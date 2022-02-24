УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13291 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 170 20
війна (56332) Путін (21438) Росія (47179) Євросоюз (7016)

Симпатики Путіна в ЄС також засуджують напад РФ на Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Симпатики Путіна в ЄС також засуджують напад РФ на Україну

Після військової агресії Росії проти України навіть політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають "друзями Путіна", виступили з засудженням його дій.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на європейські ЗМІ і заяви політиків, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, напад Росії на Україну засудила право популістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Лідери фракції AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що напад нічим не виправданий.

"Росія повинна негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України" - заявили в партії. Міждержавні конфлікти можна вирішувати лише за столом переговорів, йдеться у спільній заяві.

Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

"Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився" - заявив він у телезверненні.

Читайте також: "Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель

"Я глибоко вражений військовим нападом Російської Федерації на Україну, який почався вночі", – сказав президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, якого вважають відкритим "агентом Кремля". "Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити військові дії та вивести свої сили з України. Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Це вимагає жорсткої та консолідованої реакції нашої Організації" - наголосив він.

У зв’язку з цим він скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи для координації узгодженої реакції на цю "безпрецедентну кризу в Європі".

Французька ультраправа націоналістка Марін Лепен, чия партія офіційно отримувала фінансування з Росії, наразі не робила офіційних заяв. Натомість, вона погодилася не приходити на передвиборче телешоу Élysée 2022 у четвер - ефірний час віддадуть спецвипуску про Україну.

Команда ультраправого кандидата Еріка Земмура, який закликав погодитись "ніколи не приймати Україну в НАТО, зазначила, що "беззастережно засуджує російське військове вторгнення, яке почалося минулої ночі в Україні".

Читайте: Удар по стратегічних галузях, блокування доступу до технологій, заморозка активів в ЄС, - фон дер Ляєн про санкції проти Росії

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Але і далі будуть смоктати у *****!
Щури.
показати весь коментар
24.02.2022 12:36
+7
Що характерно - союзники в ***** виключно ультраправі. Тобто нацисти, фашисти і всяка погань
показати весь коментар
24.02.2022 12:39
+4
Засудіть ракету,коли вона вам в хату прилетить.
показати весь коментар
24.02.2022 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але і далі будуть смоктати у *****!
Щури.
показати весь коментар
24.02.2022 12:36 Відповісти
100% будут блокировать самые жёсткие санкции(
показати весь коментар
24.02.2022 12:44 Відповісти
Засудіть ракету,коли вона вам в хату прилетить.
показати весь коментар
24.02.2022 12:36 Відповісти
А нам що легше від цього що вони там засуджують
показати весь коментар
24.02.2022 12:36 Відповісти
Не скажіть - їх підтримує значна частина виборців. Таким чином антиросійський фронт на Заході стає міцнішим. А думка пересічного виборця у них відіграє досить велику роль.
показати весь коментар
24.02.2022 12:47 Відповісти
Нехай усі симпатики ***..а запхають свої засудження до влосної дупи...
показати весь коментар
24.02.2022 12:36 Відповісти
все симпатики ху..ла должны быть уничтожены. С Украины не выпускать мужское население
показати весь коментар
24.02.2022 12:37 Відповісти
А Кива пожелал удачи
показати весь коментар
24.02.2022 12:38 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
показати весь коментар
24.02.2022 12:43 Відповісти
этих уродов нужно прямо сейчас ликвидировать
военное время!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 12:54 Відповісти
Вони мають бути негайно знищенні!!!
показати весь коментар
24.02.2022 23:03 Відповісти
прозріли.пізно всрались
показати весь коментар
24.02.2022 12:38 Відповісти
Що характерно - союзники в ***** виключно ультраправі. Тобто нацисти, фашисти і всяка погань
показати весь коментар
24.02.2022 12:39 Відповісти
> Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

***** попросту опасается, что когда потом будут разбираться и судить ***** и сообщников, то он пойдёт вместе с ним.
показати весь коментар
24.02.2022 12:40 Відповісти
Не доживе - с нього вже сухе лайно та пісок сиплються.
показати весь коментар
24.02.2022 12:45 Відповісти
Брешуть лицеміри!
показати весь коментар
24.02.2022 12:44 Відповісти
Україна переможе ! Смерть російським загарбникам ! Путінські потвори знайдуть тільки смерть на нашій землі !
показати весь коментар
24.02.2022 12:45 Відповісти
Что-то очень крупное здохло в Европейском лесу...
показати весь коментар
24.02.2022 13:05 Відповісти
Та Пуціну пох.що там про нього ,що думає...
показати весь коментар
24.02.2022 13:18 Відповісти
 
 