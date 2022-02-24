Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків рухаються у бік міста Донецька різними дорогами з боку російського кордону, повідомив очевидець агентства Reuters.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Одна колона складається з дев'яти танків і бойової машини піхоти, а інша – з вантажівок та бензовозів, розповів репортер, який у понеділок знаходився на території двох окупованих регіонів Донбасу.

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