Войну нужно предотвратить, Запад не готов пожертвовать Украиной, - премьер Чехии Фиала
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины пока не дают желаемых результатов, но Запад не готов пожертвовать Украиной.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация серьезная, с каждым днем она становится все серьезнее. Не будет преувеличением сказать, что Европа находится в шаге от войны и вероятность мирного решения снижается", - сказал глава правительства ЧР.
Он отметил, что дипломатические попытки пока не привели ни к какому результату, но подчеркнул необходимость использовать все пути для дипломатического решения.
"Войну нужно предотвратить, Запад не готов пожертвовать Украиной", - подчеркнул Фиала.
Он также высоко оценил единство Европейского союза и НАТО по санкциям и отметил, что "президент России Владимир Путин не рассчитывал на такую сплоченную позицию Запада".
Глава чешского правительства признал, что санкции ощутимо ударят не только по России, но и по другим странам, при этом Чехии они тоже серьезно коснутся. Впрочем, подчеркнул политик, Прага и другие готовы к "жесточайшим санкциям" и пообещал компенсировать пострадавшим. Он отметил, что какие именно санкции будут введены, будет зависеть от того, "как будет выглядеть российская агрессия".
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Просто я волнуюсь, чтобы вам не пришлось пить кохфе с булочкой через трубочку в противогазе
На цю тему канал випустив окрему програму, що так і називається "Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі", передає Еспресо.TV.
Никто не будет применять реальные "ядерные сценаприи" . У них припасена еще "козырная" лякалка некий гибридный ядерный сценариий. Он упоминается в статье "Механический апельсин" за 2008 год, забыл, их какое то военое издание . Когда в рамках ядерного шантажа производиться небольшой ядерный взрыв в статосфере где то над Украиной. Он не особо опасный но типа все сдадуться - грезят авторв статьи.
когда вот ЕТО 8 лєт гуляєт по європам...
5 ч
Кацапи завжди мріяли, щоб проти них був весь цивілізований світ.
Як у совєцькі часи!
Мммм… Найс.
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
(хотя раньше и говорили, что у ***** в голове - то у жирика на языке))))
так что в принципе все может быть)))))
Мы их останки когда-нибудь найдём и "с почестями" похороним в хороших гробах.
Запад первым будет орать и заставлять нас что-то подписать с рахой, когда первые колонны или толпы испуганных беженцев хлынут к их границам....
уже сейчас надо начинать от угроз введения санкций переходить к самим санкциям - чтоб на их примере показать рахе ваше отношение к Украине а не вашу боязнь обидеть раху...
и чтоб увидеть действует ли они на раху или надо что-то искать другое более болезненное и обидное... и действенное...