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Вчорашні санкції США проти "ЛДНР" - лише перший крок, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Вчорашні санкції США проти

Вчорашні санкції Сполучених Штатів у відповідь на "визнання" Росією "незалежності" квазіреспублік на окупованих територіях України були лише першим кроком, і наступні заходи стосуватимуться не лише ОРДЛО.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін журналістам у Львові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких - дуже скоро, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росі", - зазначила Квін.

Американський дипломат підкреслила, що останні порушення міжнародних норм і законів Путіна зустрінуть сильну відповідь Сполучених Штатів.

"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", - також додала тимчасова повірена у справах.

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Вона зауважила, що дії Путіна загрожують не лише Україні, але й глобальному порядку, який забезпечував мир і стабільність з часів Другої світової війни, наголосивши, що світова спільнота стоїть на боці України, одноголосно засуджують бажання, наміри і дії російського лідера.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".
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Топ коментарі
+12
а навіщо консультації? Ви ж тут лякали пекельними санкціями, що все готово для застосуванния. Так робіть.
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22.02.2022 15:54
+4
Кто там какой бизнес будет робить? Там нищета и разруха будет и на металолом допилят все что не допилили
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22.02.2022 16:03
+3
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22.02.2022 15:58
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а навіщо консультації? Ви ж тут лякали пекельними санкціями, що все готово для застосуванния. Так робіть.
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22.02.2022 15:54 Відповісти
Добрий господар своєму псові зразу хвоста не відрубує. Він це робить 10 разів по 5 сантиметрів щоразу
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22.02.2022 15:59 Відповісти
...а между делом посасывает ему нацююрника
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Какие могут быть санкции США против днровцем? Запретят гуманитарку от красного хреста и фонда Рината Ахметова?
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22.02.2022 15:55 Відповісти
Ви мабуть ніц не зрозуміли. Санкції стосуватимуться всіх компаній, що спробують там робити якийсь бізнес. Скажімо, "аерофлот" у Крим не літає. Здогадайтеся чому.
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Кто там какой бизнес будет робить? Там нищета и разруха будет и на металолом допилят все что не допилили
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22.02.2022 16:03 Відповісти
угумс, прям через полчаса там бы летал аэрофлот и сбербанк раздавал бы кредиты прогрессивному американскому бизнесу 😂🤣
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22.02.2022 16:03 Відповісти
О, любитель поторговать на оккупированных территориях проснулся. Ты там коньяк ставил, что других санкций не будет. Когда отдашь? Или ольгинский балабол?
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22.02.2022 18:27 Відповісти
оо, кретин подтянулся! ну что, настигли куйло страшные мать его санкции? 😂🤣
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22.02.2022 18:28 Відповісти
так куйло твоё обоссамшись только красным кулачком помотыляло, просрав свой северный поток и *************.
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22.02.2022 18:31 Відповісти
"приостановка сертификации" - это, конечно, мощная санкция!!
про санкции против тебя и твоего лгбт - не слышал ничего
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22.02.2022 18:32 Відповісти
Палишься, гомофоб запоребриковый)
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22.02.2022 18:33 Відповісти
так а с коньячком что? кто-то вчера раскукарекал тут, что ставит коньячок на то, что санкции против ЛДНР это всё, что введут США?
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22.02.2022 18:34 Відповісти
еще и так оперативно приняли, прям будто за ночь там очередь из американского бизнеса образуется
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Ну очередь из кукарекающих про живительные санкции кремлеботиков таки образовалась.
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22.02.2022 18:29 Відповісти
так где санкции, ибицил?
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22.02.2022 18:31 Відповісти
Имбицил твой чекистский пердед, если не научил читать статью перед комментированием)
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22.02.2022 18:35 Відповісти
Ну, ситуация будет как с Крымом - с ним отказываются работать даже российские (но корые являются международными) компании. Все компании, работающие с Крымом попадают под санкции. Поэтому раша туда кидает на амбразуру сугубо свои внутренние компании.
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Крысм условно подчиняется *****, как часть расийской *********. Но тут другое дело молодые республики с румяными вождями пасечкином и пушилой. Туда никогда никакой бизнес не зашел бы в принципе. Это как ПМРовщина
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22.02.2022 16:11 Відповісти
пмровщина, она же Transnistria, под санкциями. Именно поэтому, на таких территориях никакие норм бизнесы и не заходят.
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22.02.2022 19:03 Відповісти
Там ваш султан эрдоган виступає проти санкцій.

