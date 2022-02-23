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В Україні можуть запровадити воєнний стан, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні можуть запровадити воєнний стан, - Веніславський

У разі виникнення потреби в Україні може бути введений воєнний стан.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

"Коли писалася Конституція України, передбачалося введення правового режиму надзвичайного, воєнного стану. Навіть були дискуссії - треба це регламентувати одним законом чи різними. Прийняли рішення, що це різні правові режими та різні загрози. Тому розмежували. Але закон про правовий режим надзвичайного стану дозволяє запроваджувати обмеження у випадку, якщо має місце розпалювання ворожнечі, дестабілізація суспільного життя, загроза конституційному ладу, блокування окремих територій тощо", - розказав він.

Читайте: Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

За словами Веніславського, зараз можна було обрати правові підстави для запровадження правового режиму як надзвичайного, так і воєнного стану.

"З оцінкою сукупності усіх обставин було прийнято рішення, що на даний момент більш раціонально запровадити правовий режим саме надзвичайного стану. Але якщо будуть реальні загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України або відбудеться ескалація, звичайно, розглядатиметься питання про введення правового режиму воєнного стану", - зазначив він.

Говорячи про те, чому надзвичайний стан не планують запроваджувати в Донецькій та Луганській областях, нардеп пояснив, що в зоні ООС діють інші правові норми.

Також читайте: СБУ про запровадження надзвичайного стану: Це додаткові інструменти для недопущення диверсій та нейтралізації дестабілізаційних факторів

"Там і так є особливості здійснення державної влади місцевого самоврядування, особливості пересування осіб - стоять блок-пости, в’їхати в зону ООС та виїхати звідти просто так не можна. Тобто ті самі обмеження діють і так на даний момент", - пояснив Веніславський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Я так понимаю ета власть скорее введет военное положение в Киеве чем разорвет дипотношение и введет визовый режим с окупантами
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23.02.2022 18:19
+15
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23.02.2022 18:16
+9
Щоб не було Майдана та імпічмента Зеля запровадить Военний Стан в Київі.
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23.02.2022 18:22
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23.02.2022 18:16 Відповісти
А у Вас какой оператор мобильной связи, если не секрет?
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23.02.2022 18:19 Відповісти
би лайн наверняка
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23.02.2022 18:34 Відповісти
Каюсь, МТС. Но Чаек Гринфелд сегодня по акции обошел стороной))
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23.02.2022 18:47 Відповісти
Так Вудуфон жеж)
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23.02.2022 19:40 Відповісти
с каких пор киевстар - это раша?
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23.02.2022 18:22 Відповісти
википедия пишет что больше 50% акций принадлежит Альфа-Групп
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23.02.2022 18:29 Відповісти
штаб квартира в моцкве, владельцы в Израиле))
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23.02.2022 18:32 Відповісти
У нас вся связь принадлежит рос. хозяевам, то есть агрессору, благодарим нашу власть за это.
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23.02.2022 20:14 Відповісти
Именно Киевстар как раз и Россия. Российскую часть Водафон давно купил Азербайджан, вообще нет российской части в компании
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23.02.2022 18:34 Відповісти
Це правда.
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23.02.2022 19:12 Відповісти
Картинка 14-го года. Вероятно что-то там уже не актуально.
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23.02.2022 18:41 Відповісти
Так 1с перекрасилася на BAS.
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23.02.2022 18:47 Відповісти
Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 18:42 Відповісти
Федір, ну хоч ти поясни цим бестолочам, що готують проєкти документів, чим воєнний стан відрізняється від надзвичайного, і коли який мав би запроваджуватися...
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23.02.2022 18:16 Відповісти
Уже давно нужно было вводить военное положение. Зеленский наверное в дурной головы ждет пока Путин объявит войну Украине? Так Путин никогда никому войну не объявляет, он просто воюет молча за рос. интересы. Так что Зеля не дождется никаких заявлений. Путин уже наступает на Мариуполь идут колонны военной техники. Я вообще хренею с нашей власти. Завтра будут бомбить Киев и они обосрутся и вообще за все забудут. Идит нахрен из власти и не мешайте нашей армии и народу защищаться.
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23.02.2022 20:19 Відповісти
Спочатку треба провести з цього приводу консультації з нашими союзниками, бо інакше нашими союзниками стануть Россія та Білоруссія.
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23.02.2022 18:17 Відповісти
Тоді шуфрич пі... юлями не обійдеться і мураєв теж
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23.02.2022 18:18 Відповісти
Треба зняти з Росії санкції?
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23.02.2022 18:19 Відповісти
Вже немає необхідності. Антоха Геращенко зупинив москалів своїм зверненням!
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23.02.2022 18:18 Відповісти
аха!!и два твита мендель на подходе!!успех 100%-й!! (к бабке не ходи!!)
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23.02.2022 19:11 Відповісти
Я так понимаю ета власть скорее введет военное положение в Киеве чем разорвет дипотношение и введет визовый режим с окупантами
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23.02.2022 18:19 Відповісти
А як щодо санкцій?? Альфа банк пихтить аж бігом
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23.02.2022 18:21 Відповісти
Щоб не було Майдана та імпічмента Зеля запровадить Военний Стан в Київі.
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23.02.2022 18:22 Відповісти
"...якщо будуть реальні загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України або відбудеться ескалація, звичайно, розглядатиметься питання про введення правового режиму воєнного стану"

Якщо немає загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України, так ЧОГО Ж ВИ ГНИДИ ПРОСИТЕ у СВІТУ ЖОРСТКИХ САНКЦІЙ ДЛЯ росії?

