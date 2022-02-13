МЗС Чехії закликало громадян залишити Україну
У Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки відбулося засідання робочої групи для оцінки безпекової ситуації у Східній Європі, за результатами якого було вирішено рекомендувати громадянам залишити Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС.
У зв’язку з посиленням загрози російської військової агресії проти України на основі рекомендацій цієї групи та чинних механізмів кризового врегулювання, "МЗС застерігає від поїздок на територію України та Білорусі і радить громадянам, які тут перебувають, подумати про те, щоб покинути ці країни".
Міністерство підтвердило своє попереднє попередження про заборону поїздок до прикордонних районів Росії з Україною.
Дипвідомство також закликало громадян, які залишаються в Україні, Білорусі та Росії, зареєструватися у спеціальній системі.
Посольство в Києві продовжить роботу, країну залишать лише члени родин.
У разі подальшого погіршення безпекової ситуації Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вживе подальших заходів, йдеться у повідомленні.
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Сообщается, что переброска войск состоится в рамках Saber Strike 2022, которые являются частью крупных международных учений Defender Europe 2022. Особых подробностей этих учений не сообщается, но известно о том, что обратное движение войск планируется на вторую половину марта, а точная дата прохода колонн будет сообщена дополнительно. Водителям предложено воздерживаться от передвижения по указанным магистралям в ночное время суток.
Ожидается, что в составе указанных колонн будут свыше 1,5 военнослужащих армии США и более 700 единиц военной техники. Представитель министерства обороны Чехии, в частности сказал:
«Американские войска будут проезжать с ночи до раннего утра, чтобы минимально мешать дорожному движению. Каждый конвой будет разделен на группы с интервалами между ними» https://defence-line.org/2022/02/cheshskij-tranzit/
в Украине около 250 тысяч украинцев с внж в Чехии
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
А от спостерігати за хаотичними і безтолковими діями перестрашених жертв , що прислухаються до різного роду панікерів та жовтої преси - весело і прикольно . Безмежність людської тупості перевершує безмежність космосу в рази 🤓