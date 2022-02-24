У Росії розбився літак з екіпажем, який віз "особливо цінне майно"

Міноборони Росії у четвер увечері повідомило про падіння Ан-26 у Воронезькій області. Екіпаж літака загинув.

Причиною аварії літака АН-26 Збройних сил Росії у Воронезькій області стала відмова техніки, повідомляє РБК, інформацію якого наводить Цензор.НЕТ.

Мету рейсу не уточнили, в Міноборони РФ лише зазначили, що літак перевозив "особливо цінне майно".

Руйнувань на землі через катастрофу транспортника немає. Для того, щоб встановити точні причини аварії, до місця події направили комісію ВКС Росії.

Збройні сили України збили у четвер не менше шести російських літаків, які атакували нашу державу.

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