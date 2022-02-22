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"Манчестер Юнайтед" відмовився летіти російським "Аерофлотом" на матч Ліги чемпіонів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Як повідомив журналіст ESPN Марк Огден, "манкуніанці" не обрали для подорожі "Аерофлот" незважаючи на те, що він є офіційним партнером англійського клубу. 

Зазначається, що їхня співпраця не припинялася. Однак МЮ полетів на гру до Мадрида британською чартерною авіакомпанією Titan Airways.

Ймовірно, причиною ухвалення цього рішення є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також читайте: Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Боже, бережи Королеву !

Світ починає ігнор !
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22.02.2022 22:24
+33
А у нас все похер!!! Даже ввоз товаров не запретили! Бизнес на крови???
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22.02.2022 22:24
+18
Браво!
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22.02.2022 22:22
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Але при цьому кацапи залишаються одним із їх споснорів
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22.02.2022 22:21 Відповісти
Ну і нехай кацапи витрачають гроші на МЮ, а не на снаряди.
Головне їм грошей не давати.
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22.02.2022 22:31 Відповісти
Ну так, це ж чистий альтруїзм. І "аерофлот" з цієї угоди нічого не має)
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22.02.2022 22:36 Відповісти
Мабудь ти настількі тупорилий, що не усвідомлюєш, що футбольний клуб не можна продати, чи іншим способом забрати у власника, бо це не савецкая власть. Мізки пролічи від комуністичної пропаганди.
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22.02.2022 22:44 Відповісти
він є офіційним партнером англійського клубу. Джерело: https://censor.net/ua/n3318173
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22.02.2022 22:44 Відповісти
А еще они спонсируют Шальке и целую кучу клубов в Европе.
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22.02.2022 22:45 Відповісти
Браво!
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22.02.2022 22:22 Відповісти
И Сюткин свидетель его

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22.02.2022 22:41 Відповісти
плюс в карму
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22.02.2022 22:22 Відповісти
Боже, бережи Королеву !

Світ починає ігнор !
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22.02.2022 22:24 Відповісти
А у нас все похер!!! Даже ввоз товаров не запретили! Бизнес на крови???
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22.02.2022 22:24 Відповісти
ввоз 2021 = 7 млрд$ с них платежи в бюджет Украины = 120 млрд грн
это как все что на армию......
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23.02.2022 00:33 Відповісти
А кажуть, спорт вне політиці!!!!!!!! Молодці манкуніанці!!!!!!!
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22.02.2022 22:25 Відповісти
Для футбальорів мільйонерів це реальний подвтг
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22.02.2022 22:25 Відповісти
Очєнь скора лапатний єрафлот савсєм атлєтаєцца...
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22.02.2022 22:27 Відповісти
только в Украине ничего не ввели ..ни санкций..ни военного положения ...хламидия только пасть открывает.
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22.02.2022 22:27 Відповісти
Ви фсё врёте. Это Аэрофлот отказался везти британцев.
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22.02.2022 22:27 Відповісти
зуб свой дай Во-Во...
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22.02.2022 22:51 Відповісти
"з дитинства за манчестер"
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22.02.2022 22:31 Відповісти
Кацапи незабаром стануть світовими ізгоями! І це файно!
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22.02.2022 22:32 Відповісти
Не станут. Пройдет день два и все это забудется если не будет полномасштабного сражения. Я вангую что через пару месяцев все вернутся к модели бизнес ас южуал.
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22.02.2022 22:46 Відповісти
Уже нет. Для отмены тех же санкций нужны решения правительств, а для этого нужны основания.
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23.02.2022 09:15 Відповісти
а альфа, сбербанк уже лишили лицензий на деятельность в Украине ?
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22.02.2022 22:34 Відповісти
Забанить бы кацапов в спорте вообще. Скрепное величие понесло бы невосполнимую утрату.
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22.02.2022 22:35 Відповісти
Вопрос почему ещё Аэрофлот летает в Европу и Америку?
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22.02.2022 22:37 Відповісти
Шо было что арестовывать
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Потому что владельцы Манчестер Юнайтед американская-семья миллиардеров Глейзеров. Очень богатая семья в США.
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22.02.2022 22:40 Відповісти
Богатые люди умные, и не хотят, чтобы самолёт где-то посадили,
а дорогую команду оставили в заложниках.
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22.02.2022 23:00 Відповісти
Это первая ласточка, думаю сейчас массово будут по всей Европе отказывать от всего росейского как от заразы.
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22.02.2022 22:41 Відповісти
Дай Бог, что бы зЕлох не влез сюда, как с освобождением моряков...
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22.02.2022 23:02 Відповісти
СЛАВА МЮ !
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22.02.2022 22:44 Відповісти
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22.02.2022 22:44 Відповісти
парашка - це зашкварний крінж
нарешті, до цивілізованого світу це почало доходити
решпект манкуніанцям!
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22.02.2022 22:46 Відповісти
Кацапiя буде як П. Корея
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22.02.2022 22:57 Відповісти
Да это позорно. Это как ехать на Ладе. Есть нормальные машины.
"Аэрофлот" должен им ноги лизать, что они его рекламируют.
Но ещё и летать - это уж увольте.
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22.02.2022 22:58 Відповісти
Борис Джонсон о финале Лиги чемпионов в России
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22.02.2022 22:59 Відповісти
Все правильно - їх літаки важче за повітря та не вміють крилами махати…
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22.02.2022 23:00 Відповісти
Английский футбольный клуб, не любят играть в свинособачью рулетку, кацапофобы какие то...
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22.02.2022 23:00 Відповісти
Можно подумать, кремлю жалко какой-то взятый в лизинг беушный Боинг или Эйрбас.
Что с самолётом? ОН УПАЛ. Что в футболистами? ОНИ УМЕРЛИ.
Как Качиньский, или как Литвиненко, или как Скрипали.
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22.02.2022 23:08 Відповісти
Короче англосаксы и рептилоиды сказали русне, что с ними не то что летать западло а и срать на одном акре.
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22.02.2022 23:12 Відповісти
Перенесення або бойкот: Польща не хоче грати матч відбору ЧС-2022 проти Росії в Москві - ЗМІ

Збірна Польщі не хоче грати матч кваліфікації на ЧС на території країни-агресора.

Польська футбольна асоціація не хоче, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.

Як повідомляє видання Meczyki, польські представники вже зверталися до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри, яка повинна відбудуться 24 березня в Москві, на свою територію. ФІФА і УЄФА поки не дали офіційної відповіді.
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22.02.2022 23:22 Відповісти
Кацапський ЦСКА попав під санкції Коням амбец.
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22.02.2022 23:31 Відповісти
Щира подяка манкуніанцям!

Світовий ігнор та офіційні санкції знищать кодло терористів, рано чи пізно це станеться. Сподіваюсь, що фінал ЛЧ перенесуть на Уемблі, тому що проводити таке свято футболу у логові терористів та фінансувати їх - це вже злочин.
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23.02.2022 03:36 Відповісти
 
 