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Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків рухаються у бік міста Донецька різними дорогами з боку російського кордону, повідомив очевидець агентства Reuters.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Одна колона складається з дев'яти танків і бойової машини піхоти, а інша – з вантажівок та бензовозів, розповів репортер, який у понеділок знаходився на території двох окупованих регіонів Донбасу.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
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23.02.2022 23:34
+27
Вбивати цапів без жалю.
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23.02.2022 23:34
+26
Шашлыки едут!!
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23.02.2022 23:33
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Шашлыки едут!!
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23.02.2022 23:33 Відповісти
Мангали з м"ясом !
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23.02.2022 23:38 Відповісти
...и лєтят
в маскву лєтіт рамзанка диров на ночь глядя

A319 https://www.flightradar24.com/A319/2*******
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23.02.2022 23:45 Відповісти
С ахранай, апосраный ссарь мардвы сам серет спать.
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24.02.2022 01:18 Відповісти
Приїдуть спокійно окопаються, а зараз як на прогулянці, хоча техніка на марші є найбільш влазливою. На Маріуполь розвідка з кущів танкову колону знімає. Чого "армія" лише дивиться?! Наказу немає, то будете вмирати без наказу, тільки напрядки більше. А ТО путлер НАПАДЕ?
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23.02.2022 23:54 Відповісти
Мамки еще нарожают?
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23.02.2022 23:33 Відповісти
після нашої перемоги з мамками Свинорусів прийдеться також якось розбиратись,рожати більше кацапів не можна допускати
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23.02.2022 23:35 Відповісти
*****
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23.02.2022 23:41 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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23.02.2022 23:34 Відповісти
Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
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23.02.2022 23:34 Відповісти
просто совпадение случайное
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Удобрение едет.
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23.02.2022 23:34 Відповісти
Навоз для пекла
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23.02.2022 23:38 Відповісти
Все также шифруются?
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Я видел как такие колоны в течении 2-х часов превращаются в горы сожженного металлолома
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23.02.2022 23:36 Відповісти
ну шо
надо просить Джо
пусть хоть B-52
полетают над Украиной...
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23.02.2022 23:36 Відповісти
Там все нормально.
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23.02.2022 23:38 Відповісти
https://fr24.com/FORTE11/2ae98408
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23.02.2022 23:41 Відповісти
До сих пор над нами? Я его еще утром смотрел. Там сейчас два борта разведки. Днем было три.
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Там ротация, из стан НАТО
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23.02.2022 23:51 Відповісти
Нах тебе такой над Украиной? На московию!
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23.02.2022 23:46 Відповісти
Сперва на Сочи и Геленжик.)
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24.02.2022 00:37 Відповісти
З Криму шурує 7км колона г@ндонів
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Де пруф
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23.02.2022 23:42 Відповісти
Роз@%ярять завод фірташа у Армянську, звинуватять Україну і попруть на материк?
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23.02.2022 23:43 Відповісти
Такой себе повод.
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23.02.2022 23:48 Відповісти
Культура у них така , циганськ
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Спасибо бритам за инфу.
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Колона с 9 танков, мощно
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23.02.2022 23:41 Відповісти
это только то что увидели
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Це багато. ******* війна - то не танкова битва під Бродами 1941-го року. Танк сьогодні - небезпечна, добре озброєна, технологічно оснащена бойова одиниця, яка до того ж непогано захищена. І може наробити багато біди. ******* танки не атакують лавами - немає потреби.
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24.02.2022 00:44 Відповісти
На мине взлетают на раз.
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24.02.2022 01:21 Відповісти
Мова ж не про міни, а про танки. Мається на увазі, що 9 танків - то таки багато. І всі одночасно на мінах не підірвуться. Тут велике значення мають чикчка і досвід екіпажів. А вони у наших хлопців вищі. Що було неодноразово продемонстровано вже у цій війні. Хоча у орків іноді танки новіші. Але це все - конспірологія. Я вірю у наших хлопців. Хоча з дев'ятьма танками їм треба буде поводитися.
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24.02.2022 01:33 Відповісти
Шо, их опять там нет? Так воно ж дало вказівку ввести війська для допомоги динирам.
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23.02.2022 23:43 Відповісти
Везуть бидло на скотобойню.
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23.02.2022 23:45 Відповісти
Alfa Nubovsky@AlfaNubovsky

1 ч



Киевский: на улице тихо #ООС #Донецк #Donetsk #Ukraine
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23.02.2022 23:47 Відповісти
Ето же есчо не повод разрывать дипломатические отношения и закрывать границу с окупантами? Правда?
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23.02.2022 23:59 Відповісти
катаются, надо ж топливо куда-то тратить - скоро эмбарго кацапстану
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24.02.2022 00:08 Відповісти
Мы все начали забывать что у нас часть правительства агенты кремля и фсб, война есть, но нас почему то успокаивают и усыпляют, нет разрыва дипотношений , нет закрытая границ для транспорта с россией и беларусью , россия готовиться оккупировать полностью Донбасс ...
Насколько сейчас упала стоимость га нашей с/х земли, которая выставлена на продажу? Открытие рынка укр.земли во время войны - это преступление. Инвесторы бегут из Украины, активы страны падают в цене, спекулянты заработают на военных действиях.
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24.02.2022 00:24 Відповісти
самый главный агент кремля - зелох, он продукт коцапских политтехнологий абынепорошенка
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24.02.2022 00:26 Відповісти
я об этом говорю с первого дня как оно выиграло выборы..
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24.02.2022 00:30 Відповісти
Подожди...он,ещё будет человеком года..ещё чуть русню прижмём
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26.02.2022 15:26 Відповісти
зеля это полная лошара, будет ждать до последнего когда ему ствол к виску приставят...
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24.02.2022 00:25 Відповісти
после происходящего-победа на выборах,ему обеспечена!
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26.02.2022 15:27 Відповісти
це припаси підвозять, як нині модно говорити - логістика. В армії орків 100 років боекомплект роздають перед боєм, так безпечніше.
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24.02.2022 00:32 Відповісти
Сподіваюсь що Китай не прогавить слушного моменту і відтяпає частину Расеї
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24.02.2022 00:34 Відповісти
Джавелины и NLOW проголодались. Свежее мясо. Да, кстати. 45 тысяч пластиковых мешков для трупов закупил мордар для своих "героев". Ждём.
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24.02.2022 00:34 Відповісти
Самое время Японии возвращать Курилы.
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24.02.2022 00:39 Відповісти
Как там гаварили - гражданская вайна. Получите.
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24.02.2022 01:27 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14‼ Береговая охрана Норвегии задержали яхту "Рагнар" принадлежащую офицеру КГБ и другу Путина - Владимиру Стржалковскому. Яхта задержана в районе, где были перерезаны донные оптоволоконные кабеля. Идет расследование1:44 AM · 24 февр. 2022 г.·Twitter Web App
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24.02.2022 03:55 Відповісти
nformNapalm


@InformNapalm

· 10h

Білорусь. У напрямку кордону з Україною сьогодні повезли розібраний тактичний бомбардувальник Су-24. Можливо, для провокацій... Попереджає журналіст Андрій Цаплієнко. https://t.me/informnapalm/3440
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24.02.2022 04:29 Відповісти
А где рефрижераторы? Почему нет рефрежираторов в колоне?
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24.02.2022 04:39 Відповісти
 
 