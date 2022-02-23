В ОРДЛО "мобілізують" "чиновників", "прокурорів", співробітників "народної міліції" та жінок, які працюють у цих структурах, - правозахисник Лисянський

В так званих "ЛДНР" віддали наказ про мобілізацію "чиновників" окупаційних "адміністрацій" РФ.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами ватажки "ЛДНР" вирішили створити "спеціальні формування" на базі "генеральної прокуратури" та "народної міліції" для виконання завдань із "збройними силами" НВФ.

Відповідно до отриманої інформації до складу спеціальних формувань НВФ увійдуть співробітники "прокуратур", відділень "народної міліції", цивільні службовці та працівники, що входять до системи "МВС" та "Генпрокуратури" НВФ, а також місцевих адміністрацій.

Спеціальні формування будуть включені до бойових підрозділів та прирівняні до військовослужбовців. Мобілізації також підлягають і жінки, які працюють у цих структурах. "Командуватимуть" спеціальними формуваннями "Генпрокурори НВФ".

"Такі дії проведено Кремлем для збільшення мобілізаційного складу "добровольців" та збільшення чисельного складу НВФ із подальшою участю у бойових діях проти України. Людей все більше хочуть залучити до війни і показати якнайбільше жертв з боку місцевого населення", - каже Лисянський.

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