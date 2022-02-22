Вчорашні санкції США проти "ЛДНР" - лише перший крок, - Квін

Вчорашні санкції Сполучених Штатів у відповідь на "визнання" Росією "незалежності" квазіреспублік на окупованих територіях України були лише першим кроком, і наступні заходи стосуватимуться не лише ОРДЛО.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін журналістам у Львові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких - дуже скоро, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росі", - зазначила Квін.

Американський дипломат підкреслила, що останні порушення міжнародних норм і законів Путіна зустрінуть сильну відповідь Сполучених Штатів.

"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", - також додала тимчасова повірена у справах.

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Вона зауважила, що дії Путіна загрожують не лише Україні, але й глобальному порядку, який забезпечував мир і стабільність з часів Другої світової війни, наголосивши, що світова спільнота стоїть на боці України, одноголосно засуджують бажання, наміри і дії російського лідера.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".