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Москалюк Ольга (331) Арахамія (1000) тероборона (333) Дія (450)

До тероборони можна буде записатися через "Дію"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До тероборони можна буде записатися через

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур обговорили ініціативу по впровадженню запису до тероборони через додаток "Дія".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, зараз багато людей відмовляються записуватися до територіальної оборони через необхідність підготувати чималу кількість документів.

"А так (через "Дію". – Ред.) це можна було б зробити у декілька кліків. Якщо буде потрібно, ми матимемо одразу централізовану базу з прив’язкою до територіальності", - повідомив нардеп.

Читайте: Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Передай через дию свои данные в ФСБ!
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22.02.2022 22:13
+33
а патрони получати
можно буде... через
банкомат ?
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22.02.2022 22:12
+29
Они совсем больные на всю голову. За сдачу списков теробороны ***** их нужно подвесить за яйца на Крещатике.
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22.02.2022 22:19
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а патрони получати
можно буде... через
банкомат ?
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22.02.2022 22:12 Відповісти
Они совсем больные на всю голову. За сдачу списков теробороны ***** их нужно подвесить за яйца на Крещатике.
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22.02.2022 22:19 Відповісти
в трускавцях - війні не вчать,
треба буде їм ...втікать
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22.02.2022 22:25 Відповісти
А кто и для ченго придумал большой объем документов для теробороны?
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23.02.2022 02:14 Відповісти
кста.. напомнили мне..
до помощи вооружением наших союзников в Украине для ВСУ было бк всего на 7-10 дней боевых действий если будут бои с той же интенсивностью что были в 2014-15 г.г., . а теперь вопрос - даже если и передали нам бк "докуя и больше" - то хватит Нам его максимум на - месяц !?
Ну шо - Привет пЭте за склады...
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23.02.2022 01:40 Відповісти
А, от над чим працює влада...
А медогляд і підготовку теж в Дії?
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22.02.2022 22:12 Відповісти
Передай через дию свои данные в ФСБ!
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Люди и записываются в ТРО, чтобы ФСБ никогда не было в Украине!
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23.02.2022 11:09 Відповісти
Ідентифікація з геолокацією - а чого зручно
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Шось ти на рідну перейшов... Так ти ще й не працюєш?
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22.02.2022 22:21 Відповісти
Судячи з того, що мобілізація не проводиться, нас вже злили.
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22.02.2022 22:13 Відповісти
Дибіли, ще один реєстр, щоб легше було відслідкувати патріотів? Хто на це поведеться, крім диванних воїнів? Справою нагальною займіться. Ідіоти.
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22.02.2022 22:14 Відповісти
Ермак уже связь на передачу наладил!
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22.02.2022 22:14 Відповісти
вот именно этого делать не стоит.сто бы в следующий момент гэбня не записала ваш домашний адрес и все остальные данные
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22.02.2022 22:14 Відповісти
А лучше через папу ермака в москве.
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22.02.2022 22:15 Відповісти
А геморой Дією вже лікують?
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22.02.2022 22:15 Відповісти
Якщо на заставці пика шмарклі, то геморою не буде, але будете гундосити.
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22.02.2022 23:20 Відповісти
ЗЕшоблу пора выносить, пока она не поднесла нас на блюдечке *****
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22.02.2022 22:15 Відповісти
А можно записать туда тех хто вас выбрал без их ведома? А то много знакомых кто отмазались раньше и голосовали за Зе.Нужно всех кто получил негодность с 2014 года проверять и сажать лет на 5 .
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22.02.2022 22:15 Відповісти
Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию (тогда в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии!
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22.02.2022 23:05 Відповісти
Потрібно відміняти пенсії таким щурям і в першу чергу призвати до армії.
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22.02.2022 23:23 Відповісти
кловуни хочуть довести до абсурду щоб і воювати через дію
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22.02.2022 22:16 Відповісти
лучше не через "Дiю", а сразу через лубянку. высылаете в фсб свою биометрию - дешевше выйдет.
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22.02.2022 22:17 Відповісти
Медогляд платний! Суки! Тобто, якщо хочеш захищати Україну, то плати?!!! Кому потрібні аналізи мочі, крові та ЕКГ??? Це в місті Верхньодніпровську так робить місцева влада в обличчі мера Лєбєдя та сєпарів -лікарів!!! Сказав воєнкому, що як буде війна, то мобілізуй, а бігати з сечею та пачками документів просто ніколи!
