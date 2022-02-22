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Росія поки не планує вводити війська в "ЛДНР", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія поки не планує вводити війська в

Росія поки не планує вводити війська на територію так званих "ЛДНР", рішення ухвалюватиметься зважаючи на загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Давайте не спекулюватимемо. Поки що ніхто нічого не збирається нікуди вводити. Якщо буде у нас загроза, тоді ми, звичайно, сприятимемо відповідно до договору, який ратифіковано", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи означатиме можливе введення військ РФ прямі зіткнення з військовими України.

Водночас в соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
*****, а хто зараз гатить по наших позиціях та по мірняку?
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22.02.2022 14:31
+37
А там хто....в пальто!?
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22.02.2022 14:30
+27
Тварье лживое и циничное. Боже, как я вас ненавижу козломордых!
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22.02.2022 14:32
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А там хто....в пальто!?
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22.02.2022 14:30 Відповісти
Звісно, не регулярна паРашинська армія обстрілює Луганську і Щастя. Мокші тут ні до чого. І як таких паскудєй земля тримає.
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22.02.2022 14:32 Відповісти
имеется ввиду + БОНУС К ТЕМ КОГО ТУДА ЗАВЕЛИ РАНЬШЕ... ой значит ссут падлы не уверены что бумеранг не вернется...
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22.02.2022 14:37 Відповісти
бонус всю сегодняшнюю ночь заезжал на технике в Донецк и Макеевку
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22.02.2022 14:56 Відповісти
Лавров... Конь в пальто...
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22.02.2022 14:51 Відповісти
шахтеры,мирные жители
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22.02.2022 15:08 Відповісти
*****, а хто зараз гатить по наших позиціях та по мірняку?
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Ихтамнети как всєгда
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Руслан Левиев@RuslanLeviev

6 ч



Признание независимости «ЛДНР» и обращение Путина надо рассматривать вкупе.
Если внимательно слушать обращение, то можно заметить, что про «ЛДНР» Путин начинает говорить только на последних 5 минутах из своего 56-минутного монолога. И вот первые 51 минута монолога как раз таки идеально укладываются в то перемещение и сосредоточение войск, которое мы эти месяцы наблюдали. Последние 5 минут - нет.
Напомню, что Ростовская область за последние месяцы в плане стягивания войск была одним из самых «холодных» регионов. Белгородская область - в разы более «горячая» (в контексте переброски войск) точка. Но Белгородская обл граничит разве что с частью Луганской области.
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22.02.2022 14:34 Відповісти
шахтеры
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Бачив я тих "шахтьорів"
Усі з "запорєбріковим" акцентом..
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22.02.2022 15:25 Відповісти
походу им понравилось гооврить: "нас там нет" и вот хотят продолжать так же говорить
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22.02.2022 15:22 Відповісти
Звернення воїна Збройних Сил України до Росіян!!!🔥🔥🔥https://twitter.com/i/status/1496099346999296001
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Мля, не друкуйте такі повідомлення, щоб зберегти нерви людям.
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22.02.2022 14:31 Відповісти
нерви тре було з 14-го "качати". а не пити боржомі, коли нирки відвалилися.
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22.02.2022 14:50 Відповісти
кремлевские сатанисты скоро утонут в своей лжи
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Гогилашвили в Москву передачу от ЗЕ отвез ? )
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22.02.2022 14:32 Відповісти
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22.02.2022 14:33 Відповісти
а чего зелебеня грузинскую хвойду за плечи обнимает,а самого грузина только за талию .не дотягивается шоле?
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22.02.2022 14:39 Відповісти
переплутав.
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22.02.2022 14:51 Відповісти
уверены, что за талию?
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Как же так кормилец! Пушилин с Пасечником, два главкома уже было плечи расправили, замахнулись на всю Украину, а тут такая неожиданность. Так что Чипушилину опять баулы в мерен грузить, как он уже это делал в 14 году обосравшись наступления ВСУ?
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Тварье лживое и циничное. Боже, как я вас ненавижу козломордых!
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Не верим ***** . Пифдик как дышит
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22.02.2022 14:32 Відповісти
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22.02.2022 14:33 Відповісти
бзднули сверхразумы
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22.02.2022 14:33 Відповісти
"клутин проиграл Украину"
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22.02.2022 14:33 Відповісти
всю ночь колонны заезжали. Будут продолжать воевать под тряпкой дыры
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22.02.2022 14:34 Відповісти
Такое впечатление, что на россии всем пасипакам раздаются специально разные методички, типа "границы ЛДНР будут...", "мы (не) планируем вводить войска", "путин (не) подпишет какую-то хрень"... Далее идет сбор данных о реакциях со всего мира, анализ и выбор одного единственного решения по дальнейшей работе.
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22.02.2022 14:34 Відповісти
сейчас торговля.если можно просто хапануть куски ордло и не получить санкции на воротник,то возможно белые ходоки остановятся у стены(линии разграничения)
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22.02.2022 14:45 Відповісти
Все мы знаем, что стена не остановила белых ходоков.
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22.02.2022 14:48 Відповісти
нужны драконы без них никак...но и лезть за стену смысла нет
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Это сказано для Запада,чтобы не было,якобы,повода для введения санкций
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22.02.2022 14:34 Відповісти
Гебня - иллюзионисты...
Кролик есть, но кролика нет...
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22.02.2022 14:34 Відповісти
пис дливая усатая тварь...
а чья техника шла всю ночь
в сопровождении ментов...
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22.02.2022 14:36 Відповісти
ну совсем необучаемые кацапы. ихтамнет уже не прокатывает года с 2015-го, а они все стараются.
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22.02.2022 14:36 Відповісти
Гнида хитрожопая. Хочет чтобы Европа отложила ввод санкций а потом забыли о них вообще. А то что вы ввели не считается?
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22.02.2022 14:36 Відповісти
Як гамно в ополонці)
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22.02.2022 14:37 Відповісти
Все как всегда или post faktum или ante factum.... или на часах время раньше транслируемого прямого эфира...... или настоящее еще не случившееся... БРЕХУНЫ
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
3 ч



