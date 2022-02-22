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Як далеко зайдуть російські війська на Донбасі - залежить від ситуації, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як далеко зайдуть російські війська на Донбасі - залежить від ситуації, - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що "залежить від ситуації", куди можуть дійти російські війська якщо офіційно зайдуть на Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента РФ.

"З приводу використання збройних сил за кордоном: ми підписали вчора договори. І в цих договорах і з Донецькою Народною республікою, і з Луганською Народною республікою є відповідні пункти, які говорять про те, що ми надаватимемо цим республікам відповідну, зокрема й військову допомогу", - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста.

"Оскільки там іде конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання", - наголосив російський президент.

Він зазначив, що російські війська необов'язково увійдуть до "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом

Також читайте: Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ

"Я не сказав, що війська туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге, передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", - заявив Путін.

Він також відповів на питання про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.

"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим. Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", - додав російський президент.

Читайте також: Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+95
Да сдохни уже тварь плешивая.
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22.02.2022 19:11
+64
ЗЕбилы, ну как там? Всё нормально? Сойдётесь где-то по-середине?! Нужно просто перестать стрелять?!
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22.02.2022 19:11
+50
Гопнік, ти труп вже ! Щур загнаний в кут! Ми тебе прихлопнемо разом з твоєю парашою!
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22.02.2022 19:11
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Хвора блдь тварина.
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22.02.2022 19:27 Відповісти
Да ладно! До первых Джавелинов и Байрактаров. Какая еще ситуация
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22.02.2022 19:28 Відповісти
А вот теперь можно смело сказать , что виноват в том что будет война именно Зеленский! Можете спросить , а при чем здесь он , так я отвечу.Во первых Зеленский 2.5 года ослаблял армию , а это прямое предложение Путину напасть, во вторых Зеленский 2.5 года разрушал экономику - это тоже прямое приглашение Путину , в третьих - это чмо не отреагировало на признание этих говнореспублик , а это спровоцировало Путина на дальнейшие действия!Теперь решайте сами Зеленский просто дурак или предатель? Для разрядки расскажу анекдот. Умирает старый еврей , владелец магазина очков , зовет своих сыновей и говорит - открою вам секрет как надо продавать очки. Приоходит к вам покупатель и спрашивает - сколько стоят очки ?Вы отвечаете 10 долларов и смотрите ему в глаза , если у него ничего не дрогнуло , добавляете за каждое стекло , опять смотрите в глаза , если проглотил , еще раз добавляете - и еще 10 за оправу! Вот так и действует Путин ! И пока мы проглатываем его говно , он будет идти дальше! Кстати , так действует и любая власть , которая хочет закрутить гайки , она делает это пошагово и ждет реакцию! А у нас как у народа очень большое терпение , и это наша беда! Не позволяйте себе срать на голову , потому что потом придется вылазить из очень большой кучи дерьма ! Готовимся к войне ! Не паникуем! За 300 лет нас не уничтожили , переживем и это и ПОБЕДИМ!
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22.02.2022 19:29 Відповісти
Якщо дадуть по піздюлятору добре,то далеко не зайдуть.
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22.02.2022 19:30 Відповісти
таки да! пуйло зайдет настолько далеко,насколько ему позволит Зеленский
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22.02.2022 22:18 Відповісти
а шо там писькограй? Все еще чувствует что масштабной войны не будет, или чувствительность притупилась? Уже верит разведке США, или Арахамия до сих пор авторитетнее? Кстати Арахнида сегодня не голосовал в Раде, отсутствовал. Надеюсь по уважительной причине - он наложил на себя руки
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22.02.2022 19:32 Відповісти
границы рф заканчиваются там, где они начинают выгребать люлей.
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22.02.2022 19:37 Відповісти
та всё, мочить его пора
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22.02.2022 19:38 Відповісти
Где шашлычник, где арахамия?
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22.02.2022 19:38 Відповісти
Виродки, ви зайдете хіба що на 2 метри під землю, це якщо звичайно собаки вас не пожруть
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22.02.2022 19:40 Відповісти
И станут они хорошим удобрением на плодородной земле украинского Донбасса.
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22.02.2022 22:54 Відповісти
понятно, шо это не человек, а *****, но сильно напоминает ситуацию, когда люди с неустойчивой психикой смертельно больны, понимают, шо им не много осталось и в отчаянии пытаются утянуть с собой в гроб весь окружающий их мир, который остаётся другим.
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22.02.2022 19:43 Відповісти
Як же задовбала ця купка виживших з розуму кремлівських старців з радянською ностальгією у дупі! ******* їх уже хто небудь,!
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22.02.2022 19:44 Відповісти
Путлера традиционно έδнут золотой табакеркой по темечку, это войны не прекратит, но воевать будет веселей.
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22.02.2022 19:48 Відповісти
щось довго ту табакерку шукають.
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Росія - добро?!!! Боже, покарай цих кривавих брехунів та убивць!
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22.02.2022 19:48 Відповісти
Если сразу получат по е@алу, то зайдут не далеко )
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22.02.2022 19:53 Відповісти
уже не получили, Бубочка еще не все памперсы заменил
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22.02.2022 19:55 Відповісти
так они дальше ордла и крыма и не заходили.
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22.02.2022 20:01 Відповісти
путин сам себя опустил ниже плинтуса подписав договор с бывшим украинским МММщиком Пушилином...
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22.02.2022 19:53 Відповісти
так це і є рівень для "міжнародних відносин" х..ла
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22.02.2022 22:21 Відповісти
Скопирую сюда:
сравнение речи Гитлера перед аннексией половины Чехии и Путина перед аннексией лугандона

