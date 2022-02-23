УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15086 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
3 056 95
Будапештська угода (115) Власенко Сергій (111) війна (56290) ВР (11728)

"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму: приклад України має бути показовим, - нардеп Власенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму, якщо там йтиметься про забезпечення гарантій, які були дані Україні під час його підписання.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.

"Батьківщина" з першого дня так званого Мінська говорила, що "Мінськ" - це шлях в глухий кут, що треба створювати інший майданчик, зокрема в рамках Будапештського меморандуму. Ми щиро раді, що врешті-решт влада до цього прийшла. Ми вважаємо, що цей інструмент треба використати і отримати відповіді, тим більше, в ситуації, коли найбільші світові гравці роблять спроби надати аналогічні гарантії іншим країнам. Тому приклад України тут мав би бути показовим – або ці гарантії виконуються і тоді можна вести перемовини з іншими країнами про ядерні програми і так далі, або цей механізм не працює", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голови фракцій домовилися, що сьогодні ВР проголосує за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму, - нардеп "Голосу" Рудик

За словами нардепа, "Батьківщина" також підтримає постанову про введення санкцій щодо депутатів Держдуми РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.

"Але впродовж трьох років президентства ми зверталися до президента України з проханням визначити стратегію взаємин України з країною агресором, тому що питання санкцій є більш вузьким, а нам сьогодні потрібно вирішити велике питання наших взаємин з Російською Федерацією, як з країною-агресором. Уже лунають певні меседжі, що нібито розглядається питання про припинення дипломатичних відносин, нібито є й питання введення візового режиму тощо. Але це все елементи великого питання наших взаємин з Росією, тому нам як державі треба визначитися", - пояснив політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України

Відповідаючи на питання, чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну, Власенко наголосив: "Важко прогнозувати, коли ситуація залежить від волі однієї, а тим більше дуже неврівноваженої людини. Але, наскільки мені відомо, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій і налаштовані на те, щоб дати відсіч будь-якому сценарію Путіна".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Так це Вона стверджувала , що "обнімаю і цєлюую" ?!
Так це Вона з Київського банку знімала гроші й через Мертветчука возила кеш на якусь непрацюючу шахту в Дирляндії ?!

Так це в Неї був конфлікт інтересів через Ліпецьку фабрику ?
Там може це її цукерки й торти й зараз продаються на Московії ?!
показати весь коментар
23.02.2022 10:57
+7
В цьому коментарі і проявляється вся єдність українців перед путлєрівською загрозою. Ти розумієш, що при Путєну ти такі сміливі коментарі зможеж надавати лише із тюрьми.?
показати весь коментар
23.02.2022 10:41
+7
Для особо тупых! Тимошенко еще 2 марта 2014 года заявила о необходимости обращения к подписантам Будапешта,!
показати весь коментар
23.02.2022 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Жулька все херню мелит!
показати весь коментар
23.02.2022 10:34 Відповісти
В цьому коментарі і проявляється вся єдність українців перед путлєрівською загрозою. Ти розумієш, що при Путєну ти такі сміливі коментарі зможеж надавати лише із тюрьми.?
показати весь коментар
23.02.2022 10:41 Відповісти
не кажется,что это йуляха должна придти к едности?а не наоборот...бо то она отказалась от пдч в НАТО
показати весь коментар
23.02.2022 11:02 Відповісти
То ВАНА в черговий раз "перевзулася"!
показати весь коментар
23.02.2022 11:28 Відповісти
Гыг с Вами Як там агент ФСБ Віктор Фьодоровіч за якого ти сраку дер під час Майдана?
показати весь коментар
23.02.2022 20:14 Відповісти
сцылочки давай,нечисть забугорная .
показати весь коментар
23.02.2022 20:27 Відповісти
Я б тобі їбало набив замість сцилочі рига ******!!!
показати весь коментар
24.02.2022 10:15 Відповісти
Написала нульовка, на яку нихто не підписаний.

Радію що нарешті Україна соскочила з зрадницького Мінського гачка.

