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Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною, - прем’єр Чехії Фіала

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною, - прем’єр Чехії Фіала

Дипломатичні зусилля з деескалації ситуації навколо України поки не дають бажаних результатів, але Захід не готовий пожертвувати Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація серйозна, з кожним днем вона стає дедалі більш серйозною. Не буде перебільшенням сказати, що Європа перебуває в кроці від війни і ймовірність мирного вирішення знижується", - сказав глава уряду ЧР.

Він зауважив, що дипломатичні спроби поки не привели до жодного результату, але підкреслив необхідність використати всі шляхи для дипломатичного вирішення.

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"Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною", - підкреслив Фіала.

Він також високо оцінив єдність Європейського союзу та НАТО в питанні санкцій та зауважив, що "президент Росії Володимир Путін не розраховував на таку згуртовану позицію Заходу".

Очільник чеського уряду визнав, що санкції відчутно вдарять не лише по Росії, а й по інших країнах, при цьому Чехію вони теж серйозно зачеплять. Утім, підкреслив політик, Прага та інші готові до "найжорсткіших санкцій" і пообіцяв компенсувати постраждалим. Він зауважив, що які саме санкції запровадять, залежатиме від того, "як буде виглядати російська агресія".

Також читайте: МЗС Чехії закликало громадян залишити Україну

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
Завтра, за чашечкой кофе с булкой с корицей, подумайте над тем, что в Украине 15 действующих ядерных реакторов + действующий ядерный реактор в институте ядерных исследований!
Просто я волнуюсь, чтобы вам не пришлось пить кохфе с булочкой через трубочку в противогазе
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20.02.2022 21:46
+18
Ми маємо перемогти. Крапка.
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20.02.2022 21:48
+15
Білбше за усіх Україною не готові пожертвувати українці.Тому ми боронитимемо рідну неньку Україну до останнього...Навіть до останнього кацапа...
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20.02.2022 21:50
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Завтра, за чашечкой кофе с булкой с корицей, подумайте над тем, что в Украине 15 действующих ядерных реакторов + действующий ядерный реактор в институте ядерных исследований!
Просто я волнуюсь, чтобы вам не пришлось пить кохфе с булочкой через трубочку в противогазе
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20.02.2022 21:46 Відповісти
***** тоже знает об этом, поэтому АЭС не тронет.
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20.02.2022 21:53 Відповісти
ага, не тронет прям будет бегать за каждой пелоткой и контроллировать куда эта пелотка стрельбанёт
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20.02.2022 21:57 Відповісти
Там твои сегодня проиграли😭😭😭
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20.02.2022 22:09 Відповісти
сы их сами с удовольствием взорвем и заразим очень иного земли в качестве последнего аргумента
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20.02.2022 22:12 Відповісти
Мы себе и миру не враги. Это кацапские прихвостни вроде тебя пытаются выставить нас отморозками-террористами, которых надо контролировать внешней силой вроде Москвы, Анкары или Варшавы.
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20.02.2022 22:17 Відповісти
Вовоха,а ведь и на твоих руках кровь украинцев.Пусть формально,но она есть.Тебе хоть каплю стыдно?
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20.02.2022 22:27 Відповісти
Абсолютно согласен, их Курская и Рострвская АЭС в зоне досягаемости находятся. И кроме того аткки на АЭС им не простят никогда , после этого полное экономическое удушение и РФ и их "элиты" неминуемо. К них все на Зарпде , даже няни и собачки с кошечками. Тот кто накачивает панику по поводу АЭС либо мастер троль, либо полезный идиот !
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20.02.2022 22:37 Відповісти
Незалежний від режиму Лукашенка білоруський телеканал "Белсат" звертає увагу на той факт, що після 20 лютого 2022 року, тобто після оголошеної раніше дати завершення російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022", на території Республіки Білорусь залишаться доставлені з РФ здатні нести ядерний боєзаряд ракетні комплекси "Іскандер"

