Росія поки не планує вводити війська в "ЛДНР", - МЗС РФ
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Росія поки не планує вводити війська на територію так званих "ЛДНР", рішення ухвалюватиметься зважаючи на загрози.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.
"Давайте не спекулюватимемо. Поки що ніхто нічого не збирається нікуди вводити. Якщо буде у нас загроза, тоді ми, звичайно, сприятимемо відповідно до договору, який ратифіковано", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи означатиме можливе введення військ РФ прямі зіткнення з військовими України.
Водночас в соціальних мережах повідомляють про появу бронетранспортерів та автобусів з російськими військовиками в окупованому Донбасі.
Топ коментарі
+38 Вла
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Будь ласка, зачекайте...
6 ч
Признание независимости «ЛДНР» и обращение Путина надо рассматривать вкупе.
Если внимательно слушать обращение, то можно заметить, что про «ЛДНР» Путин начинает говорить только на последних 5 минутах из своего 56-минутного монолога. И вот первые 51 минута монолога как раз таки идеально укладываются в то перемещение и сосредоточение войск, которое мы эти месяцы наблюдали. Последние 5 минут - нет.
Напомню, что Ростовская область за последние месяцы в плане стягивания войск была одним из самых «холодных» регионов. Белгородская область - в разы более «горячая» (в контексте переброски войск) точка. Но Белгородская обл граничит разве что с частью Луганской области.
Усі з "запорєбріковим" акцентом..
Кролик есть, но кролика нет...
а чья техника шла всю ночь
в сопровождении ментов...
@prof_preobr
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3 ч
Если россиянам, которые поддерживают путинскую оккупацию ЛДНР, выдавать паспорта ЛДНР и при этом забирать у них российские, число поддерживающих оккупацию упадёт до нуля.
А це дуюе все змінює.
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)
Этот придурок в одной речи говорит о том, что "в Украине развалены вся экономика, промышленность и наука", и что "в Украине собираются восстанавливать ядерное оружие и у них есть современные стратегические бомбардировщики и ракеты".
Ну дебил!!!!
Автор новини на українському сайті не намагався навіть під сумнів поставити інформацію від росіян!...
вам уже никто не верит.
_Ну да, просто вводит, а не ещё планирует. Планирует - Запад. В пропасть...
что новые фашисты будут требовать жертв , чтоб типа "избежать новых жертв"
. уки кацапские !
1. Российская армия на Донбассе одела опознавательные знаки, ничего страшного не произошло. Они там с 2014 года.
2. РФ официально оккупировало ОРДЛО
3. С 22.02.2022 (сакральная цифра для *****) все обстрелы украинской территории ответственность несет непосредственно РФ, а не подконтрольные Москве какие-то шахтеры
4. СП-2 превратился в трубу на дне моря
5. РФ за один день потеряла 20% всех активов
6. Новые санкции против РФ
7. Из состава ОБСЕ исчезнут россияне, а кто же будет собирать разведданные и передавать координаты?
И много, много, чертовски много других гвоздей в гроб РФ
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БРАВО, ПУТИН!!!