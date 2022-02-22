Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій Джонсон Сказав: "Я боюся, що всі докази свідчать про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підкорення незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою".

Прем'єр зазначив, що Велика Британія працюватиме над тим, щоб "Путін зазнав невдачі", якщо він здійснить повномасштабне вторгнення в столицю України Київ, "що, здається, він і пропонує зробити".

"Він (Путін. - Ред.) вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. ... Найскладніше зараз для Путіна у проведенні цієї війни... він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну", - додав Джонсон.

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