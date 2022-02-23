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Зеленський оголосив запуск програми економічного патріотизму

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Зеленський оголосив запуск програми економічного патріотизму

Програма передбачає цільову підтримку окремих галузей, зменшення подтакового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима, і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

"Ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок", - повідомив президент.

За словами глави держави, програма також включатиме Зниження ПДВ на бензин та дизель, що дозволить знизити ціни на заправках.

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"Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - додав Зеленський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
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22.02.2022 23:27
+57
Так Коломой давно уже в режиме экономического патриотизма.
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22.02.2022 23:28
+38
Роздуплився, казьол. А шош ти давиш ФОПИ податками, гнида криворогата? Якого ляда заморожена ракетна пограма, клоун гундосий?
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22.02.2022 23:33
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Нєлох хоче зберегти свої гроші. ось і весь "економічний патріотизм".
півтора мільона вже отримав на рахунок у Кіпра, так? пора за ним бігти.
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23.02.2022 09:55 Відповісти
"Сваты" запретил ?
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23.02.2022 10:00 Відповісти
Нееее, ренту утроил и танковую дивизию создал на эти деньги....
Как во вторую мировую патриоты делали, наш то чем хуже???

Сарказм если что...
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23.02.2022 12:11 Відповісти
КЛОУН.Больше нечего добавить.
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23.02.2022 10:26 Відповісти
Дядя ты долбо..? Это ты с коломойшей два поцриота? Про поЦриотизм заблеяло-настало время опять что-то с3,14зд...ть?
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23.02.2022 10:29 Відповісти
Стесняюсь спросить , это няни теперь будут патриотичные Очередная )(у.....ня от дебила Зеленского Вовик уходи по хорошему , ну какой из тебя кризис менеджер
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23.02.2022 10:35 Відповісти
"Президент также сообщил, что завтра проведет встречу с представителями из списка ТОП-50 крупного бизнеса." - это всё, что нужно знать! Кормим олигархов за счёт малого бизнеса!
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23.02.2022 10:45 Відповісти
я не знаю как там с зеля-фондом єкономпатриотизма)))
но !!!!
один из крупнейших благотворительных фондов по поддержке армии "Вернись живым" за последние сутки получил рекордную финансовую поддержку.

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23.02.2022 11:17 Відповісти
радше "економічного піз*аболізму"
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23.02.2022 11:32 Відповісти
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Мабудь будівництво доріг без конкурсів в обхід Прозоро по завищеній ціні для своїх на 25-30%, це теж акт економічного патріотизму. Ну а про те що при цій суці якийсь Коломойський виграє у держави всі суди на мільярди вже тільки лінивий не каже.
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23.02.2022 12:35 Відповісти
На территории Днепропетровской области расположен «Демуринский горно-обогатительный комбинат, который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-цирконовых руд с запасами ильменита более 2 млн. тонн.

Официальным бенефициаром Демуринского ГОКа является российский миллиардер Михаил Шелков -

акционер и член Совета директоров крупнейшего мирового производителя титана, слитков и проката - российской корпорации «ВСМПО-Ависма»

https://ord-ua.com/2022/02/23/ukraina-subsidiruet-oboronno-promyshlennyj-kompleks-strany-agressora/
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23.02.2022 13:14 Відповісти
Я б краще вже наше дизпаливо купляв якщо Orlen перестануть ввозити, але нам просто не дають вибору. Спеціально закупляють в президента-самозванця, тільки б своє не виробляти.
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23.02.2022 14:59 Відповісти
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