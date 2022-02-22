УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4363 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
15 280 89
Байден (2317) війна (56290) допомога (5014) США (14451)

США продовжать надавати Україні військову допомогу - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США продовжать надавати Україні військову допомогу - Байден

Президент США Джозеф Байден заявив, що США продовжать надавати Україні військову допомогу далі.

Про це він сказав у зверненні щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"США продовжать надавати військову допомогу Україні та зміцнюватимуть союзників по НАТО. Немає наміру боротися з Росією, але є однозначне послання: США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.

Крім того, Байден дав дозвіл військам США в ЄС зміцнити позиції Естонії, Латвії та Литви.

Також читайте: США запроваджують перший пакет санкцій проти Росії, - Байден

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Поважаю дєда Джо!!!
показати весь коментар
22.02.2022 22:22
+39
Амерам за непохитну позицію-респект...
показати весь коментар
22.02.2022 22:22
+23
Да не оскудеет рука дающая в трудную годину. USA forever!
показати весь коментар
22.02.2022 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поважаю дєда Джо!!!
показати весь коментар
22.02.2022 22:22 Відповісти
ми не забудем тебе Діду,
але живи - довго !
показати весь коментар
22.02.2022 22:38 Відповісти
Амерам за непохитну позицію-респект...
показати весь коментар
22.02.2022 22:22 Відповісти
спасибі, але куди дешевше взяти в НАТО ))
показати весь коментар
22.02.2022 22:23 Відповісти
Согласие всех натовцев надо.
показати весь коментар
22.02.2022 22:26 Відповісти
та було б бажання, а з незгодніми і санкціїями корисно поділитися. Бо НАТО то не та контора, голосом в якій можна "крутити власні інтереси" та підставляти інших. Згодом ця фішка значно потухне...
показати весь коментар
22.02.2022 22:38 Відповісти
Крім бажання, треба щє бойове злагодження всіх родів військ та інтеграція інформаційних систем. У нас тількино закінчили пиляти систему "Дзвін", суть якої у тому, що паперові накази замінили флешкою, яку треба переносити між компьютерами. Це ажніяк не допомагає інтегруватися з натівськими системами C4 (Command, Control, Communications, Computers)
показати весь коментар
22.02.2022 22:57 Відповісти
це все можна допиляти потім, а зараз конче потрібно врятувати життя людей!
показати весь коментар
22.02.2022 23:13 Відповісти
Звійсно, можно допиляти потім, але тоді і змога проводити спільні бойові операції з'явиться потім.
показати весь коментар
22.02.2022 23:18 Відповісти
НАТО прийнявши нас врятує тисяці життів... синів і дочок України цвіту нації... потім вже можна робити і запроваджувати все що буде потрібно.
показати весь коментар
22.02.2022 23:15 Відповісти
Потрібно не формальний вступ в НАТО а саме допиляти усе до реальних спільних бойових операцій.
показати весь коментар
22.02.2022 23:19 Відповісти
На це треба не менше 15років, такого часу немає.. про формальність мову не веду. Ховатися за НАТО не потрібно, але кращим рішенням буде сумісне командування/розвідка і операціі. В НАТО краще виходить думати та приймати раціональні рішення - нашому командуванню таке ще не скоро присниться
показати весь коментар
22.02.2022 23:24 Відповісти
Сумісна розвідка неможлива, тому що у нас інформаційні системи несумісні. Сумісні операції неможливі, тому що різні калібри, запчастини, постріли, системи наведення, системи роспізнавання свій-чужий. Це сброд, який перестріляє один одного, а не спільні операції вийдуть.
показати весь коментар
22.02.2022 23:26 Відповісти
ты мне зубы забалакал, какая к черту сумісна розвідка і сумісні операції, якщо вони спільні
показати весь коментар
22.02.2022 23:28 Відповісти
точно! спс
показати весь коментар
22.02.2022 23:37 Відповісти
ВЖЕ НЕМА ЧАСУ...Але ящо вистоїм,впевненний візьмуть і в НАТО і в ЕС дуже швидко ..єднаймося брати українці,час Ч прийшов
