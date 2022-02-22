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Новини Політика України
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Порошенко закликав захід ввести персональні санкції проти Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко закликав захід ввести персональні санкції проти Путіна

Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, яка була створена після періоду холодної війни. Жорстко засуджую рішення Росії щодо "визнання незалежності" так званих ДНР і ЛНР.

Про це заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю підкреслити: своїм сьогоднішнім злочинним рішенням Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна. Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так "болить" наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати.

Визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі, Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї нашої території. Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом", - написав Порошенко на своїй стрінці у фейсбуці.

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Політик впевнений, що сьогодні вже всі побачили те, "про що ми говорили роками, від 2014 року".

"Путіна і створений ним злочинний україноненависницький режим не виправить більше ніщо. Путінська влада це загроза для миру і безпеки, для регіону і світу, для України і свого власного народу. Рішення про "визнання" так званих ДНР і ЛНР є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, брутальним порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту. Цей крок остаточно вбиває Мінські домовленості та є черговим кроком Москви до подальшої ескалації ситуації та продовження російської агресії проти України", - зазначає лідер "ЄС".

Порошенко закликав західнихпартнерів до невідкладних санкції особисто проти керівництва РФ.

"Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти Президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту", - написав Порошенко.

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На його думку, своїми злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми "ізгоями" у міжнародному співтоваристві. "Час привʼязати санкції і перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Путін і все його оточення мають зрозуміти, що з цього гачка їм ніколи не зіскочити. Вже сьогодні Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу", - зазначив Порошенко.

