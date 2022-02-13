МЗС Чехії закликало громадян залишити Україну

У Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки відбулося засідання робочої групи для оцінки безпекової ситуації у Східній Європі, за результатами якого було вирішено рекомендувати громадянам залишити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС.

У зв’язку з посиленням загрози російської військової агресії проти України на основі рекомендацій цієї групи та чинних механізмів кризового врегулювання, "МЗС застерігає від поїздок на територію України та Білорусі і радить громадянам, які тут перебувають, подумати про те, щоб покинути ці країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо, щоб в Україні повторились події Чехословаччини, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Міністерство підтвердило своє попереднє попередження про заборону поїздок до прикордонних районів Росії з Україною.

Дипвідомство також закликало громадян, які залишаються в Україні, Білорусі та Росії, зареєструватися у спеціальній системі.

Посольство в Києві продовжить роботу, країну залишать лише члени родин.

У разі подальшого погіршення безпекової ситуації Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вживе подальших заходів, йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова, - керівник МЗС Пейн