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Кулеба закликав міжнародних партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав міжнародних партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Також читайте: Розрив дипвідносин із РФ відбувається без розриву консульських відносин, консульства працюють у штатному режимі, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Бийте по кримському мосту та рівняйте Севастополь з землею.
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24.02.2022 15:32 Відповісти
А сам консульства в рф не закрив
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24.02.2022 15:34 Відповісти
Молодец Кулеба
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24.02.2022 15:44 Відповісти
Выгнать всех кацапов в течении 24 часов из Европы США БРИТАНИИ
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24.02.2022 15:45 Відповісти
А БЕЛОРУСЬ?
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24.02.2022 15:45 Відповісти
 
 