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ВР (11728) держбюджет (900) позачергове засідання (214)

Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, - "слуга народу" Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, -

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення "слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.

"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівлю ВР сьогодні "мінували"

Нагадаємо, сьогодні має відбутися позачергове засідання ВР, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.
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Т.е. дороги уже не комильфо? Наконец до зелени дошло?
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23.02.2022 18:21 Відповісти
они па-брацки разделили...из предлагавшихся порохом 50 млрд на армию ,23 ей отдадут (наверное тоже с дорожными откатами),остальные-на дороги.
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23.02.2022 18:31 Відповісти
А коли санкції щодо країни агресора? Чи перед дубаями часу нема?
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23.02.2022 18:23 Відповісти
 
 