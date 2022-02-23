В Україні можуть запровадити воєнний стан, - Веніславський
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У разі виникнення потреби в Україні може бути введений воєнний стан.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
"Коли писалася Конституція України, передбачалося введення правового режиму надзвичайного, воєнного стану. Навіть були дискуссії - треба це регламентувати одним законом чи різними. Прийняли рішення, що це різні правові режими та різні загрози. Тому розмежували. Але закон про правовий режим надзвичайного стану дозволяє запроваджувати обмеження у випадку, якщо має місце розпалювання ворожнечі, дестабілізація суспільного життя, загроза конституційному ладу, блокування окремих територій тощо", - розказав він.
За словами Веніславського, зараз можна було обрати правові підстави для запровадження правового режиму як надзвичайного, так і воєнного стану.
"З оцінкою сукупності усіх обставин було прийнято рішення, що на даний момент більш раціонально запровадити правовий режим саме надзвичайного стану. Але якщо будуть реальні загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України або відбудеться ескалація, звичайно, розглядатиметься питання про введення правового режиму воєнного стану", - зазначив він.
Говорячи про те, чому надзвичайний стан не планують запроваджувати в Донецькій та Луганській областях, нардеп пояснив, що в зоні ООС діють інші правові норми.
"Там і так є особливості здійснення державної влади місцевого самоврядування, особливості пересування осіб - стоять блок-пости, в’їхати в зону ООС та виїхати звідти просто так не можна. Тобто ті самі обмеження діють і так на даний момент", - пояснив Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо немає загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України, так ЧОГО Ж ВИ ГНИДИ ПРОСИТЕ у СВІТУ ЖОРСТКИХ САНКЦІЙ ДЛЯ росії?
"Нічєго нє смущаєт?"
Ви ГНИДИ боїтеся українського народу й Збройних Сил України! Та щоби не передавати владу військовим адміністраціям в порядку введення воєнного стану, намагаєтеся ввести позаконституційним шляхом надзвичайний стан та ще більше обмежити свободи людей!
Якщо ви хочете диктатури плутократії, то для народу ви залишите єдиний вибір -диктатуру бойових офіцерів!
що зараз наразі не відаю але підозрюю, що не дуже гарно
Кстати, я всем рекомендую подозрительных пророссийских типов сдавать в СБУ. Может и не задержат, но на заметку возьмут. У нас в Харькове правоохранители даже просят сообщать обо всех странных и подозрительных типах, особенно тех, кто приехал из России и ОРДЛО или внезапно появился после отсутствия с 2014 года.
Якщо резиденти ворога не внесуть в терміновому порядку якісь зміни до законодавства...