https://0paste.com/350662#md

Гитлер: Чешское государство зародилось во лжи. Нет никакой чехословацкой нации! Есть чехи и есть словаки. И словаки не желали иметь ничего общего с чехами. Тогда чехи их просто аннексировали. Три с половиной миллиона немцев лишены права на самоопределение

Путин: Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.

Гитлер (машинный перевод c английского): Недавно нам это объяснил бывший министр авиации Франции Пьер Кот. По его словам, Чехословакия существует для того, чтобы в случае войны обеспечить базу для нанесения воздушных ударов и сброса бомб на немецкие города и промышленные предприятия.

Путин: Наконец после разрыва Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.

Гитлер (машинный перевод c английского): Благодаря сообществу, сформированному более тысячи лет, немецкое влияние в значительной степени сформировало их культуру. Их экономика является результатом принадлежности к большей немецкой экономике. Иногда столицей этой области был немецкий имперский город. Здесь находится старейший немецкий университет. Многочисленные соборы, ратуши, дворцы дворян и горожан свидетельствуют о культурном влиянии Германии. На протяжении столетий чешский народ формировал свои отношения с немецким народом то более тесно, то более отдаленно. Близость отношений ведет к расцвету как немецкого, так и чешского народов; разлука к катастрофе.

Путин: Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.

Гитлер (машинный перевод c английского): Когда в то время в Австрии все же было принято решение провести референдум об аншлюсе - и я мог бы особо напомнить господам демократам в Лондоне и Париже, что это была мелодия, при которой национал-социализма не существовало ни в Германии, ни в Австрии - а на референдуме более 95 процентов всех голосов за объединение, апостолы нового международного права просто воспользовались силой грубой силы, чтобы без лишних слов запретить эту мирную демонстрацию истинного желания несчастных людей, которые разделены от своего Волка.

Путин: отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям нечего противопоставить

Гитлер (машинный перевод c английского): Я не прошу ни того, чтобы Германии было позволено угнетать три с половиной миллиона французов, ни того, чтобы три с половиной миллиона англичан были отданы на нашу милость. Скорее я просто требую, чтобы угнетение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии прекратилось, и чтобы его место заняло неотъемлемое право на самоопределение.

Путин: А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек.
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22.02.2022 19:54 Відповісти
"Добро предполагает возможность себя защищать"...
Защищать, а не нападать. Но карлику с манией величия Наполеона этого не понять.
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22.02.2022 19:54 Відповісти
чтоб ты сдох идор со своей рашкой!!!
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22.02.2022 19:56 Відповісти
В переводе с гопнического : "Будем идти пока не получим пи..ды"
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22.02.2022 19:59 Відповісти
Пыня очень хочет пойти по зову Пениса Душилина и хочется, и ссыкотно.
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22.02.2022 20:00 Відповісти
иными словами, как глубого засунут ему вилы в задницу Украинцы зависит от ситуации...
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22.02.2022 20:02 Відповісти
Нюхай бебру, старий пердун...Української землі захотіло воно...
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22.02.2022 20:02 Відповісти
ситуация для кацапов будет не радужная, пойдет поток трупов на расею.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
Причем уже у ребят со всего мира чешутся руки навалять гопника
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22.02.2022 22:01 Відповісти
Воно сподівається повторити Іловайськ і Дебальцеве, але на доганяє, що на відміну від 2014 року, коли мобілізовані не бажали воювати, українська армія зараз більш вмотивована, краще оснащена і має глибоко ешелоновану оборону, об яку його вояки швидко обламають зуби. А вже після першої сотні трун загуде вже всередині кацапщини.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
Шановні українці, менше воюймо на дивані. Давайте краще якісь ділові пропозиції для кращої оборони і обговорюймо.
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22.02.2022 20:13 Відповісти
У каждого Кощея есть смерть. Ее нужно просто хорошо поискать@
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22.02.2022 20:05 Відповісти
говорят, на днях ***** потребовал ядерный чемоданчик, охрана тянула до последнего, опасаясь неадекватного действия со стороны *****, итог, произошла замена полная замена охраны *****
как там любимый труп ***** говорил революционная ситуация: «Верхи не могут, низы не хотят»

