно смотреть на этого жалкого Байдена ,так у нас на порядок хуже.
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22.02.2022 07:42 Відповісти
Вот это жесткое решение. Байден жестко надрыстал себе в штаны
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22.02.2022 01:26 Відповісти
Пришло время заборонить свифт в рашке
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22.02.2022 01:26 Відповісти
мда, нужно эмбарго на энергоносители рф вводить
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22.02.2022 01:26 Відповісти
Это и есть самые страшные санкции? Мдяяяя... Просто жах санкции.. короче амеры сдались совсем..
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22.02.2022 01:26 Відповісти
Значит Макрон не соврал про байена!
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22.02.2022 01:27 Відповісти
ай молодець
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22.02.2022 01:26 Відповісти
а якщо чесно то це вже не смішно
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22.02.2022 01:27 Відповісти
США щекочат нервишки ***** .... пока не ****** но будут не переживай ... там технологии такие что от ********* останется сарай с триколором - при чём максимум.
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22.02.2022 01:35 Відповісти
Судячи з того як " ліг" їхній нафтопровід від хакерів - таки технології охрєнітєльні (( саме тому і санкції анонсовані вийшли ох#їтельні ((
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22.02.2022 01:44 Відповісти
И ето все санкции? Так они через Рашку будут возить. Так же как сейчас из ОРДЛО возят уголь и метал в Европу и многое другого. Вы еще на Бородая санкции наложите и запретите ему вьезд в Швейцарию.
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22.02.2022 01:27 Відповісти
это и были те самые анонсированные адские санкции США??? серьезно?!
ну тогда понятно почему путин вторгся. И почему он пойдет дальше...
поверить не могу.
просто в голове не укладывается....
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22.02.2022 01:27 Відповісти
Нужно за это хотя бы свифт отключить, и северный поток 2 запретить.

Если бы Америка не вводила "смешные" санкции - россия бы дальше не перла.
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22.02.2022 01:28 Відповісти
Короче Байден не признає це вторгненнямм. Вони давно вже вважають крим і ордло територією **********.
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22.02.2022 01:29 Відповісти
Що за муйня!!!!?????? Які економічні дііі, з ким!!!??? Що за халепа!!!?? Потрібно глушити, москвію…. Сил вже немає , отаке читати …. Скільки можна: граблі, граблі…
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22.02.2022 01:29 Відповісти
Американські компанії мають частку у видобутку нафти в кацапердії. Які санкції?!
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Это типо как бы не на Гитлера санкции накладывали а на захваченные им страны. Х***ло со стула свалился от смеха. Завтра на Харьков и Мариуполь попрет. Потом Бодя на уже окупрированный Мариуполь и на Харьков санкции наложит.
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22.02.2022 01:29 Відповісти
Не, со всеми, кто будет работать с дырой.
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22.02.2022 01:30 Відповісти
Дыра начинает приобретать натуральные очертания)))
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22.02.2022 01:29 Відповісти
Як не він, то Конгрес. Республіканці не впустять такого шансу мокнути діда в лайно, ще й після його бравади.
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22.02.2022 01:30 Відповісти
Это мощно, получается если каким то образом путин окупирует Украину то санкции получим мы а не рашка?
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22.02.2022 01:30 Відповісти
Логично)))
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22.02.2022 01:39 Відповісти
А що до сьогодні була економічна співпраця з Лугандонщиною?
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22.02.2022 01:32 Відповісти
Да. Те же шахты на оккупированной территории сейчас оформлены на кацапские компании.
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22.02.2022 09:34 Відповісти
Тим часом республіканці закликають розтрощити російський енергетичний сектор і ввести максимальні санкції, демократи під час війни гірше чуми.
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22.02.2022 01:32 Відповісти
Не будет этого. Просто сейчас зло в мире должно побеждать. Как Гитлер в свое время. Когда дойдет до определенной черты рассею уничтожат бомбами. Где эта черта хер его знает
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22.02.2022 01:35 Відповісти
"Потужні санкції",там вже і нема з ким і чим торгувати все порізали і вивезли в расею..Якщо б пару б-52 приземлились хоча б у Львові то я б казав що це потужно а так це укус комарика...Срамота Джо,просто срамота
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22.02.2022 01:33 Відповісти
Чого рознилися ? Амери дали нам зброю, розвідку, кредити, дип. підтримку, інформаційну підтримку. Що вони ще і мають замість нас воювати ?! А по санкціях не треба судити за словами, побачимо що буде в дії.
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22.02.2022 01:33 Відповісти
Так самі ж кричали про страшні санкції!!!

