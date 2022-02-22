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Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко

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Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко

Петро Порошенко приніс на зустріч президента Зеленського з лідерами парламентських фракцій конкретний план для зміцнення обороноздатності України.

Про це він сказав журналістам перед початком зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС". Порошенко наголосив: коли країна у небезпеці, треба всім об‘єднатися.

"Нарешті через чотири місяці відбувається те, чого ми вимагали для об’єднання зусиль всього українського суспільства, українського політикуму. Україна в небезпеці. А коли країна в небезпеці, українці завжди об’єднувалися – не навколо посади, не навколо особи і не навколо крісла. Об’єднувалися навколо України", – сказав Порошенко.

"Я йду для того, щоб презентувати план укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування. Сьогодні нарешті через шість тижнів був проголосований і включений до порядку денного мій законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ і бойових спроможностей української армії", – зазначив лідер "ЄС".

"Щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі вторгатися в Україну. Ми наголошуємо, що Росія одноосібно вийшла з Мінських домовленостей, і на сьогоднішній день Україна не має більше зобов’язань щодо утримання мешканців окупованих територій – відповідно до Женевської конвенції це є зобов’язання країни-окупанта", – зазначає Порошенко.

Також читайте: У Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити воєнний стан, - Порошенко

"Ми не бачимо більше необхідності тримати відстань для нашої важкої техніки і артилерії. Ми маємо збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії проти нашої держави", – вважає лідер партії "ЄС".

"Ми маємо проолосувати в парламенті законопроєкти про відповідальність за колабораціонізм, для перешкоджання Росії в її інформаційній війні, діяльності п’ятої колони. Ми маємо проголосувати два законопроекти про збільшення можливостей територіальної оборони та інші законодавчі акти – включно з підтримкою, я сподіваюся, що ми почуємо про рішення РНБО, рішення президента. І будемо ретельно працювати для того, щоб підтримати кроки по захисту України", – зазначив Порошенко.

"Ми будемо вимагати збільшити оборонні можливості міста Києва. Виставити збройні сили на північному – північно-східному напрямках. Забезпечити роззосередження українського війська, підвищення ефективності сисиеми протиповітряної і протиракетної оборони. І багато інших речей", – наголосив Порошенко.

"Я хочу ще раз подякувати нашим партнерам, включно з Німеччиною, яка сьогодні зупинила сертифікацію "Північного потоку 2". І звернутися щодо посилення санкцій і щодо збільшення допомоги Україні, в тому числі військової", – додав Порошенко.

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"Путін, який збожеволів і вийшов проти всього світу, сьогодні загрожує не тільки Україні. Жодна країна світу не може зараз почуватися в безпеці. Ми маємо об’єднатися. Сьогодні гарантом суверенітету є українські Збройні Сили. Сьогодні гарантом суверенітету є наше майбутнє членство в НАТО як у єдиній організації, яка здатна ефективно захищати", – наголосив п’ятий Президент.