Порошенко також звернувся до громадян України: "Ми маємо бути єдиними – всі українці, весь демократичний світ у протистоянні цій загрозі. І ми обов’язково переможемо. Бо з нами правда. Бо боремося за свою рідну землю і своє європейське майбутнє! Слава Україні!"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Замість того, щоб використовувати особисті міжнародні зв'язки та дипломатичні можливості п'ятого Президента на користь країни, Зеленський відібрав паспорти та фактично ізолював Порошенко. Цікаво, кому це вигідно?
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22.02.2022 02:07
+20
Это могут сделать США и Европа ихняя воля.Они или проглотят и покажут всему миру что этот мир можно делить и тем самым развязать руки и Китаю и остальным и тогда крах системе или убить зверя экономически сейчас.
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22.02.2022 02:04
+20
вот настоящий пятый Президент Украины, предлагает все без пафоса, и по делу. а Полшестого где то 21 дубль своего бесполезного гундосика переснимает...
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22.02.2022 02:05
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Насрать на ***** против его семьи против всех русских депутатов олигархов и т.д
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22.02.2022 01:58 Відповісти
Та до жопы это. Европейцы и американцы все знали. Они надеются, что дальше путлер не пойдет. Санкций жёстких снова не будет
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22.02.2022 02:00 Відповісти
Він і вводить війська, щоб почати мясорубку. Треба морально готуватися до смертей наших військових і гарячої фази війни. Ну і обісраних зелених підганяти до правильних рішень.
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22.02.2022 02:04 Відповісти
Интересно что кацапы не боятся воевать в чужой стране а ты сцыш воевать за свой дом? ты и жену наверное отдашь насильнику лишь бы тебя не трогал?
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22.02.2022 02:15 Відповісти
Не треба істерик! Завтра побачите відповіді та рішення Байдена і реальних друзів України у Європі.
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22.02.2022 03:46 Відповісти
Та да. Время бесполезных разговоров прошло. Нужно заставить этого гниду самого захотеть говорить и просить пощады.
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22.02.2022 02:01 Відповісти
Это могут сделать США и Европа ихняя воля.Они или проглотят и покажут всему миру что этот мир можно делить и тем самым развязать руки и Китаю и остальным и тогда крах системе или убить зверя экономически сейчас.
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22.02.2022 02:04 Відповісти
Таки да. Посмотрим что будет к утру и днем.
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22.02.2022 02:07 Відповісти
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22.02.2022 02:02 Відповісти
Може хоть Порошенко звернеться до нації! Що робити?
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22.02.2022 02:02 Відповісти
Величайшему сейчас напишут сценарий и он пафосно его под видосик зачитает
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22.02.2022 02:11 Відповісти
Зберігайте спокій і робіть своє.
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22.02.2022 06:06 Відповісти
А толку?
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22.02.2022 06:11 Відповісти
Не вірьте своїм емоціям, не чекайте швидких рішень. Захід неповороткий, а диктатури тактично завжди виграють. Однак стратегічно диктатури вироджуються, особливо такі бездарні як рашка. Як не Байден, то республіканці введуть чутливі санкції.
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22.02.2022 02:02 Відповісти
а де півшостий ?, передоз чи вже здриснув до ленкі !!!
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22.02.2022 02:02 Відповісти
Он думу думает, чего бы такого лохторату на уши навесить
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Кацапы пишут, что мы продолжаем обстреливать дыру. Сейчас будут сообщения, что обстреляли кацапские миротворцев скорее всего. Все очевидно
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22.02.2022 02:04 Відповісти
Ну по сути ***** плюнуло в морду Запада. Если Запад оближется - значит мы сами по себе. Хотя спасибо за оружие и деньги. Если ЗЕшобла не розтаскала по карманам
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22.02.2022 02:05 Відповісти
Нічого не буде. Доки орки, не почнуть , бомбити міста- всі будуть соплі жувати. А о те , на болотах знає про це… Буде по тихенько , нашу святу землю, своїм засраним чоботом , топтати.
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22.02.2022 02:05 Відповісти
Ввести санкції на всіх кацапів, які підтримали путлєра!
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22.02.2022 02:05 Відповісти
вот настоящий пятый Президент Украины, предлагает все без пафоса, и по делу. а Полшестого где то 21 дубль своего бесполезного гундосика переснимает...
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22.02.2022 02:05 Відповісти
І що він сказав, якусь фігню, Да такі санкції які назвав Порошенко до одного місця, такі нікчемні санкції нічого не дадуть.
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22.02.2022 02:12 Відповісти
Цього вже замало, Петре Олексійовичу, і здається на президентів санкції не можна вводити за міжнародними правилами.
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22.02.2022 02:06 Відповісти
Він не лише про пуйла написав.Там всі причетні згадані
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22.02.2022 02:14 Відповісти
треба кацапню викинути з усіх організацій , зробити країною ізгоєм ! персональні санкції проти ***** це пшик .
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22.02.2022 02:06 Відповісти
Замість того, щоб використовувати особисті міжнародні зв'язки та дипломатичні можливості п'ятого Президента на користь країни, Зеленський відібрав паспорти та фактично ізолював Порошенко. Цікаво, кому це вигідно?
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22.02.2022 02:07 Відповісти
Ізольовані два кума, агент Лоліта та агент Соколовський. Брехлива, цинічна істота.....
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22.02.2022 05:02 Відповісти
До дупи такі санкції.
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22.02.2022 02:08 Відповісти
Украинцы должны поступить с оккупантом как Великобритания поступила с фашистами в 1940 году, когда запад пытался договориться с маньяком. Великобритания просто начала мочить оккупанта везде где только можно, даже территорию врага делая авианалеты на военные заводы Германии. Англичане вытянули гитлера из панцыря и показали всему миру слабость, трусость и подлость этого слизняка, после чего, осмелев мир вступил в борьбу с фашистами и победил.
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22.02.2022 02:08 Відповісти
Причин для вашої безсонної ночі немає....це мені почулось?
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22.02.2022 02:09 Відповісти
Здохни, кацап.
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22.02.2022 02:10 Відповісти
Це навіть не смішно.
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22.02.2022 02:12 Відповісти
Байден вже ввів санкції . Перші санкції повинні були б ведені проти Ху і його сім'ї, і всіх наближених - вони ж казали, що все вже готове і обговорене, як тільки так і зразу. А оці сміхотворні санкції - це якійсь жах, якщо це і все що зробить Захід, США і Великобританія - це не просто буде поразка, я навіть не знаю, як це назвати
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22.02.2022 02:12 Відповісти
Так і буде, Порох просто підлизнув, бо Порошенко вже знає які санкції будуть введені. а це не санкції, а пародія на них.
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22.02.2022 02:16 Відповісти
Ростефть мінус 14% от акции . Завтра все упадёт там в 9:00 открытия биржи..... ценные бумаги станут туалетной
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22.02.2022 02:22 Відповісти
На данный момент 1 доллар = 80,36 руб., 1 евро - 90,96 руб
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22.02.2022 02:23 Відповісти
Газпром на закрытии до подписи решения -минус 16 % Завтра будет фсьо, проект сп2- труба . Германия молчит- генетическая память сработала .Чехословакии которую отдали Гитлеру с Украиной будет,
Я думаю будет жесткий дефицит валюты завтра. Обменниках вообще жопа .
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22.02.2022 02:40 Відповісти
https://zenrus.ru/
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22.02.2022 02:41 Відповісти
http//www.moex.com
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22.02.2022 02:50 Відповісти
Запомните - только предатель будет говорить о мире когда агрессор оккупирует территории. Трусость порождает феномен предательства и одновременно жадность до наживы.
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22.02.2022 02:13 Відповісти
Шо, кацапку, не спиться? Глибоко швабра сидить?
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22.02.2022 06:49 Відповісти
Байден всім винен, а народ України який більше 30 років плавав в теплій вані наймудріший ... Пацифісти, мля ...
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22.02.2022 02:17 Відповісти
За пороха банят)
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22.02.2022 02:23 Відповісти
Най ті смага втєла, слудване француватий! Якого нетрудного ти отік сліпаки вибалушив та й глупої ночі полонинов півориш-єс-си? Варе, пуду дає - гейби ті попід вориннєв друки фацарні гачі знєли та й шкіріними бардками виволали-єс у гузичьник!
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22.02.2022 04:28 Відповісти