І кому тепер страшно?
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22.02.2022 01:35 Відповісти
Ну і добре. Я ж писав, що як не дід, то республіканці введуть. А ще одного програшу в зовнішній політиці Байден не переживе.
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22.02.2022 01:37 Відповісти
То зброя партизанська,тобто коли міста будуть розвалені.Байден зняв санкції зх північного потоку.а це величезний удар по Україні.
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22.02.2022 01:46 Відповісти
Це тупо Крим номер 2... Який сенс карати маріонеток та не чіпати окупантів? Це риторичне питання якщо хтось не зрозумів... Єдина надія на конгрес, що нагне Бідона.
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22.02.2022 01:34 Відповісти
Ну всё. Теперь хана парашке. Ее экономика развалица без экономики всесоюзной кузницы и всесоюзной здравницы.
Блин. Это просто какой-то лютый позор западного мира.
И мы еще хотим примкнуть к этому ссыкливому ЛГБТ-(в политическом смысле) сообществу?
Да у какой-нибудь Кореи или Аргентины яйца крепче, чем у этих гламурных ********.
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Європа і Америка нічого не зробили!!! Імпотенти
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22.02.2022 01:37 Відповісти
Бідон вирішив "насцяти" а донецькому під'їзді.... Хоча б логічно було нагадати в московському....наприклад на Рубльовці...
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22.02.2022 01:42 Відповісти
Хоч є з чого посміятися.
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22.02.2022 01:42 Відповісти
Це просто смішно і абсурдно.
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22.02.2022 01:43 Відповісти
мощный санкции, ***** прям затрепещало
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22.02.2022 01:46 Відповісти
Надипльоматував, діяч великий. Назустрічався, натріщався. Терміни надавав, своїх емісарів на мацкву і не лише туди посилав ...

1. Американці постійно писали, що його босик Обамка ніколи не доручав персонажу вести переговори, бо він - не здатний, все провалить.

2. Rep. Scott Perry to Newsmax: Russian Crisis Over Ukraine Created by Biden Подібні твердження лунають все частіше (я теж про це писала, бо за цілий рік висновки вже давно можна було зробити - але за це банять, бо ніззя слова поперек "животворящого" написати)

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/newsmax-tv-scott-perry-russia-ukraine/2022/02/18/id/1057544/?fbclid=IwAR1cil-g5aqf2k72Y5s-2*******************-TCgA-UGARkQOttU6JI

3. Змінив тактику, думав - не сам, звичайно, а така ж професійна команда (?!), що проканає ...
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22.02.2022 01:46 Відповісти
Та годі ... Такого імпотента як Обама ще треба пошукати. Всі 8 років його президенства це суцільна слабкість.
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22.02.2022 01:49 Відповісти
Пані Vedana, Ваш прогноз: якими будуть подальші санкції США?
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22.02.2022 01:51 Відповісти
Пане Y.M. Z.

Прогнози - справа невдячна. Тим більше, нам проціджують лише малесеньку краплю інфи. І ми не маємо жодного уявлення про всі ті попередні домовленості та взаємні умови, які персонажі обговорили і продовжують обговорювати.

Американську пресу останні дні я читала винятково в розрізі висвітлення тотального беззаконня та диктатури, які відбуваються на території, яку тепер називають сhinada.

Їхні викладки щодо ситуації по Україні не дивилася.

Мене зараз знову забанять, але я не можу позбутися свого відчуття, що саме цей "діяч" і ко загострив кризу, яка триває з грудня.

Я особисто взагалі не вірю у ті санкції, про несамовитість яких було море крику.

