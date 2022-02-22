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США продовжать надавати Україні військову допомогу - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джозеф Байден заявив, що США продовжать надавати Україні військову допомогу далі.
Про це він сказав у зверненні щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"США продовжать надавати військову допомогу Україні та зміцнюватимуть союзників по НАТО. Немає наміру боротися з Росією, але є однозначне послання: США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.
Крім того, Байден дав дозвіл військам США в ЄС зміцнити позиції Естонії, Латвії та Литви.
Топ коментарі
+48 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар22.02.2022 22:22
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+23 Игокович
показати весь коментар22.02.2022 22:24
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Будь ласка, зачекайте...
але живи - довго !
Правда со слов Гордона...сегодня на Украина 24
Дедушка с половыми признаками бабушки ..уже старенький..ему всеравно..он решил перед смертью отличится в истории..**** ему терять...
Хех. Долго Объяснять. Сходите сюда и почитайте сами что они обязаны.
И за то что дают вооружение американцам, британцам, полякам, литовцам, чехам и всем остальным большое спасибо.
На самому ділі Крим намагалися віджати відразу, ще у 1992-му році.
І щоб ви знали, а я це знаю, бо тоді ще служив у армії РФ, поки не перевівся в Україну. Так ось, ще у 1993-му році Генштаб армії РФ планував ВІЙСЬКОВИЙ напад на Україну. Вже були мапи нападу, плани, тощо.
Єльцин відмовився діліти ЧФ. Тоді Кучма підняв по бойовій тревозі ПДС (Підводні діверсійни сили) з наказом потопити у бухті всі військові човни.
І сам же наказав зробити витік інформації про це. Єльцин терміново запропонував поділити флот. Правда пізніше поділили "по братськи", алеж всеж таки.
А базу дозволили в обмін на списання боргу за газ. То були складні часи для української влади, коли в нас були лише противники і не було союзників, а у ВР більше половіни депутатів обрани народом з комуністів(((
Два десятеліття волали - навіщо нам армія, офіцері це дармоїди і я чув це у свою адресу.
Ми переможемо, алеб на руках новорождених украінцев яб робив татуювання - "хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати чужу армію".
Чрез кров зрозуміємо, що кінути бюлтень в урну, це дуже відповідально. Що ходити на вибори, це ОБОВ'ЯЗОК громадянина, бо в Греції колись ідіотами називали тіх громадян, що не приймали участи у громадскій діяльності.
Зачем надо }{уйло уговаривать, когда его можно уничтожить вместе со всей парашей за считанные часы???
И к сожалению, нужно признать, что эти санкции смешны(
шестой флот уничтожает
все парашные корыта в Чёрном море
одним (1) залпом.
Босфор тут вообще ни при чём.
и Украина при своём.
Він подумав і каже: Краще гранотомета.
Раша ж сама визнає, що тут вона воює проти США
От такий у мене "патерналізм"