Алеж який в мене жаль про 8 втрачених років. Знищени склади *********** і нічого нового не збудовано.
З 2016-го року була сто відсоткова можливість довести ЗСУ до рівня тогож 2003-го року, коли той же Путлер не наважився вторгатися у Крим отримавши тверду відповідь від Президента Кучми.
показати весь коментар
23.02.2022 17:52 Відповісти
У тебя есть некий контрагент под названием Путин. И неважно, что вы говорили и говорите, у него другое мнение, а главное, куда больше ресурсов и возможностей. Если бы не Минск, потеряли бы весь восток в 2014. И чтоб ты тогда говорил, в каком парламенте нес бы свою демагогию?
показати весь коментар
23.02.2022 10:37 Відповісти
"Если бы не Минск, потеряли бы весь восток в 2014"

так, тому що один військовий геній тоді став ще й дипломатичним.
показати весь коментар
23.02.2022 10:45 Відповісти
Или потому, что не было армии. Но тебя ведь такой аспект проблемы не интересует. Есть армия, или нет, какая разница. Можно и без армии воевать.
показати весь коментар
23.02.2022 10:49 Відповісти
це питання в тому числі і до цього генія. який перманентно був у владі з 2002 року. і яка ніяка армія тоді була, але командування було неадекватним.
показати весь коментар
23.02.2022 10:56 Відповісти
Армія була!!! Досить нести цю дурню. Інша справа у тому, що Президенти та Міністри оборони, той же зараз вумний Гріценко, що РФ николи не нападе на Україну. Війська тоді ще не готови були стріляти по москалям. Це психологічний стан, а не боєспособність ЗСУ.

Стверджуючи, що у 2014-му не було в нас армії, ви просто плюєте на могили загинувших за нашу Україну Воінів.
показати весь коментар
23.02.2022 17:57 Відповісти
А хіхікаюча з Пуцкіном баба Юлька вже з Дубаїв приїхала?!
показати весь коментар
23.02.2022 10:37 Відповісти
Так це Вона стверджувала , що "обнімаю і цєлюую" ?!
Так це Вона з Київського банку знімала гроші й через Мертветчука возила кеш на якусь непрацюючу шахту в Дирляндії ?!

Так це в Неї був конфлікт інтересів через Ліпецьку фабрику ?
Там може це її цукерки й торти й зараз продаються на Московії ?!
показати весь коментар
23.02.2022 10:57 Відповісти
"Обнимаю, целую" утверждали пленки агента ФСБ Деркача, на которого наложены санкции США за вмешательство в президентские выборы США.
Угольные шахты в дыре были оформлены на неоккупированной территории Украины до 2017 года. Так что схему с доставкой денег вы придумываете слишком сложную. Туда могли возить только деньги на зарплату рабочих. Кстати, сейчас на начало прошлого отопительного сезона Украина в той же дыре, но уже через паРашу закупила 60% угля.
Липецкая фабрика давно закрыта. Какой конфликт?
В паРаше продается много украинских товаров. Если это не сырье, то что в этом плохого?
показати весь коментар
23.02.2022 11:10 Відповісти
Деркач агент 100% , але це не робить його "плівки" меньш аутентичними .
Нехай проведуть експертизу .
А те що Порошенко був в уряді Пахла (Кілі Бімби), який зараз бігає по єфірах РФії й переконує усіх , що орків будуть в Україні зустрічати з квітами й що требо вводити окупаційні війська це факт навіть аудентіфікації не потребує .

Поки Ібукович й Пахло переслідували справжню опозицію , Пєтя був частиної риголювотини в їх урядах . Це історичний факт .

Це на рахунок "посмішок" й "хіхі" на офіційній економічній зустрічи двох прем"єрів . ***** тоді навіть президентом не був .