На цю тему канал випустив окрему програму, що так і називається "Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі", передає Еспресо.TV.
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20.02.2022 21:55 Відповісти
Искандери в Беларуси нужны для Европы, это кстати не мое мнение а Жданова. Вот по Белсату и смотрел, кстати. Украину они достают и так, Искандер М дальность 1500 км.
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20.02.2022 22:43 Відповісти
Что касается Искандеров с ядерными боеголовками и тем более атак на АЭС это все таки эмоции и страхи в нас говорят. Необходимо включать, как никогда, рассудок. Кацапы придерживаются стратегии гибридной войны , где контактная часть меньшая по значимости и не приоритетная. Давление идет в основном по другим каналам: диплом, информ, спец.операции и т.д. Кацапы довольны успехами гибридной войны по концепции генерала Герасимова, у них они считают неплохо выходит
Никто не будет применять реальные "ядерные сценаприи" . У них припасена еще "козырная" лякалка некий гибридный ядерный сценариий. Он упоминается в статье "Механический апельсин" за 2008 год, забыл, их какое то военое издание . Когда в рамках ядерного шантажа производиться небольшой ядерный взрыв в статосфере где то над Украиной. Он не особо опасный но типа все сдадуться - грезят авторв статьи.
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20.02.2022 22:59 Відповісти
Ми маємо перемогти. Крапка.
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20.02.2022 21:48 Відповісти
а что у нас есть выбор ? - выбор есть только у таких как ахметов и ......
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20.02.2022 22:26 Відповісти
Наша перемога коли за Україну будуть заступатися не тільки словами а й зброєю, цього шо дають мало, треба як мінімум в тричі більше і в першу чергу ракети і ЗРК
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20.02.2022 22:28 Відповісти
А Мюнхен 1938 року був готов здати Чехословакію?
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20.02.2022 21:48 Відповісти
зачєм бомбіть рєактори?
когда вот ЕТО 8 лєт гуляєт по європам...

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20.02.2022 21:49 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО МІРКУЄТЕ НЕ ПОЖЕРВУВАТИ УКРАЇНОЮ А ВИ НАСТУПНІ ЗА УКРАЇНОЮ
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20.02.2022 21:50 Відповісти
Не дай бог, прогнемось ми, вам взагалі звіздець. Так гарно за чужою спиною базікати про мир.
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20.02.2022 21:50 Відповісти
Білбше за усіх Україною не готові пожертвувати українці.Тому ми боронитимемо рідну неньку Україну до останнього...Навіть до останнього кацапа...
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20.02.2022 21:50 Відповісти
Україна сьогодні на передовій СВОБОДИ І СИЛИ ДУХУ !!! Решті країн треба підтягнутись ...ПЕРЕМОГИ НАМ УСІМ !!!
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20.02.2022 21:53 Відповісти
А вот тов.Земан другого мнения. Правда за его фамилию мне могут антисемитизм впаять
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20.02.2022 21:54 Відповісти
Московити ше ті вояки!

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20.02.2022 21:55 Відповісти
Треба не обєспокаєваться, а заганяти всім разом бидлоту лапотну у стойло (пекло).
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20.02.2022 21:57 Відповісти
фиала скрипя зубами вынужден говорить о том,что запад не готов
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20.02.2022 21:58 Відповісти
Може пан прем'єр Чехії не помітив, але війна *********** проти України триває вже восьмий рік.. Тому пізно вже їй "запобігати" - треба всіма засобами допомагати Україні закінчити цю війну перемогою( бо фіналом війни може стати або перемога- або поразка). А віддати Україну "у жертву" чи на поталу збоченим "хотєлкам" ***** ми й самі не дамо. Будьте в цьому впевнені - шановний пане Прем'єр Фіала. І принагідно щиро дякуємо за допомогу Чеському Народу і Чеському Уряду(але ця щира подяка зовсім не відноситься до прорашистського президента зємана).
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20.02.2022 22:03 Відповісти
Ічкерія показала як треба поводитися з цапами, а також, що вірити цапам не можна.
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20.02.2022 22:05 Відповісти
Не сравнивай чеченских военных командиров с нашими баранами в генштабе
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20.02.2022 23:12 Відповісти
Моя глибока подяка кацапським імбецилам. В такий короткий строк виховати мільйонне військо протидії рашинським ублюдкам навіть в толерасних областях - шедеврально!!! Вас тут дуже ждуть.
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20.02.2022 22:05 Відповісти
Рис Басматі@Palmer85229536
5 ч

Кацапи завжди мріяли, щоб проти них був весь цивілізований світ.
Як у совєцькі часи!
Мммм… Найс.