"Ми сьогодні розраховуємо на міжнародну солідарність з Україною. З цим я йду до Зеленського", – резюмував Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+72
Україні потрібен ПОРОХ!!!
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22.02.2022 19:52
+71
Ну а в зєлєнского авторітєт Дєрьмак, який сказав сидіти тихо, мобілізацію не проводити і армію не фінансувати.
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22.02.2022 19:50
+69
Действительно пора вступать взрослым. А то этот недоартист уже доигрался в президента до лютого треша.
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22.02.2022 19:52
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.З оцими ? .
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22.02.2022 20:47 Відповісти
Вы манипулируете, вырывая слова из контекста. Вот что она говорила на самом деле.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази? Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
А вот речь Порошенко.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Найдите 10 отличий.
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22.02.2022 20:49 Відповісти
а Серожці Іванову якого біса звонила і казала, вони там затівають війну, настрахай їх сірожа. Там ніхто нічого не виривав, там і контексту не було - говорила прямо без еківоків -Здавайтесь
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22.02.2022 20:53 Відповісти
а целя сказал что помер бы и ниче не отдал
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22.02.2022 20:56 Відповісти
А Зеля, пока еще ничего и не отдал. А когда отдаст пусть отвечает. Но сначала Порошенко, за Минск, безполезный Нормандский формат и потеряные запасы боеприпасов.
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22.02.2022 21:03 Відповісти
Минск и Нормандия-это была идея наших союзников после разгрома украинцев под Иловайском и Дебальцевом. Чтобы на время успокоить Путина от дальнейшего наступления и дать Украине время собрать силы. Но никто не собирался их выполнять в московской версии минских соглашений. Путин это понял, психанул и признал ЛДНР.
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23.02.2022 11:58 Відповісти
Признайтесь честно, вы это по методичке пишете или от глупости? Ваша легенда о том что союзники заставили Великого Кормчего Гетьмана подписать соглашения, для того чтобы потом их не выполнять не выдерживает никакой критики.
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23.02.2022 19:35 Відповісти
Что союзники дали эту идею, это точно. После Дебальцева и Иловайска Порошенко звонил всем подряд, потому что Украина потерпела локальное поражение. В том числе в Германию и Францию, и они организовали нормандский формат и минские соглашения, чтобы Путин дальше не продвигался. Правда они верили, что Украина будет их выполнять. Но США сказало, никого не бойтесь, не выполняйте соглашения в интерпретации Путина. Это были разные союзники)
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24.02.2022 00:14 Відповісти
Бабетта іде на війну.
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22.02.2022 20:51 Відповісти
граблі
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22.02.2022 20:43 Відповісти
зелох все проигнорит и скажет ненагнетать а то курс падает. я не удивлюсь если он бросится выполнять хотелки куйла, типа переговоров с дырой
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22.02.2022 20:44 Відповісти
А оборонні можливості інших міст збільшувати не треба ????
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22.02.2022 20:44 Відповісти
ну за Западную я вообще не переживаю...
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22.02.2022 22:46 Відповісти
І стукати дурня тим планом по голові, доки не дійне кожна буква.
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Зе в Омане подписал капитуляцию и выполняет её ,ничего не делается от слова совсем ,а сейчас промедление смерти подобно

