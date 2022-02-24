Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters
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Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків рухаються у бік міста Донецька різними дорогами з боку російського кордону, повідомив очевидець агентства Reuters.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Одна колона складається з дев'яти танків і бойової машини піхоти, а інша – з вантажівок та бензовозів, розповів репортер, який у понеділок знаходився на території двох окупованих регіонів Донбасу.
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в маскву лєтіт рамзанка диров на ночь глядя
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надо просить Джо
пусть хоть B-52
полетают над Украиной...
1 ч
Киевский: на улице тихо #ООС #Донецк #Donetsk #Ukraine
Насколько сейчас упала стоимость га нашей с/х земли, которая выставлена на продажу? Открытие рынка укр.земли во время войны - это преступление. Инвесторы бегут из Украины, активы страны падают в цене, спекулянты заработают на военных действиях.
@InformNapalm
· 10h
Білорусь. У напрямку кордону з Україною сьогодні повезли розібраний тактичний бомбардувальник Су-24. Можливо, для провокацій... Попереджає журналіст Андрій Цаплієнко. https://t.me/informnapalm/3440