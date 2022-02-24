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Чехія посилює гуманітарну допомогу Україні та готова надати зброю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія посилює гуманітарну допомогу Україні та готова надати зброю

Чехія вирішила у відповідь на агресію РФ закрити низку її дипломатичних представництв у республіці та посилити допомогу Україні, у тому числі, надати зброю.

Про рішення надзвичайного засідання уряду повідомив його голова Петр Фіала на брифінгу в Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Уряд Чехії, за словами Фіали, вирішив відкликати дозвіл на діяльність генконсульств РФ в Брно та Карлових Варах, а також припинити роботу своїх генконсульства в Петербурзі та Єкатеринбурзі. "Це символічний і практичний крок", - підкреслив Фіала. До Праги на консультації викликано послів ЧР в РФ і Білорусі.

Чеський уряд на екстреному засіданні, поінформував прем’єр, вирішив посили негайну гуманітарну допомогу Україні - на загальну суму понад 300 млн крон, а також запровадити інформаційний сервіс для громадян України, які перебувають на території ЧР.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан додав, що українцям, які перебувають у Чехії на тимчасовій основі, це близько 60 тисяч осіб, у разі закінчення строку дозволеного перебування, дозвіл буде продовжено. Він пообіцяв, що уряд буде реагувати однозначно, жорстко та солідарно, а також максимально координувати допомогу Україні.

Міністр оборони ЧР Яна Чернохова запевнила, що НАТО готовий реагувати на всі можливі сценарії та підсилює боєготовність. "Це превентивні заходи, адже альянс не прагне ескалації",- підкреслила глава Міноборони, вона зауважила, що можливість участі солдатів НАТО в конфлікті не обговорюється.

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Водночас політик заявила про готовність підтримати Україну зброєю. "Якщо буде потреба, ми готові", - сказала Чернохова, нагадавши, що Прага вже надала Києву 4 тисяч стрілецької зброї та боєприпасів. Також є готовність допомогти в лікуванні бійців ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше із різкою заявою з засудженням розв’язаної Росією війни проти України виступив президент ЧР Мілош Земан.
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Давайте и много давайте!!!,спасибо Братья
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24.02.2022 16:25 Відповісти
Роздуплились. Но лучше поздно, чем никогда
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24.02.2022 16:25 Відповісти
Чехия - за Украину!
Этих семь дней для Украины - будут критические!
Вы должны выстоять!
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24.02.2022 16:27 Відповісти
Земан прозрел. Признал, что был неправ, когда говорил: что россия не сумасшедшая, чтобы нападать на Украину. Призвал отключить рашку от свифта
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24.02.2022 16:28 Відповісти
мабуть вийшов з запою...
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Или может задержали выплату на офшорный счёт )
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24.02.2022 16:32 Відповісти
Война показывает, кто действительно наши братья. Не вонючие русские и беларусы, но чехи, поляки, балтийцы, тд
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Сегодня телефон разрывался от звонков друзей Чехов, они солидарны и высказывали поддержку.Б
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24.02.2022 16:34 Відповісти
Чехи пам"ятають ту пражську весну з танками, тому вболівають за українську весну. А французи та німці зайняли нейтральну позицію, щодо України, схильну до дій агресора. Теба ще подивитися що таке ес.
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24.02.2022 17:07 Відповісти
 
 