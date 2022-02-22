Як далеко зайдуть російські війська на Донбасі - залежить від ситуації, - Путін
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Президент Росії Володимир Путін вважає, що "залежить від ситуації", куди можуть дійти російські війська якщо офіційно зайдуть на Донбас.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента РФ.
"З приводу використання збройних сил за кордоном: ми підписали вчора договори. І в цих договорах і з Донецькою Народною республікою, і з Луганською Народною республікою є відповідні пункти, які говорять про те, що ми надаватимемо цим республікам відповідну, зокрема й військову допомогу", - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста.
"Оскільки там іде конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання", - наголосив російський президент.
Він зазначив, що російські війська необов'язково увійдуть до "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом
"Я не сказав, що війська туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге, передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", - заявив Путін.
Він також відповів на питання про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.
"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим. Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", - додав російський президент.
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сравнение речи Гитлера перед аннексией половины Чехии и Путина перед аннексией лугандона
https://0paste.com/350662#md
Гитлер: Чешское государство зародилось во лжи. Нет никакой чехословацкой нации! Есть чехи и есть словаки. И словаки не желали иметь ничего общего с чехами. Тогда чехи их просто аннексировали. Три с половиной миллиона немцев лишены права на самоопределение
Путин: Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.
Гитлер (машинный перевод c английского): Недавно нам это объяснил бывший министр авиации Франции Пьер Кот. По его словам, Чехословакия существует для того, чтобы в случае войны обеспечить базу для нанесения воздушных ударов и сброса бомб на немецкие города и промышленные предприятия.
Путин: Наконец после разрыва Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.
Гитлер (машинный перевод c английского): Благодаря сообществу, сформированному более тысячи лет, немецкое влияние в значительной степени сформировало их культуру. Их экономика является результатом принадлежности к большей немецкой экономике. Иногда столицей этой области был немецкий имперский город. Здесь находится старейший немецкий университет. Многочисленные соборы, ратуши, дворцы дворян и горожан свидетельствуют о культурном влиянии Германии. На протяжении столетий чешский народ формировал свои отношения с немецким народом то более тесно, то более отдаленно. Близость отношений ведет к расцвету как немецкого, так и чешского народов; разлука к катастрофе.
Путин: Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.
Гитлер (машинный перевод c английского): Когда в то время в Австрии все же было принято решение провести референдум об аншлюсе - и я мог бы особо напомнить господам демократам в Лондоне и Париже, что это была мелодия, при которой национал-социализма не существовало ни в Германии, ни в Австрии - а на референдуме более 95 процентов всех голосов за объединение, апостолы нового международного права просто воспользовались силой грубой силы, чтобы без лишних слов запретить эту мирную демонстрацию истинного желания несчастных людей, которые разделены от своего Волка.
Путин: отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям нечего противопоставить
Гитлер (машинный перевод c английского): Я не прошу ни того, чтобы Германии было позволено угнетать три с половиной миллиона французов, ни того, чтобы три с половиной миллиона англичан были отданы на нашу милость. Скорее я просто требую, чтобы угнетение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии прекратилось, и чтобы его место заняло неотъемлемое право на самоопределение.
Путин: А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек.
Защищать, а не нападать. Но карлику с манией величия Наполеона этого не понять.
как там любимый труп ***** говорил революционная ситуация: «Верхи не могут, низы не хотят»
так что, нравится, не нравится, скоро ***** грохнут
блин, кто там тексты создает в этой клоаке кремля
перестаньте копировать речи гитлера
возьмите уже речи черчиля или рузвельта
Мы вполне можем противостоямь ********* и даже в атомном аспекте так как у нас есть и ядерные отходы. А в хивой силе лучше чем армия Украины просто нету.Конечно есть подразделения но это только сотни да и то в элитных условиях.А у нас за 8 лет все прошли окопные и боевые действия плюс ,,деды,,Афганцыда еще и десяток плюсов..
Чому я повинен читати якесь марення про його супер сили і що воно є добром.
Вже давно всім все зрозуміло. Зброя напоготові.
что дзаллупаться не стоит.
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."