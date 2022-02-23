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В ОРДЛО "мобілізують" "чиновників", "прокурорів", співробітників "народної міліції" та жінок, які працюють у цих структурах, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ОРДЛО

В так званих "ЛДНР" віддали наказ про мобілізацію "чиновників" окупаційних "адміністрацій" РФ.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами ватажки "ЛДНР" вирішили створити "спеціальні формування" на базі "генеральної прокуратури" та "народної міліції" для виконання завдань із "збройними силами" НВФ.

Відповідно до отриманої інформації до складу спеціальних формувань НВФ увійдуть співробітники "прокуратур", відділень "народної міліції", цивільні службовці та працівники, що входять до системи "МВС" та "Генпрокуратури" НВФ, а також місцевих адміністрацій.

Спеціальні формування будуть включені до бойових підрозділів та прирівняні до військовослужбовців. Мобілізації також підлягають і жінки, які працюють у цих структурах. "Командуватимуть" спеціальними формуваннями "Генпрокурори НВФ".

"Такі дії проведено Кремлем для збільшення мобілізаційного складу "добровольців" та збільшення чисельного складу НВФ із подальшою участю у бойових діях проти України. Людей все більше хочуть залучити до війни і показати якнайбільше жертв з боку місцевого населення", - каже Лисянський.

Також читайте: В ОРДЛО насильно вивозять чоловіків на пункти військових зборів, - правозахисник Лисянський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Вони для Путєна не свої. Це Путєн для них радной.
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23.02.2022 15:16
+30
Минные поля сами себя не разминируют.
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23.02.2022 15:16
+29
В расход пустят
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23.02.2022 15:12
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В расход пустят
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23.02.2022 15:12 Відповісти
На підвал су....продажних
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23.02.2022 15:14 Відповісти
Да ***** они там нужны? Кормить? Только в расход
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23.02.2022 15:51 Відповісти
І чомусь хочеться побачити, як прокурорів поженуть густими рядами на укропські мінні поля. Ляпота!!!
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Особисто чув в 14 по сєпарському радіо, як злі укропи пускали перед собою цивільних у ланцюгах на мінні поля.
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23.02.2022 15:18 Відповісти
В ОРДЛО "мобілізують" "чиновників", "прокурорів"

ВОТ НАМ БЫ ТАК!!!! с плокулолами, чинушами и остальной сволочью
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Тобі подобається? Йди до них.
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23.02.2022 15:26 Відповісти
И судей тоже мобилизировать!!!
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23.02.2022 15:34 Відповісти
У вас якесь негативне ставлення до Луценка? Чому?
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Потому что он был не на своем месте, как и зеленский исполнял и в должности главмента и должности плокулола роль клоуна...
Это место не для политика, не для журналиста, не для артиста...это место профи...
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23.02.2022 18:56 Відповісти
Ви забули перелогінится!
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23.02.2022 19:23 Відповісти
Нет это не я забыл...это другой форумчанин...но мнение мое ... и я скорее всего в этом убежден не один
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23.02.2022 19:46 Відповісти
Все вірно, але де ж тоді взяти було порядного профі? Якщо система настільки прогнила...

Але я не пам'ятаю за Луценком якіхось явних зашкварів, щоби про нього зневажливо писати "плокулол". Це скоріше мені нагадує, фамільярне Пєтя про Пороха. Зазвичай так кажуть/пишуть люди, які ні*уя не робили задля Нені, а тому люто ненавидять Порошенка із заздрості та розуміння власної ницості.

Приніймні, я ніколи від них не чув ані Вітя, ані Льоня.
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23.02.2022 20:02 Відповісти
*принаймні
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23.02.2022 20:03 Відповісти
Хочу бачити в тих рядах мого родича, прокурора Макіївського С!зо Матросова Федора Анатолївича.
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23.02.2022 18:49 Відповісти
тут как посмотреть. конкретно этих могут и в заградотряды.
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23.02.2022 15:15 Відповісти
кров'ю хочуть їх всіх замазати,не знали що м'ясом треба стати
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23.02.2022 16:18 Відповісти
на мины погонят, что б корридоры проложили для регулярки РФ
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Бєднінькі ! Це ті що в 2014 кричали Пуцін ввєді і защіті ? Ню ню.
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23.02.2022 15:22 Відповісти
вот чичас им и введут,по самое дышло))))
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23.02.2022 16:08 Відповісти
"специальные формирования" на базе "генеральной прокуратуры" и "народной милиции" =

