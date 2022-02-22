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Волинь (649) дороги (1505) Велике будівництво (718)

Ремонт траси до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" стартував на Волині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ремонт траси до міжнародного пункту пропуску

У Волинській області розпочалися ремонтні роботи на 10-кілометровій ділянці дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), що веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожники працюють поблизу села Римачі та рухаються у напрямку Любомля. Фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду та проводять земляні роботи", - уточнили у волинському автодорі.

Дорога міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин є частиною міжнародної автомагістралі Е373, що суміщається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море. Ділянка Ковель – Ягодин, на якій стартували дорожньо-ремонтні роботи, вважається одним із найзавантаженіших відрізків траси М-07 у межах Волинської області.

Після ремонту в рамках програми "Велике будівництво" цей відрізок буде відповідати параметрам дороги І категорії.

У 2019-2020 роках на дорозі М-07 вже було проведено реконструкцію, в ході якої було закінчено два об'єкти-довгобуди загальною протяжністю 7,5 км. Минулого року дорогу було доведено до вищої категорії ще на одній ділянці завдовжки 3 км між селами Довгоноси та Старі Кошари.

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За планами волинського автодору, у 2022 році має бути реконструйовано 7 км дороги М-07 між населеними пунктами Руда та Хворостів, а також проведено поточний середній ремонт на ділянці завдовжки 18 км між Любомлем та Ягодином.

Одночасно вже готується проєктно-кошторисна документація на реконструкцію додаткових 17 км траси на ділянці Старі Кошари – Руда.

"До реалізації цього амбітного плану сьогодні приступили", - зазначили в автодорі.

Нагадаємо, загальна протяжність збудованих та відновлених доріг державного значення в Україні у 2022 році має скласти 5 500 км. Буде також відновлено близько 1 400 км місцевих доріг. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Ідіоти...
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22.02.2022 10:44
+21
а-ха-ха))))....лядь.......
****, - поклейка обоев в горящем доме на последние деньги....
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22.02.2022 10:45
+18
А хтось перевіряв на адекватність вище керівництво України? Росія відкрито зайшла на окуповані території і заявила претензії на всю територію Донейької і Луганської областей, а вони продовжують гроші вкладати в дороги, а не армію.
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22.02.2022 10:46
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Ідіоти...
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22.02.2022 10:44 Відповісти
конченные идиоты, даже ночью не стал ждать сказку клоуна, а утром увидел его улыбку и подумал, какое оно конченное-цирковое.
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22.02.2022 11:10 Відповісти
А эти все на великом крадивныцтве бабки пилят
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22.02.2022 10:45 Відповісти
это какое-то издевательство.... тотальна пи*да
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22.02.2022 10:45 Відповісти
а-ха-ха))))....лядь.......
****, - поклейка обоев в горящем доме на последние деньги....
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22.02.2022 10:45 Відповісти
А хтось перевіряв на адекватність вище керівництво України? Росія відкрито зайшла на окуповані території і заявила претензії на всю територію Донейької і Луганської областей, а вони продовжують гроші вкладати в дороги, а не армію.
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Свою адекватність вони продемонстрували грою на роялі.
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22.02.2022 10:47 Відповісти
І 73-м відсоткам виборців це сподобалось. Дорослим людям. Ніби адекватним.
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22.02.2022 11:16 Відповісти
Та тут потрібно половину країни перевіряти на адекватність, результати останніх президентських виборів тому підтвердження та і парламентських теж.
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Захарова, прочитав такое, отрезвеет и бросит пить.
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Перша путя яка будується Зелей не для російських танків .
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22.02.2022 10:49 Відповісти
у зеленых реально с головой проблемы. дибилы конченные
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22.02.2022 10:55 Відповісти
придурки какие-то маньячные. зе, это тебе не поможет
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Нелепая новость. Цензор должен фильтровать в такой момент главное от третьестепенного. - Сейчас все внимание на войну.
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22.02.2022 10:58 Відповісти
та ні. таке треба писати. щоби ми навіть не сподівалися на будь-який захист від можновладців. тільки самі. тільки своїми руками. і першими загнати під шконку своїх сусідів-сепарів. щоби у вирішальний момент ці суки не путлялися під ногами.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
безглузда новина чи дії влади?
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22.02.2022 11:31 Відповісти
а где этот . самый важный и необходимый атрибут всех строек ?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Трактор в полі дир-дир-дир. Ми за мир, ми за мир...
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22.02.2022 11:04 Відповісти
Х#йло в двери смерть несет а эти ему дороги строят...
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Есть предположение, что зеля себя гитлером возомнил, тот тоже с автобанов начал. Но надо признать, что гитлер хоть и злой, но гений. Зеля далеко не гений и даже не злой.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
если откусят выход к морю, все ваши дороги до одного места. не на то бабки тратите...
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22.02.2022 11:08 Відповісти
Почему офис президента кичится строительством дорог? Обновление и улучшение транспортной инфраструктуры на НАЛОГИ - прямая их обязанность. Орут, будто на свои кровные строят. Вы где-то видели, чтобы немецкий канцлер, например, хвастался тем, что дорогу обычную построили?
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22.02.2022 11:18 Відповісти
все дуже просто, німці вважають, що це, серед інших, прямий обов'язок влади, а нас, на жаль, привчили за таке вкланятися владі - кріпаків з людей ліплять.
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22.02.2022 11:33 Відповісти
В большом количестве дороги начал строить Г Ю Цезарь. В новейшей истории к славе великого полководца и реформатора примазались: сначала , Б.Муссолини затем А. Шикльгрубер и наши ....менее великий Гройсман и более великий Зеленский. Задачи и цели были разными ,но и результат тоже разный.Кто-то плохо кончил ,а кому-то еще предстоит.
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22.02.2022 11:23 Відповісти
 
 