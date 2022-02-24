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МОК засудив порушення олімпійського перемир'я російським урядом

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

МОК засудив порушення олімпійського перемир'я російським урядом

Міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує порушення олімпійського перемир'я російським урядом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт МОК.

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Зазначено, що олімпійське перемир’я розпочалося за сім днів до початку Олімпійських ігор 4 лютого 2022 року, і закінчується через сім днів після закриття Паралімпійських ігор 13 березня.

Відповідна резолюція ООН була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 2 грудня 2021 консенсусом всіх 193 держав-членів ООН.

У МОК наголосили, що після нещодавніх подій комітет глибоко стурбований безпекою Олімпійської спільноти в Україні. Він створив спеціальну групу з метою "пильного спостереження за ситуацією та координації гуманітарної допомоги членам Олімпійської спільноти в Україні", - йдеться у заяві.

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Я вважаю, що слід заборонити в'їжджати у притомні країни ВСІМ кацапам без виключення.
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24.02.2022 16:42 Відповісти
русофашне не привыкать
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24.02.2022 16:42 Відповісти
А міг би і виключити рашу з олімпійського руху.
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24.02.2022 16:44 Відповісти
Раші так і не має...там ОКР...
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Китай видать не против...
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24.02.2022 16:51 Відповісти
зупініть членство касапів в ФІФА+УЄФА+МОК!
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24.02.2022 16:57 Відповісти
 
 