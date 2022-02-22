Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко
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Петро Порошенко приніс на зустріч президента Зеленського з лідерами парламентських фракцій конкретний план для зміцнення обороноздатності України.
Про це він сказав журналістам перед початком зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС". Порошенко наголосив: коли країна у небезпеці, треба всім об‘єднатися.
"Нарешті через чотири місяці відбувається те, чого ми вимагали для об’єднання зусиль всього українського суспільства, українського політикуму. Україна в небезпеці. А коли країна в небезпеці, українці завжди об’єднувалися – не навколо посади, не навколо особи і не навколо крісла. Об’єднувалися навколо України", – сказав Порошенко.
"Я йду для того, щоб презентувати план укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування. Сьогодні нарешті через шість тижнів був проголосований і включений до порядку денного мій законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ і бойових спроможностей української армії", – зазначив лідер "ЄС".
"Щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі вторгатися в Україну. Ми наголошуємо, що Росія одноосібно вийшла з Мінських домовленостей, і на сьогоднішній день Україна не має більше зобов’язань щодо утримання мешканців окупованих територій – відповідно до Женевської конвенції це є зобов’язання країни-окупанта", – зазначає Порошенко.
"Ми не бачимо більше необхідності тримати відстань для нашої важкої техніки і артилерії. Ми маємо збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії проти нашої держави", – вважає лідер партії "ЄС".
"Ми маємо проолосувати в парламенті законопроєкти про відповідальність за колабораціонізм, для перешкоджання Росії в її інформаційній війні, діяльності п’ятої колони. Ми маємо проголосувати два законопроекти про збільшення можливостей територіальної оборони та інші законодавчі акти – включно з підтримкою, я сподіваюся, що ми почуємо про рішення РНБО, рішення президента. І будемо ретельно працювати для того, щоб підтримати кроки по захисту України", – зазначив Порошенко.
"Ми будемо вимагати збільшити оборонні можливості міста Києва. Виставити збройні сили на північному – північно-східному напрямках. Забезпечити роззосередження українського війська, підвищення ефективності сисиеми протиповітряної і протиракетної оборони. І багато інших речей", – наголосив Порошенко.
"Я хочу ще раз подякувати нашим партнерам, включно з Німеччиною, яка сьогодні зупинила сертифікацію "Північного потоку 2". І звернутися щодо посилення санкцій і щодо збільшення допомоги Україні, в тому числі військової", – додав Порошенко.
"Путін, який збожеволів і вийшов проти всього світу, сьогодні загрожує не тільки Україні. Жодна країна світу не може зараз почуватися в безпеці. Ми маємо об’єднатися. Сьогодні гарантом суверенітету є українські Збройні Сили. Сьогодні гарантом суверенітету є наше майбутнє членство в НАТО як у єдиній організації, яка здатна ефективно захищати", – наголосив п’ятий Президент.
"Ми сьогодні розраховуємо на міжнародну солідарність з Україною. З цим я йду до Зеленського", – резюмував Порошенко.
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Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази? Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
А вот речь Порошенко.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Найдите 10 отличий.
КормчегоГетьмана подписать соглашения, для того чтобы потом их не выполнять не выдерживает никакой критики.
Сейчас нужен Лидер который сплотит вокруг себя людей и военных!!
Конечно, Зе на такой поступок не способен.
Но посмотрим,если Зе готов был стать перед убийцей путлером на колени, сможет он ради Украины объедениться с опозицией в борьбе против оккупантов,или снова начнет капризничать ,кривляться и козюли с носа вытаскивать.
Надежды мало,но ,она умирает последней.
Ничтожество.
Иди геть !
А другие города и села Украины не надо оборонять. Честно ******* вы со своим Киевом.
У кацапов москва а у нас Киев. Почему в других странах все города важны. А у нас все лезут в сталицы.
Причем тут стратегия и что первостепенно. Проблема что люди живут не только в столице. Там где я живу нету элементарного. Нет тревожных сирен , нет указателей где бомбоубежище, не установлены информационные стенды. Если в США или в Германии нанесут бомбовый удар по их столицам от этого страны не перестанут существовать потому что управление ( политическое, военное, финансовое ) разнесено по другим городам.
Здововья Вам и вашей голове.Если что то палата номер 6 для Вас всегда удет свободна.
поэтому пока не поздно, зеленский по хорошему должен встать перед Порохом на колени, попросить у него прощение за все и передать ему добровольно власть, только так мы сможем спасти Украину в нынешней ситуации
Украине нужен сильный политик и переговорищик
Нужен политик с авторитетом и уважением, чего этого всего у зеленского нет
Шутки закончились
Уже не паприколу и уже не смешно
Уже не па-прiколу i уже не смешно....
ДУ майТЕ...! 73% від виборців України......
P.S Задоно пусть за газ по 50 договорится, как требовал в 2007.
Судячи з прапорця пишеш під проксі, отже, повернувся додому, в Горлівку?