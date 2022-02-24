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Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від системи Swift залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку.

Про це Байден заявув у зверненні щодо війни Росії проти України, оголошуючи санкції проти РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Читайте також: Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

"Санкції, які ми пропонуємо щодо банків, матимуть аналогічні наслідки, а може і сильніші, як виведення Росії із системи Swift, це поперше", - сказав Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів.

"По друге, це завжди один із варіантів, але на цей час це не є позицією решти Європи", - додав президент США.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

Читайте також: Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

Нагадаємо, Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.
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Топ коментарі
+67
****** немци!!!
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24.02.2022 22:44
+45
Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр - ми маємо запам'ятати позицію цих країн. Вижити і відплатити тим самим.
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24.02.2022 22:45
+41
Історично це - Гітлер, Мусоліні, та Міклош Горті. Все ясно?
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24.02.2022 22:48
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****** немци!!!
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24.02.2022 22:44 Відповісти
...вгодовані на брудних росіянських грошах
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24.02.2022 22:47 Відповісти
плюсани к ним итальянцев, венгров и киприотов, почти что клуб членов оси зла
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24.02.2022 22:47 Відповісти
фашизм віку ХХ-го не бажає напружувати фашизм ХХІ-го...
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Макрон на диво не погодився.
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр в ІГНОР!!!!!
туризм, товари... в світі є інші достойні країни.
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24.02.2022 23:17 Відповісти
простітутки все ніяк не зрозуміють, що за кілька років бомбитимуть їхні міста.
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24.02.2022 22:44 Відповісти
років?! місяців - якщо нарешті розплющать очі та виключать " глибоку стурбованість"
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Никто в Европе не верит в такой сценарий.
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Ну і зря.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
У них в школах Вторую мировую не изучают, а проходят конспективно. Т.е. все уроки этой войны давно всеми забыты. Они просто не видят нового Гитлера 21 века.
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24.02.2022 22:53 Відповісти
Так і в Україні багато хто не верил..
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24.02.2022 22:52 Відповісти
КАК можно было "не верить" после Крыма и Донбасса? Это преступная халатность за которую надо судить!
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24.02.2022 22:54 Відповісти
Особливо мешканці Харкова, які тепер сидять у метро
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24.02.2022 22:57 Відповісти
Так і що багато засудили з 2014-го року ???
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24.02.2022 22:58 Відповісти
Так отож ...
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24.02.2022 23:01 Відповісти
а вот голландцы (из тв сегодня) начали бояться и задавать вопросы о защите если война начнется
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24.02.2022 23:08 Відповісти
Сегодня один митинг в Амстердаме на площади Дам под королевским дворцом был и второй в Гааге. Собралась куча народа, пришли белорусы, грузины, и даже один кекс с румынским флагом (если я правильно понял). Было местное телевиденье, авось получилось поднять хай. По крайней мере "путин - *****" звучало громче чем местные куранты.
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24.02.2022 23:19 Відповісти
в гааге тоже собирались))
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24.02.2022 23:40 Відповісти
А,аони чекають катсабських осіменителів
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24.02.2022 22:58 Відповісти
надіюсь путін намцям покаже свою любов
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24.02.2022 22:45 Відповісти
Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр - ми маємо запам'ятати позицію цих країн. Вижити і відплатити тим самим.
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24.02.2022 22:45 Відповісти
Історично це - Гітлер, Мусоліні, та Міклош Горті. Все ясно?
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24.02.2022 22:48 Відповісти
а й справді, вірно підмічено.
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24.02.2022 22:56 Відповісти
Країни Осі
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Через позицию продажных проституток. Су@и.
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24.02.2022 22:45 Відповісти
Уроды. Потом будут судить, как коллаборационистов
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24.02.2022 22:45 Відповісти
я людина не зла, але хотілось би щоб путлєр бомбонув німців трохи, може хоч мізки їм стануть на місце
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24.02.2022 22:45 Відповісти
У людей, які думають шлунком, мізки на місце не стануть
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24.02.2022 22:50 Відповісти
кто против - велком в Николаев,Херсон,посмотреть на последствия обстрелов
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24.02.2022 22:46 Відповісти
Угорские сепаратюги против, я и не сомневался. Цель их политики откусить от Украины часть закарпатья. Поэтому и они и воют постояннопро венгерский язык, что бы было потом кого «защищать»
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24.02.2022 22:46 Відповісти
Шось згадалось-у декого бабло побеждаєт зло...
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Підари
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Вони сім років займали позицію і нашим, і вашим, а тепер, коли почали вимагати від них конкретики, тут вони і показали своє "ліцо".
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Нет слов
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24.02.2022 22:48 Відповісти
нашваберноє в спам
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24.02.2022 22:50 Відповісти
****, никогда не любил немчур. И ведь не зря!
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24.02.2022 22:48 Відповісти
бо вони не нація, не етнос. Збіговисько паразитів. Мерзень
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24.02.2022 22:57 Відповісти
Теперь понятно, как один гитлер захватил всю Европу, которая практически не сопротивлялась.

