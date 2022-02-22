"Росія поки не планує вводити війська в "ЛДНР", - МЗС РФ"

Росія поки не планує вводити війська на територію так званих "ЛДНР", рішення ухвалюватиметься зважаючи на загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Давайте не спекулюватимемо. Поки що ніхто нічого не збирається нікуди вводити. Якщо буде у нас загроза, тоді ми, звичайно, сприятимемо відповідно до договору, який ратифіковано", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи означатиме можливе введення військ РФ прямі зіткнення з військовими України.

Водночас в соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.

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