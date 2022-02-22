Порошенко закликав захід ввести персональні санкції проти Путіна

Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, яка була створена після періоду холодної війни. Жорстко засуджую рішення Росії щодо "визнання незалежності" так званих ДНР і ЛНР.

Про це заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю підкреслити: своїм сьогоднішнім злочинним рішенням Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна. Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так "болить" наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати.

Визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі, Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї нашої території. Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом", - написав Порошенко на своїй стрінці у фейсбуці.

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Політик впевнений, що сьогодні вже всі побачили те, "про що ми говорили роками, від 2014 року".

"Путіна і створений ним злочинний україноненависницький режим не виправить більше ніщо. Путінська влада це загроза для миру і безпеки, для регіону і світу, для України і свого власного народу. Рішення про "визнання" так званих ДНР і ЛНР є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, брутальним порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту. Цей крок остаточно вбиває Мінські домовленості та є черговим кроком Москви до подальшої ескалації ситуації та продовження російської агресії проти України", - зазначає лідер "ЄС".

Порошенко закликав західнихпартнерів до невідкладних санкції особисто проти керівництва РФ.

"Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти Президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту", - написав Порошенко.

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На його думку, своїми злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми "ізгоями" у міжнародному співтоваристві. "Час привʼязати санкції і перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Путін і все його оточення мають зрозуміти, що з цього гачка їм ніколи не зіскочити. Вже сьогодні Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу", - зазначив Порошенко.

Порошенко також звернувся до громадян України: "Ми маємо бути єдиними – всі українці, весь демократичний світ у протистоянні цій загрозі. І ми обов’язково переможемо. Бо з нами правда. Бо боремося за свою рідну землю і своє європейське майбутнє! Слава Україні!"