Як далеко зайдуть російські війська на Донбасі - залежить від ситуації, - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що "залежить від ситуації", куди можуть дійти російські війська якщо офіційно зайдуть на Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента РФ.

"З приводу використання збройних сил за кордоном: ми підписали вчора договори. І в цих договорах і з Донецькою Народною республікою, і з Луганською Народною республікою є відповідні пункти, які говорять про те, що ми надаватимемо цим республікам відповідну, зокрема й військову допомогу", - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста.

"Оскільки там іде конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання", - наголосив російський президент.

Він зазначив, що російські війська необов'язково увійдуть до "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом

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"Я не сказав, що війська туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге, передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", - заявив Путін.

Він також відповів на питання про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.

"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим. Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", - додав російський президент.

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