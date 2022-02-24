Бої за Гостомель тривають. Чути регулярні вибухи

Українські воїни ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" від джерел неподалік від місця бою.

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Місцеві розповідають, що вибухи біля аеродрому ДП "Антонов" лунають кілька разів раз на 3-4 хвилини.

Очевидці розповідають про зарево над містом. Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

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Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває.

Раніше з'явилося кілька повідомлень про те, що Гостомель і аеродром було поверено цілком під контроль українських захисників.

Судячи з повідомлення Харитіна Старського з Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, нині українські воїни добивають російський десант, який висадився на місці знищеного аеродрому.

Це підтверджує нардеп Мар'яна Безугла. "Активними діями Збройні Сили України не дали висадити основні сили десанта ворога в Гостомелі. Триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження", - написала вона.