Транзит російського газу не припиниться, якщо не буде повномасштабної війни, - Вітренко

"Газпром" збереже транзит через Україну у 2022 році в разі відсутності повномасштабних воєнних дій.

Про це голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде повномасштабної війни, тобто активних воєнних дій на всій території України, ми не очікуємо припинення транзиту", – сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.

Свій прогноз Вітренко аргументував тим, що Російська Федерація в разі невиконання зобов'язань перед європейськими країнами за довгостроковими контрактами змушена буде сплачувати величезні штрафи.

Читайте: Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

"Ми розуміємо, що РФ і так впритул підійшла до тих мінімальних обсягів, які вона зобов'язана постачати на європейський ринок, інакше вони не виконуватимуть своїх зобов'язань за довгостроковими контрактами. У результаті вони будуть змушені сплачувати багатомільярдні штрафи та остаточно втрачати свою репутацію постачальника", – підсумував голова НАК.