Если россиянам, которые поддерживают путинскую оккупацию ЛДНР, выдавать паспорта ЛДНР и при этом забирать у них российские, число поддерживающих оккупацию упадёт до нуля.
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Значит будут атаковать, чтоб захватить две области целиком
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Отсосут. Кацапам не привыкать
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22.02.2022 14:42 Відповісти
У дурня семь пятниц на неделе. То хрюсские базы в ордло, то вводить не будем.
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22.02.2022 14:41 Відповісти
Ну да, "нас там нет". А видео с часовым проходом колонны танков в ночном Донецке, которого полно в сети - это так, жителям Донецка показалось . . .
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22.02.2022 14:43 Відповісти
Просто вони зрозуміли, що кожний постріл "впопучлєнцев" тепер буде пострілом з території, де є російські війська...
А це дуюе все змінює.
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22.02.2022 14:50 Відповісти


Вестник Стабильности (анонимный сатирик)





Этот придурок в одной речи говорит о том, что "в Украине развалены вся экономика, промышленность и наука", и что "в Украине собираются восстанавливать ядерное оружие и у них есть современные стратегические бомбардировщики и ракеты".

Ну дебил!!!!

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22.02.2022 14:44 Відповісти
В заголовку новини інформація від мзс рф подана як беззаперечний факт.
Автор новини на українському сайті не намагався навіть під сумнів поставити інформацію від росіян!...
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Да похрену както, ну вот совсем!
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22.02.2022 14:45 Відповісти
Ага. Пытаются затянуть время чтобы уйти от санкций которые могут наложить по горячим следам. Сейчас еще и переговоры нам навяжут какие то манипулируя о *границах ОРДЛО*
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22.02.2022 14:46 Відповісти
козлины, для кого вы это рассказываете.
вам уже никто не верит.
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22.02.2022 14:47 Відповісти
А кого сьогодні в ночі через кордон гнали, під...растичне мизиси ?
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22.02.2022 14:48 Відповісти
"Росія поки не планує вводити війська в "ЛДНР", - МЗС РФ"