показати весь коментар
22.02.2022 22:28 Відповісти
Все ще мріеш, що інші за тебе будуть воювати?
показати весь коментар
22.02.2022 22:34 Відповісти
Чому за мене, разом зі мною... але то таке )
показати весь коментар
22.02.2022 22:39 Відповісти
Щоб вони воювали разом із тобою, ти повинен спочатку стати сумісним з ними за багатьма параметрами, від калібрів та запчастин або пострілів танку, до інформаційной системи тактичного керування
показати весь коментар
22.02.2022 23:24 Відповісти
рашист ,в самому страшному сні не подумав би воювати з Україною,будь вона в НАТО
показати весь коментар
22.02.2022 22:49 Відповісти
Ага...В Украине крадут 40млрд долларов в год...Блинкен...
Правда со слов Гордона...сегодня на Украина 24
показати весь коментар
22.02.2022 23:20 Відповісти
щось дуже сильно зменшив, -200лярдів і це ще тільки вершки : В Україні нарахували понад 8 тисяч мільйонерів . Це приблизно так : щоб "офіційно" заробити (з оплатою податків т.п.) чистий 1 мільйон/рік в Україні треба інвестувати від 20 лямів. Тобто десь треба наколядувати 20лямів. 20лямів * 8000 = 160млрд. ось це теоритично і дуже приблизно те що рельно свиснули
показати весь коментар
22.02.2022 23:35 Відповісти
Як на мене адекватна реакція, дають параноїку шанс
показати весь коментар
22.02.2022 22:23 Відповісти
А кто нам лекарь что мы с 2017 года болт на всё забили на своё вооружение и разработку и внедрение ПВО.Меру попрошаничества нада знать и расчитывать на себя в первую очередь на армию и народ.
показати весь коментар
22.02.2022 22:36 Відповісти
Поясніть старому маразматику що пуйлу країни нато нахрін не потрібні.Мова йде про Україну.
показати весь коментар
22.02.2022 22:23 Відповісти
Татишо. А може ці країни ***** не "не потрібні", а "хочєца, але очко жімжім"?
показати весь коментар
22.02.2022 23:57 Відповісти
Да не оскудеет рука дающая в трудную годину. USA forever!
показати весь коментар
22.02.2022 22:24 Відповісти
Американцы не обязаны за нас воевать- и это правильно! Если половина населения голосует за Овоща, а через 5 лет 78% за членопианиста- какого американцы должны умирать за долбой...б?
показати весь коментар
22.02.2022 22:25 Відповісти
Американцы не обязаны за нас воевать потому что у нас с ними не заключены договора, которые это предполагают. Все. Точка. И не нужно приплетать внутреннюю политику к внешней. Бо уже задолбало. Как будто при Петре и ЕС к примеру все было бы по другому.
показати весь коментар
22.02.2022 22:28 Відповісти
Они как бы обязаны защищать нашу териториальную неприкосновенность..за заброное ядерное оружие и порезаное ..уничтоженое вооружение..нам ненадо их солдат..но пусть дают реальное вооружение и технику..THAADы..вертолеты ударные и всякие..последней версии F15...и єто будет справедливо. Имтак всеравно дешевле выйдет..если Украина проиграет..что врядли..то кацапье 100проц дальше попрут..страны балтии..Польша..это как минимум.
Дедушка с половыми признаками бабушки ..уже старенький..ему всеравно..он решил перед смертью отличится в истории..**** ему терять...
показати весь коментар
22.02.2022 22:39 Відповісти
Они как бы обязаны защищать нашу териториальную неприкосновенность..за заброное ядерное оружие и порезаное ..уничтоженое вооружение..
Хех. Долго Объяснять. Сходите сюда и почитайте сами что они обязаны.
И за то что дают вооружение американцам, британцам, полякам, литовцам, чехам и всем остальным большое спасибо.
показати весь коментар
22.02.2022 22:43 Відповісти
Я прекрасно понимаю юридические аспекты "меморандума".
показати весь коментар
22.02.2022 23:55 Відповісти
Ну в таком случае мне собственно добавить нечего.
показати весь коментар
22.02.2022 23:56 Відповісти
Ох. Втручатися треба було на самому початку, коли Крим віджимали.
показати весь коментар
22.02.2022 22:52 Відповісти
Крым по сути арендовали и не захотели выселяться по окончанию срока. Его отжали еще когда базу в севастополе разрешили оставить.
показати весь коментар
22.02.2022 23:03 Відповісти
Це дуже поширена версія.

