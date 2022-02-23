В Украине могут ввести военное положение, - Вениславский

В случае возникновения потребности в Украине может быть введено военное положение.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

"Когда писалась Конституция Украины, предполагалось введение правового режима чрезвычайного, военного положения. Даже были дискуссии - надо это регламентировать одним законом или разными. Приняли решение, что это разные правовые режимы и разные угрозы. Поэтому разграничили. Но закон о правовом режиме чрезвычайного положения разрешает вводить ограничения в случае, если имеет место разжигание розни, дестабилизация общественной жизни, угроза конституционному строю, блокирование отдельных территорий и т.д.", - рассказал он.

По словам Вениславского, сейчас можно выбрать правовые основания для введения правового режима как чрезвычайного, так и военного положения.

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"С оценкой совокупности всех обстоятельств было принято решение, что на данный момент более рационально ввести правовой режим именно чрезвычайного положения. Но если будут реальные угрозы нарушения территориальной целостности, нападения на территорию Украины или произойдет эскалация, конечно будет рассматриваться вопрос о введении правового режима военного положения ", – отметил он.

Говоря о том, почему чрезвычайное положение не планируют вводить в Донецкой и Луганской областях, нардеп объяснил, что в зоне ООС действуют другие правовые нормы.

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"Там и так есть особенности осуществления государственной власти местного самоуправления, особенности передвижения лиц - стоящие блок-посты, въехать в зону ООС и выехать оттуда просто так нельзя. То есть те же ограничения действуют и так на данный момент", - объяснил Вениславский.