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Бої за Гостомель тривають. Чути регулярні вибухи

Новини Цензор.НЕТ Події

Бої за Гостомель тривають. Чути регулярні вибухи

Українські воїни ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" від джерел неподалік від місця бою.

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Місцеві розповідають, що вибухи біля аеродрому ДП "Антонов" лунають кілька разів раз на 3-4 хвилини.

Очевидці розповідають про зарево над містом. Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

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Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває.

Раніше з'явилося кілька повідомлень про те, що Гостомель і аеродром було поверено цілком під контроль українських захисників. 

Судячи з повідомлення Харитіна Старського з Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, нині українські воїни добивають російський десант, який висадився на місці знищеного аеродрому.

Це підтверджує нардеп Мар'яна Безугла. "Активними діями Збройні Сили України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження", - написала вона.
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Топ коментарі
+29
Судячи з повідомлення Харитіна Старського з Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, нині українські воїни добивають російський десант, який висадився на місці знищеного аеродрому. Джерело: https://censor.net/ua/n3318908

як то кажуть- Боже, помагай
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24.02.2022 22:04
+21
Боже, Україну бережи!

Здохни, *****!
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24.02.2022 22:02
+19
Закопайте їх усіх хлопці...
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24.02.2022 22:00
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Отбили. Фотки в студию!
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24.02.2022 21:59 Відповісти
не відбили
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24.02.2022 22:01 Відповісти
отобьют,не бзди
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24.02.2022 22:03 Відповісти
та впевнений,що відіб'.ть
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24.02.2022 22:08 Відповісти
фото буде завтра і кацапи ****..ть від побаченого
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24.02.2022 22:01 Відповісти
с неба на небо
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Да,ржачненько)).Но я бы не сказал,что на небо,скорее в котлы в глубинах ада.У них по плечи руки в крови.
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24.02.2022 22:03 Відповісти
с неба под землю,им в АД
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24.02.2022 22:03 Відповісти
телепортом прамісінько в казан з смолою.
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Ні , в пекло до самого ядра !
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24.02.2022 22:04 Відповісти
щось на цензорі запізнюються з інформацією говорять що аеропорт на данний момент удже наш
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Абдрістович уже сказав,що помилився:не наш
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24.02.2022 22:02 Відповісти
єто тоже уже устаревшая инфа есть новые данные
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24.02.2022 22:03 Відповісти
А де тоді трупи десанту з тридцяти коптерів. 400-500 малоб бути. Чи вони там по сусідським садибам розбіглися.
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24.02.2022 22:02 Відповісти
В музеї мадам Тюсо шукав? Бо даже не знаю, що тобі ще порадити.
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24.02.2022 22:07 Відповісти
Закопайте їх усіх хлопці...
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24.02.2022 22:00 Відповісти
спочатку фото в рядочок а потім в святу українську земельку
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24.02.2022 22:02 Відповісти
и мамкам
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24.02.2022 22:06 Відповісти
нема часу на це. нехай іх собаки українські з'їдять
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24.02.2022 22:14 Відповісти
если подмога им не прилетит, то будет удобрение для гостомеля
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24.02.2022 22:00 Відповісти
Отруєне!? Фе
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Кто там ближе в Гостомеле включите мокшанам под усилок Народную украинскую песню "Путин - *****" пусть перед смертью слушают...
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24.02.2022 22:01 Відповісти
Боже, Україну бережи!

Здохни, *****!
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24.02.2022 22:02 Відповісти
я не могу понять, что вообще резерва для подкрепления нет, что пацаны там уже день рубятся?
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24.02.2022 22:02 Відповісти
Пару трійку Точок-У було б дуже доречно, тих що с кассетами.
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24.02.2022 22:03 Відповісти
це все-таки... наш аеродром.
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Хер на нього.Бетон відбудуємо.
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24.02.2022 22:15 Відповісти
Нахер той аеродром жаліти?!Головне увігнати в бетон *********** орків.
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24.02.2022 22:16 Відповісти
так касетка не руйнуе, зачистку зверху робить по площині від усякого заізжого бруду і усе.
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24.02.2022 23:55 Відповісти
Хлопці, хай вас Бог береже! добийте цю москальську гнидоту, бо це стратегічний аеродром - до Києва 10 км.
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24.02.2022 22:03 Відповісти
Це вже не аеродром.
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24.02.2022 22:08 Відповісти
А куди ж тепер мрія сідатеме?
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Не на раздовбану артою злітну полосу - це точно.
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24.02.2022 22:14 Відповісти
Судячи з повідомлення Харитіна Старського з Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, нині українські воїни добивають російський десант, який висадився на місці знищеного аеродрому. Джерело: https://censor.net/ua/n3318908