На самому ділі Крим намагалися віджати відразу, ще у 1992-му році.

І щоб ви знали, а я це знаю, бо тоді ще служив у армії РФ, поки не перевівся в Україну. Так ось, ще у 1993-му році Генштаб армії РФ планував ВІЙСЬКОВИЙ напад на Україну. Вже були мапи нападу, плани, тощо.
показати весь коментар
22.02.2022 23:25 Відповісти
Ну ваша версія просто неофіційна, але цілком реальна. А ось у 1997 Кучма і віддав.
показати весь коментар
22.02.2022 23:34 Відповісти
Вам ще одна версія, також цілком неофеційна.
Єльцин відмовився діліти ЧФ. Тоді Кучма підняв по бойовій тревозі ПДС (Підводні діверсійни сили) з наказом потопити у бухті всі військові човни.

І сам же наказав зробити витік інформації про це. Єльцин терміново запропонував поділити флот. Правда пізніше поділили "по братськи", алеж всеж таки.
А базу дозволили в обмін на списання боргу за газ. То були складні часи для української влади, коли в нас були лише противники і не було союзників, а у ВР більше половіни депутатів обрани народом з комуністів(((
показати весь коментар
22.02.2022 23:54 Відповісти
Вся сложная и высокоточная натовская техника работает только в связке с кучей других натовских систем. Да, она может работать и автономно, но в этом случае теряется половина её преимуществ и она становится желанной добычей рашистов.
показати весь коментар
22.02.2022 23:01 Відповісти
Так у тебя как у Куйла параноидальная обида на украинский народ. Лечись, (матюки).
показати весь коментар
22.02.2022 22:31 Відповісти
Алеж у чомусь він правий.
Два десятеліття волали - навіщо нам армія, офіцері це дармоїди і я чув це у свою адресу.
Ми переможемо, алеб на руках новорождених украінцев яб робив татуювання - "хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати чужу армію".

