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Новости Агрессия России против Украины Война
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МИД Чехии призвал граждан покинуть Украину

МИД Чехии призвал граждан покинуть Украину

В Министерстве иностранных дел Чешской Республики состоялось заседание рабочей группы для оценки ситуации в Восточной Европе, по результатам которого было решено рекомендовать гражданам покинуть Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД.

В связи с усилением угрозы российской военной агрессии против Украины на основе рекомендаций этой группы и действующих механизмов кризисного урегулирования, "МИД предостерегает от поездок на территорию Украины и Беларуси и советует находящимся здесь гражданам подумать о том, чтобы покинуть эти страны".

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Министерство подтвердило свое предварительное предупреждение о запрете поездок в приграничные районы России из Украины.

Дипведомство также призвало остающихся в Украине, Беларуси и России граждан зарегистрироваться в специальной системе.

Посольство в Киеве продолжит работу, страну покинут только члены семей.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации безопасности Министерство иностранных дел Чешской Республики примет дальнейшие меры, говорится в сообщении.

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Чехия (1701) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+6
Бєєєєє прагаласавал папріколу, хуже не будіт, хоть пасмейомся бєєєєє.
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13.02.2022 13:07
+3
И Кучму, который за бабло от сдачи ядерного оружия, купил себе замок в Бален-Бадене.
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13.02.2022 13:50
+2
Меры предосторожности. Что б потом, если что, ихние граждане в суд не подали, что их не предупредили
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13.02.2022 13:07
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Шот пошло не так
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13.02.2022 13:01 Ответить
не хотят шашлыки кушать
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13.02.2022 13:04 Ответить
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13.02.2022 13:05 Ответить
Не нагнітайте
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13.02.2022 13:05 Ответить
Правительство Чехии опубликовало предупреждение для всех участников дорожного движения. Как сообщается, начиная со вторника и последующие 10 дней с 15 по 26 февраля, в ночное время суток будет частично ограничено движение по автомагистралям страны в направлении с Запада на Восток. Связано это с тем, что в это время, по указанным выше автомагистралям из Германии через территорию Чехии пройдут колонны военного конвоя США.
Сообщается, что переброска войск состоится в рамках Saber Strike 2022, которые являются частью крупных международных учений Defender Europe 2022. Особых подробностей этих учений не сообщается, но известно о том, что обратное движение войск планируется на вторую половину марта, а точная дата прохода колонн будет сообщена дополнительно. Водителям предложено воздерживаться от передвижения по указанным магистралям в ночное время суток.
Ожидается, что в составе указанных колонн будут свыше 1,5 военнослужащих армии США и более 700 единиц военной техники. Представитель министерства обороны Чехии, в частности сказал:
«Американские войска будут проезжать с ночи до раннего утра, чтобы минимально мешать дорожному движению. Каждый конвой будет разделен на группы с интервалами между ними» https://defence-line.org/2022/02/cheshskij-tranzit/
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13.02.2022 13:13 Ответить
Кравчука суку казнить
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13.02.2022 13:05 Ответить
И Кучму, который за бабло от сдачи ядерного оружия, купил себе замок в Бален-Бадене.
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13.02.2022 13:50 Ответить
Бєєєєє прагаласавал папріколу, хуже не будіт, хоть пасмейомся бєєєєє.
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13.02.2022 13:07 Ответить
Меры предосторожности. Что б потом, если что, ихние граждане в суд не подали, что их не предупредили
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13.02.2022 13:07 Ответить
"Ихние"? ))
в Украине около 250 тысяч украинцев с внж в Чехии
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13.02.2022 14:00 Ответить
Но не граждани
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13.02.2022 16:25 Ответить
Внж и граждане - разеые понятия)
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13.02.2022 21:48 Ответить
я так зрозумів одні негри залишаться
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13.02.2022 13:08 Ответить
Министерство иностранных дел Ирака призвало своих граждан покинуть украинскую территорию(звучит как анекдот).Источник: заявление ведомства, цитируемое Иракским информационным агентством https://ina.iq/eng/17472-iraq-called-its-citizens-to-leave-ukraine.html INA Детали: Министерство отмечает, что "из-за сложившихся в Украине исключительных обстоятельств" гражданам Ирака рекомендовано покинуть украинскую территорию.Кроме того, иракцев призывают воздержаться от поездок в Украину "ради безопасности". что дальше Сомали Афнанистан Северная Корея будет советовать не ездить?ПРОТИВ КАКОЙ СТРАНЫ ТУТ САНКЦИИ ВОДДЯТ ПО СУТИ?
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13.02.2022 13:28 Ответить
Против той против которой и планировалось. Против Украины, что бы принудить нас не сопротивляться кацапам и дать бюргерам спокойно жевать свой айсбан.
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13.02.2022 13:42 Ответить
Я пропустил что-то насчет миграции евреев - они тоже уже «покинули родную страну»?
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13.02.2022 13:51 Ответить
Накінець нація очиститься.
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13.02.2022 13:55 Ответить
щось я не бачу активності в одеському аеропорту)) ізя,моня, сара, адель всі тут))
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13.02.2022 14:15 Ответить
Может, Черное море уже расступилось, и они на своих кроссоверах уже на том берегу?
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13.02.2022 14:31 Ответить
А бубочко сказало, что вайнынибудит. Мясо на шашлык маринует. Или скумбрию по 8 грн.
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13.02.2022 13:20 Ответить
Та куда же вы все? А шашлыки?
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13.02.2022 13:25 Ответить
Та не, все спокойно. Юрий Бутусов же час назад сообщил: НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне. А в побежденной рашке граждане Чехии в безопасности!
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13.02.2022 13:31 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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13.02.2022 13:38 Ответить
А из россии?
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13.02.2022 13:42 Ответить
А з Росії чогось нікого не евакуюють .
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13.02.2022 13:52 Ответить
Надоело всем помогать ворам с Банковой:они выпрашивают помощь и крадут,опять выпрашивают и опять крадут и так 7 лет
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13.02.2022 13:50 Ответить
С каждым новым президентом воровства и коррупции приходит все больше.
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13.02.2022 13:52 Ответить
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
А от спостерігати за хаотичними і безтолковими діями перестрашених жертв , що прислухаються до різного роду панікерів та жовтої преси - весело і прикольно . Безмежність людської тупості перевершує безмежність космосу в рази 🤓
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13.02.2022 13:54 Ответить
депутаты сами свалят, или их придется все-таки лично выносить? (останутся самые жадные, имхо)
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13.02.2022 14:36 Ответить
Що цікаво, приклад залишити Україну - подали США.Чи не є це якісь домовленності Байдена і путіна по відношенню до України ???
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13.02.2022 14:47 Ответить
 
 