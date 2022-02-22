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війна (56233) Нафтогаз (1242) Росія (47144) транзит газу (307) Вітренко Юрій (370)

Транзит російського газу не припиниться, якщо не буде повномасштабної війни, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Транзит російського газу не припиниться, якщо не буде повномасштабної війни, - Вітренко

"Газпром" збереже транзит через Україну у 2022 році в разі відсутності повномасштабних воєнних дій.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде повномасштабної війни, тобто активних воєнних дій на всій території України, ми не очікуємо припинення транзиту", – сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.

Свій прогноз Вітренко аргументував тим, що Російська Федерація в разі невиконання зобов'язань перед європейськими країнами за довгостроковими контрактами змушена буде сплачувати величезні штрафи.

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"Ми розуміємо, що РФ і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вона зобов'язана постачати на європейський ринок, інакше вони не виконуватимуть своїх зобов'язань за довгостроковими контрактами. У результаті вони будуть змушені сплачувати багатомільярдні штрафи та остаточно втрачати свою репутацію постачальника", – підсумував голова НАК.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Європі без газу некомфортно. Важко виявляти глибоку стурбованість.
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22.02.2022 20:35
+6
Война войной, а торг по расписанию.
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22.02.2022 20:40
+5
Кто бы сомневался
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22.02.2022 20:33
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Кто бы сомневался
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Європі без газу некомфортно. Важко виявляти глибоку стурбованість.
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22.02.2022 20:35 Відповісти
У неё сейчас сжижанный газ из США, Катара, Австралии, Азербайджана. Поэтому Германия смело заморозила сертификацию СП-2 до спокойных времён.
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22.02.2022 20:39 Відповісти
Почему ЕС вводит санкции, а Украина торгует с Россией
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22.02.2022 21:14 Відповісти
Чем торгует?
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23.02.2022 08:05 Відповісти
Хахах, так тим більше потрібно припинити транзит, і хай сплачують штрафи
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22.02.2022 20:34 Відповісти
Вся справа в тому - якщо припиним транзит - платитимемо ми, а не вони.
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22.02.2022 20:39 Відповісти
Вся справа в тому, что такие, как этот витренко, сидят на российском бабле, из-за чего очень обеспокоены потерей их репутации, даже после их агрессии. Ибо остановить транзит можно под каким угодном законным предлогом: ремонт, проверка, да хоть обстрелы.
Но нет. бабло же, бабло.

И вы хотите, чтоб ЕС и США ещё после этого санкции вводили? Да?
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Можно типа диверсию устроить, все равно цапам уже никто не верит
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22.02.2022 22:23 Відповісти
А хтось ще думаэ, що війни не буде після такої кількості рішень *****? Мабуть тільки зелений не в курсі.
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22.02.2022 20:35 Відповісти
" У результаті вони будуть змушені сплачувати багатомільярдні штрафи та остаточно втрачати свою репутацію постачальника" - і це погано тому що..?
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22.02.2022 20:36 Відповісти
Когда война - долги отдает только трус, пох все обещания, обязательства...Если блокируют твои активы за рубежом с какого х ты будешь соблюдать нормы международного права? Вы шо совсем ипанутые идеалисты?
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Когда блокируют, то есть вероятность что разблокируют. А могут же же просто конфисковать навсегда.
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23.02.2022 08:07 Відповісти
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IgorGirkin


@GirkinGirkin

·
1 мин



Це відбувається зараз. По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.

видео

https://twitter.com/i/status/1496191396709077001
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22.02.2022 20:36 Відповісти
Байрактары поднимать нужно, сейчас они могут работать фактически безнаказанно
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22.02.2022 22:24 Відповісти
На думку цих зрадників те що коїться не є війна, а лише підготовка до капітуляції.
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22.02.2022 20:37 Відповісти
Немци отрубили Сев.поток, а эти барыжат на войне и финансируют путина
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22.02.2022 21:12 Відповісти
А як забере ***** 2 області, то транзит буде ? Ви шо там, зелені дауни, завсім кукухою поїхали 😡
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22.02.2022 20:38 Відповісти
Ну,по факту уже забрал( Причем 7 лет назад.
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22.02.2022 22:01 Відповісти
Недай Бог наша труба поламається............................................................................................

Пуцкіну ітак вже всьо..... Труба...............
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22.02.2022 20:39 Відповісти
це йому шеф Ермак нашептав вискочити з рецептом примирення.
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22.02.2022 20:39 Відповісти
Война войной, а торг по расписанию.
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22.02.2022 20:40 Відповісти
буде війна буде... чи тут є дибіли які цього не зрозуміли....я не бачу дій **** НІЯКИХ!!!! ДОРОГИ ВЖЕ ЗАМІНОВАНІ ПІДХОДИ ЗАМІНОВАНІ КОЖЕН ЗНАЄ ЩО РОБИТИ ... ДЕ АНОНСИ ВЛАДИ
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22.02.2022 20:41 Відповісти
Сейчас отрубайте транзит, хватит финансировать войну и убийства!
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22.02.2022 21:11 Відповісти
После того как ЕС и Британия озвучили санкции московская биржа выросла с 10 утра +15% от такие ох#енные санкции
https://www.profinance.ru/chart/rts/
Чтоб прекратить поставки газа и нефти Запад боится даже подумать...
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22.02.2022 21:12 Відповісти
Митрополит Епифаний обратился к украинцам на фоне агрессии РФ

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/mytropolyt-epifanij-zaklykav-do-zahystu-********-vid-rosijskoyi-agresiyi/
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22.02.2022 21:12 Відповісти
...і в тому числі, якщо захоплять тільки якусь решту Донецької/Луганської областей, а - ну і Харків до купи, наприклад, як бубочка і віщував, так??
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22.02.2022 21:25 Відповісти
газ - це ще листочки, ось квіточки будуть, якщо кацапи почнуть повний наступ цієї весни-літа і вирощування з експортом всіх зернових повністю здохне!!!! Ось тоді вже весь світ реально відчує війну в Україні, а не тільки гейропа зі своїм газом....
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Я от не розумію чтому путлер не дочекався сертифікації та запуску потоку 2 , а поліз з признанням ордла поперед батька :/ чого йому те ордло так зачесалося ? в цьому шось є, якась заковика... сподіваюся,що це все ж таки не рішення наступу на Київ..
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22.02.2022 21:28 Відповісти
Могут специально расхерачить наш газопровод и европейцы быстренько запустят СП2.
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22.02.2022 21:30 Відповісти
у витренков вся семья мрази конченные, воры продажные, они первыми предадут Украину и перебегут на сторону врага
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22.02.2022 21:52 Відповісти
 
 