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22.02.2022 22:17 Відповісти
Ну так да..., хочешь воювати чи захищатися плати!
та почекайте, цей клоун ще для фронту почне набоями торгувати
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22.02.2022 22:37 Відповісти
Ага! І через "Дію" інформація про тебе піде прямо в Росію! І хрести на дверях "п"ятій колоні" (увипадку вторгнення кацапів) малювать не треба!
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23.02.2022 07:22 Відповісти
кацапи сцикуни ...від слова бандерівець
він наклада в штани
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22.02.2022 22:17 Відповісти
А на шашлики можна буде записатися?
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22.02.2022 22:17 Відповісти
А тероборона забезпечена? Розробники ж дії,самі не хочуть ні в армію,ні в тероборону.
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22.02.2022 22:18 Відповісти
так, якось бачив як якийсь дідусь практикувася з фанерним макетом АК, чесно так собі макет і практика )))
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22.02.2022 22:22 Відповісти
І воювать в онлайні ..
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22.02.2022 22:18 Відповісти
Якраз в тему. Новий випуск Берези про срану Дію.
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22.02.2022 22:19 Відповісти
Кого взломали?))) В дие не хранится никаких данных, просто молчи порохоботик
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22.02.2022 23:40 Відповісти
Это они тебе сказали? А выявилось, что хранят.
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23.02.2022 06:51 Відповісти
... а в презеденти коли можна буде?
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Запись в партизаны проходит в здании гестапо!!!
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22.02.2022 22:21 Відповісти
Вот тебе и расстрельные списки.📃
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23.02.2022 06:54 Відповісти
записався через дію-
сидю в хаті та балдію
якщо йде кацап - побачу
миттю його захерачу !
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22.02.2022 22:23 Відповісти
Так і бачу як тлуми заробітчан які втікли і є самі патріотичні , реєструються через ДІЮ :
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22.02.2022 22:25 Відповісти
Что бы записаться в тероборону там реально куча бумаг потраченного время плюс медкомисии а не медкомисия.А по сути должно быть всё просто.Хочешь защищать родину на слово здоров ?Да !Вперёд справка о несудимости через дию и вуаля.В жопу все бумаги биографии и медкомисии это всё чушь ! Каждый отвечает сам за своё здоровье.
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22.02.2022 22:30 Відповісти
та ото, може хтось хворий і думає про самогубство, а так можна як камікадзе з собою забрати смердючих кацапів
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22.02.2022 22:37 Відповісти
Є ідея для стратапу: в Дії робимо кнопки "Сигнал до депутата/міністра/президента т.п.", при кліку по ній вилазить їх список, вибираемо цікаву нам особу, жмакаемо на її фотофейс і вибраного гомосапиенс лупить струмом...... можа навіть додати можливість регулювання кількості Дж...
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22.02.2022 22:31 Відповісти
Щоб потім кацапи вбивали всіх патріотів?
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22.02.2022 22:36 Відповісти
Якщо згадати що ;Дія;- клон кацапських ;Госуслуг;- слушна думка.
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22.02.2022 23:08 Відповісти
я не знаю как фитиль аркебузы поджегать и на саблюках фихтовать не умею как в фильме ридли скотта Дуэлянты...и на коняке скокать(((
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22.02.2022 22:46 Відповісти
А воевать на диване в смартфоне?!
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22.02.2022 22:50 Відповісти
А Зєлю до військомату можна через Дію?
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22.02.2022 22:53 Відповісти
зебіли....вся діджіталізація закінчиться з початком бойових дій.....
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22.02.2022 23:03 Відповісти
І слідкуй чи сєпар тобі в спину не цілиться...
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22.02.2022 23:06 Відповісти
так
сепар-
це страшніше
ніж окупант у десять разів !
бо сепар тут на місці - все знає,
та буде окупанту
помагати
де що брати та куда йти та в кого стріляти...
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22.02.2022 23:11 Відповісти
65 років, бойовий досвід ще з Афганістану. Стан здоров'я - задовільний.
Як записатись .
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22.02.2022 23:33 Відповісти
Беруть лише до 60-ти?

Напишіть листа Ярошу.
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23.02.2022 02:23 Відповісти
Так ось чому москалі так ненавиділи ДіЯ . Їх аж корчило від самої лише назви 😁👍
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23.02.2022 00:17 Відповісти
Хай йде у дупу ,зі своєю Дією.
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23.02.2022 00:25 Відповісти
Фсб вже слиною захлинається від списків патріотів.
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23.02.2022 02:25 Відповісти
 
 