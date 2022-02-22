Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про звільнення з посади

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення його від обов'язків голови енергорегулятора, але залишається його членом.

Про своє рішення він повідомив на засіданні НКРЕКП у вівторок увечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКУ. Ось моя заява про звільнення з посади голови. Прямо зараз на закритому засіданні ми проведемо голосування та оберемо нового голову регулятора", – сказав Тарасюк.

"Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО у кадрові питання. Йому зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, і все", – додав він.

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За словами Тарасюка, інформація про нового главу енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом.

Раніше на ринку прогнозували, що ним стане нещодавно призначений у результаті конкурсу екс-глава держпідприємства "НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський.

Тарасюк займав посаду голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 4 листопада 2019 року.

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