як то кажуть- Боже, помагай
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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24.02.2022 22:06 Відповісти
Хлопці вони нас не візьмуть, бо чужі.
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24.02.2022 22:06 Відповісти
Грохот взрывов слышен на Сырце(район Киева).
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Да. Бахает сильно
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Щас так бахнуло, аж стёкла задрожали. Боже помоги нам
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Ну герои. рашка вцепилась в этот аэродром, видно реально нужен ей, но наших не взять.
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Я думал отбили

Да должны,ну там не 10К орков,а 500-600...

По любому оркам п----а
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24.02.2022 22:10 Відповісти
Ясно, тдают свои жизни защищая свой дом и семью, защищают всё что у них есть в этой жизни... а вот за что те десантники гибнут, что припёрлись, высадились они понимаешь... я не могу понять философию этих людей :/ это какая-то мания, они зомби что ли
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24.02.2022 22:10 Відповісти
Обещали ипотеку скостить. А за это кацап не то что украинца убъет а и родную мамку.
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24.02.2022 22:15 Відповісти
а де ж ті 18 літаків Іл? недолетіли чи до Беларусі завернули?
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24.02.2022 22:13 Відповісти
да никуда они не денутся - там расклад простой - или "Бук" в полёте,или "Стингер" при посадке,либо "Джавелин" на земле..
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24.02.2022 22:19 Відповісти
Імена українських воїнів золотими літерами будуть на віки вписані в історію України.Перемога буде за нами!
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24.02.2022 22:14 Відповісти
В Киеве сейчас слышны бабахи.
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24.02.2022 22:14 Відповісти
Где именно
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Академгородок
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24.02.2022 22:25 Відповісти
И на Соломенке слышно.
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24.02.2022 22:42 Відповісти
Отлично!!! Гостомель отбили...
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24.02.2022 22:15 Відповісти
А могло быть очень плохо,учитывая что 18 Илов вылетели...по данным беллингкэт
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24.02.2022 22:16 Відповісти
еще не вечер((
как мы поняли фашисты любят в 5 утра нападать...
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24.02.2022 22:19 Відповісти
Они пока в Беларуси вроде, не рискнули залетать сюда.
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Українською мовою летовище, а не аеродром
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24.02.2022 22:16 Відповісти
если не отобьют (не дай Бог), Киев на очереди...
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24.02.2022 22:18 Відповісти
ЕС И США обязаны построить новые аэродромы в Украине .

Украина защищает Европу и мир от орков
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24.02.2022 22:18 Відповісти
судя по посл. выступлению Байдена, они нам мало что должны.
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Да им вообще пох
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24.02.2022 22:21 Відповісти
Захистити Україну наразі може лише українська армія і єдність українського народу.
Ніхто інший не допоможе.
Бережи нас, Боже!
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24.02.2022 22:25 Відповісти
На кошти репарацій з московії.
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24.02.2022 22:44 Відповісти
***** кацапські розуміють, що у 2014 році вони тут уже були, коли Майдан зупинив кліку ростоського пітора. Це по наших хлопцях кидали їх гранати. Правда потім все повернулося взад. Пітори кацапські розбіглися по лісу, але їм все рівно мандець. Треба їх добивати і прикопувати. З них толку не має. Вони через цей аеродром чекають вторгнення, але якщо наші хлопці допоможуть, їм піс....а.
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24.02.2022 22:23 Відповісти
Є в когось підтверджені новини про литовище?
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24.02.2022 22:27 Відповісти
На Корре написали что отбили
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24.02.2022 22:31 Відповісти
Геращенко написал, что наша десантура с вертолетов обработала окресности НУРСами, после чего высадилась и с особой жестокостью отодрала псковчан во все отверстия. Щас их остатки вылавливают по лесам и в противоестественной форме склоняют к любви.
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Раздали бы рпг и иглы желающим, не было бы сейчас столько видео с свободно летающими и разъезжающими орками.
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24.02.2022 22:43 Відповісти
Можна б було повірити, як би не та тупа зелена вівця Мар'яна Безугла, яка не побачила зради в діях малороса та Єрмака в справі вагнерівців, тих самих вагнерівців, які замість того, щоб сидіти в українській тюрмі, зараз лізуть на Україну! Шлюха московська.
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24.02.2022 23:49 Відповісти
 
 