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Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про звільнення з посади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про звільнення з посади

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення його від обов'язків голови енергорегулятора, але залишається його членом.

Про своє рішення він повідомив на засіданні НКРЕКП у вівторок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКУ. Ось моя заява про звільнення з посади голови. Прямо зараз на закритому засіданні ми проведемо голосування та оберемо нового голову регулятора", – сказав Тарасюк.

"Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО у кадрові питання. Йому зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, і все", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк

За словами Тарасюка, інформація про нового главу енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом.

Раніше на ринку прогнозували, що ним стане нещодавно призначений у результаті конкурсу екс-глава держпідприємства "НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський.

Тарасюк займав посаду голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 4 листопада 2019 року.

Також дивіться: Україна може з 1 жовтня дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - глава НКРЕКП Тарасюк. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
внукам хватит. кто следующий?
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22.02.2022 17:44
+8
Сволота вирішила потихеньку зіскочити...
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22.02.2022 17:56
+6
Всі банки... трилітрові повні, вже нема куди складати бабло?
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22.02.2022 17:45
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внукам хватит. кто следующий?
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22.02.2022 17:44 Відповісти
вже нарегулював, вже нарегулювався
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22.02.2022 17:50 Відповісти
не будем втягивать, я так понимаю полицию? что накрадено-все мое
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22.02.2022 18:07 Відповісти
Всі банки... трилітрові повні, вже нема куди складати бабло?
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22.02.2022 17:45 Відповісти
Ну да, отслужил свое Ахметову, Фирташу, Коломойскому, Пинчуку и тд - пора на покой, прожирать «заработанное».
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Если председатель НКРЕКП тикает, это к повышению тарифов
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22.02.2022 17:53 Відповісти
Сволота вирішила потихеньку зіскочити...
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22.02.2022 17:56 Відповісти
Само то время неспокойное , не до него
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22.02.2022 20:02 Відповісти
пора драпать!
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22.02.2022 17:57 Відповісти
Куда они так спешат увольнятся.
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Мощное выступление парламента Британии сегодня !!!

https://www.youtube.com/watch?v=-tPi360Q-Cs&t=1648s
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22.02.2022 18:03 Відповісти
нажралося? пора про тихую гавань подумать ?
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22.02.2022 18:06 Відповісти
"...Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення його від обов'язків голови енергорегулятора, але залишається його членом..."

Можна просто "членом", а не "його членом"
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22.02.2022 18:07 Відповісти
Залишається з членом, поки що
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Там всю ту сволоту надо сажать на ПОЖИЗНЕННОЕ и не только за коррупцию ,но и за ГЕНОЦИД народа Украины !!!!!
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22.02.2022 18:11 Відповісти
На передову гандона, не хай відробляє напиждж... ене.
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22.02.2022 18:13 Відповісти
Що так? А так допомагав енергоринку Москальщини і Білорусі, що зараз готовий драпати з України
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22.02.2022 21:25 Відповісти
 
 