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"Слуга народу" Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда закликав президента Володимира Зеленського запровадити воєнний стан в Україні.

Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"В останні дні на тлі напруги через російську агресію, у нас всередині виявилося багато потенційних колаборантів, які вже практично відкрито готувалися вітати орди зі сходу. На жаль, серед них є керівники органів місцевого самоврядування. Закликаю президента до рішучих дій. Потрібно вводити воєнний стан по всій країні та вирішувати це питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: "Слуга народу" Чернєв про можливість введення воєнного стану на Донбасі: Ніхто не капітулюватиме. Ми не сідатимемо за стіл переговорів з терористами

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Отчаянный ... Или просто умнее всех остальных зебилов.
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22.02.2022 13:23
+6
А я подумав, прочитавши перші слова, закликав піти у відставку...
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22.02.2022 13:25
+3
На даний момент і "Слуги" й Зеленський більше схожі на тих самих колаборантів! Особливо звважаючи на заклик "воєнний стан по всій Україні"!
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22.02.2022 13:34
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Отчаянный ... Или просто умнее всех остальных зебилов.
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22.02.2022 13:23 Відповісти
А я подумав, прочитавши перші слова, закликав піти у відставку...
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Який ще військовий стан по всій Україні??? Розуму немає взагалі,це лише призведе до повномасштабного наступу!військовий стан потрібно лише на донецьку та луганську,що хлопці мали змогу давати відсіч
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22.02.2022 13:27 Відповісти
А Киев оккупировать можно по вашей логике?
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22.02.2022 13:32 Відповісти
А в решті областей після їх окупації?
А чому в криму не пропонуєш, чи в ордло?...
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Це не призведе до повномасштабного наступу, але зупинить економіку під час дії форс-мажору
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Ти дивись! Серед тих "слуг" ще й люди трапляються!
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22.02.2022 13:31 Відповісти
Цей Дунда сподівається таким чином підняти собі рейтінг!
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22.02.2022 13:32 Відповісти
А як співвідноситься запровадження військового стану з буденною роботою контррозвідки та притягненням до відповдальності злочинців?
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22.02.2022 13:33 Відповісти
На даний момент і "Слуги" й Зеленський більше схожі на тих самих колаборантів! Особливо звважаючи на заклик "воєнний стан по всій Україні"!
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Воєнний стан на всій території України не подобається лише гнидам, які бояться втратити владу при її передачі військовим.
Стах перед запровадженням воєнного стану - ознака приналежності до гнид.
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Ні-гнидам не подобається наявність громадянських свобод,що обмежуються військовим стсном,і перспектива втратити владу у результаті виборів що теж скасовуються при військовому стані! Гниди звинувачують союзників України у "нагнітанні" роздерибанюючи ,у час війни,бюджет на "велике крадівництво",призначаючи агентів країни агресора на керівні посади у АП,військовій розвідці,садячи за грати тих хто відсунув гнид від годівниці,як генерал Марченко! Гниди бояться опозиції що загрожує моногнидам!
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22.02.2022 14:46 Відповісти
Для дебілів не зрозуміти, що діяльність збройних сил будь- якої держави не передбачає демократичних процедур, що поле бою не місце для демократії, що втрата навіть 1 години оперативного часу внаслідок застосування демократичних процедур для військового підрозділу загрожує розгромом.
Яскравим прикладом застосування демократичних процедур на війні є Дебальцеве! Але дебільні гниди цього знати не хочуть...
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22.02.2022 15:07 Відповісти
На всій території немає потреби. Це загробить економіку, увесь бізнес закриється і втече, наслідки будуть фатальними, не кращими за вторгнення
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22.02.2022 15:32 Відповісти
Або бізнес, або Україна - треба вибирати.
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Грузія не безпричинно не ввела воєнний стан на всій території і не оголосила війну московії у 2008
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Через те й має зараз промосковський режим!
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22.02.2022 17:39 Відповісти
Діючі гниди залишаться при владі на невизначений час до нових виборів, гнидокомандувач отримає безмежну владу
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22.02.2022 15:34 Відповісти
Перш ніж писати дурниці, почитай Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
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22.02.2022 16:08 Відповісти
Так прочитайте ст. 11 Закону.
Хочете щоб усі зголоду повимирали, коли економіка, зовнішня торгівля зупиняться, всім заборонять виїзд за межі держави? Це вам не срср в умовах 2-ї світової.
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22.02.2022 16:24 Відповісти
Якщо є таке категоричне несприйняття регульованого законом воєнного стану то з'являється дуже висока ймовірність з початком великого вторгнення познайомитись з військовою хунтою, яка не оглядатиметься ні на політичне керівництво України, ні на який закон, ні на Конституцію! Ото буде дійсно жах! І люди боятимуться навіть вимовляти слово "демократія"...
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22.02.2022 17:49 Відповісти
З воєнним станом по всій країні зупинеться вся економіка, господарські зобов'язання не будуть виконуватися, бюджет опустіє. Має бути запроваджена трудова повинність у відсутній промисловості. Буде як в Афганістані або й гірше.
Ми ж не самі у протистоянні, якщо ви про московську хунту
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Ні! Я не про московську хунту... Я про хунту подібну до тих, які були в Іспанії, в Греції, в Турції та в центрально-американських країнах... І на появу якої друзі України в США реагуватимуть з розумінням.
Україні останнім часом надана безпрецедентна військово-технічна допомога і країни-донори цієї допомоги будуть не в захваті від того, що якісь фанатики ліберальної демократії через якісь демократичні процедури, на зразок засідань РНБО в режимі 24/7, будуть вирішувати як її використовувати для захисту України... Не потрібно випробовувати українських військових на терпимість до слова "демократія"...
Бо може трапитись, що першими жертвами хунти яка з'явиться будуть саме непохитні прихильники демократії...
Краще зробити все в порядку встановленому законом прийнятим демократичною владою України...
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22.02.2022 19:23 Відповісти
Ха-ха). Ви мабуть щось плутаєте, українські військові це не мокшанські витязі з прославленими подвигами у Сирії, Ічкерії, Беслані, М'янмі і т.д. Вони найбільш шановані люди у державі, вони присягу давали українському народові і лише йому вірні.
Так, справді Україні була надана безпрецедентна військова допомога, при цьому, оприлюднили лише її невелику т.з. легкоствольну частину, все решта під грифом таємно. Мабуть хотіли сюрприз влаштувати, але путлер на жаль не клюнув на живця.
Ви самі відповіли на своє питання, тому і не потрібно вводити воєнний стан, щоб ці фанатики з РНБО в режимі 24/7 не вирішували всі аспекти життя країни. Не переживайте, демократія в Україні переможе.
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22.02.2022 21:47 Відповісти
слова первого президента Украины Михаила Грушевского, сказанные им более 100 лет назад, "Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна". К
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22.02.2022 13:38 Відповісти
Не обирайте таких. Хто ж вам дохтур?
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22.02.2022 14:01 Відповісти
думаю что он возглавит элитный батальон "Слуга",
один из многочисленных, созданных из депутатов ВР...
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22.02.2022 13:41 Відповісти
скоріш приймайте закон "Про відповідальність колаборантів"
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Давай бери рюгзак и в военкомат,вы крысы ток ******* на публику умеете,а по факту даже дипотношения не разрываете
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22.02.2022 13:46 Відповісти
Дурний, чи шо? Клоун запровадить ВС у 24 році щоб відмінити вибори.
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22.02.2022 13:59 Відповісти
эта дунда одна из зеленых тварей рвущая жопу за своего шефа-шмаркли тоже мне супер юрист
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22.02.2022 14:18 Відповісти
 
 