ЄС запровадить проти Росії персональні, економічні та фінансові санкції, – Бербок

ЄС запровадить санкції проти РФ, які охоплюють економічну, фінансову сферу, а також окремих персоналій.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, перебуваючи в Парижі на зустрічі очільників МЗС ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запровадимо глибокі санкції, які були підготовлені та скоординовані, вони можуть бути посилені. Ці санкції охоплюють заходи щодо персон, фінансові заходи, а також економічну галузь", - заявила Бербок.

На додаток до цього, зазначила вона, німецький уряд зупинив процес сертифікації проєкту "Північний потік 2".

"Росія порушила всі свої обіцянки, зокрема, про готовність повернутися за стіл переговорів, отже вона має відчути наслідки, в тому числі в тому, що стосується проєкту газопроводу", - заявила очільник німецького МЗС.

Голови МЗС ЄС провели раніше телефонну нараду з міністрами G7, де головує ФРН. Вони разом заявили про те, що рішуче засуджують це порушення міжнародного права та принципів мирного співіснування. Санкції, які будуть запроваджені, є "чітким знаком зупинки".

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Партнери закликають Росію відкликати кроки, які є неприйнятними з точки зору міжнародного права, сказала Бербок.

Західні партнери, додала глава німецького МЗС, роблять все можливе для того, аби не дійшло до подальшої ескалації в цій драматичній ситуації. Засоби кризової дипломатії ніколи не бувають повністю вичерпані, підкреслила міністр.

Бербок також повідомила, що ЄС, Німеччина зокрема підготували останніми тижнями пакет фінансової допомоги Україні, який буде ще збільшений найближчими місяцями.

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