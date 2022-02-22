13 527 70
До тероборони можна буде записатися через "Дію"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур обговорили ініціативу по впровадженню запису до тероборони через додаток "Дія".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, зараз багато людей відмовляються записуватися до територіальної оборони через необхідність підготувати чималу кількість документів.
"А так (через "Дію". – Ред.) це можна було б зробити у декілька кліків. Якщо буде потрібно, ми матимемо одразу централізовану базу з прив’язкою до територіальності", - повідомив нардеп.
Топ коментарі
+38 Denis Kaniewski
показати весь коментар22.02.2022 22:13
+33 Andy Jumeirach
показати весь коментар22.02.2022 22:12
+29 18c49ed2
показати весь коментар22.02.2022 22:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
можно буде... через
банкомат ?
треба буде їм ...втікать
до помощи вооружением наших союзников в Украине для ВСУ было бк всего на 7-10 дней боевых действий если будут бои с той же интенсивностью что были в 2014-15 г.г., . а теперь вопрос - даже если и передали нам бк "докуя и больше" - то хватит Нам его максимум на - месяц !?
Ну шо - Привет пЭте за склады...
А медогляд і підготовку теж в Дії?
та почекайте, цей клоун ще для фронту почне набоями торгувати
він наклада в штани
ЕКСКЛЮЗИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ - Чи в Безпеці наші дані?
Як СБУ відреагувало на хакерську атаку?
Маштабна крадіжка інформації
Телефонуємо начальнику управління інформаційних технологій
Хто відповідальний за кібербезпеку держ сайтів?
Хто співзасновник "Кітсофт"?
Перевіряємо злиті дані
Чому ми про це говоримо?
сидю в хаті та балдію
якщо йде кацап - побачу
миттю його захерачу !
сепар-
це страшніше
ніж окупант у десять разів !
бо сепар тут на місці - все знає,
та буде окупанту
помагати
де що брати та куда йти та в кого стріляти...
Як записатись .
Напишіть листа Ярошу.