Член НАТО Туреччина, яка виступає проти санкцій, пов'язана з Україною - Reuters
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22.02.2022 15:55 Відповісти
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22.02.2022 15:58 Відповісти
Я замучивсь борсатись в історичних подіях, хочеться жити.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
напевно самі зрозуміли,що це не санкції а сором
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22.02.2022 15:58 Відповісти
Напевно, всі, крім дебілів, розуміли, що це тільки початок.
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22.02.2022 18:37 Відповісти
Ага
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22.02.2022 15:58 Відповісти
сумно....(( санкции на ордло.... да кому они нужны туда ехать что строить? рашка им налепит и сама баз военных... да и санкции на крым тоже не все работают...сколько там было и есть и сименсы и строительство моста евро страны строили и спортивные магазины и другое кое что было...не знаю что там сейчас . так что найдутся кто обойдёт санкции.. да и дело не в этих же кусках ордло, с рассеей нужно решать вопрос...это и есть санкции я так понял из АДА...((👹
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22.02.2022 15:59 Відповісти
ты чуть отстал, санкции против оккупированных территорий, это всего лишь автоматический первый шаг.
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22.02.2022 18:40 Відповісти
я не от чего не отстаю....поверь....)) я что не вижу что первый ..как всегда санкции начинают расскачивать.... а не сразу по яйцам раз и готов клиент....я всё вижуууу.......
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22.02.2022 19:09 Відповісти
Явно отстаете, если используете такие бредовые формулировки. В демократических правительствах не бывает такой папуасской дичи, как "сразу по яйцам и готов клиент", потому что у них народная власть требует предварительного обсуждения всех вопросов с представителями народа.
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22.02.2022 19:18 Відповісти
я с 2014 года слежу за событиями и новостями ...всё помню...всё смотрел с майдана и каждый божий день с утра до ночи всё слушаю и читаю и пишу посты(я просто пенсионер...)) так что самые первые санкции помню с 14 года кому и что вводили...смехота .и так долгие годы было по нарастающей .и что. помогло? нет же...вот и ответ вам на санкции про которые вы говорите....((
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22.02.2022 19:21 Відповісти
Что ты можешь помнить? Может проверим? Новороссию помнишь? А когда за доллар тридцать деревянных давали, помнишь? Может даже помнишь времена, когда уровень жизни россиян был выше уровня жизни украинцев?
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22.02.2022 19:23 Відповісти
нет смысла с тобой обговаривать когда спрашиваешь элиментарные вещи про гривны и курс....всего доброго....))
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22.02.2022 19:27 Відповісти
Ну то есть, как речь зашла о реальных последствиях от санкций, мы сливаемся. Ожидаемо, в принципе.
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22.02.2022 19:30 Відповісти
Не то, что бы бидон х.ло, сколько гамерика уже не сверхдержава, а так сильная региональная страна, утратившая свое мировое значение.
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Китаю только эти страхи страшные не рассказывай, а то Китай за счёт США существует и рассчитывает на #2 в мире...
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22.02.2022 18:41 Відповісти
Ні, він Чемний Міжнародний Офіцер
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22.02.2022 16:20 Відповісти
кремлеботы так смело на США кидаются под украинскими флагами)))) прям воены-антиглобализды)
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22.02.2022 18:58 Відповісти
Прийміть пігулку,може тоді кремлеботів перестанете бачити
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22.02.2022 20:01 Відповісти
Це не САНКЦІЇ , а ПУК !
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Кремлядь как на сковородке ерзает, понимают, ботяры, что зарплатку урежут, как банки российские перебанят следующими шагами)
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Ваш хід, пане Зеленський. Ваш хід...

https://www.youtube.com/watch?v=zQzmoR9Ko8Y
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22.02.2022 16:02 Відповісти
чего?? Вы ж кричали, такие санкции будут, что утром 22.02.2022 рюськие проснутся в Китае. И где ***** адские санкции?? Доллар уже должен быть за 200 рублей.
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Нефть уже практически 100 баксов, какой там рупььпо 200.....
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Кто кричал? У тебя галюны кремлядские от страха? Пынино очко только начинают запускать по кругу, это тебе не авторитарный режим, где один человек за час всё решает.
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Про эти адские санкции слышу уже 8 лет. Этому утырку все похер. Он смеяться как маньяк, смотрит в глаза и режет по кусочку нас как жертву. Пока так званные партнеры, вместо того что б перерезать глотку насильнику, думают а не насет ли это по их имиджу урон.
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23.02.2022 11:28 Відповісти
М

