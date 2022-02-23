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Новости Война в Украине
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В Украине могут ввести военное положение, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине могут ввести военное положение, - Вениславский

В случае возникновения потребности в Украине может быть введено военное положение.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

"Когда писалась Конституция Украины, предполагалось введение правового режима чрезвычайного, военного положения. Даже были дискуссии - надо это регламентировать одним законом или разными. Приняли решение, что это разные правовые режимы и разные угрозы. Поэтому разграничили. Но закон о правовом режиме чрезвычайного положения разрешает вводить ограничения в случае, если имеет место разжигание розни, дестабилизация общественной жизни, угроза конституционному строю, блокирование отдельных территорий и т.д.", - рассказал он.

По словам Вениславского, сейчас можно выбрать правовые основания для введения правового режима как чрезвычайного, так и военного положения.

Смотрите также: Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта. ДОКУМЕНТ

"С оценкой совокупности всех обстоятельств было принято решение, что на данный момент более рационально ввести правовой режим именно чрезвычайного положения. Но если будут реальные угрозы нарушения территориальной целостности, нападения на территорию Украины или произойдет эскалация, конечно будет рассматриваться вопрос о введении правового режима военного положения ", – отметил он.

Говоря о том, почему чрезвычайное положение не планируют вводить в Донецкой и Луганской областях, нардеп объяснил, что в зоне ООС действуют другие правовые нормы.

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"Там и так есть особенности осуществления государственной власти местного самоуправления, особенности передвижения лиц - стоящие блок-посты, въехать в зону ООС и выехать оттуда просто так нельзя. То есть те же ограничения действуют и так на данный момент", - объяснил Вениславский.
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Топ комментарии
+19
Я так понимаю ета власть скорее введет военное положение в Киеве чем разорвет дипотношение и введет визовый режим с окупантами
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23.02.2022 18:19
+15
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23.02.2022 18:16
+9
Щоб не було Майдана та імпічмента Зеля запровадить Военний Стан в Київі.
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23.02.2022 18:22
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23.02.2022 18:16 Ответить
А у Вас какой оператор мобильной связи, если не секрет?
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23.02.2022 18:19 Ответить
би лайн наверняка
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23.02.2022 18:34 Ответить
Каюсь, МТС. Но Чаек Гринфелд сегодня по акции обошел стороной))
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23.02.2022 18:47 Ответить
Так Вудуфон жеж)
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23.02.2022 19:40 Ответить
с каких пор киевстар - это раша?
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23.02.2022 18:22 Ответить
википедия пишет что больше 50% акций принадлежит Альфа-Групп
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23.02.2022 18:29 Ответить
штаб квартира в моцкве, владельцы в Израиле))
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23.02.2022 18:32 Ответить
У нас вся связь принадлежит рос. хозяевам, то есть агрессору, благодарим нашу власть за это.
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23.02.2022 20:14 Ответить
Именно Киевстар как раз и Россия. Российскую часть Водафон давно купил Азербайджан, вообще нет российской части в компании
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23.02.2022 18:34 Ответить
Це правда.
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23.02.2022 19:12 Ответить
Картинка 14-го года. Вероятно что-то там уже не актуально.
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23.02.2022 18:41 Ответить
Так 1с перекрасилася на BAS.
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23.02.2022 18:47 Ответить
Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 18:42 Ответить
Федір, ну хоч ти поясни цим бестолочам, що готують проєкти документів, чим воєнний стан відрізняється від надзвичайного, і коли який мав би запроваджуватися...
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23.02.2022 18:16 Ответить
Уже давно нужно было вводить военное положение. Зеленский наверное в дурной головы ждет пока Путин объявит войну Украине? Так Путин никогда никому войну не объявляет, он просто воюет молча за рос. интересы. Так что Зеля не дождется никаких заявлений. Путин уже наступает на Мариуполь идут колонны военной техники. Я вообще хренею с нашей власти. Завтра будут бомбить Киев и они обосрутся и вообще за все забудут. Идит нахрен из власти и не мешайте нашей армии и народу защищаться.
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23.02.2022 20:19 Ответить
Спочатку треба провести з цього приводу консультації з нашими союзниками, бо інакше нашими союзниками стануть Россія та Білоруссія.
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23.02.2022 18:17 Ответить
Тоді шуфрич пі... юлями не обійдеться і мураєв теж
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23.02.2022 18:18 Ответить
Треба зняти з Росії санкції?
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23.02.2022 18:19 Ответить
Вже немає необхідності. Антоха Геращенко зупинив москалів своїм зверненням!
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23.02.2022 18:18 Ответить
аха!!и два твита мендель на подходе!!успех 100%-й!! (к бабке не ходи!!)
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23.02.2022 19:11 Ответить
Я так понимаю ета власть скорее введет военное положение в Киеве чем разорвет дипотношение и введет визовый режим с окупантами
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23.02.2022 18:19 Ответить
А як щодо санкцій?? Альфа банк пихтить аж бігом
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23.02.2022 18:21 Ответить
Щоб не було Майдана та імпічмента Зеля запровадить Военний Стан в Київі.
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23.02.2022 18:22 Ответить
"...якщо будуть реальні загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України або відбудеться ескалація, звичайно, розглядатиметься питання про введення правового режиму воєнного стану"

Якщо немає загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України, так ЧОГО Ж ВИ ГНИДИ ПРОСИТЕ у СВІТУ ЖОРСТКИХ САНКЦІЙ ДЛЯ росії?

