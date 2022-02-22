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Німеччина (4513) санкції (6834) Євросоюз (6998) Анналена Бербок (325)

ЄС запровадить проти Росії персональні, економічні та фінансові санкції, – Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС запровадить проти Росії персональні, економічні та фінансові санкції, – Бербок

ЄС запровадить санкції проти РФ, які охоплюють економічну, фінансову сферу, а також окремих персоналій.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, перебуваючи в Парижі на зустрічі очільників МЗС ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запровадимо глибокі санкції, які були підготовлені та скоординовані, вони можуть бути посилені. Ці санкції охоплюють заходи щодо персон, фінансові заходи, а також економічну галузь", - заявила Бербок.

На додаток до цього, зазначила вона, німецький уряд зупинив процес сертифікації проєкту "Північний потік 2".

"Росія порушила всі свої обіцянки, зокрема, про готовність повернутися за стіл переговорів, отже вона має відчути наслідки, в тому числі в тому, що стосується проєкту газопроводу", - заявила очільник німецького МЗС.

Голови МЗС ЄС провели раніше телефонну нараду з міністрами G7, де головує ФРН. Вони разом заявили про те, що рішуче засуджують це порушення міжнародного права та принципів мирного співіснування. Санкції, які будуть запроваджені, є "чітким знаком зупинки".

Читайте: Визнання Путіним "ЛДНР" зводить нанівець багаторічні зусилля в нормандському форматі та ОБСЄ, - Бербок

Партнери закликають Росію відкликати кроки, які є неприйнятними з точки зору міжнародного права, сказала Бербок.

Західні партнери, додала глава німецького МЗС, роблять все можливе для того, аби не дійшло до подальшої ескалації в цій драматичній ситуації. Засоби кризової дипломатії ніколи не бувають повністю вичерпані, підкреслила міністр.

Бербок також повідомила, що ЄС, Німеччина зокрема підготували останніми тижнями пакет фінансової допомоги Україні, який буде ще збільшений найближчими місяцями.

Також читайте: Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Де санкції окупанту від нашої влади?Скільки можна прикриватися Заходом? Чи може ви вороги України?
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22.02.2022 17:59
+6
Петро Порошенко@poroshenko

·
4 мин



Вітаю рішення Берліну завдати удару по «Північному потоку-2».
Кремль так і не зрозумів, що від нього очікують на зміну у підходах, готовність до миру, а не війни.
Обравши шлях конфронтації, очільник Кремля сам заганяє і себе, і всю країну в міжнародну ізоляцію.
За такого підходу «Північний потік-2» приречений стати монументом путінського божевілля, марнотратства та зухвалості.
І так має бути!
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22.02.2022 18:12
+6
ІнфоВійська України@i_army_org·3 ч🇫🇮

Финляндия рассматривает возможность отмены совместного с Россией проекта строительства АЕС.
Минус несколько миллиардов $
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22.02.2022 18:13
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22.02.2022 17:58 Відповісти
Санкции ЕС слабые, они только поощряют дальнейшее вторжение. А наша власть вообще охренела, ничего не ввела против врага - не закрыла границ, не прекратила торговлю и все отношения. Уроды редкие и предатели.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
А Приднистовье? Как туда идет подпитка армии россии? Через Молдову? С себя надо начинать. И об этом надо волать. Пришло время перекрыть кислород российскому анклаву
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22.02.2022 18:52 Відповісти
А что Молдова? Там снабжение идет по воздуху, аэродром военный есть под Тирасполем..
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22.02.2022 19:04 Відповісти
Петро Порошенко@poroshenko

·
4 мин



Вітаю рішення Берліну завдати удару по «Північному потоку-2».
Кремль так і не зрозумів, що від нього очікують на зміну у підходах, готовність до миру, а не війни.
Обравши шлях конфронтації, очільник Кремля сам заганяє і себе, і всю країну в міжнародну ізоляцію.
За такого підходу «Північний потік-2» приречений стати монументом путінського божевілля, марнотратства та зухвалості.
І так має бути!
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22.02.2022 18:12 Відповісти
китайцы хотят пересмотреть цену рашкованского газа по 130 $ -

