В ОРДЛО "мобілізують" "чиновників", "прокурорів", співробітників "народної міліції" та жінок, які працюють у цих структурах, - правозахисник Лисянський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В так званих "ЛДНР" віддали наказ про мобілізацію "чиновників" окупаційних "адміністрацій" РФ.
Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами ватажки "ЛДНР" вирішили створити "спеціальні формування" на базі "генеральної прокуратури" та "народної міліції" для виконання завдань із "збройними силами" НВФ.
Відповідно до отриманої інформації до складу спеціальних формувань НВФ увійдуть співробітники "прокуратур", відділень "народної міліції", цивільні службовці та працівники, що входять до системи "МВС" та "Генпрокуратури" НВФ, а також місцевих адміністрацій.
Спеціальні формування будуть включені до бойових підрозділів та прирівняні до військовослужбовців. Мобілізації також підлягають і жінки, які працюють у цих структурах. "Командуватимуть" спеціальними формуваннями "Генпрокурори НВФ".
"Такі дії проведено Кремлем для збільшення мобілізаційного складу "добровольців" та збільшення чисельного складу НВФ із подальшою участю у бойових діях проти України. Людей все більше хочуть залучити до війни і показати якнайбільше жертв з боку місцевого населення", - каже Лисянський.
Будь ласка, зачекайте...
ВОТ НАМ БЫ ТАК!!!! с плокулолами, чинушами и остальной сволочью
Это место не для политика, не для журналиста, не для артиста...это место профи...
Але я не пам'ятаю за Луценком якіхось явних зашкварів, щоби про нього зневажливо писати "плокулол". Це скоріше мені нагадує, фамільярне Пєтя про Пороха. Зазвичай так кажуть/пишуть люди, які ні*уя не робили задля Нені, а тому люто ненавидять Порошенка із заздрості та розуміння власної ницості.
Приніймні, я ніколи від них не чув ані Вітя, ані Льоня.
зондеркоманды, если кто-то еще не понял
Вот это картинка для саабеевки будет!!!
Огромное количество военных пенсионеров,
возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше.
Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в дежурках или в канцеляриях, сидели в управлении пожарных частей и видя пожар бежали в противоположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию
( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни.
В 14 г. из этой братии пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные.
Они в запасе!
Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев
и пригласи в военкомат!
Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
22.02.2022 23:27
Московити підуть третьою хвилею. І що ось мені прикро - у цього м'яса з Лугандонії кожне третє прізвище українське - ось до чого довело відсутність державної українізації донбасу до 2014-го року.
Пропаганда Московії перетворила українців на манкуртів
по информации от местных обитателей - если кто из "доброжелателей" стукнет, что мужчина в квартире сидит прячется - выламывают двери
меня почему-то никто не обманывал - я видела происходящее, слышала и делала выводы
тут как бы человек либо пользуется мозгами, либо он в голову только ест
Б Р А В О ! ! !
им выжить можно только одним путём, бросать оружие и бежать сдаваться ЗСУ
Идеально!
Ватники так и не поняли