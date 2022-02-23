Від сирен до артобстрілів і бомбардувань: опубліковано рекомендації, як діяти у надзвичайній ситуації. ІНФОГРАФІКА

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, а також українська волонтерська група #МиГотові розробили пам'ятки, як діяти у кризовій ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, українська волонтерська група #МиГотові розробила памʼятку для сімей, як діяти у кризовій ситуації: вона містить поради щодо стратегії дій, підготовки "тривожної валізки" та правилах під час артобстрілів чи появи військ ворога у місті.

"Мета і мрія нашого ворога — паніка у наших лавах. Найкращий засіб проти паніки — завчасна поінформованість та спокійна передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом із вами ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться, але пропонуємо заздалегідь задуматися, обговорити в родинному колі, підготуватися. Будьмо для всіх навколо осередком здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки та корисної інформації", - йдеться у передмові до документа.

Памʼятка містить 13 розділів:

- Стратегія дій у випадку надзвичайної ситуації;

- Які запаси треба зробити вдома;

- Як підготувати транспортні засоби;

- Які медикаменти та засоби першої допомоги треба мати;

- Як підготувати рюкзак безпеки;

- Як підготуватися до відсутності газу та електрики;

- Де шукати правдиву інформацію;

- Як підготувати дітей;

- Як подбати про домашніх тварин, які живуть з вами;

- Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій;

- Що робити, почувши сирену;

- Що робити у випадку артобстрілу чи бомбардування;

- Що робити у випадку появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї.



Уривок з пам'ятки.

Завантажити памʼятку можна за посиланням.

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Водночас, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Апаратом Головнокомандувача Збройних Сил України та громадськими організаціями розробили практичні поради, які враховують український та іноземний досвід і включають рекомендації з інформаційної безпеки. Оригінальні ілюстрації для брошури створив відомий ілюстратор Олександр Грехов.

Як зазначила керівниця Центру страткомунікацій та інформбезпеки Любов Цибульська за зразок було взято шведську брошуру, яка є надзвичайно короткою, але при цьому містить практичні поради. Брошуру легко і швидко прочитати в момент безпосередньої небезпеки.

За її словами, брошура буде розповсюджуватися і онлайн, і у друкованому вигляді. Всі охочі можуть надрукувати примірники та розмістити її на своїх сайтах. Для цього потрібно написати на адресу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Брошура містить інформацію про:

- Оборонні можливості України

- Поради до підготовки вдома

- Що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій

- Як не стати жертвою дезінформації

- Що робити після отримання сигналу "УВАГА ВСІМ"

- Як підготувати "тривожну валізу"

- Що ще варто пам’ятати про зони обстрілів?

- Дії під час: а) обстрілів стрілецькою зброєю, b) артобстрілах, c) артилерійських обстрілів системами залпового вогню

- Що має бути в аптечці



Уривок з брошури

Онлайн версію брошури можна скачати за посиланям