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Новини Політика України
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Луганщина (4415) Донбас (21733) Донецька область (5682) надзвичайний стан (146) Рахманін (134)

Нардеп "Голосу" Рахманін здивований пропозицією щодо введення надзвичайного стану у Донецькій та Луганській областях: "Ще можна було оголосити карантин"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Народного депутата "Голосу" Сергія Рахманіна, який працює у комітеті ВР з питань нацбезпеки, здивувала пропозиція про введення надзвичайного стану у Донецькій та Луганській областях, яку обговорювали вчора на засіданні у президента.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Ще можна було оголосити карантин. Я нагадаю тим, хто не читав закон, що таке правовий режим надзвичайного стану. Він запроваджується в умовах загрози природного чи техногенного характеру, або у випадку загрози захоплення державної влади. Тобто йдеться про відповідь на внутрішні загрози. А воєнний стан запроваджується, як відповідь за зовнішні. У першій статті закону про правовий режим воєнного стану записано, що він запроваджується у випадку загрози, а не тільки агресії", - зазначив він.

Говорячи про те, чому президент не хоче запроваджувати воєнний стан, Рахманін зауважив: "Це питання треба адресувати президенту. Наводилася його аргументація. По-перше, він вважає, що це може посіяти зайву паніку. Мені здається, навпаки, це має її скасувати. Тому що означає, що глава держави, Верховний Головнокомандувач адекватно реагує на ризики й загрози. По-друге, він вважає, що це до певної міри може спровокувати агресію. Але мені здається, що вигадати провокацію Путін може й сам. Він це робить кожного дня. По-третє, він (Зеленський. - Ред.) думає, що це може болісно вдарити по економіці. Але вона у нас і так страждає".

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Нагадаємо, раніше "слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія.

"Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Всі сказали, що треба бути готовими, але не впроваджуватимуть воєнний стан до того часу, коли, не дай Бог, там розпочнеться якась відкрита агресія. Більш детально обговорили питання надзвичайного стану на прикордонних територіях. Можливо, на такі рішення підуть – в залежності від того, як зараз розвиватиметься ситуація", - повідомив нардеп.

Арахамія вважає, що вже потрібно запроваджувати надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.

"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо", - запевнив голова фракції "Слуга народу".
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Топ коментарі
+3
""Ще можна було оголосити карантин. Я нагадаю тим, хто не читав закон, що таке правовий режим надзвичайного стану. Він запроваджується в умовах загрози природного чи техногенного характеру, або у випадку загрози захоплення державної влади. Тобто йдеться про відповідь на внутрішні загрози. А воєнний стан запроваджується, як відповідь за зовнішні. У першій статті закону про правовий режим воєнного стану записано, що він запроваджується у випадку загрози, а не тільки агресії", - зазначив він." - ну от і спалилися зесраньці з своїм дурантином!
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23.02.2022 11:19
+2
"Аргументы" Бубочки:
ВП МОЖЕТ посеять панику.
ВП МОЖЕТ спровоцировать Путина.
ВП МОЖЕТ сказаться на экономике.
Я не пойму, а где здесь АРГУМЕНТЫ?!!!
Одни ДОМЫСЛЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ОТГОВОРКИ!
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23.02.2022 11:28
+1
Зеленський-ворог! Він "лякає" цивілізований світ "виходом з Будапештського меморандуму" й відновленням ядерної зброї накликаючи тим санкції на Україну але не готовий робити щось що засмутить Путлера! Ви щось чули про санкції України проти Росії чи Білорусії,про закриття кордону з ОРДЛО чи про те що Росія-агресор?!
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23.02.2022 11:23
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Я хз...
Разве шо это какой-то чисто юридический прикол, типа для "Донбасс это Украина"...
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23.02.2022 11:17 Відповісти
""Ще можна було оголосити карантин. Я нагадаю тим, хто не читав закон, що таке правовий режим надзвичайного стану. Він запроваджується в умовах загрози природного чи техногенного характеру, або у випадку загрози захоплення державної влади. Тобто йдеться про відповідь на внутрішні загрози. А воєнний стан запроваджується, як відповідь за зовнішні. У першій статті закону про правовий режим воєнного стану записано, що він запроваджується у випадку загрози, а не тільки агресії", - зазначив він." - ну от і спалилися зесраньці з своїм дурантином!
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23.02.2022 11:19 Відповісти
Зеленський-ворог! Він "лякає" цивілізований світ "виходом з Будапештського меморандуму" й відновленням ядерної зброї накликаючи тим санкції на Україну але не готовий робити щось що засмутить Путлера! Ви щось чули про санкції України проти Росії чи Білорусії,про закриття кордону з ОРДЛО чи про те що Росія-агресор?!
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23.02.2022 11:23 Відповісти
Потлер компромат имеет? Не думаю - Патлер уже давно бы прижал Зезе, так шо Петлеру похоже надоело это кручение задом.
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23.02.2022 11:32 Відповісти
Не у компроматі справа-злочинна діяльність,як і бездіяльність,не обов'язково пов'язана із зовнішнім впливом ! Ще кілька днів тому Зеленський,замісь готувати країну до опору,звинувачував Захід у "нагнітанні"але не звинуватив,й донині,Росію в агресії! Тепер вводиться не "воєнний стан", що логічно у випадку агресії,а надзвичайний-властивий загрозам невійськового характеру! Він "прикриває" Путіна чи боїться його?!
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23.02.2022 11:54 Відповісти
думается мне шо вы не настолько любишь ОРДЛО шоб терпеть ВП.
первый же и постараешься закричать - Да зачем нам эти сепары, когда неудобно из за них быть в некомфорте полном.
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23.02.2022 12:14 Відповісти
Чергова маніпуляція!