Санкції проти т.зв. "ЛНР-ДНР"- ганьба Байдена: пунктом про заборону, стосовно вигаданого "експорту" і "імпорту," автоматично визнав їх легітимність; спрямував "санкції" проти маріонеток Путіна, а не проти порушника міжнародного права; злякався Путіна, чим добавив йому рішучості до більш агресивних дій. Війська РФ вже перейшли міжнародно визнаний кордон України. Де хоч одна з "пекельних санкцій"( наприклад, "Потік -2") проти РФ, оточення Путіна чи особисто проти нього? Залякав адміністрацію Байдена остаточно. Праліізував їх зачатки сміливості. Президент США, як прийнято говорити в Росії, не витримав "проверки на вшивость," і розв*язав Путіну руки для більш нахабних вимог і війни. "Пекельні санкції" США і ЄС виявилися дулею в кармані.
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22.02.2022 16:05 Відповісти
Сразу видно расейские авторитарные шаблончики кремлеботиков. В США не ваш касапетовский авторитаризм, чтобы президент единолично что-то решал. А поток-2 больше не требует санкций, нет больше никакого потока-2, финита ля комедия.
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22.02.2022 19:14 Відповісти
судя по этому позорному шагу, шагающему даже костыли не помогут.
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Дякуємо! Миттєвість вашої реакції вражає! Так швидко - ніхто навіть не помітив...
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Нда... С такими импотентными союзниками Украина обречена...
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22.02.2022 16:08 Відповісти
американські санкції протів ЛДНР це все одно, що американські санкції проти маникена,котрий стоїть на вітрині рашистського воєнторгу , а не проти директора,головного бугалтера і економіста і т.д - цього воєнторгу.І це не перший крок і відповідь на дії Росії, а ірончна , єхидна американська насмішка над Україною і її народом.
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Ох сколько кремлядских любителей поторговать на оккупированных территориях закорчило, любо-дорого смотреть на этот фейерверк разорванных пуканов))) А как банки следующими шагами вам в жопу позасовывают, так вообще по миру пойдёте)
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22.02.2022 18:47 Відповісти
взявши Україну в НАТО проблема війни б не стояла.Мабуть американці моглиб в цьому допомогти Україні і її народу,як і всій Європі?
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Мабуть, американці не можуть нікого брати в НАТО, треба згода інших членів? А може перед тим, як нас брати у НАТО, ми повинні спочатку перейти повністю на натівські стандарти? А може у нас хтось постійно гальмує процеси стандартизації розкраданнями?

"Взяти у НАТО", це не писульку підписати. Ми в першу чергу самі повинні впровадити сумісні інформаційні системи керування бойовими діями, знаряддя, зброєю, або у першому ж злагодженні перестріляємо друг друга, або не зможемо допомогти один одному амуніцією, транспортуванням та розвідкою. Мені, дуже болить як айтішнику, розпил на системі "Дзвін", якщо може чули про таке. Ця система могла б нас наблизити до НАТО, якщо б вироблялась по натівським стандартам і консультаціям, а не підрядниками Хомчака.
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22.02.2022 19:11 Відповісти
я розумію,що між загрозою війни і тим, щоб взяти Укрїну в НАТО-варто було би Україну взяти в НАТО захистивши її народ від кровожадного рашиста, а вже потім "дотягувати" армію до стандартів НАТО
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22.02.2022 19:20 Відповісти
Неможливо спочатку взяти, потім "дотягувати". Дотянути, це і є взяти у злагодження із всіма іншими військами, щоб сумісні операції проводити.
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22.02.2022 19:34 Відповісти
Тобто спільні, а не сумісні
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22.02.2022 19:35 Відповісти
Десятку наркоманов заблокируют счета в Америке, они даже не знают где это 😁
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22.02.2022 16:13 Відповісти
Сименсу пришлось в свое время из-за этих санкций в итоге закрыть подразделение, занимающееся турбинами так-то.
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22.02.2022 19:21 Відповісти
Это те которые в Крым гнали? Закрыли, не слышал...
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22.02.2022 19:28 Відповісти
Ну у сименса много чего кроме турбин есть, поэтому в целом не обанкротились. И закрыли не всё турбинное направление, а одно из подразделений, видимо, работавшее на заказы из рашки в целом.
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22.02.2022 19:37 Відповісти
потрібно зберегти вигнуту кришку Бідона,вони як рашосранці сцикливі і брехливі!!!
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Лише секторальні пекельні санкції можуть бути дієвими, в першу чергу проти нафтогазової торгівлі
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22.02.2022 17:17 Відповісти
...ото пуйло злякався, вже почав відвід армії.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Ппц, сколько тут ботов со вчерашней, уже нерелевантной методичкой. Даже статью не удосуживаются прочитать, в которой содержится ответ на их кукарек о будто бы том, что санкции ограничатся только лднр. Тупо постят свои высеры под постом, который их опровергает, лол)
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22.02.2022 18:51 Відповісти
 
 