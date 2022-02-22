До тероборони можна буде записатися через "Дію"

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур обговорили ініціативу по впровадженню запису до тероборони через додаток "Дія".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, зараз багато людей відмовляються записуватися до територіальної оборони через необхідність підготувати чималу кількість документів.

"А так (через "Дію". – Ред.) це можна було б зробити у декілька кліків. Якщо буде потрібно, ми матимемо одразу централізовану базу з прив’язкою до територіальності", - повідомив нардеп.

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