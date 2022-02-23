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Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, - "слуга народу" Палійчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення "слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.
"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала вона.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися позачергове засідання ВР, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.
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показати весь коментар23.02.2022 18:21 Відповісти Мені подобається 2
Гыг с Вами
показати весь коментар23.02.2022 18:31 Відповісти Мені подобається 0
Ссс Ууук
показати весь коментар23.02.2022 18:23 Відповісти Мені подобається 2
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