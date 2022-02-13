МИД Чехии призвал граждан покинуть Украину

В Министерстве иностранных дел Чешской Республики состоялось заседание рабочей группы для оценки ситуации в Восточной Европе, по результатам которого было решено рекомендовать гражданам покинуть Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД.

В связи с усилением угрозы российской военной агрессии против Украины на основе рекомендаций этой группы и действующих механизмов кризисного урегулирования, "МИД предостерегает от поездок на территорию Украины и Беларуси и советует находящимся здесь гражданам подумать о том, чтобы покинуть эти страны".

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Министерство подтвердило свое предварительное предупреждение о запрете поездок в приграничные районы России из Украины.

Дипведомство также призвало остающихся в Украине, Беларуси и России граждан зарегистрироваться в специальной системе.

Посольство в Киеве продолжит работу, страну покинут только члены семей.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации безопасности Министерство иностранных дел Чешской Республики примет дальнейшие меры, говорится в сообщении.

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