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20.02.2022 22:11 Відповісти
Да по-большому счёту имели они ввиду эту Украину.. моё личное мнение таково, что просто очень боятся миллионов беженцев, которые наполнят ЕС хаосом и будут просить кушать и крышу над головой... миллионы, понимаете эту цифру? Ну вот и они понимают... Это им не далёкая Сирия, а вот оно, толпища несчастных людей, бегущих от войны, не гражданской !! заметьте... вот они, уже считай выстроились у их дверей.
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20.02.2022 22:14 Відповісти
А нам, по большому счёту, похер чего они боятся. Лишь бы помогали.
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20.02.2022 22:19 Відповісти
Ёсць леташняе відэа выступу Жырыка ў думе, у якім ён кажа, што раша стане зноў вялікай у 4 раніцы 22.02.2022.
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20.02.2022 22:18 Відповісти
ой...жиріку хоча б самому тепер на ноги стати - паралітік хренов...кажуть кукуха поїхала конкретно))
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20.02.2022 22:28 Відповісти
траванули , або прикрили, по розказав про напад
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20.02.2022 22:42 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:42 Відповісти
ему языком трепать - что дурному с горы катиться
(хотя раньше и говорили, что у ***** в голове - то у жирика на языке))))
так что в принципе все может быть)))))
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20.02.2022 22:45 Відповісти
Однако не Украина, а расея теперь стала мировой настоящей ужасной головной болью. И что с этой головной болью делать мир не знает. Но будут думать теперь усиленно, время "сильно озабочиваться" для них прошло.
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20.02.2022 22:21 Відповісти
Звучит как-то не очень, типо норм вариант кем-то жертвовать в угоду пупину, но запад не готов(
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20.02.2022 22:22 Відповісти
Запад призывает избежать войны с парашей. В этом его принципиальная ошибка: параша должна быть уничтожена молниеносным глобальным ударом. Из 140 млн. парашников сдохнуть должны сразу все до единого 140 млн. Конечно, некоторые из них есть "хорошие".
Мы их останки когда-нибудь найдём и "с почестями" похороним в хороших гробах.
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20.02.2022 22:26 Відповісти
Война уже идёт, и 22 перейдет в активную фазу, избегать нудно было лет 10 назад
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20.02.2022 22:32 Відповісти
Запад не готов жертвовать своим покоем, бытом, экономикой и бизнесом...
Запад первым будет орать и заставлять нас что-то подписать с рахой, когда первые колонны или толпы испуганных беженцев хлынут к их границам....
уже сейчас надо начинать от угроз введения санкций переходить к самим санкциям - чтоб на их примере показать рахе ваше отношение к Украине а не вашу боязнь обидеть раху...
и чтоб увидеть действует ли они на раху или надо что-то искать другое более болезненное и обидное... и действенное...
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20.02.2022 22:37 Відповісти
Но по факту - "Ну ладно, даёте нам газ, денег, и не нападаете....короче сами разбирайтесь.
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20.02.2022 22:52 Відповісти
Конешно надо, ведь на захвате Украины кремль не остановится, у них планы до Аляски... И озабоченостью его не остановить
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20.02.2022 23:07 Відповісти
"пожертвовать" -баные еврогеи. а в случае войны они уже знают кто в ней победит??
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20.02.2022 23:46 Відповісти
ставьте над Украиной ракетный щит и всё будет у вас хорошо, Евросоюз!
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21.02.2022 01:49 Відповісти
Цікаво чи думає Путін про те, що скільки б території він не захопив Україною це називатися не буде.
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21.02.2022 08:25 Відповісти
 
 