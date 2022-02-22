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"Манчестер Юнайтед" відмовився летіти російським "Аерофлотом" на матч Ліги чемпіонів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Як повідомив журналіст ESPN Марк Огден, "манкуніанці" не обрали для подорожі "Аерофлот" незважаючи на те, що він є офіційним партнером англійського клубу.
Зазначається, що їхня співпраця не припинялася. Однак МЮ полетів на гру до Мадрида британською чартерною авіакомпанією Titan Airways.
Ймовірно, причиною ухвалення цього рішення є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Топ коментарі
+34 Бандерівець
показати весь коментар22.02.2022 22:24
+33 Oleg Razin
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+18 Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар22.02.2022 22:22
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Будь ласка, зачекайте...
Головне їм грошей не давати.
Світ починає ігнор !
это как все что на армию......
а дорогую команду оставили в заложниках.
нарешті, до цивілізованого світу це почало доходити
решпект манкуніанцям!
"Аэрофлот" должен им ноги лизать, что они его рекламируют.
Но ещё и летать - это уж увольте.
Что с самолётом? ОН УПАЛ. Что в футболистами? ОНИ УМЕРЛИ.
Как Качиньский, или как Литвиненко, или как Скрипали.
Збірна Польщі не хоче грати матч кваліфікації на ЧС на території країни-агресора.
Польська футбольна асоціація не хоче, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.
Як повідомляє видання Meczyki, польські представники вже зверталися до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри, яка повинна відбудуться 24 березня в Москві, на свою територію. ФІФА і УЄФА поки не дали офіційної відповіді.
Світовий ігнор та офіційні санкції знищать кодло терористів, рано чи пізно це станеться. Сподіваюсь, що фінал ЛЧ перенесуть на Уемблі, тому що проводити таке свято футболу у логові терористів та фінансувати їх - це вже злочин.