На рахунок фейкових шахт . Механізм реїстрації непрацюючих шахт й копанок ("Рога й копита") це просто тупе шахрайство й він був здійсненний виключно , щоб вивезти кеш з неокупованної України в Дирляндію . А там Ви серьозно вірите , що хтось там комусь сплачував зарплатню ?!
показати весь коментар
23.02.2022 11:40 Відповісти
Если бы эти пленки были аутентичными, то Бенядиктова давно бы за них схватилась. А так об этих пленках вспоминают либо кацапы, либо дегенераты, либо люди, очень далекие от украинской политики.
В правительстве Азирова действительно был. Это печальный факт. Но тогда еще мы вроде как показывали, что идем в ЕС.
Про шахты мне верить не нужно - я знаю. Выезжал оттуда летом 2014, но много знакомых остались там. Я согласен с тем, что покупать уголь там было плохо. Так это и было временным решением. ТЭС постепенно переводили на угли газовой группы, которые добываются в Украине, что есть правильно. И не тем, кто сейчас покупает уголь из тех же самых лугандонских шахт, но уже через кацапского собственника судить об этом! И не тем, кто хочет дешевой электроэнергии из кацапского угля!
показати весь коментар
23.02.2022 23:15 Відповісти
Хіхікаючи з путіниним?Ти напевно маеш на увазі "кабальний газовий котракт?"

Ну,а як мала поводити себе Ю.Тимошенко коли ***** підписав типовий газовий контракт щей на 10 років забов"язався платити України за послуги транзиту російського газу до Європи від 2 миліардів 350 міліонів доларів до трьох м.д. в рік?

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462733/

І коли агенти російських спецслужб Ющенко,Порошенко і Янукович зрозуміло,щоТимошенко отримала справжню перемогу для України заволали про 450доларів. Пригадайте тоді майже всі канали ТБ власники яких вели бізнес в РФ день і ніч зомбували населення України про"кабальні газові угоди". Та самим кмітливим агентом російських спецслужб виявився Порошенко теперішній"лідер опозиці "Він на коліні написав план визходу Луб"янки з цього прикрого становища. Придумавши"харківські угоди"

Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
Не знаю,хто як,а я як платив за газ по 47копійок за кубічний метр газу,так і продовжував платити,аж поки не прийшли донецькі проффесіонали зі своїм міністром економіки П.Порошенко. І кубічний метр газу почав коштувати 1гр.Та ,це був в тільки початок.

І останне,поясніть мені,що обмивали в РФ Порошенко,Льовочкін,Путін,Грищенко і ще якийсь агент російських спецслужб з АП Ющенко?
показати весь коментар
23.02.2022 12:44 Відповісти
Хіхікала вона на слова Путлера (але тоді він всеж був ще Путіним) про те, що мазурік стибрів літак у офіційної урядової делігації.

Ну вона ж тоді чудов знала, що той, хто казав "ці руки нічого не крали", ще у 1994-му підписав у слідчого добровільну згоду, що дійсно вкрав у банку "Україна" 80 млн у доларах США, та виведенні ціх грошей у Москву. Мабуть тільки на прохання Кремля Ющенко тоді не посадили за грати, а справу кріминальну справу проти нього закрили.
показати весь коментар
23.02.2022 18:20 Відповісти
Старая перечница все продолжает нести чушь...
показати весь коментар
23.02.2022 10:38 Відповісти
Ти спочатку подивись як виглядає агент російських спецслужб Порошенко який молодше ЮВТ на 5 років. У нього від брехні ліве око скоро випаде.

показати весь коментар
23.02.2022 12:52 Відповісти
сырожа нарисовался
показати весь коментар
23.02.2022 10:38 Відповісти
Где разрыв дипотношений с рашей?

Вас народ также выкинет из Рады , как и предыдущий созыв.

где закон про колаборантов?
показати весь коментар
23.02.2022 10:38 Відповісти
Баба Джулька проти, бо пуцкін нападе!
показати весь коментар
23.02.2022 10:41 Відповісти
😀😀😀
не мешайте юле на пластику зарабатывать
показати весь коментар
23.02.2022 10:46 Відповісти
Кстати, с официального сайта Тимошенко исчезли все фотогалереи. Нет ни одного фото! Все дело в том, что очень легко было проследить изменение лица Юлии Владимировны на протяжении десяти последних лет. Ну а последний апгрейд настолько радикален, что, наверное, придется менять фотографию в паспорте.
показати весь коментар
23.02.2022 10:47 Відповісти
Ось навіщо ця жіноча заздрість ?!

