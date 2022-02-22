Як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію: Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм повернення громадян із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"На тлі загострення ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та незаконного визнання РФ псевдодержавних терористичних утворень в ОРДЛО актуалізувалося питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися із ТОТ на підконтрольні Україні території", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

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У відомстві зазначають, що, перебуваючи на окупованій території або вже після прибуття на підконтрольну українському уряду територію (перейшовши КПВВ на лінії розмежування або пункт пропуску на кордоні з РФ), громадяни можуть звернутися по допомогу на гарячі телефонні лінії (зв'язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває).

"У телефонному режимі ви маєте повідомити на гарячу лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) та конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові гарячих ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", - інформують у міністерстві.

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Номери гарячих ліній служби цивільного захисту:

Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харківська область – 057-700-30-90

Мінреінтеграції повідомляє, що наразі триває процес напрацювання Урядом та місцевою владою вирішення практичних проблем, що виникають у процесі переміщення громадян із ТОТ, які шукають прихистку на контрольованій нами території.

Також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти особам, що переміщуються із ТОТ:

"Восток SOS" . Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86 Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги.

. Основні контакти із загальних питань: Також можна заповнити на отримання допомоги. "Донбас SOS" надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110

надає ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. "Право на захист" Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90