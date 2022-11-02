Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною, - прем’єр Чехії Фіала
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дипломатичні зусилля з деескалації ситуації навколо України поки не дають бажаних результатів, але Захід не готовий пожертвувати Україною.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація серйозна, з кожним днем вона стає дедалі більш серйозною. Не буде перебільшенням сказати, що Європа перебуває в кроці від війни і ймовірність мирного вирішення знижується", - сказав глава уряду ЧР.
Він зауважив, що дипломатичні спроби поки не привели до жодного результату, але підкреслив необхідність використати всі шляхи для дипломатичного вирішення.
"Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною", - підкреслив Фіала.
Він також високо оцінив єдність Європейського союзу та НАТО в питанні санкцій та зауважив, що "президент Росії Володимир Путін не розраховував на таку згуртовану позицію Заходу".
Очільник чеського уряду визнав, що санкції відчутно вдарять не лише по Росії, а й по інших країнах, при цьому Чехію вони теж серйозно зачеплять. Утім, підкреслив політик, Прага та інші готові до "найжорсткіших санкцій" і пообіцяв компенсувати постраждалим. Він зауважив, що які саме санкції запровадять, залежатиме від того, "як буде виглядати російська агресія".
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Просто я волнуюсь, чтобы вам не пришлось пить кохфе с булочкой через трубочку в противогазе
На цю тему канал випустив окрему програму, що так і називається "Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі", передає Еспресо.TV.
Никто не будет применять реальные "ядерные сценаприи" . У них припасена еще "козырная" лякалка некий гибридный ядерный сценариий. Он упоминается в статье "Механический апельсин" за 2008 год, забыл, их какое то военое издание . Когда в рамках ядерного шантажа производиться небольшой ядерный взрыв в статосфере где то над Украиной. Он не особо опасный но типа все сдадуться - грезят авторв статьи.
когда вот ЕТО 8 лєт гуляєт по європам...
5 ч
Кацапи завжди мріяли, щоб проти них був весь цивілізований світ.
Як у совєцькі часи!
Мммм… Найс.
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
(хотя раньше и говорили, что у ***** в голове - то у жирика на языке))))
так что в принципе все может быть)))))
Мы их останки когда-нибудь найдём и "с почестями" похороним в хороших гробах.
Запад первым будет орать и заставлять нас что-то подписать с рахой, когда первые колонны или толпы испуганных беженцев хлынут к их границам....
уже сейчас надо начинать от угроз введения санкций переходить к самим санкциям - чтоб на их примере показать рахе ваше отношение к Украине а не вашу боязнь обидеть раху...
и чтоб увидеть действует ли они на раху или надо что-то искать другое более болезненное и обидное... и действенное...