Чому не слідкуєта за Мариною Порошенко , наприклад ?!
показати весь коментар
23.02.2022 11:06 Відповісти
"Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна.
І я вдячний американському президенту за це", - сказав Порошенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3316640
показати весь коментар
24.02.2022 10:20 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 12:53 Відповісти
Сьогодні треба щось конкретне робити, наприклад , брати і децентралізовувати склади з ************ , бо це цілі номер раз для Іскандерів , а вона і далі хіхікає з пуйлом
показати весь коментар
23.02.2022 10:40 Відповісти
А без тебе всі тупі, і не знають американські радники в Генштабі ЗСУ що і як робити?
показати весь коментар
23.02.2022 10:43 Відповісти
Зброю і ********** вже давно слід розосередити по всій країні ,, з одного великого складу , зробити тисячу невеликих , і це ПЕРШЕ , з того необхідного , що треба робити у випадках загрози збройних конфліктів . Звісно ж , така інформація є секретною і - може це вже зробили , а цивільні просто не в курсі .! . Не думаю що в генштабі , сидять - зовсім вже тупі барани , що не розуміють навіть елементарного .
показати весь коментар
23.02.2022 11:13 Відповісти
Порошенко, Гріцак та Муженко це вже зробили - чотири арсенали у повітрі. Перший призначив. Другий скоротив охорону до такого рівня, що їх невистачало навить на одну зміну варти. Третій так забеспечил антидиверсійну діяльність, що диверсанти шастали як в себе на РФ.
показати весь коментар
23.02.2022 18:24 Відповісти
х@й на всю твою кацапську морду - де ти бачив щоб вона хіхікала з ******?

дай посилання.
показати весь коментар
24.02.2022 10:24 Відповісти
Все, що виходить від Власенка, для мене є підозрілим. Він -- рідкісний мерзотник.
показати весь коментар
23.02.2022 10:44 Відповісти
Шо баба Дуля, шо Власенко - это 2 половинки тухеса Бени КАЛомойского, что Беня скажет, то они и блеют. Нельзя верить ни единому ихнему слову.
показати весь коментар
23.02.2022 10:58 Відповісти
Знову ті юродиві піаряться на тому що наші союзники вже роблять.
Знову маячня про МД-2 - вони дали Україні час та підтримку. Можна подумати, вони заважали "Батьківщині" робити щось на користь України
показати весь коментар
23.02.2022 10:44 Відповісти
Для особо тупых! Тимошенко еще 2 марта 2014 года заявила о необходимости обращения к подписантам Будапешта,!
показати весь коментар
23.02.2022 10:45 Відповісти
А 19 марта 2014 давала интервью, что в рашке строят фашистский режим.

У нас это до сих пор большинству не дошло. Даже во властных кабинетах.
показати весь коментар
23.02.2022 10:50 Відповісти
Для редких тормозов и для тех ,кто политикой не интересуется: до прихода власти Клоуна обращались 17 раз. Не ищи кого-то тупее себя!
показати весь коментар
23.02.2022 11:01 Відповісти
А Чалий каже, що тільки раз.
показати весь коментар
23.02.2022 18:25 Відповісти
Скільки разів ВОНА "обращалась" до росії, яка порушила цей меморандум ?
показати весь коментар
23.02.2022 11:17 Відповісти
только не забываем,шо она зверталась и вымагала именно Украине выйти из минских,со всеми мировыми последствиями.а не как сейчас,по вине раиськи.а кроме того отказ от нато на бухарестском саммите.
она и есть основное отличие агента кремля.
показати весь коментар
23.02.2022 11:00 Відповісти
пусть гаранты конфискуют у козлин все деньги и имущество и за эти деньги передадут нам ракеты и самолеты.
показати весь коментар
23.02.2022 11:33 Відповісти
Алеж Зеленський тільки вимовим промову про Будапештський меморандум у Мюнхені, і Путлер відразу зірвав їм же нав'язаний "гачок для Зеленського", "Мінськи протоколи, це найбільша дипломатична перемога росссійської дипломатії за 30 років". Так що тільки натяг на Будапешт вже здвинув ситуацію з місця..
показати весь коментар
23.02.2022 18:38 Відповісти
А головне, що сказав Власенко, і що ви напевно непомітили, то оця фраза

