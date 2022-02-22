Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій Джонсон Сказав: "Я боюся, що всі докази свідчать про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підкорення незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою".
Прем'єр зазначив, що Велика Британія працюватиме над тим, щоб "Путін зазнав невдачі", якщо він здійснить повномасштабне вторгнення в столицю України Київ, "що, здається, він і пропонує зробити".
"Він (Путін. - Ред.) вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. ... Найскладніше зараз для Путіна у проведенні цієї війни... він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну", - додав Джонсон.
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Есть что по этомуповоду сказать?
Напомню, что в 20-х прошлого века, Польша и Финляндия воевали с СССР сами, но зато имели помощь с Запада и потому СССР отполз, харкая кровью.
Всё уже опробовано в прошлом.
А нам после победы, надо выбрать такую власть, которая не будет красть. И тогда за то, что сдали ядерный арсенал получим денег на создание новой экономики. В случае чего реально только у США отсудить примерно триллион в их долларах, но это после Победы, после нашей Победы. так что есть за что воевать и к чему стремиться.
Путин просто посадит женщин и детей в автобусы , а между автобусами танки и солдат и они заедут Мариуполь, а потом в Киев!!! И наши не будут стрелять!!!!
Пока мы не будем наступать - они будут нас рвать!!!!
Украинцы уже продемонстрировали чуство национальной гордости, когда выбрали презом чувака, который сравнивал Украину с "актрисой для немецких фильмов для взрослых".
Украинцы уже продемонстрировали решительность защищать свою страну, когда выбрали презом четырежды уклониста, для которого кацапы - не захватчики, котрый ведёт с ними бизнес и для установления мира готов "просто перестать стрелять".
Та і подивіться як обидлився народ на окупованих територіях ? Я не хочу жити поруч з такими.
Ми - європейці.