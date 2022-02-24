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У Росії розбився літак з екіпажем, який віз "особливо цінне майно"

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Авто

Міноборони Росії у четвер увечері повідомило про падіння Ан-26 у Воронезькій області. Екіпаж літака загинув.

Причиною аварії літака АН-26 Збройних сил Росії у Воронезькій області стала відмова техніки, повідомляє РБК, інформацію якого наводить Цензор.НЕТ.

Мету рейсу не уточнили, в Міноборони РФ лише зазначили, що літак перевозив "особливо цінне майно".

Руйнувань на землі через катастрофу транспортника немає. Для того, щоб встановити точні причини аварії, до місця події направили комісію ВКС Росії.

Збройні сили України збили у четвер не менше шести російських літаків, які атакували нашу державу. 

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Топ коментарі
+39
У фразі "цінне лайно" помилка...
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24.02.2022 22:35
+38
Екіпажу бажаю гарного настрою!
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24.02.2022 22:36
+34
биоматериал ***** везли..
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24.02.2022 22:34
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биоматериал ***** везли..
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24.02.2022 22:34 Відповісти
У фразі "цінне лайно" помилка...
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24.02.2022 22:35 Відповісти
так-особливо цінне кацапське лайно...
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Особливо цінне *****.
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Псковские десантники?
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24.02.2022 22:35 Відповісти
Екіпажу бажаю гарного настрою!
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24.02.2022 22:36 Відповісти
та міцного здоров'я
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24.02.2022 23:14 Відповісти
и землю стекловатой!
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24.02.2022 23:22 Відповісти
свинособаки оказались тяжелее воздуха...
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24.02.2022 22:36 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Прочитала "лайно", подумаля януковича перевозили.
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24.02.2022 22:37 Відповісти
В цепких обьятиях Хамки Герман.
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24.02.2022 22:39 Відповісти
То може його і везли на трон посадити замість бубочки.
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24.02.2022 23:11 Відповісти
недовезли ))
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24.02.2022 23:23 Відповісти
Бо засцяв, як завжди.
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24.02.2022 23:55 Відповісти
Козломорді пішли хробаків шукати.
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Екіпаж молодці. Стали хорошими росіянами.
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24.02.2022 22:38 Відповісти
Не знаю, правдали, но слышал, что и Жирик стал хорошим русским.
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24.02.2022 22:41 Відповісти
та ти шо!!!!
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Опа... Сподіваємось, не фейк.
Мо', щось заворушилося при анпіраторському дворі? (і поєхавшого пропагандона війни про всяк випадок теж шльопнули)
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Ребята, похоже пока отмена - погуглил, пока хороших новостей по этому поводу онлайн не появлялось.
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24.02.2022 23:02 Відповісти
жаль, но надежду не теряем, надо чтоб и пуйла с собой прихватил
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24.02.2022 23:24 Відповісти
Коли так, то лихі парфуми ( ) у пеклі дуже втішаться.
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24.02.2022 23:10 Відповісти
який віз "особливо цінне ЛАЙНО"
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24.02.2022 22:39 Відповісти
Технічно це є бомбардуванням Воронежа, до речі
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24.02.2022 22:40 Відповісти
Воронеж без воронки - как справка без печати.
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24.02.2022 22:46 Відповісти
Дочекались!
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24.02.2022 23:24 Відповісти
Воронєжжж руліт. Це гарна новина. Мінус кацапольот, плюс ракєта яку заощадили. *****, як я либлюсь вперше за день. Шоб ви там усі попадали, гади, нелюді, сволоти.
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24.02.2022 22:40 Відповісти
ну, хай виздоравлюють.
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24.02.2022 22:41 Відповісти
Бажаю їм не кашлять
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Лайно він перевозив особливо цінне.
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24.02.2022 22:42 Відповісти
Сам Бог вийшов на війну за Україну,Йому Слава і подяка,Амінь!Боже доведи справу до кінця дай Україні перемогу,ворог хай піде геть
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24.02.2022 22:42 Відповісти
Всем внезапно приземлившимся - крепкого здоровья.
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24.02.2022 22:43 Відповісти
І карколомних пригод у статевому житті.
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24.02.2022 22:47 Відповісти
...із лихими парфумами, відомими як сукуби та інкуби.
(Бо одного Попобави на всіх не стане ).
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24.02.2022 22:50 Відповісти
свиносабак дохлых рассыпало по полям?
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24.02.2022 22:45 Відповісти
*****, хтів глянути на ворожих сайтах за цю радість. Та да, там труть за те що наш розбився, та пішли на небо п'ять воїнів. А за свій говнольот тільки: впав, жорстка посадка. Далі інші новини (звичайно за УКРАЇНУ)
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24.02.2022 22:46 Відповісти
....віз ПЕТ мішки для 200 кацапів, нічого ми їх без так пустимо на перегній в Україні введено обмеження на використання ПЕТ пакетів.
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24.02.2022 22:46 Відповісти
Москалики почали бомбити Воронєж. Нє?
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24.02.2022 22:47 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1496939659682844686?t=5uXx65U29vI5i1XUatMHGA&s=19
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Ше один мамкін вояка
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Їх не треба збивати, вони самі попадають
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Зараз кацапи скажуть що цей літак був напханий сотнями військових. Тобто всі ті хто сьогодні віддав душу дияволу в нападі на нас.
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Бог шельму метит!
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Бомбить Воронеж? Удалось.
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24.02.2022 22:52 Відповісти
До мене в обісце залізла якась русішвайн а ви мені про літак але це приємно
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24.02.2022 22:55 Відповісти
Та не удивительно, у них все падает
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24.02.2022 22:57 Відповісти
слово лайно пишеться через лiтеру Л
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24.02.2022 22:58 Відповісти
Он был тяжелее воздуха.....

Помни помним....
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Миттєва карма прилетіла!
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24.02.2022 23:17 Відповісти
Нравится-не нравится летать не получается ...
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24.02.2022 23:20 Відповісти
а что е
перевозил? тушки мокшан в пакетах? Карма она такая
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24.02.2022 23:21 Відповісти
Мало. Это не люди.
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24.02.2022 23:21 Відповісти
Это обещанные хакерские атаки на электронику?
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24.02.2022 23:21 Відповісти
очень хорошая новость. желаю всем кацапам сдохнуть .
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24.02.2022 23:24 Відповісти
"особо ценное имущество" , не пострадало ?
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24.02.2022 23:25 Відповісти
Там з літунов хтось басом співав, а в хорі Александрова всі фальцетом. Ось і забрали пітарів до себе
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24.02.2022 23:31 Відповісти
прекрасная новость!
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24.02.2022 23:34 Відповісти
Только что на сайте Взгляд.ру поздравил кацапов с падении Ан-26, какой срач там начался)
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24.02.2022 23:35 Відповісти
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24.02.2022 23:39 Відповісти
Симпатичний фінт ушами зробив літак.
В адіще шурхайте, тварі.
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24.02.2022 23:38 Відповісти
Мои молитвы услышаны
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Нє, відмова теніки, після влучання ракети - то святе, таскати вам не ператаскати!
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24.02.2022 23:59 Відповісти
Может, это Гиркин опять ошибся с самолётом, как с Малайзийский Боингом?
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25.02.2022 00:16 Відповісти
Может, это Гиркин опять ошибся с самолётом, как с Малайзийский Боингом?
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25.02.2022 00:17 Відповісти
А в месте крушения визитку Яроша нашли?
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25.02.2022 04:56 Відповісти
 
 