"Ми щиро раді, що врешті-решт влада до цього прийшла. Ми вважаємо, що цей інструмент треба використати і отримати відповіді, тим більше, в ситуації, коли найбільші світові гравці роблять спроби надати аналогічні гарантії іншим країнам. Тому приклад України тут мав би бути показовим - або ці гарантії виконуються і тоді можна вести перемовини з іншими країнами про ядерні програми і так далі, або цей механізм не працює"
показати весь коментар
23.02.2022 18:41 Відповісти
сам ти сральна щей фсбешна...
показати весь коментар
23.02.2022 19:59 Відповісти
17.02.2022

"Юля критикує "Мінськ". Бездумно і безсоромно..."

https://www.youtube.com/watch?v=mA9KFcO5w-Q
показати весь коментар
23.02.2022 22:33 Відповісти
кот бегомот.яр холодний. а також це стосуеться всіх,хто марить юліними підборам,але боїться заявити про це вголос.

О, ну агент російських спецслужб Порошенко вміє втюхати лохам фуфло про армію,віру, мову і про путін нападьот.
Де б він не встромив свою пику,там всюди наставала біда.
Був біля Кучми почались віялові відключення електроенергіі по всій Україні.
Був біля Йющенко займаючи посаду голови ради НБУ одразу ж долар стрибнув до 12гривень.Юля дала по рукам
опустився долар з 12гр до 8гр.При зекові дерибанив економіку разом з своїми друзяками з"ПР".
Ставши президентом на брехні опустив гривню тричі.Влаштував 5 підривів на складах з ************,знищив санепідслужбу,закрив 350 лікарень.
Зато потрапив в коло міліардерів по закінченні "успішного президентського терміну" з прибутком 700$міліонів.
За останій рік "репресій зеленої влади"збагатився на 200$ міліонів.Газові схеми ж ніхто не зупинив.
Смотрящіє Кобилєв і Вітренко "працюють і далі.
Але йому мало треба ще землі"патріотично" вкрасти і далі трусити рилом на своїх каналах про небезпеку з країни агресора в якій у нього досі бізнес процвітає.
**
Торты и конфеты Roshen с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге
https://kiev-konditer.ru/?fbclid=IwAR3l71q1jpMkqM-4u3mTJueUd-doivp7ssA4RdsPAzkJQ76_-5bRj0l4fsM

показати весь коментар
24.02.2022 11:54 Відповісти
Alexandr Kochetkov

Юля знає,що робить.

22 лютого о 15:44 ·

ОСИНОВЫЙ КОЛ В СЕРДЦЕ «МИНСКА 2»
Между прочим, совершенный ублюдок даже на фоне остальных кремлевских уродов некий Небензя, который служит представителем РФ в ООН, заявил, что признание Путиным ОРДЛО не отменяет «минска 2». Ну типа, как если бы смерть Путина не означала прекращение его правления, и вся трусливая кремлевская шайка продолжала бы править от имени покойника. Так уже было во времена СССР - Ленин у нас навеки был живее всех живых.
И Россия намерена и дальше, после своего признания ОРДЛО, принуждать нас к изменению нашей Конституции и "особом у статусу Донбасса".
Поэтому именно сейчас, когда «минск 2», слава Богу, сгинул, ОП должен срочно инициировать расследование по его заключению и дать ему политическую и юридическую оценку. С рассмотрением факта госизмены Петра Порошенко, если факты будут это подтверждать.
Это как раз тот случай, когда действовать надо быстро и не оглядываясь.
показати весь коментар
24.02.2022 12:03 Відповісти
 
 