Зеленський оголосив запуск програми економічного патріотизму

Програма передбачає цільову підтримку окремих галузей, зменшення подтакового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима, і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

"Ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок", - повідомив президент.

За словами глави держави, програма також включатиме Зниження ПДВ на бензин та дизель, що дозволить знизити ціни на заправках.

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"Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - додав Зеленський.