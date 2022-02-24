Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

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