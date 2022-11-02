Войну нужно предотвратить, Запад не готов пожертвовать Украиной, - премьер Чехии Фиала

Дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины пока не дают желаемых результатов, но Запад не готов пожертвовать Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация серьезная, с каждым днем она становится все серьезнее. Не будет преувеличением сказать, что Европа находится в шаге от войны и вероятность мирного решения снижается", - сказал глава правительства ЧР.

Он отметил, что дипломатические попытки пока не привели ни к какому результату, но подчеркнул необходимость использовать все пути для дипломатического решения.

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"Войну нужно предотвратить, Запад не готов пожертвовать Украиной", - подчеркнул Фиала.

Он также высоко оценил единство Европейского союза и НАТО по санкциям и отметил, что "президент России Владимир Путин не рассчитывал на такую ​​сплоченную позицию Запада".

Глава чешского правительства признал, что санкции ощутимо ударят не только по России, но и по другим странам, при этом Чехии они тоже серьезно коснутся. Впрочем, подчеркнул политик, Прага и другие готовы к "жесточайшим санкциям" и пообещал компенсировать пострадавшим. Он отметил, что какие именно санкции будут введены, будет зависеть от того, "как будет выглядеть российская агрессия".

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