дорого, однако....
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22.02.2022 19:03 Відповісти
...хотят по тарифу с доплатой

1 куб газа = 1 куб деревянных рублей
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22.02.2022 19:06 Відповісти
Ці сакції мабуть такі срашні що сама Європа їх лякається...
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22.02.2022 17:58 Відповісти
ІнфоВійська України@i_army_org·3 ч🇫🇮

Финляндия рассматривает возможность отмены совместного с Россией проекта строительства АЕС.
Минус несколько миллиардов $
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22.02.2022 18:13 Відповісти
"Мы введем глубокие санкции.."

терпи, моя рашкавица
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22.02.2022 18:55 Відповісти
Ни о чем
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22.02.2022 17:59 Відповісти
да-да...уже все поняли...не дадут кредит 5 банкам из 300...остальные 255 смогут взять.
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Де санкції окупанту від нашої влади?Скільки можна прикриватися Заходом? Чи може ви вороги України?
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Срати вони хотіли на всю глибину санкцій. Ракети треба завезти на Україну, багато ракет.
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22.02.2022 18:01 Відповісти
Кому ракети?! Бубочці обкаканому, Єрмаку і Демченку?!
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22.02.2022 18:11 Відповісти
Они и Джавелины Путлеру думают передать.
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22.02.2022 18:13 Відповісти
А дати прийдеться.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Кацапы среагировали бы на аресты счетов ***** и его родственников.
На высылку этих родственников из США, Европы и Британии.
На конфискацию имущества кацапских компаний.
На отключение SWIFT.
На отключение СП-1
На Запрет пользоваться Босфором, Дарданеллами, Гибралтаром.
На санкции против рядовых шишек, они плевать хотели.
Более того, в их глазах это проявление слабости!
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Если только Гибралтаром и Баб-Эль-Мандебским проливом!
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22.02.2022 18:15 Відповісти
а що це за персона така - РФ, що проти неї персональні санкції запровадять?
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22.02.2022 18:23 Відповісти
Анналена - респект!!!
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22.02.2022 18:25 Відповісти
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22.02.2022 18:25 Відповісти
Евросоюзу уже пора вводить санкции и против наших зе клоунов, которые напрочь отказываются обеспечивать ВСУ достаточным финансированием тем самым подыгрывая рашистам.
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22.02.2022 18:25 Відповісти
Пора народу Украины "" вводить"" по самое нехочу зелёным дрыщам не санкции, а большой и толстый. Вот тогда все наладится.
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22.02.2022 18:33 Відповісти
В сраку себе засуньте эти клоунские санкции. Давно могли заморозить все счета путлеровских олигархов и они сами бы его отравили.
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22.02.2022 18:29 Відповісти
А мы должны хоть что то сделать против предателей Украины?
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22.02.2022 18:34 Відповісти
Потрібно арештувати все москальське майно за кордоном і всіх його власників, щоб потім мати обміннмй фонд!! 🙂👍
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22.02.2022 18:30 Відповісти
Ларьок з шаурмою оштрафують,
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22.02.2022 18:38 Відповісти
Да-да-да... После того, как позволили скоррумпировать этим газом ЕС-овскую верхушку, начиная со Шредера, Саркози, Берлускони и т.д. и т.п. сейчас они приостанавливают сертификацию. Если бы можно было закрыть глаза, как они тщательно их закрывали на войну в Грузии, на аннексию Крыма, то они бы и сейчас закрыли. Но уж слишком вопиет к небесам
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22.02.2022 18:41 Відповісти
Еще введет...они у них еще не готовы...у европейской так называемой чиновничей демократии!?
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Из пустого в порожнее...
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Очередной пшик, там только депутаты, несколько банков и несколько чинуш, им на это наплевать.
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22.02.2022 18:56 Відповісти
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22.02.2022 19:22 Відповісти
 
 