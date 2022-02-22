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Як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію: Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Як повернутися із тимчасової окупації на контрольовану Україною територію: Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм повернення громадян із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"На тлі загострення ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та незаконного визнання РФ псевдодержавних терористичних утворень в ОРДЛО актуалізувалося питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися із ТОТ на підконтрольні Україні території", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

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У відомстві зазначають, що, перебуваючи на окупованій території або вже після прибуття на підконтрольну українському уряду територію (перейшовши КПВВ на лінії розмежування або пункт пропуску на кордоні з РФ), громадяни можуть звернутися по допомогу на гарячі телефонні лінії (зв'язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває).

"У телефонному режимі ви маєте повідомити на гарячу лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) та конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові гарячих ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", - інформують у міністерстві.

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Номери гарячих ліній служби цивільного захисту:

Луганська область 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харківська область – 057-700-30-90

Мінреінтеграції повідомляє, що наразі триває процес напрацювання Урядом та місцевою владою вирішення практичних проблем, що виникають у процесі переміщення громадян із ТОТ, які шукають прихистку на контрольованій нами території.

Також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти особам, що переміщуються із ТОТ:

  • "Восток SOS". Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86 Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги.
  • "Донбас SOS" надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110
  • "Право на захист" Офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90

  • Гуманітарна місія "Проліска" допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. Гаряча лінія: 0932022232
  • "Данська рада з питань біженців" допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103
  • "Червоний хрест" в Україні – допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. – 050 267 43 57; Донецька обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33
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Топ коментарі
+14
Кто действительно хотел вернуться, тем было на это почти 8 лет.
Осталась там явная вата, да ещё и с парашными "паспортами".
Вернутся, а потом им опять надо будет "путян ввяди".
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22.02.2022 18:48
+8
закрываёте нах границу! и ни копейки пенсий!
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22.02.2022 19:25
+7
Алгоритм для тих хто на вишках в ,,Ізоляції,, стояв чи для тих хто траншеї в ЛНР і ДНР копав ?
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22.02.2022 18:44
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Алгоритм для тих хто на вишках в ,,Ізоляції,, стояв чи для тих хто траншеї в ЛНР і ДНР копав ?
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22.02.2022 18:44 Відповісти
а ти думаєш , не копав би ) не все так просто .я вишки не маю на увазі .
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22.02.2022 19:29 Відповісти
та більшість копала б,

питання тільки в тому, в очікуванні чого
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22.02.2022 19:32 Відповісти
Кто действительно хотел вернуться, тем было на это почти 8 лет.
Осталась там явная вата, да ещё и с парашными "паспортами".
Вернутся, а потом им опять надо будет "путян ввяди".
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22.02.2022 18:48 Відповісти
там по селах , в основному Українці а для селян це не все так просто ((((
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22.02.2022 19:32 Відповісти
За 8 лет было непросто, значит ещё 88 подождут.
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22.02.2022 19:49 Відповісти
А нахер ви туди поїхала? Вже цілий місяць розмова йде про напад. Нехай там і залишаються. Рузьге потрібні раби.
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22.02.2022 18:49 Відповісти
нее нужно никаких алгоритмов возвращения. у них должен был быть один алгоритм сопротивления. но его у них нет. их все устраивало. так что пусть там сдыхают.
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22.02.2022 18:50 Відповісти
У нас терроборона вооружена деревянными автоматами, в лучшем случае охотничьими ружьями.
Сопротивление на оккупированных территориях снабжаем оружием, средствами связи, деньгами? Или сами, всё сами. Добыть с боями?
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22.02.2022 19:54 Відповісти
Категорично проти! В них було 8 років. Час сплив, тепер тільки на*уй
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22.02.2022 18:50 Відповісти
Та може дві=три сотні переїдуть, решта прапорцями вже махає. А на українській частині Луганської і Донецької прапорці вхе заготовили.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Дайте им парабеллум
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22.02.2022 18:55 Відповісти
Щас боевики попрут на подконтрольную территорию чтобы захватывать новые территории
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22.02.2022 19:06 Відповісти
закрываёте нах границу! и ни копейки пенсий!
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22.02.2022 19:25 Відповісти
А написати єдиний номер допомоги, причому короткий і простий, як от 103, а там вже хай переключають куди треба - слАбо?

Нам реально треба витягати звідтам НАШИХ, тоді і руки будуть розв'язані!
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22.02.2022 19:26 Відповісти
Нам реально треба витягати звідтам НАШИХ, тоді і руки будуть розв'язані!
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22.02.2022 19:35 Відповісти
не важно какой номер,данные желающих выехать тут же будут слиты. и никто уже никуда не поедет
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22.02.2022 19:56 Відповісти
Клоуны и слуги олигархов, а освободить (свою территорию) слабо??? У нас же самая сильная армия в Европе. Джавелины и стрингеры с байрактарами уже некуда девать. А американские сторожевые , полученные за цену немалую, катера могут остановить все движение по Керченскому проливу. Дайте уже Путену по зубах или рассмешите его до котиков.
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22.02.2022 19:46 Відповісти
У мене таке питання , що там курять слуги народу ? Це самий дебільніший меседж від нашої влади. Це знущання над людьми. Питання , як повернутись в Україну , а не як позвонити на телефон гарячої лінії !!! Люди на окупованій території , КПП я так розумію закриті . Як повертатись ?
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22.02.2022 19:57 Відповісти
Я щось не розумію, чому Кива, шуфрич, Рабінович та інші депутати не їдуть жити в лднр, про яке вони вічно терендять і як там добре жити
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22.02.2022 20:21 Відповісти
А кто на сейчас может сказать где будет эта линия оккупации...через неделю.. или через месяц...
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22.02.2022 20:24 Відповісти
Пару тижнів потрібно дати. А після цього ніяких КПВВ і переміщень туди-сюди через кордон!
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22.02.2022 20:54 Відповісти
 
 