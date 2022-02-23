"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму: приклад України має бути показовим, - нардеп Власенко
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"Батьківщина" підтримає постанову щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму, якщо там йтиметься про забезпечення гарантій, які були дані Україні під час його підписання.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.
"Батьківщина" з першого дня так званого Мінська говорила, що "Мінськ" - це шлях в глухий кут, що треба створювати інший майданчик, зокрема в рамках Будапештського меморандуму. Ми щиро раді, що врешті-решт влада до цього прийшла. Ми вважаємо, що цей інструмент треба використати і отримати відповіді, тим більше, в ситуації, коли найбільші світові гравці роблять спроби надати аналогічні гарантії іншим країнам. Тому приклад України тут мав би бути показовим – або ці гарантії виконуються і тоді можна вести перемовини з іншими країнами про ядерні програми і так далі, або цей механізм не працює", - зауважив він.
За словами нардепа, "Батьківщина" також підтримає постанову про введення санкцій щодо депутатів Держдуми РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.
"Але впродовж трьох років президентства ми зверталися до президента України з проханням визначити стратегію взаємин України з країною агресором, тому що питання санкцій є більш вузьким, а нам сьогодні потрібно вирішити велике питання наших взаємин з Російською Федерацією, як з країною-агресором. Уже лунають певні меседжі, що нібито розглядається питання про припинення дипломатичних відносин, нібито є й питання введення візового режиму тощо. Але це все елементи великого питання наших взаємин з Росією, тому нам як державі треба визначитися", - пояснив політик.
Відповідаючи на питання, чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну, Власенко наголосив: "Важко прогнозувати, коли ситуація залежить від волі однієї, а тим більше дуже неврівноваженої людини. Але, наскільки мені відомо, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій і налаштовані на те, щоб дати відсіч будь-якому сценарію Путіна".
Будь ласка, зачекайте...
Радію що нарешті Україна соскочила з зрадницького Мінського гачка.
Алеж який в мене жаль про 8 втрачених років. Знищени склади *********** і нічого нового не збудовано.
З 2016-го року була сто відсоткова можливість довести ЗСУ до рівня тогож 2003-го року, коли той же Путлер не наважився вторгатися у Крим отримавши тверду відповідь від Президента Кучми.
так, тому що один військовий геній тоді став ще й дипломатичним.
Стверджуючи, що у 2014-му не було в нас армії, ви просто плюєте на могили загинувших за нашу Україну Воінів.
Так це Вона з Київського банку знімала гроші й через Мертветчука возила кеш на якусь непрацюючу шахту в Дирляндії ?!
Так це в Неї був конфлікт інтересів через Ліпецьку фабрику ?
Там може це її цукерки й торти й зараз продаються на Московії ?!
Угольные шахты в дыре были оформлены на неоккупированной территории Украины до 2017 года. Так что схему с доставкой денег вы придумываете слишком сложную. Туда могли возить только деньги на зарплату рабочих. Кстати, сейчас на начало прошлого отопительного сезона Украина в той же дыре, но уже через паРашу закупила 60% угля.
Липецкая фабрика давно закрыта. Какой конфликт?
В паРаше продается много украинских товаров. Если это не сырье, то что в этом плохого?
Нехай проведуть експертизу .
А те що Порошенко був в уряді Пахла (Кілі Бімби), який зараз бігає по єфірах РФії й переконує усіх , що орків будуть в Україні зустрічати з квітами й що требо вводити окупаційні війська це факт навіть аудентіфікації не потребує .
Поки Ібукович й Пахло переслідували справжню опозицію , Пєтя був частиної риголювотини в їх урядах . Це історичний факт .
Це на рахунок "посмішок" й "хіхі" на офіційній економічній зустрічи двох прем"єрів . ***** тоді навіть президентом не був .
На рахунок фейкових шахт . Механізм реїстрації непрацюючих шахт й копанок ("Рога й копита") це просто тупе шахрайство й він був здійсненний виключно , щоб вивезти кеш з неокупованної України в Дирляндію . А там Ви серьозно вірите , що хтось там комусь сплачував зарплатню ?!
В правительстве Азирова действительно был. Это печальный факт. Но тогда еще мы вроде как показывали, что идем в ЕС.
Про шахты мне верить не нужно - я знаю. Выезжал оттуда летом 2014, но много знакомых остались там. Я согласен с тем, что покупать уголь там было плохо. Так это и было временным решением. ТЭС постепенно переводили на угли газовой группы, которые добываются в Украине, что есть правильно. И не тем, кто сейчас покупает уголь из тех же самых лугандонских шахт, но уже через кацапского собственника судить об этом! И не тем, кто хочет дешевой электроэнергии из кацапского угля!
Ну,а як мала поводити себе Ю.Тимошенко коли ***** підписав типовий газовий контракт щей на 10 років забов"язався платити України за послуги транзиту російського газу до Європи від 2 миліардів 350 міліонів доларів до трьох м.д. в рік?