Сейчас нужен Лидер который сплотит вокруг себя людей и военных!!
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Пойти к полудурку ,врагу,который единственное что делал - травил Пороха все три года, занимался популизмом,просрал все - армию,экономику, теперь срется с партнерами которые страються помочь,спасибо ,Порох!-это может бесполезный ,но поступок мужчины и патриота.Мало вероятно ,что дурачок поймет что от него хотят, у него не Украина в приоритете ,а собственное самодурство и раздутое самомнение.
Конечно, Зе на такой поступок не способен.
Но посмотрим,если Зе готов был стать перед убийцей путлером на колени, сможет он ради Украины объедениться с опозицией в борьбе против оккупантов,или снова начнет капризничать ,кривляться и козюли с носа вытаскивать.
Надежды мало,но ,она умирает последней.
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22.02.2022 20:46 Відповісти
Ну так ты спаси,лелик-алкоголик? Или только тякать умеешь из под лавки.
Ничтожество.
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22.02.2022 20:52 Відповісти
В трудное время должен быть один руководитель. А то толку не будет.
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22.02.2022 21:13 Відповісти
В трудное время страна должна объдиниться и быть как единый кулак,раздоры выгодны только кацапам.Но не тебе ,кормящий чужую армию, тут советовать.
Иди геть !
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22.02.2022 21:40 Відповісти
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:50 Відповісти
Ходять чутки що Зеленський вивіз з України батьків та дітей.
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22.02.2022 20:46 Відповісти
Це не "чутки"!
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23.02.2022 07:47 Відповісти
Минськ 4?
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22.02.2022 20:47 Відповісти
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Мне нравиться. Мы будем требовать увеличить оборонные возможности Киева.
А другие города и села Украины не надо оборонять. Честно ******* вы со своим Киевом.
У кацапов москва а у нас Киев. Почему в других странах все города важны. А у нас все лезут в сталицы.
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22.02.2022 20:48 Відповісти
Потому что если Киев капитулирует, если путин заставит Зелю сдаться, то автоматом вся Украина будет считаться проигравшей войну.
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22.02.2022 21:22 Відповісти
Сміяться у якому місці? Львів Червона армія захопила в 1944-му А по всій Західній Україні москалі боялися вночі посрать вийти на вулицю (та ще й в одиночку) десь до початку 60-х
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23.02.2022 07:50 Відповісти
Що, знову пішли балачки про окрему ЗНР?
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23.02.2022 11:54 Відповісти
Це ти про що?
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23.02.2022 12:12 Відповісти
Мені здалося, що ти просуваєш ідею, що головне Західну Україну відстояти, а решту пофіг. Схоже на колаборанта.) Але насправді, хоч 20 років деякі області будуть чинити опір. Якщо захоплять Київ, все -Україна впаде рано чи пізно.
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23.02.2022 14:11 Відповісти
Коли "здається" - хреститься треба!
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23.02.2022 14:16 Відповісти
Долбойожику, ти щось чуло про ієрархію цілей? Чи ти вважаєш, що для нападника однаково важливі як столиця, так і якась кацапетівка?
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23.02.2022 07:36 Відповісти
Извините что задел так глубоко ваши чувства как жителя столицы. Куда уж нам до вас жителям какой-то кацапетовки.
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23.02.2022 14:49 Відповісти
Я як-раз житель кацапетівки - смт 50 хвилин електричкою до Дніпра. Але, маючи здоровий глузд, якого у Вас очевидний дефіцит, я розумію, що в першу чергу удари наноситимуться по столиці, великих промислових центрах і транспортних вузлах, а до нас черга може й не дійти. Не дарма ж населення, у таких випадках, евакуюють у сільську місцевість. Так що сидіть собі спокійно у своїй Касрилівці й передчасно не всерайтеся.
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23.02.2022 18:40 Відповісти
Не тебе мне говорить что мне делать и как сидеть. Если ты узколобый то не *** тут шастать.
Причем тут стратегия и что первостепенно. Проблема что люди живут не только в столице. Там где я живу нету элементарного. Нет тревожных сирен , нет указателей где бомбоубежище, не установлены информационные стенды. Если в США или в Германии нанесут бомбовый удар по их столицам от этого страны не перестанут существовать потому что управление ( политическое, военное, финансовое ) разнесено по другим городам.
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23.02.2022 19:01 Відповісти
Широколобий! Ще й пострілів не чути, а ти вже всрався. Нема першого, другого... десятого тому, що не було потреби. Виникне - все буде, і ти, навіть, звикнеш з дому без паспорта не виходити. Піли помийся.
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23.02.2022 19:09 Відповісти
Слыш иди на ***.
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23.02.2022 19:16 Відповісти
Підставляй - я прямо на нього наступлю.
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23.02.2022 19:22 Відповісти
Приходи
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23.02.2022 19:26 Відповісти
На деревню дедушке Константину Макарычу?
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23.02.2022 19:35 Відповісти
Дуже цікаво, коли, не дай Бог, в країні почнеться повномаштабна війна, чи будуть плюси показувати 95-ий квартал, який вони встигли вже анонсувати?!
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22.02.2022 20:48 Відповісти
Будуть.
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22.02.2022 21:15 Відповісти
Петя,думаю что к такому как ты сам идти не стоит.Ты Петя имел больше возможностей как дебил ЗЕ но ты их в угоду олигархов упустил,и благодаля Тебе ,,ми маємо те що маємо,,.Ведь я еще тогда писал что между двумья сульями усидеть невозможно.Один тебе респект что ты не самоустранился от даной ситуации,и если из нее выруиш то по райней мере войдеш в историю как реальный миротворец и не более.
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22.02.2022 20:48 Відповісти
Возможно я и не прав.Но мне кажется что в дипломатических кругах Порошенко имеет больше доверия чем этот пианист которого и в туалете не воспринимают как бумагу.
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22.02.2022 21:00 Відповісти
А ты ,слива, и не пытайся "думать" ---это не твое))))
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22.02.2022 21:03 Відповісти
Вы уж извините,возможно я и дебил.Но в отличии от Вас я высказываю свое хоть и неправое но свое мнение.А Вы умный кроме как упрекать невозможны найти в своей умной голове ни одного аргумента а тем более коментария к этой теме.
Здововья Вам и вашей голове.Если что то палата номер 6 для Вас всегда удет свободна.
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22.02.2022 21:16 Відповісти
зеленский его не примет, даже если это спасение Украины
поэтому пока не поздно, зеленский по хорошему должен встать перед Порохом на колени, попросить у него прощение за все и передать ему добровольно власть, только так мы сможем спасти Украину в нынешней ситуации
Украине нужен сильный политик и переговорищик
Нужен политик с авторитетом и уважением, чего этого всего у зеленского нет
Шутки закончились
Уже не паприколу и уже не смешно
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22.02.2022 20:53 Відповісти
1000%
Уже не па-прiколу i уже не смешно....

