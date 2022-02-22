Транзит російського газу не припиниться, якщо не буде повномасштабної війни, - Вітренко
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"Газпром" збереже транзит через Україну у 2022 році в разі відсутності повномасштабних воєнних дій.
Про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо не буде повномасштабної війни, тобто активних воєнних дій на всій території України, ми не очікуємо припинення транзиту", – сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.
Свій прогноз Вітренко аргументував тим, що Російська Федерація в разі невиконання зобов'язань перед європейськими країнами за довгостроковими контрактами змушена буде сплачувати величезні штрафи.
"Ми розуміємо, що РФ і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вона зобов'язана постачати на європейський ринок, інакше вони не виконуватимуть своїх зобов'язань за довгостроковими контрактами. У результаті вони будуть змушені сплачувати багатомільярдні штрафи та остаточно втрачати свою репутацію постачальника", – підсумував голова НАК.
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Но нет. бабло же, бабло.
И вы хотите, чтоб ЕС и США ещё после этого санкции вводили? Да?
IgorGirkin
@GirkinGirkin
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Це відбувається зараз. По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.
видео
https://twitter.com/i/status/1496191396709077001
Пуцкіну ітак вже всьо..... Труба...............
https://www.profinance.ru/chart/rts/
Чтоб прекратить поставки газа и нефти Запад боится даже подумать...
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/mytropolyt-epifanij-zaklykav-do-zahystu-********-vid-rosijskoyi-agresiyi/