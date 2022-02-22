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Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій Джонсон Сказав: "Я боюся, що всі докази свідчать про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підкорення незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою".

Прем'єр зазначив, що Велика Британія працюватиме над тим, щоб "Путін зазнав невдачі", якщо він здійснить повномасштабне вторгнення в столицю України Київ, "що, здається, він і пропонує зробити".

"Він (Путін. - Ред.) вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. ... Найскладніше зараз для Путіна у проведенні цієї війни... він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну", - додав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон пообіцяв Зеленському розглянути питання щодо нарощування військової допомоги Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
А то что сейчас, мелкомасштабное, что ли? Или ждём тысяч 100 погибших украинцев?
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22.02.2022 11:23
+32
вы на наше геройство не давите, Украина конечно будет биться, но вы за нашими спинами не отсидитесь, вам же хуже будет если у нас не получится. Так что давайте пока не поздно, санкции, военная помощь полноценная, ленд-лиз. Мир подходит к крайней черте, выбирайте кто вы, страусы или великие народы
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22.02.2022 11:28
+31
Когда-то бубнили: как мир позволил произойти событиями 1930-1940 годов?!

пффф... 21 век и снова позволил
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22.02.2022 11:24
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Так, дякуємо)) тепер ми принаймні обізнані у тому що гопник з кремліна 100% налаштований захопити Україну...)))
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Очень, знаете ли, хочется услышать, как будут "гарантировать сохранение территориально суверенитета" Украины подписанты Будапешского Меморандума.
Есть что по этомуповоду сказать?
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22.02.2022 11:47 Відповісти
Так. Вони почнуть консультації.
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22.02.2022 11:51 Відповісти
Дадут необходимое количество оружия. Знают, что украинец, это генетически лучший солдат в Европе, а потому кацапы отгребут по полной.

Напомню, что в 20-х прошлого века, Польша и Финляндия воевали с СССР сами, но зато имели помощь с Запада и потому СССР отполз, харкая кровью.

Всё уже опробовано в прошлом.

А нам после победы, надо выбрать такую власть, которая не будет красть. И тогда за то, что сдали ядерный арсенал получим денег на создание новой экономики. В случае чего реально только у США отсудить примерно триллион в их долларах, но это после Победы, после нашей Победы. так что есть за что воевать и к чему стремиться.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
а немцы поток закроют?
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22.02.2022 11:47 Відповісти
А он уже открыт?
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Возможно, но если не сегодня, то уже поздно (завтра 23 февраля и русская армия в усмерть упьется), тогда все переносится на май.
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Так. Бути бухим завтра нікому не раджу, навіть ваті.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Де обіцяні санкції?! Чи чекаємо на повномасштабне вторгнення? І то не факт, що при повномасштабному вторгненні хтось введе хоч щось серйозне
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Может от верховной зекрысы хоть что то потребовать?а то не понятно зачем оно вообще существует...
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Зеблазень уже пропросив про фейкові санкції - заборонити не функціонуючий потік2. Мабуть діє за принципом: просити нічого щоб отримати найменше.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Ну шо,зескот,продолжаем "верить" вашему зелёному дегенерату,что пуйло не нападет?
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Почему бы не рассекретить кто убил Бориса Немцова!!
Путин просто посадит женщин и детей в автобусы , а между автобусами танки и солдат и они заедут Мариуполь, а потом в Киев!!! И наши не будут стрелять!!!!
Пока мы не будем наступать - они будут нас рвать!!!!
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Нужно чтобы американские военные зашли в Донецкую область в посёлок Нью Йорк и делали всё вместе с Украиной также по отношению к Московии
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22.02.2022 11:50 Відповісти
А где наш гном хрипатый?
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Обпісяний і обкаканий в туалеті закрився!
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Ну что толку балаболить? Где санкции? Где поддержка Украине?
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22.02.2022 11:51 Відповісти
Шура) уже ввели против Ротенбергов и кучки банков. Запрещён въезд в Великобританию, читай иностранную прессу. СП2 все - еще пару дней и Акции упадут в роль. Фондовый рынок рашки -фсе
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22.02.2022 15:07 Відповісти
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22.02.2022 11:52 Відповісти
зеля, а не пора ли озвучить план Б
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22.02.2022 11:52 Відповісти
"украинское чувство национальной гордости и их решительность защищать свою страну"

Украинцы уже продемонстрировали чуство национальной гордости, когда выбрали презом чувака, который сравнивал Украину с "актрисой для немецких фильмов для взрослых".
Украинцы уже продемонстрировали решительность защищать свою страну, когда выбрали презом четырежды уклониста, для которого кацапы - не захватчики, котрый ведёт с ними бизнес и для установления мира готов "просто перестать стрелять".
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Росія чомусь не хотіла щоб направили в ЛДНР нейтральних миротворців, їм це 100 раз пропонували.
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22.02.2022 12:01 Відповісти
Путин подписал закон о полном доступе ФНС к банковской тайне физлиц
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Буде націоналізувати?
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22.02.2022 12:32 Відповісти
Нееее.... конфисковывать.... Сейчас всю валюту и прочий капитал вывезут не взирая на падающий курс рубля будут скидывать акции и покупать за любые деньги
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Джонсон не понимает, вторжения не будет. Будет полномасштабное шоу 95-ый анал.
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Конечно настроен. Два раза под ряд, без единного выстрела( без сопротивления), уже правило.
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22.02.2022 12:39 Відповісти
Ну да, это, похоже, мечта его жизни.
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Пишу последний раз, больше не буду. Последний оставшийся выход - взять у США в аренду несколько ракетных крейсеров и эсминцев с томагавками и иджисом. Желательно с инструкторами украинского происхождения. Орки лезут - томагавки летят по кп их бригад и даже по кнп батальонов, используя целеуказание спутниковой группировки сша. Орки рассеиваются от этого. Орки летят - иджис нейтрализует своей пво. Все остальное - мертвому припарки. РФ на санкции на....ть, как они сами сказали и они правы
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Просто він з кожним днем втрачає українців.
Та і подивіться як обидлився народ на окупованих територіях ? Я не хочу жити поруч з такими.
Ми - європейці.
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22.02.2022 14:42 Відповісти
зрада. а вот если бы выбрали на второй срок, то маскву бы уже захватили. да. 100%.
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22.02.2022 22:51 Відповісти
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