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462733/
І коли агенти російських спецслужб Ющенко,Порошенко і Янукович зрозуміло,щоТимошенко отримала справжню перемогу для України заволали про 450доларів. Пригадайте тоді майже всі канали ТБ власники яких вели бізнес в РФ день і ніч зомбували населення України про"кабальні газові угоди". Та самим кмітливим агентом російських спецслужб виявився Порошенко теперішній"лідер опозиці "Він на коліні написав план визходу Луб"янки з цього прикрого становища. Придумавши"харківські угоди"
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
Не знаю,хто як,а я як платив за газ по 47копійок за кубічний метр газу,так і продовжував платити,аж поки не прийшли донецькі проффесіонали зі своїм міністром економіки П.Порошенко. І кубічний метр газу почав коштувати 1гр.Та ,це був в тільки початок.
І останне,поясніть мені,що обмивали в РФ Порошенко,Льовочкін,Путін,Грищенко і ще якийсь агент російських спецслужб з АП Ющенко?
Ну вона ж тоді чудов знала, що той, хто казав "ці руки нічого не крали", ще у 1994-му підписав у слідчого добровільну згоду, що дійсно вкрав у банку "Україна" 80 млн у доларах США, та виведенні ціх грошей у Москву. Мабуть тільки на прохання Кремля Ющенко тоді не посадили за грати, а справу кріминальну справу проти нього закрили.
Вас народ также выкинет из Рады , как и предыдущий созыв.
где закон про колаборантов?
не мешайте юле на пластику зарабатывать
Чому не слідкуєта за Мариною Порошенко , наприклад ?!
І я вдячний американському президенту за це", - сказав Порошенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3316640
дай посилання.
Знову маячня про МД-2 - вони дали Україні час та підтримку. Можна подумати, вони заважали "Батьківщині" робити щось на користь України
У нас это до сих пор большинству не дошло. Даже во властных кабинетах.
она и есть основное отличие агента кремля.
"Ми щиро раді, що врешті-решт влада до цього прийшла. Ми вважаємо, що цей інструмент треба використати і отримати відповіді, тим більше, в ситуації, коли найбільші світові гравці роблять спроби надати аналогічні гарантії іншим країнам. Тому приклад України тут мав би бути показовим - або ці гарантії виконуються і тоді можна вести перемовини з іншими країнами про ядерні програми і так далі, або цей механізм не працює"
"Юля критикує "Мінськ". Бездумно і безсоромно..."
https://www.youtube.com/watch?v=mA9KFcO5w-Q
О, ну агент російських спецслужб Порошенко вміє втюхати лохам фуфло про армію,віру, мову і про путін нападьот.
Де б він не встромив свою пику,там всюди наставала біда.
Був біля Кучми почались віялові відключення електроенергіі по всій Україні.
Був біля Йющенко займаючи посаду голови ради НБУ одразу ж долар стрибнув до 12гривень.Юля дала по рукам
опустився долар з 12гр до 8гр.При зекові дерибанив економіку разом з своїми друзяками з"ПР".
Ставши президентом на брехні опустив гривню тричі.Влаштував 5 підривів на складах з ************,знищив санепідслужбу,закрив 350 лікарень.
Зато потрапив в коло міліардерів по закінченні "успішного президентського терміну" з прибутком 700$міліонів.
За останій рік "репресій зеленої влади"збагатився на 200$ міліонів.Газові схеми ж ніхто не зупинив.
Смотрящіє Кобилєв і Вітренко "працюють і далі.
Але йому мало треба ще землі"патріотично" вкрасти і далі трусити рилом на своїх каналах про небезпеку з країни агресора в якій у нього досі бізнес процвітає.
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Юля знає,що робить.
22 лютого о 15:44 ·
ОСИНОВЫЙ КОЛ В СЕРДЦЕ «МИНСКА 2»
Между прочим, совершенный ублюдок даже на фоне остальных кремлевских уродов некий Небензя, который служит представителем РФ в ООН, заявил, что признание Путиным ОРДЛО не отменяет «минска 2». Ну типа, как если бы смерть Путина не означала прекращение его правления, и вся трусливая кремлевская шайка продолжала бы править от имени покойника. Так уже было во времена СССР - Ленин у нас навеки был живее всех живых.
И Россия намерена и дальше, после своего признания ОРДЛО, принуждать нас к изменению нашей Конституции и "особом у статусу Донбасса".
Поэтому именно сейчас, когда «минск 2», слава Богу, сгинул, ОП должен срочно инициировать расследование по его заключению и дать ему политическую и юридическую оценку. С рассмотрением факта госизмены Петра Порошенко, если факты будут это подтверждать.
Это как раз тот случай, когда действовать надо быстро и не оглядываясь.