зондеркоманды, если кто-то еще не понял
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23.02.2022 16:16 Відповісти
Звіздєц дамбваве! Суддів ще мобілізуйте!
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23.02.2022 15:14 Відповісти
а хто дизертирів буде судити?
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23.02.2022 15:22 Відповісти
раССейские судьи - зря шоли признали?
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23.02.2022 15:38 Відповісти
а смысл? 150 тышь ванек стоит иждет приказа на границе. Зачем своих кошмарить?
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Минные поля сами себя не разминируют.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Вони для Путєна не свої. Це Путєн для них радной.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
А тепер зібрулася до купки і кричимо "рехерендум".
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Поздно. Мне эти макаки тут *** и даром не нужны!!
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23.02.2022 15:53 Відповісти
Все правильно делают - у нас тоже с этого контингента профессиоанальных паразитов на государстве нужно было начинать
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23.02.2022 15:15 Відповісти
Таки да. На мусорках покатать - не зовсім дієві санкції.
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Ахаха. Это всё то говно без которого сдача ДНР и ЛНР не могла осуществиться. Поделом предателям.
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23.02.2022 15:15 Відповісти
у мене таке враження, що цих лугандонців, посадять у техніку підіхнану до наших кордонів і використають у першій хвилі атаки. Тодіі питяння втрат для пуйла не стоятиме і 45 тис поліетиленових мішків для російських трупів може і вистачить..
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23.02.2022 15:16 Відповісти
А може бути й так: команда з Києва - не стріляти! там наші люди! (русскагаварящіє).
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23.02.2022 15:19 Відповісти
нифига - там на лбу украинский паспорт не прибит
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23.02.2022 15:24 Відповісти
Але прапор буде лднр.
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23.02.2022 15:34 Відповісти
бажано, щоб він з дупи стричав
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23.02.2022 15:37 Відповісти
Взял в руки оружие - ты законная цель.
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23.02.2022 15:34 Відповісти
И сами же их градами разх***чат...
Вот это картинка для саабеевки будет!!!
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23.02.2022 15:22 Відповісти
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23.02.2022 15:16 Відповісти
это бухгалтерам уже такое выдают? )))
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23.02.2022 15:25 Відповісти
(перепост)
Огромное количество военных пенсионеров,
возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше.
Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в дежурках или в канцеляриях, сидели в управлении пожарных частей и видя пожар бежали в противоположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию
( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни.
В 14 г. из этой братии пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные.
Они в запасе!
Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев
и пригласи в военкомат!
Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
22.02.2022 23:27
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23.02.2022 15:55 Відповісти
Загороджувальні відділення Дамбасята, жеріть рузькій мір
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Кадирівці для заградотрядів вже прибули...
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23.02.2022 15:17 Відповісти
пустять хохлів уперед - їх не шкода, і так кадировці в загонах.

Московити підуть третьою хвилею. І що ось мені прикро - у цього м'яса з Лугандонії кожне третє прізвище українське - ось до чого довело відсутність державної українізації донбасу до 2014-го року.

