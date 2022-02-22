Ремонт траси до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" стартував на Волині

У Волинській області розпочалися ремонтні роботи на 10-кілометровій ділянці дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), що веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожники працюють поблизу села Римачі та рухаються у напрямку Любомля. Фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду та проводять земляні роботи", - уточнили у волинському автодорі.

Дорога міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин є частиною міжнародної автомагістралі Е373, що суміщається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море. Ділянка Ковель – Ягодин, на якій стартували дорожньо-ремонтні роботи, вважається одним із найзавантаженіших відрізків траси М-07 у межах Волинської області.

Після ремонту в рамках програми "Велике будівництво" цей відрізок буде відповідати параметрам дороги І категорії.

У 2019-2020 роках на дорозі М-07 вже було проведено реконструкцію, в ході якої було закінчено два об'єкти-довгобуди загальною протяжністю 7,5 км. Минулого року дорогу було доведено до вищої категорії ще на одній ділянці завдовжки 3 км між селами Довгоноси та Старі Кошари.

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За планами волинського автодору, у 2022 році має бути реконструйовано 7 км дороги М-07 між населеними пунктами Руда та Хворостів, а також проведено поточний середній ремонт на ділянці завдовжки 18 км між Любомлем та Ягодином.

Одночасно вже готується проєктно-кошторисна документація на реконструкцію додаткових 17 км траси на ділянці Старі Кошари – Руда.

"До реалізації цього амбітного плану сьогодні приступили", - зазначили в автодорі.

Нагадаємо, загальна протяжність збудованих та відновлених доріг державного значення в Україні у 2022 році має скласти 5 500 км. Буде також відновлено близько 1 400 км місцевих доріг. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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