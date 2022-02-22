Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого, - пресслужба
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Бізнесмен Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого.
Про це повідомила його прессекретар Ганна Терехова, інформує Цензор.НЕТ.
"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого 2022 року", написала Терехова у фейсбуці.
Топ коментарі
+14 Перехватчик
показати весь коментар22.02.2022 22:09
+9 Гыг с Вами
показати весь коментар22.02.2022 22:12
+8 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар22.02.2022 22:27
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@VALMICHEL7
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40 мин
Администрация Байдена получила поддержку 3-х азиатских партнеров: Сингапур, Япония и Тайвань подписали соглашение об ограничении экспорта технологий в Россию в связи с вторжением в Украину.
У них там своя рашка есть
Китай называется
Правда они и так технологии не дают не кому свои особо
У них там свои закрытый полупроводниковый и не только техно клуб
А так. Хоч він і олігарх. Але розумія що домовитісь не можливо, та що всі обіцянки РФії брехня. І це значить, що вони забируть у всіх, і все
И в воздух чепчики бросали"
Еще напишут историю где каждому дадут оценку.
5
Национализируйте всё что он награбил, и вышвырните его к грёбаной маме.
- во избежание несчастий, вам надо очень срочно - умереть !?