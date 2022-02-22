Росія збирається "взяти під охорону" "кордони ЛДНР"

Російська Федерація має намір "взяти під охорону кордони" так званих "ЛНР" та "ДНР", укази про визнання "незалежності" яких підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на текст "договорів про співробітництво" з "ДНР" та "ЛНР". Ці документи винесено на розгляд Держдуми РФ.

У "договорах" зазначено, що Росія отримує право "використовувати" військову інфраструктуру "ЛДНР", а також взяти під охорону "кордони".

В "угодах" також йдеться, що Росія отримає право будівництва і використання військових баз на територіях "ЛДНР". Крім того, вони будуть проводити консультації про спільну оборону.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".