"Слуга народу" Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан

Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда закликав президента Володимира Зеленського запровадити воєнний стан в Україні.

Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"В останні дні на тлі напруги через російську агресію, у нас всередині виявилося багато потенційних колаборантів, які вже практично відкрито готувалися вітати орди зі сходу. На жаль, серед них є керівники органів місцевого самоврядування. Закликаю президента до рішучих дій. Потрібно вводити воєнний стан по всій країні та вирішувати це питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ.

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