_Ну да, просто вводит, а не ещё планирует. Планирует - Запад. В пропасть...
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22.02.2022 14:48 Відповісти
ванговал же кто-то, что из мудрых ...
что новые фашисты будут требовать жертв , чтоб типа "избежать новых жертв"
. уки кацапские !
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22.02.2022 14:49 Відповісти
А сейчас будут миролюбивые заявы, чтобы сбить ОЗАБОЧЕННОСТЬ и накал. А потом опять по новой
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22.02.2022 14:53 Відповісти
Щоб там не заявляло МЗС Росії, але ГеБешне сученятко явно загралося і вийшло за рамки роками створюваного образу миротворця...
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22.02.2022 14:55 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3317848/rosiyiski_kolony_vhodyat_do_okupovanogo_donetska_sotsmereji_videofoto тут сказано що вже ввели
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22.02.2022 14:55 Відповісти
вата вчора в Донецьку в екстазі знімала на відео рух колон військової техніки і викладала це в ВК в групі Типовий Донецьк, то сьогодні в цій групі вже заборонили розміщувати коментарі. ))
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Он совсем ***..нтый на голову? У него с мозгами совсем плохо. Путин болен и это страшно. Если перед ним трусятся все ФСБшники и все Думные кони, то где гарантия что он завтра не нажмет кнопку? Ихтамнеты вчера заехали без знаков и Россия не вводит войска? Друзья, Путин и 90% россии просто опасны для всего мира. Неужели такие тупые мы, немцы, англичане, американцы и весь мир? Здесь гораздо все сложнее - всему шарику из-за карлика скоро придет пиз..ец! Люди, проснитесь!
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22.02.2022 14:56 Відповісти
"Он" - Путлер. Больной человек. Самое страшное, что сейчас Россия как и Германия в 37 м Гитлеру аплодирует Путину. Они реально верят в распятого мальчика и это не смешно. Им крутят это каждый день.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
И опять соврали..
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22.02.2022 15:07 Відповісти
...уже ввели, Боже, ну, почему ты таких людей не наказываешь, сплошное вранье!!!!!!!
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22.02.2022 15:10 Відповісти
А що, хіба ще там недобудовали військові бази?
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22.02.2022 15:14 Відповісти
ничего не пойму, а шо то ехало всю ночь через границу? странно музыка поменялась, может уже санкции ввели.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Пля тока ночью орал что дал шуйге ввести войска,тут уже не вводит.видать полезные санкции на подходе
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Так вона (російська *********) звідти свої війська з 2014 року й не виводила .
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22.02.2022 15:29 Відповісти
Все закончилось .. Этой мрази верить вообще нельзя .. Там уже на танках таксуют кому верить??? Мрази...
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22.02.2022 15:34 Відповісти
Что такое признание ЛНР, ДНР на самом деле?
1. Российская армия на Донбассе одела опознавательные знаки, ничего страшного не произошло. Они там с 2014 года.
2. РФ официально оккупировало ОРДЛО
3. С 22.02.2022 (сакральная цифра для *****) все обстрелы украинской территории ответственность несет непосредственно РФ, а не подконтрольные Москве какие-то шахтеры
4. СП-2 превратился в трубу на дне моря
5. РФ за один день потеряла 20% всех активов
6. Новые санкции против РФ
7. Из состава ОБСЕ исчезнут россияне, а кто же будет собирать разведданные и передавать координаты?
И много, много, чертовски много других гвоздей в гроб РФ
============
БРАВО, ПУТИН!!!
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22.02.2022 15:49 Відповісти
Фу, даже сейчас трусливо лгут мокши.
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22.02.2022 15:55 Відповісти
Жодних спекуляцій. Дійсно - не потрібно вводити те, що і так давно ввели.
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22.02.2022 16:21 Відповісти
 
 