Пропаганда Московії перетворила українців на манкуртів
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Давайте хором їх пожаліємо і " демілітаризуємося" як ***** хоче , щоб не допустити збільшення втрат у лугандонії (( Ворог це любо хто хто візьме в руки зброю проти України і неважливо чоловік це чи жінка , алкаш чи чинуша !
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23.02.2022 15:19 Відповісти
Я готов их пожалеть и даже всплакну над общей скотомогилою, наверное....
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Пустят на мясо для обнаружения всех наших позиций потом пойдет регармия
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23.02.2022 15:19 Відповісти
Думаю, жінок призвали для того, шоб вони "ще нарожали".
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23.02.2022 15:19 Відповісти
За що боролись, на те і напоролись. Тепер будуть незалежні від світу сєго. Гордон закликав, тікайте з ОРДЛО поки не стали пушечним м'ясом.
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23.02.2022 15:19 Відповісти
мыныстры по окопам сидят, прикиньте? до чего "цивилизация" лугандонская докатилась?
по информации от местных обитателей - если кто из "доброжелателей" стукнет, что мужчина в квартире сидит прячется - выламывают двери
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Доки наш улюблений залізничник Сергій Лещенко засідає в наглядовій раді Укрзалізниці, його дружина розповідає, що в українців "дах поїхав":
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Вот из-за подобного генетического мусора и докатились до войны. Взгляд у неё...На бабло у тебя лишь взгляд. Шмара.
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23.02.2022 15:54 Відповісти
Походу он там засиделся....
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23.02.2022 15:55 Відповісти
не моё , но точно определяющее сущность данной особи женского пола ... в ней украинского только хер Лещенка . Но на счёт украинца Лещенка у меня есть вопросы . А сказали сию фразу Егоровой , бывшей дуре Мухарского .
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23.02.2022 16:08 Відповісти
Соска триперная , ********* жопная ( всем извинения) - вали в Лугандонию, в Русский мир - там первое место в мире по идиотизму , СПИДу, всем венерическим, туберкулезу - там у тебя крыша станет на место , ну и кадырки с кизяками по тебе пройдутся ( девка симпатичная)
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23.02.2022 17:51 Відповісти
Зрадники для нас - м'ясо для окупант
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Цинічно, але від Х-ла очікувано
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23.02.2022 15:20 Відповісти
я ж казав , що наркомани в лугандоні вже закінчились .
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Это судьба всех кто ждет русский мир. Они своих не щадят, а чужих им подавно не жалко. Всех мобилизуют и утилизируют
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23.02.2022 15:21 Відповісти
захатєлі в савєцкій саюз...тоді так само красно-савєцко-русская окупаціна армія гнала українців на мінні поля і т.д. і т.п...
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Зачистка сміття!
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Это как раз те кого вообще не жалко. Мне искренне жаль всех обманутых и в Крыму, и в ОРДЛо, кроме тех кто работал на оккупацию. Эти люди враги.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
не обманутых, а тех, кто верил не глазам, а зомбоящику! и чего их жалеть?
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23.02.2022 15:41 Відповісти
Напоминаю, что Украинцы выбрали Зеленского, а многие до сих пор в него верят.
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23.02.2022 15:46 Відповісти
да потому, что в башке, пардон за мой французский, наср..то - нет органа для мыслительного процесса
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23.02.2022 15:48 Відповісти
Просто нужно понимать, что на их месте могли оказаться и другие. Но вот работать на врага это совсем уже другой расклад. Это акт предательства.
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23.02.2022 15:50 Відповісти
кто другие? те, кто с мозгами не ссорился, оттуда еще в 14-м уехали
меня почему-то никто не обманывал - я видела происходящее, слышала и делала выводы
тут как бы человек либо пользуется мозгами, либо он в голову только ест
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23.02.2022 15:58 Відповісти
Петя насрал? Бывает.
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23.02.2022 16:01 Відповісти
Це вже шлях к вантажу200. І везти не далеко.
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23.02.2022 15:24 Відповісти
Разговаривал сегодня с знакомыми переселенцами из Луганска у которых там остались родичи которые топили за рузке мир. Плачют... тужат... Ходят по хатам ищут мужиков для мобилизации жены прячат мужей в шкафах и диванах , пожрать посать вылазят ночью в темноте шобы свет в хате не горел.И все равно орут шо хохлы виноваты!!! Так вам и надо суки!!!
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23.02.2022 15:26 Відповісти
наши "родственники" еще затулили, что Украина "рЫспублики" прос...ла, их теперь роССия будет содержать, у них все поменяется и будут они в шоколаде жить. Нормальные? будет соответствовать шоколаду только цвет
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Прикро що Поклонська із Крима. Адже теж могло пощастити !
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Ее еще не съели крокодилы?
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23.02.2022 15:35 Відповісти
в масквабаде вроде бы не водятся крокодилы. ведь не водятся же?
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23.02.2022 15:40 Відповісти
Да вроде ж отправляли послицей мерзкую карлицу на какие то африканские острова.
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23.02.2022 16:10 Відповісти
она отказалась, после того, как Украина пообещала потребовать ее выдачи. невыездная она, паРаша навеки.
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23.02.2022 16:12 Відповісти
насосала
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23.02.2022 16:14 Відповісти
так посли ж вроді недоторкані особи?
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23.02.2022 18:12 Відповісти
послы - да. а международные преступники - нет.
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23.02.2022 20:04 Відповісти
она отправлена послицей в Кабо Верде.
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23.02.2022 16:17 Відповісти
нет. она отказалась ехать. я чуть выше уже написал.
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23.02.2022 16:18 Відповісти
Не доїхала, велосипеда не виділили, "притулилася" в якісь структурі на посаді замгав.
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Никогда не думал, что скажу это в отношении мордорян, но -
Б Р А В О ! ! !
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23.02.2022 15:34 Відповісти
короче, жители маладых республик при любых раскладах не смогут насладится победой. только из могилы.
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23.02.2022 15:39 Відповісти
Бог приговорил их за преступления
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23.02.2022 15:46 Відповісти
Ну учитывая ,что посевная на носу и удобрения лишними не будут то норм ...
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23.02.2022 15:48 Відповісти
как и ожидалось повели стадо на убой первыми...
им выжить можно только одним путём, бросать оружие и бежать сдаваться ЗСУ
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Ни останется ни одного коренного жителя , придут новое поколение ария раши буряты якуты..
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Там не мае украïнцiв там - зрадники!
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23.02.2022 15:55 Відповісти
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23.02.2022 15:55 Відповісти
Поддерживаю! Вот как раз в чиновниках и прокурорах и сидит вся та сволота, что референдумы организовывала, потом 8 лет моторолам прислуживала и пытки в подвалах днр устраивала. Пусть получат великое признание великого русского народа и почетную возможность стать пушечным мясом во имя великой идеи сьехавшего с катушек маразматика. За что боролись, то и получите, уроды.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Да и хрен бы с ними
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23.02.2022 16:02 Відповісти
Прокурорський 10-й пузатий батальйон з "**************".
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23.02.2022 16:58 Відповісти
Россия - страна террорист. Русские всю свою историю воровали, убивали, насиловали и калечили другие народы и национальности. Россия и ее генетические уроды (русские) должны быть уничтожены, стерты с лица земли как генетический мусор планеты.
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23.02.2022 17:50 Відповісти
Оболваненные пропагандой люди стали жертвой собственной наивности.
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23.02.2022 18:32 Відповісти
Кричали, раисся прийти, и спаси. Раисся пришла и кинула в войну.
Идеально!
Ватники так и не поняли
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23.02.2022 20:06 Відповісти
 
 