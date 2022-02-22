США продовжать надавати Україні військову допомогу - Байден

Президент США Джозеф Байден заявив, що США продовжать надавати Україні військову допомогу далі.

Про це він сказав у зверненні щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"США продовжать надавати військову допомогу Україні та зміцнюватимуть союзників по НАТО. Немає наміру боротися з Росією, але є однозначне послання: США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.

Крім того, Байден дав дозвіл військам США в ЄС зміцнити позиції Естонії, Латвії та Литви.

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