Нардеп "Голосу" Рахманін здивований пропозицією щодо введення надзвичайного стану у Донецькій та Луганській областях: "Ще можна було оголосити карантин"

Народного депутата "Голосу" Сергія Рахманіна, який працює у комітеті ВР з питань нацбезпеки, здивувала пропозиція про введення надзвичайного стану у Донецькій та Луганській областях, яку обговорювали вчора на засіданні у президента.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Ще можна було оголосити карантин. Я нагадаю тим, хто не читав закон, що таке правовий режим надзвичайного стану. Він запроваджується в умовах загрози природного чи техногенного характеру, або у випадку загрози захоплення державної влади. Тобто йдеться про відповідь на внутрішні загрози. А воєнний стан запроваджується, як відповідь за зовнішні. У першій статті закону про правовий режим воєнного стану записано, що він запроваджується у випадку загрози, а не тільки агресії", - зазначив він.

Говорячи про те, чому президент не хоче запроваджувати воєнний стан, Рахманін зауважив: "Це питання треба адресувати президенту. Наводилася його аргументація. По-перше, він вважає, що це може посіяти зайву паніку. Мені здається, навпаки, це має її скасувати. Тому що означає, що глава держави, Верховний Головнокомандувач адекватно реагує на ризики й загрози. По-друге, він вважає, що це до певної міри може спровокувати агресію. Але мені здається, що вигадати провокацію Путін може й сам. Він це робить кожного дня. По-третє, він (Зеленський. - Ред.) думає, що це може болісно вдарити по економіці. Але вона у нас і так страждає".

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Нагадаємо, раніше "слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія.

"Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Всі сказали, що треба бути готовими, але не впроваджуватимуть воєнний стан до того часу, коли, не дай Бог, там розпочнеться якась відкрита агресія. Більш детально обговорили питання надзвичайного стану на прикордонних територіях. Можливо, на такі рішення підуть – в залежності від того, як зараз розвиватиметься ситуація", - повідомив нардеп.

Арахамія вважає, що вже потрібно запроваджувати надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.

"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо", - запевнив голова фракції "Слуга народу".