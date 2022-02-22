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Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого, - пресслужба

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Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого, - пресслужба

Бізнесмен Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва 23 лютого.

Про це повідомила його прессекретар Ганна Терехова, інформує Цензор.НЕТ.

"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого 2022 року", написала Терехова у фейсбуці.

Також читайте: Загроза вторгнення потребує максимального єднання, - Ахметов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
40 мин



Администрация Байдена получила поддержку 3-х азиатских партнеров: Сингапур, Япония и Тайвань подписали соглашение об ограничении экспорта технологий в Россию в связи с вторжением в Украину.

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22.02.2022 22:09
+9
он що,дурной ,как зеля?однажды сходил в парламент,и решил,что лучше накупить говорящих и пальцетыкающих тел
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22.02.2022 22:12
+8
Просто Ахметов понимает что в случае оккупации он потеряет все. Думаю он очень сильно жалеет что в 2014 году занял выжидательную позицию и думал что можно будет договориться. Сейчас именно государство Украина - единственный гарант его имущества.
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22.02.2022 22:27
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22.02.2022 22:08 Відповісти
Скарее всего ЗЕ в роли памперса для д'Ермака
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23.02.2022 07:58 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
40 мин



Администрация Байдена получила поддержку 3-х азиатских партнеров: Сингапур, Япония и Тайвань подписали соглашение об ограничении экспорта технологий в Россию в связи с вторжением в Украину.

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22.02.2022 22:09 Відповісти
Корейцы тоже вроде обещали подобное
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Понятное дело
У них там своя рашка есть
Китай называется

Правда они и так технологии не дают не кому свои особо
У них там свои закрытый полупроводниковый и не только техно клуб
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22.02.2022 22:46 Відповісти
Надеюсь из него не станут лепить президента. А то, что-то много внимания...
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22.02.2022 22:10 Відповісти
он що,дурной ,как зеля?однажды сходил в парламент,и решил,что лучше накупить говорящих и пальцетыкающих тел
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22.02.2022 22:12 Відповісти
Ахмет мудак, но мозги у него есть - он не полезет в президенті
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Ну , так може і армії допоможе цього разу?
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Как в 14-ом снова будет гудеть?))
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Стрьомно якось. Ахметов якось не часто робить правильну ставку, вибираючи сторону. Януковича підтримував, антимайдан. Тепер ось став патріотом. Сподіваюсь, це не поганий знак для нас.
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Він з самим чортом поцілується, аби він дозволив ще грошиків "заробити". В нього немає "свій-чужий". В нього свій, хто не заважає, або дозволяє.
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22.02.2022 22:18 Відповісти
Каламой такой же
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22.02.2022 22:51 Відповісти
Ну так собі він його пітримував насправді.

А так. Хоч він і олігарх. Але розумія що домовитісь не можливо, та що всі обіцянки РФії брехня. І це значить, що вони забируть у всіх, і все
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22.02.2022 22:55 Відповісти
Ротердам мутил с порошенко и сепарами
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22.02.2022 22:14 Відповісти
харе звиздеть, зесрань сказала, что то самая правильная формула
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22.02.2022 22:58 Відповісти
...якщо не буде вторгнення.
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22.02.2022 22:15 Відповісти
Шо партньорів кацапських санкціями придавили? І на руду гниду вийдуть. Так що свисти в юх падло териконове.
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22.02.2022 22:17 Відповісти
И что? В чем новость? Если бы Гудка показали в окопе с автоматом вот то была бы новость.
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22.02.2022 22:18 Відповісти
из области фантастики: "После приземления в аэропорту Киева Ринат Ахметов сразу прибыл в пункт местной теробороны и записался в её ряды !"
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22.02.2022 22:18 Відповісти
...плохишом.
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22.02.2022 22:20 Відповісти
і нахріна воно тут треба?
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22.02.2022 22:18 Відповісти
Гнида желает "подзаработать" на поставках военным.
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22.02.2022 22:19 Відповісти
"Гнида" дає Україні 25% усієї валюти
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22.02.2022 23:13 Відповісти
"Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали"
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Просто Ахметов понимает что в случае оккупации он потеряет все. Думаю он очень сильно жалеет что в 2014 году занял выжидательную позицию и думал что можно будет договориться. Сейчас именно государство Украина - единственный гарант его имущества.
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22.02.2022 22:27 Відповісти
А мені хочеться тільки одного - щоб в цього рудого смердючого клопа який стільки крові випив з України було на одну посадку менше від стартів!!!
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22.02.2022 22:29 Відповісти
Шановні, не розпалюйте ворожнечу! Ну, хоча б зараз. Не до цього. Чвари не потрібні, тільки єднання. Так що привітаємо цей крок Ахметова
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22.02.2022 23:17 Відповісти
А синочка кучерявого теж з Лондона захватить з собою і запише в захисники добровольці? Чи хай там раби і чернь гине за його мільярди?
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22.02.2022 23:19 Відповісти
Просто гидко як ліплять то з одного міліардера -кровопійці рятівника країни- то тепер з другого?
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22.02.2022 23:21 Відповісти
И шо? Какой смысл несёт в себе это сообщение? Прилетит по дешевке и под войнупару заводиков прикупить? Или просто бриты ахметки под одну гребёнку с рашистскими богатыми буратинами из Лондона погнали?
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22.02.2022 23:31 Відповісти
Все помнят как этот ***** пропихивал Януковича, свозил титушню в Киев и всячески разжигал конфликт внутри страны.
Еще напишут историю где каждому дадут оценку.5
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Назначенный глобалистской мафией клоп.
Национализируйте всё что он награбил, и вышвырните его к грёбаной маме.
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23.02.2022 00:10 Відповісти
кормилец ты наш, спаситель, заступник-избавитель.
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23.02.2022 00:40 Відповісти
гадалка на ладонь Гудка взглянула и посерьезнев говорит:
- во избежание несчастий, вам надо очень срочно - умереть !?
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23.02.2022 01:32 Відповісти
А нам то что,сообщите когда он решит больше не использовать схематозные прокладки при экспорте или когда прокуратура наконец откроет дело на него основываясь на показаниях чечетова,которые пылятся много лет,нашли новость - великий Элвис прилетает.
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23.02.2022 03:28 Відповісти
А путинского надсмотрщика новинского тоже с собой возьмет?
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23.02.2022 06:44 Відповісти
Гудок
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23.02.2022 07:21 Відповісти
 
 