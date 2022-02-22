Вчорашні санкції США проти "ЛДНР" - лише перший крок, - Квін
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Вчорашні санкції Сполучених Штатів у відповідь на "визнання" Росією "незалежності" квазіреспублік на окупованих територіях України були лише першим кроком, і наступні заходи стосуватимуться не лише ОРДЛО.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін журналістам у Львові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких - дуже скоро, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росі", - зазначила Квін.
Американський дипломат підкреслила, що останні порушення міжнародних норм і законів Путіна зустрінуть сильну відповідь Сполучених Штатів.
"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", - також додала тимчасова повірена у справах.
Вона зауважила, що дії Путіна загрожують не лише Україні, але й глобальному порядку, який забезпечував мир і стабільність з часів Другої світової війни, наголосивши, що світова спільнота стоїть на боці України, одноголосно засуджують бажання, наміри і дії російського лідера.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".
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про санкции против тебя и твоего лгбт - не слышал ничего
Член НАТО Туреччина, яка виступає проти санкцій, пов'язана з Україною - Reuters
https://www.youtube.com/watch?v=zQzmoR9Ko8Y
Санкції проти т.зв. "ЛНР-ДНР"- ганьба Байдена: пунктом про заборону, стосовно вигаданого "експорту" і "імпорту," автоматично визнав їх легітимність; спрямував "санкції" проти маріонеток Путіна, а не проти порушника міжнародного права; злякався Путіна, чим добавив йому рішучості до більш агресивних дій. Війська РФ вже перейшли міжнародно визнаний кордон України. Де хоч одна з "пекельних санкцій"( наприклад, "Потік -2") проти РФ, оточення Путіна чи особисто проти нього? Залякав адміністрацію Байдена остаточно. Праліізував їх зачатки сміливості. Президент США, як прийнято говорити в Росії, не витримав "проверки на вшивость," і розв*язав Путіну руки для більш нахабних вимог і війни. "Пекельні санкції" США і ЄС виявилися дулею в кармані.
"Взяти у НАТО", це не писульку підписати. Ми в першу чергу самі повинні впровадити сумісні інформаційні системи керування бойовими діями, знаряддя, зброєю, або у першому ж злагодженні перестріляємо друг друга, або не зможемо допомогти один одному амуніцією, транспортуванням та розвідкою. Мені, дуже болить як айтішнику, розпил на системі "Дзвін", якщо може чули про таке. Ця система могла б нас наблизити до НАТО, якщо б вироблялась по натівським стандартам і консультаціям, а не підрядниками Хомчака.