"Слуга народу" Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда закликав президента Володимира Зеленського запровадити воєнний стан в Україні.
Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"В останні дні на тлі напруги через російську агресію, у нас всередині виявилося багато потенційних колаборантів, які вже практично відкрито готувалися вітати орди зі сходу. На жаль, серед них є керівники органів місцевого самоврядування. Закликаю президента до рішучих дій. Потрібно вводити воєнний стан по всій країні та вирішувати це питання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
+8 Іван Іванов 9f733e9c
показати весь коментар22.02.2022 13:23
+6 vigo
показати весь коментар22.02.2022 13:25
+3 Игорь Наумчук
показати весь коментар22.02.2022 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А чому в криму не пропонуєш, чи в ордло?...
Стах перед запровадженням воєнного стану - ознака приналежності до гнид.
Яскравим прикладом застосування демократичних процедур на війні є Дебальцеве! Але дебільні гниди цього знати не хочуть...
Хочете щоб усі зголоду повимирали, коли економіка, зовнішня торгівля зупиняться, всім заборонять виїзд за межі держави? Це вам не срср в умовах 2-ї світової.
Ми ж не самі у протистоянні, якщо ви про московську хунту
Україні останнім часом надана безпрецедентна військово-технічна допомога і країни-донори цієї допомоги будуть не в захваті від того, що якісь фанатики ліберальної демократії через якісь демократичні процедури, на зразок засідань РНБО в режимі 24/7, будуть вирішувати як її використовувати для захисту України... Не потрібно випробовувати українських військових на терпимість до слова "демократія"...
Бо може трапитись, що першими жертвами хунти яка з'явиться будуть саме непохитні прихильники демократії...
Краще зробити все в порядку встановленому законом прийнятим демократичною владою України...
Так, справді Україні була надана безпрецедентна військова допомога, при цьому, оприлюднили лише її невелику т.з. легкоствольну частину, все решта під грифом таємно. Мабуть хотіли сюрприз влаштувати, але путлер на жаль не клюнув на живця.
Ви самі відповіли на своє питання, тому і не потрібно вводити воєнний стан, щоб ці фанатики з РНБО в режимі 24/7 не вирішували всі аспекти життя країни. Не переживайте, демократія в Україні переможе.
один из многочисленных, созданных из депутатов ВР...