"Нічєго нє смущаєт?"

Ви ГНИДИ боїтеся українського народу й Збройних Сил України! Та щоби не передавати владу військовим адміністраціям в порядку введення воєнного стану, намагаєтеся ввести позаконституційним шляхом надзвичайний стан та ще більше обмежити свободи людей!

Якщо ви хочете диктатури плутократії, то для народу ви залишите єдиний вибір -диктатуру бойових офіцерів!
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23.02.2022 18:31 Відповісти
Захожу сегодня в магазин,и стоит одна *****,и кричит,что всю Донецкую область отдают ДыНыРе,чтоб не было войны..По какому закону ее на месте можно где то прикопать???? Марьинка,Украина
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23.02.2022 18:40 Відповісти
По совести можно!
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23.02.2022 18:44 Відповісти
По совести я б уже таких кладбище сделал.Это не моя работа,таких вылавливать...Ау,СБУ,кому информацию слить?
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23.02.2022 18:50 Відповісти
Наше фсбу таким не занимается) я сам имею данные кадра, сотрудник экс сбу запорожья. Родители уехали в рф в 15 году, он сам тоже после выхода на пенсию свалил к ним в краснодарский край, сестра его живет в германии и называет меня майданутым и убийцей, она жида в Донецке до войны. Так вот вопрос, что это за экс такой, он то ли подполковник, то ли полковник сбу бывший… наверное, и пенсию нашу получает приличную… а наверное сам то консерва. И пох всем
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23.02.2022 18:57 Відповісти
довоєнна СБУ то филия ФСБ - 100%,
що зараз наразі не відаю але підозрюю, що не дуже гарно
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23.02.2022 19:50 Відповісти
в миротворець можете спробувати розмістити але там здається фото і адреса його потрібні
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23.02.2022 19:51 Відповісти
Зайдіть на сторінку СБУ в Фейсбуці пошліть повідомлення, або скористайтеся іншими контактами, які там наведені.
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23.02.2022 18:59 Відповісти
А що готується?
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23.02.2022 18:45 Відповісти
***** должно быть помнит как в сентябре 14-го, для выравнивания линии соприкосновения и оптимизации логистического плеча Еленовку сдали. Просто, ночью погрузились и потихонечку, чтобы местных не будить снялись. Война, она такая.
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23.02.2022 18:51 Відповісти
Подходишь и говоришь: "Как твоя фамилия? Сейчас звоню в СБУ и тебя загребут как пособника террористов".
Кстати, я всем рекомендую подозрительных пророссийских типов сдавать в СБУ. Может и не задержат, но на заметку возьмут. У нас в Харькове правоохранители даже просят сообщать обо всех странных и подозрительных типах, особенно тех, кто приехал из России и ОРДЛО или внезапно появился после отсутствия с 2014 года.
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23.02.2022 19:11 Відповісти
ДАВНО ПОРА !
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23.02.2022 18:45 Відповісти
Могут !?!? а что есть какие то предпосылки !? ох и клоуны *** - война а они могут ввести !!!
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23.02.2022 18:45 Відповісти
Какое на хр... военное положение. Если у нас не разорваны дип. отношения, не перекрыты для пересечения границы с РФ и Беларусью, не закрыты линии пересечения с ОРДЛО, Крымом и Приднестровьем.. даже нет визового режима с страной агрессором... Такое ощущения что власть ( как и их попередники) просто над нами издеваются...
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23.02.2022 18:46 Відповісти
При воєнному стані все відбудеться протягом кількох годин...
Якщо резиденти ворога не внесуть в терміновому порядку якісь зміни до законодавства...
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23.02.2022 18:52 Відповісти
Тут реально ещё процентов 30,которым хреново,что их Украина от ДыНыРы защищает
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23.02.2022 18:46 Відповісти
его надо было вчера вводить.
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23.02.2022 18:54 Відповісти
Зебилы, а шо будете делать, если под видом военных действий опудало подпишет с Путиным некий документ, который по сути и будет означать сдачу Украины? Такое уже случалось в истории и заканчивалось не очень...И заметьте, бастовать нельзя, военное положение. Что тогда?
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23.02.2022 18:57 Відповісти
У таких випадках нікому не цікаво - що можна, а що "нєльзя". https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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23.02.2022 19:03 Відповісти
Они все просто еще - Зеленые малолетки!
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23.02.2022 20:33 Відповісти
Ермак с Зе просто очкуют объявлять совершенно логичное в данный час военное положение, поскольку исподволь власть может спокойненько так перейти к военным!
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23.02.2022 20:31 Відповісти
Да вводите! Устал слушать! Я диван уже модернизировал. Движок на 210 коней, обул резиной 17 радиуса, обмотал скотчем вокруг, как на рынках во время короны. Дайте пару н-лау и джаваов и готов выезжать.!
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23.02.2022 20:56 Відповісти
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году. Закрыть полностью небо для самолетов из московии, в том числе гражданских.
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24.02.2022 02:47 Відповісти
 
 