"Нічєго нє смущаєт?"

Ви ГНИДИ боїтеся українського народу й Збройних Сил України! Та щоби не передавати владу військовим адміністраціям в порядку введення воєнного стану, намагаєтеся ввести позаконституційним шляхом надзвичайний стан та ще більше обмежити свободи людей!

Якщо ви хочете диктатури плутократії, то для народу ви залишите єдиний вибір -диктатуру бойових офіцерів!
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23.02.2022 18:31 Ответить
Захожу сегодня в магазин,и стоит одна *****,и кричит,что всю Донецкую область отдают ДыНыРе,чтоб не было войны..По какому закону ее на месте можно где то прикопать???? Марьинка,Украина
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23.02.2022 18:40 Ответить
По совести можно!
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23.02.2022 18:44 Ответить
По совести я б уже таких кладбище сделал.Это не моя работа,таких вылавливать...Ау,СБУ,кому информацию слить?
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23.02.2022 18:50 Ответить
Наше фсбу таким не занимается) я сам имею данные кадра, сотрудник экс сбу запорожья. Родители уехали в рф в 15 году, он сам тоже после выхода на пенсию свалил к ним в краснодарский край, сестра его живет в германии и называет меня майданутым и убийцей, она жида в Донецке до войны. Так вот вопрос, что это за экс такой, он то ли подполковник, то ли полковник сбу бывший… наверное, и пенсию нашу получает приличную… а наверное сам то консерва. И пох всем
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23.02.2022 18:57 Ответить
довоєнна СБУ то филия ФСБ - 100%,
що зараз наразі не відаю але підозрюю, що не дуже гарно
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23.02.2022 19:50 Ответить
в миротворець можете спробувати розмістити але там здається фото і адреса його потрібні
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23.02.2022 19:51 Ответить
Зайдіть на сторінку СБУ в Фейсбуці пошліть повідомлення, або скористайтеся іншими контактами, які там наведені.
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23.02.2022 18:59 Ответить
А що готується?
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23.02.2022 18:45 Ответить
***** должно быть помнит как в сентябре 14-го, для выравнивания линии соприкосновения и оптимизации логистического плеча Еленовку сдали. Просто, ночью погрузились и потихонечку, чтобы местных не будить снялись. Война, она такая.
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23.02.2022 18:51 Ответить
Подходишь и говоришь: "Как твоя фамилия? Сейчас звоню в СБУ и тебя загребут как пособника террористов".
Кстати, я всем рекомендую подозрительных пророссийских типов сдавать в СБУ. Может и не задержат, но на заметку возьмут. У нас в Харькове правоохранители даже просят сообщать обо всех странных и подозрительных типах, особенно тех, кто приехал из России и ОРДЛО или внезапно появился после отсутствия с 2014 года.
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23.02.2022 19:11 Ответить
ДАВНО ПОРА !
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23.02.2022 18:45 Ответить
Могут !?!? а что есть какие то предпосылки !? ох и клоуны *** - война а они могут ввести !!!
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23.02.2022 18:45 Ответить
Какое на хр... военное положение. Если у нас не разорваны дип. отношения, не перекрыты для пересечения границы с РФ и Беларусью, не закрыты линии пересечения с ОРДЛО, Крымом и Приднестровьем.. даже нет визового режима с страной агрессором... Такое ощущения что власть ( как и их попередники) просто над нами издеваются...
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23.02.2022 18:46 Ответить
При воєнному стані все відбудеться протягом кількох годин...
Якщо резиденти ворога не внесуть в терміновому порядку якісь зміни до законодавства...
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23.02.2022 18:52 Ответить
Тут реально ещё процентов 30,которым хреново,что их Украина от ДыНыРы защищает
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23.02.2022 18:46 Ответить
его надо было вчера вводить.
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23.02.2022 18:54 Ответить
Зебилы, а шо будете делать, если под видом военных действий опудало подпишет с Путиным некий документ, который по сути и будет означать сдачу Украины? Такое уже случалось в истории и заканчивалось не очень...И заметьте, бастовать нельзя, военное положение. Что тогда?
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23.02.2022 18:57 Ответить
У таких випадках нікому не цікаво - що можна, а що "нєльзя". https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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23.02.2022 19:03 Ответить
Они все просто еще - Зеленые малолетки!
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23.02.2022 20:33 Ответить
Ермак с Зе просто очкуют объявлять совершенно логичное в данный час военное положение, поскольку исподволь власть может спокойненько так перейти к военным!
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23.02.2022 20:31 Ответить
Да вводите! Устал слушать! Я диван уже модернизировал. Движок на 210 коней, обул резиной 17 радиуса, обмотал скотчем вокруг, как на рынках во время короны. Дайте пару н-лау и джаваов и готов выезжать.!
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23.02.2022 20:56 Ответить
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году. Закрыть полностью небо для самолетов из московии, в том числе гражданских.
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24.02.2022 02:47 Ответить
 
 