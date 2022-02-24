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Російські окупанти здаються в полон: "Этого никто не думал, что мы едем убивать". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Черніговом Збройним силам України здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілкової бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Просування російських танків по Олешках. ВIДЕО

Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - наводить Залужний слова захопленого ворога.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+43
Ну і що з вами підарами робити, "не думав він бл".....
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24.02.2022 18:06
+43
как только в плен попали - так и "не думали что воевать идем"..
а до этого они что, не стреляли и не убивали?
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24.02.2022 18:12
+40
Не опускайтесь до їх рівня.
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24.02.2022 18:07
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Кацапи брешуть як дихають. Небеспечні люди, їх для треба обміну на наших полонених які в московії вже декілька років по зонам, та може і кримських татар теж - вони також українці.
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24.02.2022 22:10 Відповісти
быдло
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24.02.2022 22:13 Відповісти
дайте мне гранатомет на 5 минут. И я с ними поговорю.
И пусть делают потом со мной что хотят...
Горите с*ки в аду. Зачем их в плен брать??????
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24.02.2022 23:02 Відповісти
Я дам вам парабеллум...(с)
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25.02.2022 00:22 Відповісти
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