ДУ майТЕ...! 73% від виборців України......
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22.02.2022 21:35 Відповісти
пусть зеленая гнида уйдет из власти и передать власть Порошенко П.А. и тогда Украина будет спасена.
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22.02.2022 21:42 Відповісти
ЗЕ как мужик просто ушел бы из поста Президента но есть одно НО.Возможно он и ушел бы из поста но работодатели и те кто привел его на президента не отпускают так как он еще неотработал их ожидания.
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22.02.2022 23:52 Відповісти
Партия Слуга Народа враг как и ОПЗЖ - работаю на руку Путину-если там и остались порядочные люди пусть выходят с неё
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22.02.2022 20:55 Відповісти
Не фиг идти к Зеле. Пусть берет Медведчкуа, Геращенку, Шоколадоса с Рыбниковым -экспертами и спичрайтерам и едет в Минск на переговоры. И пока не договорится об отводе войск, пусть назад не возвращается.
P.S Задоно пусть за газ по 50 договорится, как требовал в 2007.
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22.02.2022 21:00 Відповісти
Звернення президента США Джо Байдена щодо Росії та України
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22.02.2022 21:07 Відповісти
нужно его снова избрать президентом
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Придуши его там крышкой рояля
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Бандит Путін планово заганяє Україну до себе в карман. Використовує для цього паразитів - нацменів олігархів. Реальна протидія цьому, всім відомому плану, застосувати Закон. Поки різниця між Путіним і Зеленським, на боці Путіна. Але Путін, сидить в кармані США. Така бездіяльна економіка призвела до техногенних: Глобального потепління, пандеміям, війні,... Україна може вийти з кризи лише застосувавши терміновий інноваційний розвиток. Стати в Європі на рівень Німеччини.
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22.02.2022 21:12 Відповісти
О чем вы говорите? Уже давно нужно закрыть границу с росией, вводить свои санкции, а у нас в супермаркетах продается росийская минеральная вода...
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22.02.2022 21:15 Відповісти
Поздно.Зеля уже знает что Украину он отдает.Ни одного военного союза не создано перед лицом угрозы.А НАТО способны лишь на "сдерживающие факторы".
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Опять Порох насрал в штаны 73%ным ********!
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22.02.2022 21:21 Відповісти
Надеюсь, Зеля его услышит.
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22.02.2022 21:29 Відповісти
Як це все мило. Двійко неперевершених голубків миру...
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22.02.2022 21:49 Відповісти
Зелёный дрыщь,выполняя установки Бени, даже в такой ситуации будет выпендиваться.Юрист-недоучка и трижды уклонист не способен организовать.Прикидываться дурныком это его, и по сути,и по призванию!
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22.02.2022 22:08 Відповісти
О... порох, бери зеленського, ющенка, жульку, кучму і того "щомали-те поміляли на бомажку" - І УСІ РОЗОМ ІДТЬ НА*Й!!!!!
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Отпустите маленького с роялем поиграть пока взрослые разберутся с ситуацией
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22.02.2022 22:12 Відповісти
што? петя мыролюбный хочет впарить гелизеть третью версию протоколов менцких подлецов?
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22.02.2022 22:35 Відповісти
Третью версию подписал избранный тобой Клоун в декабре 2019-го. Забыл? Правда минским его уже не называли, потому как подписывали в Париже.
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22.02.2022 22:43 Відповісти
Напевне недогетьман запропонував стару схему президенту Володимиру Олександровичу, послати до )(уйла мєдвєдчука для договорняка по здачі Києва,як недогетьман здав Дебальцеве.
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23.02.2022 00:33 Відповісти
Це ж ти писав під ніком счастлівий даунбасьонок і звинуватив ВСУ в обстрілах ;мірняка Данбасса;?
Судячи з прапорця пишеш під проксі, отже, повернувся додому, в Горлівку?
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23.02.2022 07:13 Відповісти
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