Навпаки, схиляюся до того, що руки викручуватимуть якраз Україні і примушуватимуть до поступок під соусом "великого миротворця".
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22.02.2022 02:27 Відповісти
Мало банять! Тебе взагалі деактивувати треба, як провокатора та ворога.
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Я спочатку подумав що це вкид, але насправді це просто самоприниження США перед гопніком, з такими санкціями вони зпровокують РФ до подальшої агресії
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22.02.2022 01:47 Відповісти
Байден идиот ? Это не лднр объявил о признании , а РФ . И войска вводит РФ.
И ГДЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ?
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22.02.2022 01:50 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Байден повільно слова вимовляє,шо ви від нього хочете? Це ж американський Брєжнєв.
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22.02.2022 02:30 Відповісти
Читай уважно!
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22.02.2022 03:52 Відповісти
Це всі санкції чи ще будуть? Бо якщо всі, то Рашка точно не переживе - помре зі сміху
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22.02.2022 01:55 Відповісти
И что теперь товарооборот в 500 млрд долларов между США и ЛДНР просядет до нуля?Ну тогда лднр точно капец настанет
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22.02.2022 01:58 Відповісти
А до чого тут ордло?
Це про рашу. Санкції від банківської системи РФ до сільхоз підприємств.
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22.02.2022 03:51 Відповісти
Шах и мат! Получите! Вот это ход, ай да молодец Байден!
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22.02.2022 02:04 Відповісти
Ша, спокій. Це лише частина, завтра буде повний перелік. Не розгоняйте зраду.
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22.02.2022 02:23 Відповісти
Народ перш ніж кричати все пропало нас зрадили, уважно прочитайте. "санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР"", - це втому числі державні підприємства і органи державної влади параші.
"Указ забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій" в парашу(!!!).
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22.02.2022 02:28 Відповісти
Не придумуй!
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22.02.2022 06:37 Відповісти
Зараз всі ми придумуємо поки ще не має офіційного роз'яснення держдепу чи це ті самі пекельні санкції які обіцяв Байден, чи щось інше.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Ще вчора Байден сказав що не ті.
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22.02.2022 11:18 Відповісти
Нові санкції від байдена - працівники посольства сша які були перевезені із Києва до Львова терміново евакуйовані до польщі, от вам і реакція.
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22.02.2022 02:29 Відповісти
Мда. Похоже,,мировой гегемон,, опять обосрался.Тайваню приготовиться.
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22.02.2022 02:54 Відповісти
Договорняк , однозначно
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22.02.2022 03:40 Відповісти
Непогано. Але це не адові.
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22.02.2022 03:47 Відповісти
Стримуючий фактор.
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22.02.2022 04:25 Відповісти
"Руйнівні" санкції проти собаки, яку господар натравив на прохожих...
В 95 кварталі з'явився ще один клоун...
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22.02.2022 06:35 Відповісти
"Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР""



вот и фсё - и Байден здулся...
ну и фиг с ним...
если территорию Украины заселяет тупой "мудрый нарид"...
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22.02.2022 06:37 Відповісти
Ох тыж йооо...
Вот это я понимаю "САНКЦИИ"!
Мощааа...
Аж глазик задёргался...
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22.02.2022 07:02 Відповісти
Вотэто удар, ай да байден, ай да спящий Джо.
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22.02.2022 07:18 Відповісти
Указ забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій.
каких плять экспорт технологий в луганду??? дайте старику кофе что ли чтоб проснулся...ГДЕ САНКЦИИ НА РФ за признание ЧУЖОЙ территории независимой? Почему мы не признаем ИЧКЕРИЮ? Независимость Татарстана?
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22.02.2022 07:52 Відповісти
Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР

по-перше, ой як потужно
по-друге- чи є взагалі фірми, особи окрім російських, які співпрацюють з ОРДЛО
і наостанок- яким чином можна контролювати цю співпрацю?
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Де санкції проти росії???? Чому США нічоно не робить???
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22.02.2022 08:56 Відповісти
і це все?
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР" Джерело:

Ну теперь им точно ******
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22.02.2022 09:24 Відповісти
Это что шутка, или очень глубокая озабоченность.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
 
 