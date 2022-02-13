МИД Чехии призвал граждан покинуть Украину
В Министерстве иностранных дел Чешской Республики состоялось заседание рабочей группы для оценки ситуации в Восточной Европе, по результатам которого было решено рекомендовать гражданам покинуть Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД.
В связи с усилением угрозы российской военной агрессии против Украины на основе рекомендаций этой группы и действующих механизмов кризисного урегулирования, "МИД предостерегает от поездок на территорию Украины и Беларуси и советует находящимся здесь гражданам подумать о том, чтобы покинуть эти страны".
Министерство подтвердило свое предварительное предупреждение о запрете поездок в приграничные районы России из Украины.
Дипведомство также призвало остающихся в Украине, Беларуси и России граждан зарегистрироваться в специальной системе.
Посольство в Киеве продолжит работу, страну покинут только члены семей.
В случае дальнейшего ухудшения ситуации безопасности Министерство иностранных дел Чешской Республики примет дальнейшие меры, говорится в сообщении.
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Сообщается, что переброска войск состоится в рамках Saber Strike 2022, которые являются частью крупных международных учений Defender Europe 2022. Особых подробностей этих учений не сообщается, но известно о том, что обратное движение войск планируется на вторую половину марта, а точная дата прохода колонн будет сообщена дополнительно. Водителям предложено воздерживаться от передвижения по указанным магистралям в ночное время суток.
Ожидается, что в составе указанных колонн будут свыше 1,5 военнослужащих армии США и более 700 единиц военной техники. Представитель министерства обороны Чехии, в частности сказал:
«Американские войска будут проезжать с ночи до раннего утра, чтобы минимально мешать дорожному движению. Каждый конвой будет разделен на группы с интервалами между ними» https://defence-line.org/2022/02/cheshskij-tranzit/
в Украине около 250 тысяч украинцев с внж в Чехии
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
А от спостерігати за хаотичними і безтолковими діями перестрашених жертв , що прислухаються до різного роду панікерів та жовтої преси - весело і прикольно . Безмежність людської тупості перевершує безмежність космосу в рази 🤓