На ромську схоже, ні?
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22.02.2022 06:11 Відповісти
Та ні. То корисний дурник з полонини.
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22.02.2022 06:28 Відповісти
Ну зрозуміло, що Бідон старого друга не підведе... 😉
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22.02.2022 02:46 Відповісти
В спам выродка
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22.02.2022 06:38 Відповісти
Ось до чого призвело підписання мінських угод
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22.02.2022 06:28 Відповісти
Великий Гетьман ніяк не заспокоївся, без його цінних порід Україні не вижити....
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22.02.2022 06:37 Відповісти
Так в тебе за 5 років рученькі не піднялись самому ввести такі санкції? Ти навіть кордон з ними не закрив. Про кореша медвечука і торгівлю, взагалі можна промовчати.
Такий же кончений популіст, як і зеленський.
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22.02.2022 06:41 Відповісти
pani Walewska



@pani_walewska

·
1 ч



Решение Путина направить войска с «миротворческой» миссией в сепаратистские регионы не рассматривается США как вторжение и не повлечет за собой расширенный пакет санкций, заявил представитель администрации Байдена. - Вы хотели Байдена?
Получили!

И да,когда ещё, как не при нем?

Почему Путин спешил? Да, потому что рейтинг Спящего Джо падает, а такого удобного президента США может уже не подвернутся. И ещё скажите, что они не в сговоре.
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22.02.2022 06:53 Відповісти
Зассут как всегда, немцы и французы лакеи путина. Закрыть консульства, кроме посольства. Запрет на въезд гражданам РФ, запрет на въезд в РФ гражданам Украины, выгнать рпц, запрет опзж и это лишь малая часть чего можно уже сделать
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22.02.2022 06:56 Відповісти
Делать будет недоразумение 95?
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22.02.2022 06:57 Відповісти
Та йому пофіг на санкції
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22.02.2022 07:32 Відповісти
 
 