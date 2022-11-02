Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною, - прем’єр Чехії Фіала

Дипломатичні зусилля з деескалації ситуації навколо України поки не дають бажаних результатів, але Захід не готовий пожертвувати Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація серйозна, з кожним днем вона стає дедалі більш серйозною. Не буде перебільшенням сказати, що Європа перебуває в кроці від війни і ймовірність мирного вирішення знижується", - сказав глава уряду ЧР.

Він зауважив, що дипломатичні спроби поки не привели до жодного результату, але підкреслив необхідність використати всі шляхи для дипломатичного вирішення.

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"Війні потрібно запобігти, Захід не готовий пожертвувати Україною", - підкреслив Фіала.

Він також високо оцінив єдність Європейського союзу та НАТО в питанні санкцій та зауважив, що "президент Росії Володимир Путін не розраховував на таку згуртовану позицію Заходу".

Очільник чеського уряду визнав, що санкції відчутно вдарять не лише по Росії, а й по інших країнах, при цьому Чехію вони теж серйозно зачеплять. Утім, підкреслив політик, Прага та інші готові до "найжорсткіших санкцій" і пообіцяв компенсувати постраждалим. Він зауважив, що які саме санкції запровадять, залежатиме від того, "як буде виглядати російська агресія".

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