Чрез кров зрозуміємо, що кінути бюлтень в урну, це дуже відповідально. Що ходити на вибори, це ОБОВ'ЯЗОК громадянина, бо в Греції колись ідіотами називали тіх громадян, що не приймали участи у громадскій діяльності.
показати весь коментар
22.02.2022 22:51 Відповісти
Противобункерные бомбы нужны.
показати весь коментар
22.02.2022 22:27 Відповісти
Есть такие и кацапы их реально бояься : B-61-12
показати весь коментар
22.02.2022 22:30 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:41 Відповісти
In America we trust
показати весь коментар
22.02.2022 22:27 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 00:27 Відповісти
Реальный военный потенциал США против параши 100:1 по обычным вооружениям и 10:1 по ядерным. Это по действующим, а не по ржавым в парашных шахтах. Это примерно как Кличко против Зели в боксе.
Зачем надо }{уйло уговаривать, когда его можно уничтожить вместе со всей парашей за считанные часы???
показати весь коментар
22.02.2022 22:29 Відповісти
Nebylo u raski jadernogo oruzyje davno ejio pobyli i lezala pod stolom.
показати весь коментар
22.02.2022 22:35 Відповісти
Это звучит красиво а по факту загнаный зверь может применить ядерку успеть.И что тогда кому от этого будет легче когда погибнут миллионы и города?США и Европа просрали 2014 год и это была ошибка а фатальная ошибка была макака Обама которая дала ***** войти в Крым.Нам основное сейчас требовать сроки выполнения тех или иных санкций и сроки на гарантии и не принимать никаких словоблудий.
показати весь коментар
22.02.2022 22:39 Відповісти
Если он собирается отдать приказ о применении ЯО то его сзади стоящий генерал молоточком в лысое темечко быстро усмирит
показати весь коментар
22.02.2022 22:43 Відповісти
яо это оружие сдерживания всех всеми. как только США закатывает рашку, Китай воспользуется преимуществом и ударяет по США. Поэтому его никто и не использует в итоге: хватит закатать одну, но не хватит тогда сдерживать другую.
показати весь коментар
22.02.2022 23:06 Відповісти
"И Бомба тут же наступил в собачью какашку."
показати весь коментар
22.02.2022 23:07 Відповісти
Того що 1:10 і так на всю планету вистачить , а що к шизоїда в голові - він і сам не знає ((
показати весь коментар
22.02.2022 22:42 Відповісти
Америка не военном конфликте с рашерейхом... Это Украина сейчас выгребает за весь теплый и сытый, коллективный Запад...
И к сожалению, нужно признать, что эти санкции смешны(
показати весь коментар
22.02.2022 22:42 Відповісти
Ну конечно, настолько смешны, что ***** твоё на говно исходит
показати весь коментар
23.02.2022 07:32 Відповісти
руский мразескот Evro7 - мне далеко по%рен что ты тут доумилось нацарапать. Я даже не знал о твоем ублюдочном свинособачьем сущестовонии... и тем более, твоем никчемном свинособачьеми мнении)
показати весь коментар
23.02.2022 21:08 Відповісти
если Ердоганенко Босфор перекрывает
шестой флот уничтожает
все парашные корыта в Чёрном море
одним (1) залпом.
показати весь коментар
22.02.2022 22:43 Відповісти
Шестой флот уничтожает всю парашу до Урала одним залпом прямо из Эгейского моря.
Босфор тут вообще ни при чём.
показати весь коментар
22.02.2022 23:08 Відповісти
Ну давайте вже пару трійку дивізіонів THAADів і ось це буде буде хоть щось за наше атомне розброення
показати весь коментар
22.02.2022 22:33 Відповісти
Nu vot, jesli budute borotsia sami, budite svobodni, jesli net, to zhitj prikoljno - vedj imenno tak i golosovali. kstati bil ochenj udivljon, kogda v chatruletki gde to 70% okozalpos teh kto dumajet chto zeljonaja shmarklja vjalikij prezident.
показати весь коментар
22.02.2022 22:33 Відповісти
ПВО.Дайте нам ПВО оно нужно нам как воздух.
показати весь коментар
22.02.2022 22:33 Відповісти
Або НАТО закриває повітряний простір за нашою вимогую
показати весь коментар
22.02.2022 22:34 Відповісти
Ніколи не треба надіятись на других ,,чужими руками тільки жар добре вигрібати,,А ми самі спроможні дати відсіч ***** та і майже є чим.Земля забезпечена,низьколітаючі цілі теж знешкодимо.Залишилось тільки знешкоджувати високолітаючі обєкти,а для цього нам потрібне ПВО.Беде із чим ми і самі відібємось.
показати весь коментар
22.02.2022 22:48 Відповісти
Або США закриває повітряний простір неофіційно, під нашим прапором.
показати весь коментар
22.02.2022 23:08 Відповісти
***** вирішив, що українці вже розлінилися, Почали жити своє життя у хаті скраю, зараз налякає і почнуть панікувати скуповувати харчі і тікати. українці за останні дні скупили всі патрони, накрутились в ненависті і патріотизмі до рівня "космос". Сиди думай тепер, плєш, як ти все це вивезеш
показати весь коментар
