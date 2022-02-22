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Росія збирається "взяти під охорону" "кордони ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія збирається

Російська Федерація має намір "взяти під охорону кордони" так званих "ЛНР" та "ДНР", укази про визнання "незалежності" яких підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на текст "договорів про співробітництво" з "ДНР" та "ЛНР". Ці документи винесено на розгляд Держдуми РФ.

У "договорах" зазначено, що Росія отримує право "використовувати" військову інфраструктуру "ЛДНР", а також взяти під охорону "кордони".

В "угодах" також йдеться, що Росія отримає право будівництва і використання військових баз на територіях "ЛДНР". Крім того, вони будуть проводити консультації про спільну оборону.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
"громадянска" війна закінчилась
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22.02.2022 01:45
+29
Для Украины ничего не поменялось там войска русские и так были.Все ширмы сброшены.Миннские в жопу Будапешский меморандум канул в лета нада делать ядерное оружие если это реально.Вопрос в другом что будет делать Европа и США.Хуйло официально кинул им вызов и положил с прибором.Игра или по крупному или об них втрут ноги.Украина официально должна потребовать принятие её в НАТО с оф сроками.Розрыв дипотношений с рф и полную закрытию границу с рф.
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22.02.2022 01:58
+19
***** пішло ва-банк. Загнана скаженна криса вирішила таки кусьнуть. Статус-кво порушений. Тепер руки у нас розв"язані. Треба насипать!
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22.02.2022 02:06
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В принципе ничего не поменялось , раша была на луганде всегда, а теперь вообще открыто. Раньше надо было стену строить (или воевать) а не в глаза куйлу смотреть. Теперь надо прочную границу и демилитаризованную зону как в Кореях. Закрыть все кпвв, пусть путлер пенсии и соцвыплаты платит. С рашкой визовый режим. Перекрыть кпвв в Крым и в Приднестровье ( тут тем более что нас держит?)
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22.02.2022 09:18 Відповісти
У межах Донецької та Луганської областей України? Карлик хоче розпочати війну?
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Настав час, коли потрібні миротворці ООН по всій лінії зіткнення!
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Опять вы о каких-то миротворцах. И нет никакой линии зiткнення,это фактически территория и граница с рф,которую сейчас накачают по самое немогу войсками.
Введение военного положения и частичная мобилизация,если мы не покажем ,что готовы защищать свою землю,то завтра будет Харьков или Херсон или Измаил или..... .
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Ну а воду й далі будем давати на ЛДНР .
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22.02.2022 09:45 Відповісти
Не "збирається"! Московщина це зробила ще 20 лютого 2014 року. Просто наші українці цього не помітили. Ні тоді, ні зараз.
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Підсумки трьохрічного заглядання сцикуна в очі Пуйлу. ЗЕБІЛИ ви це разом зробили!
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Надіюсь, нійбільш войовничі коментатори тут пишуть саме з передової або хоча б з військомату, а не з дивану
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22.02.2022 11:11 Відповісти
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