так что, нравится, не нравится, скоро ***** грохнут
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22.02.2022 20:07 Відповісти
Ты что от санитаров сбежал,
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22.02.2022 20:55 Відповісти
Нет, ***** от санитаров сбежало
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23.02.2022 07:08 Відповісти
Кацапы дойдут ровно до той черты до которой им позволят дойти. Как только начнут огребать - так сразу начнут быренько взывать к международному праву и предлагать договариваться. Ничего нового. Их стиль.
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22.02.2022 20:09 Відповісти
Na mnogo vazhneje chto teh kto voron ne skljujot i neprevratitsia chjornozjom, otpravili do mamochki, postj poluchajet sinka bez golovi.
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22.02.2022 20:11 Відповісти
В могилу это далеко или нет?
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22.02.2022 20:12 Відповісти
вот это плешивое чмо добро что ли?
блин, кто там тексты создает в этой клоаке кремля
перестаньте копировать речи гитлера
возьмите уже речи черчиля или рузвельта
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22.02.2022 20:12 Відповісти
ти б хоч *** з рота виймав коли висераєш
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22.02.2022 20:13 Відповісти
******** совсем страх потерял. Значит будет месить до дна пёс смердящий. У нас все накрыто будем встречать таких гостей.
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22.02.2022 20:15 Відповісти
davai po chetsnomu - rusnja i tak tam vojevala, tak chto boljshih izmenenij netu, jedinstvenno, samoljoti i raketi, no na eto nado nam pomoch, chtob hortelku otbitj
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22.02.2022 20:15 Відповісти
Рефрижераторов хватит на все ситуации?
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22.02.2022 20:16 Відповісти
Метрів 2 в глубину точно зайдуть вражини кацапські... Нічого, і не таких ворогів знищували... В аду їм місце знайдеться...
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22.02.2022 20:22 Відповісти
цей плешивий пацюк починає мені набридати
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Господи....какое лицемерие, невозможно уже "слушать" этот бред
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22.02.2022 20:27 Відповісти
ещё только признали а зе с дермаком уже куда-то пропали. что же будет если попрут, пока их искать будут, пока собирать, пока решать, оккупанты уже в киеве будут
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22.02.2022 20:31 Відповісти
Слабодушие и предательские действия нашей власти на лицо.Ведь Украину то нужно здерживать от освобождения своих теориторий а не ***** чтоб не захватывать .Тем более что вторжение напрямую зависит от инертности власти ЗЕ которую в целях безопасности Украины хоть и силовыми методами нужно нейтрализовать.
Мы вполне можем противостоямь ********* и даже в атомном аспекте так как у нас есть и ядерные отходы. А в хивой силе лучше чем армия Украины просто нету.Конечно есть подразделения но это только сотни да и то в элитных условиях.А у нас за 8 лет все прошли окопные и боевые действия плюс ,,деды,,Афганцыда еще и десяток плюсов..
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22.02.2022 20:31 Відповісти
Мы в тебя зайдем ХУ@ЛО, по самое не хочу, в зависимости от ситуации!
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22.02.2022 20:41 Відповісти
А Бурятів вистачить?
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Кровью подавятся.
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22.02.2022 21:02 Відповісти
не розумію навіщо Цензор витрачає наш час передруковуючи хвору маячню диктатора. Досить було лише фрази із заголовку.
Чому я повинен читати якесь марення про його супер сили і що воно є добром.
Вже давно всім все зрозуміло. Зброя напоготові.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Будь спок - мы тебе таки устроим эту ситуацию!
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Сцыкло уже поджало хвост, предчувствуя,
что дзаллупаться не стоит.
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22.02.2022 21:30 Відповісти
А почему бы и не продвинуться. Они и так анонсировали Мариуполь и Славянск. У них есть план. Зеленский ничего сделать не может. И не знает, что делать. Ермак его подставил со Штайнмаером и Минском.
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22.02.2022 21:30 Відповісти
***** уже сам подставился, можно ничего не делать, точка невозврата пройдена, события идут в правильном направлении.
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22.02.2022 23:46 Відповісти
-2.3м undeground... це єдиний вектор руху сруских скотів!
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22.02.2022 22:13 Відповісти
путин получил россию с нефтью и газом а оставит со шваброй в жопе (экс- президент США Трамп)
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22.02.2022 22:26 Відповісти
С голой жопой далеко не зайдёшь.
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22.02.2022 23:39 Відповісти
БАРМАЛЕЙКА:
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."

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23.02.2022 01:05 Відповісти
Чокнутая мразь. Сдохни,падло.
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23.02.2022 01:16 Відповісти
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