22.02.2022 22:33 Відповісти
Не нада триндєть що всі патрони зкупили )) я у п'ятницю зайшов у магазин з думкою що після мене там буде пусто , так бісів продавець наносив із підсобки що гроші закінчилися )) тепер ось іще одну зеленку чекаю , сумно правда що ціни великуваті , ну нічо якось викрутимося
показати весь коментар
22.02.2022 22:46 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
показати весь коментар
22.02.2022 22:34 Відповісти
"Ч*кнутий історик": Клімкін розповів, що Путін дві години розповідав Шольцу і Макрону про свою "місію".
показати весь коментар
22.02.2022 22:36 Відповісти
Просвечивается сонарами, это определение по звуку, а определение по звуку накладывает свои ограничения. Никакие радары под водой не видят.
показати весь коментар
22.02.2022 23:13 Відповісти
Ой, там усе складно. Є датчики, які розкидані в океані, є спецальні супутники які бачать і слідкують за підводними човнами, якщо ті не дуже глибоко. Так іще з 70-х років
показати весь коментар
22.02.2022 23:27 Відповісти
слабое место Америки, это социальные сети
показати весь коментар
22.02.2022 23:15 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 22:51 Відповісти
Да вот не надо такие картинки постить. Китай? Чем он лучше РФ? Скорее хуже. Оккупировал Тибет (с отсылкой к древней истории, как это любит Путин), создал марионеточную Северную Корею и Кима, который пуляет ракетами во все стороны, совершил агрессию против Индии, захватив часть Кашмира в середине прошлого века и в прошлом году убил на границе десятки индийских солдат. Имеет территориальные претензии почти ко всем странам с которыми граничит. Наконец смотрит на Тайвань как Путин на Украину.
показати весь коментар
22.02.2022 22:54 Відповісти
тут главное что и кацапии нет,
и Украина при своём.
показати весь коментар
22.02.2022 23:06 Відповісти
При том, что существование Украины завязано на силу и могущество США. Если их подвинет Китай, то это еще больше развяжет руки всем кровавым режимам, в том числе российскому.
показати весь коментар
22.02.2022 23:10 Відповісти
Так существование Китая завязано на силу и могущество США на порядок больше, чем существование Украины. Ты торговый оборот их видел?
показати весь коментар
22.02.2022 23:16 Відповісти
Карта такая себе, на самом деле. Про Китай уже сказали - получив огромные территории и природные ресурсы, он может в итоге вырасти в штуку пострашнее Лаптии. Далее, зачем Украине те ростовские области? Земли так себе, ресурсы сомнительные, зато есть миллионы кубаноидов.
показати весь коментар
23.02.2022 00:08 Відповісти
Санкции никудышные, а вот за это спасибо. Тем дурачкам (а по сути пятой колоне) которая верещит, что ненужно провоцировать Россию я скажу вот что: единственной провокацией будет перекрытие поставок летального вооружения Украине. Для тех кто еще не понял: Россия понимает только один язык - язык силы. Чем большее количество солдат погибнет с двух сторон при вторжении, тем меньше вероятность самого вторжения. Россия остановится там, где ее остановит Украина.
показати весь коментар
22.02.2022 22:52 Відповісти
Дякую, справжнім друзям!
показати весь коментар
22.02.2022 22:52 Відповісти
У старого бандерівця запитують: Як попасти в кремль?
Він подумав і каже: Краще гранотомета.
показати весь коментар
22.02.2022 22:53 Відповісти
От я думаю, чому путін із такою легкістю визнає якісь терористичні угрупування державами і бере їх під захист, а США не можуть так поступити відносно України.
Раша ж сама визнає, що тут вона воює проти США
От такий у мене "патерналізм"
показати весь коментар
22.02.2022 23:22 Відповісти
Чего лайкаете ? Пока вентиль не перекроют , толку не будет , пока газ покупаете , тоже толку не будет , пока продаете товары двойного (военного ) назначения тоже толку не будет
показати весь коментар
22.02.2022 23:29 Відповісти
Пока американцы покупают российскую нефть.😅
показати весь коментар
23.02.2022 06:44 Відповісти
v Baltijskije strani stati otpravit 8 samoliotov F-35,20 vertaliotov Apache i drugoj texniki soldatami.Nado i Ukraine kakix 5 F-35 stob otpravili mozet i bez opoznovatelnix znakov jesli sto
показати весь коментар
22.02.2022 23:40 Відповісти
Мистер Байден, позвольте огласить весь список вооружения, которое мы хотим получить взамен нашего ядерного арсенала и ваших невыполненных Будапештских гарантий?
показати весь коментар
22.02.2022 23:43 Відповісти
Ах да. Ещё одна просьба. Выполните поставки вооружения побыстрее, а санкции к ЛДНР засуньте себе туда, откуда вы их выстрадали
показати весь коментар
22.02.2022 23:48 Відповісти
 
 