Надзвичайний стан дозволяє:

Обмежити в'їзд та виїзд на території, де є НС.
Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки.
Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги.
Забороняти діяльність партій, громадських організацій.
Вводити комендантську годину.
Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи.
Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками.
Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності.
Оглядати речі, авто, квартири тощо.
Евакуювати населення з небезпечних місць.
Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
Проводити цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента.
Встановлювати "квартирну повинність" для розміщення евакуйованих.
Запроваджувати особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності.
Змінювати режим роботи підприємств, переорієнтовувати їх на виробництво необхідної продукції. Джерело: https://censor.net/ua/n3318259
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23.02.2022 11:25 Відповісти
Тексту багато, а суть ти не зрозумів -- внутрішня або зовнішня загроза, ось що є критерієм вибору який стан оголошувати.
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Як раз я зрозумів. На даний час не має необхідності вводити воєнний стан. Перелік заходів з надзвичайного стану достатній на даний час.
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23.02.2022 12:06 Відповісти
главнаркомандувач довыделывается...
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23.02.2022 11:27 Відповісти
"Аргументы" Бубочки:
ВП МОЖЕТ посеять панику.
ВП МОЖЕТ спровоцировать Путина.
ВП МОЖЕТ сказаться на экономике.
Я не пойму, а где здесь АРГУМЕНТЫ?!!!
Одни ДОМЫСЛЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ОТГОВОРКИ!
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23.02.2022 11:28 Відповісти
Не дуже хочеться популяризувати цю гниду, і все ж:
Печерский холм
Дмитрий Разумков вчера в эфире сразу двух телеканалов, "Украина 24" и "5-й" говорил, по сути о том, чем президент Зеленский должен был заниматься давно. Говорить с депутатами парламента, заниматься обороной государства, вовремя реагировать на угрозы (в т. ч. введением ВП), а не убаюкивать страну сказками "угрозы нет, это Запад сеет панику". Зеленский сейчас пытается оседлать патриотичную волну, но кто-то привел страну в ту ситуацию в которой она оказалась. Этот кто-то, как раз президент Зеленский. Он может не сомневаться, предыдущих выкрутасов ему не забудут. В первую очередь, его же избиратели.
10:18
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23.02.2022 11:32 Відповісти
Объясните уже Зеленскому, что если начнется, а он только начнет раздупляться, как вчера, то враг действительно за 2 дня спокойно доедет по его прекрасным дорогам до Киева.
Военное положение не работает сразу же после оглашения! Необходимо около 3х дней. пока вступит в силу.
Ситуация такова, что еще вчера его нужно было объявлять!
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Золотые слова Юрий Венедиктович.....!!!! А Бубочка трус ,ну дотрусится он ****
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23.02.2022 13:06 Відповісти
 
 