"Манчестер Юнайтед" відмовився летіти російським "Аерофлотом" на матч Ліги чемпіонів

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Як повідомив журналіст ESPN Марк Огден, "манкуніанці" не обрали для подорожі "Аерофлот" незважаючи на те, що він є офіційним партнером англійського клубу.

Зазначається, що їхня співпраця не припинялася. Однак МЮ полетів на гру до Мадрида британською чартерною авіакомпанією Titan Airways.

Ймовірно, причиною ухвалення цього рішення є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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