Блокирует отключения от swift Германия, Венгрия, Кипр, Италия.....
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Сателіти шіккльгрубера. Світ незмінний
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24.02.2022 22:56 Відповісти
Дойчен Швайнен та макаронники ******* пуйла. До крові на руках - вони звиклии.
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Я скажу сама Італія за нас всім серцем. А от їх політики на "ігле газпрома", щодо Німеччини, то дійсно дуже підла гнусява нація, часи гдр, фрг та штазі-КГБ не пройшли без сліду.... нажаль... Угорщина хоче Закарпаття, тут ясно.
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24.02.2022 23:12 Відповісти
Я не проти простих Італійців, хоча й там є пуйлісти, в мене там рідна сестра на ПМЖ, я мала на увазі Владу.
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24.02.2022 23:24 Відповісти
Нічого нового: нацисти, фашисти und їх прихвосні...
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24.02.2022 22:48 Відповісти
козли!
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24.02.2022 22:49 Відповісти
***** уже начало оправдываться:
⚡️Путин призвал Запад не выталкивать Россию из мировой экономики.

"Война - это вынужденная мера, потому что могли риски такие для нас создать, что вообще не понятно, как наша страна существовала бы", - вот так он объяснил нападение на Украину.
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24.02.2022 22:49 Відповісти
Насрати
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24.02.2022 22:54 Відповісти
Он ******** владимир пуКин, вы понимаете, он просто ******** !
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24.02.2022 23:13 Відповісти
Каждый гражданский у кого есть оружие должен сегодня отправится на сафари на свинособак, они в панике и не хотят воевать. спешите 2го шанса не будет. Мы и без союзников дадим пистов кацапам.
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24.02.2022 22:49 Відповісти
факинг путин ферштейнерс, ненавиджу
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24.02.2022 22:50 Відповісти
я злий, ми маємо перемогти щоб потім тикати цих поганців з Європи мордяками у їх власне лайно, і робити це дуже довго
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Німці забули старе кацапське прислів'я:
"Что для русского хорошо, то для немца смерть."
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24.02.2022 22:50 Відповісти
no comment……..😡😡
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Хай до скону будуть прокляті смердючі шваби й їх ******** Хай їх жінок вбивають й гвалтують кацапські орки
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Чмо, коли приберешся в своєму свинарнику ? Тобі там місця мало ?
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24.02.2022 22:51 Відповісти
А все понятно , немцы хотят референдума по отсоединению Восточной Германии , восстановлению стены . Венгры тоже забыли вонючую русню , хотят повторить , понравилось
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Счас вам ***** в рот насцыт позиционеры.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
На самом деле запрет на операции в твёрдой валюте хуже отключения свифт. Что они там гонять по нему будут? Рубли?
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24.02.2022 22:51 Відповісти
у северной кореи есть свифт? и неплохо живут, видел ким чен ына? - упитанный, веселый.
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24.02.2022 23:02 Відповісти
Ага, неплохо живут. Чашка риса на сутки для десяти миллионов, и можно одному ходить упитанному и веселому.
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24.02.2022 23:12 Відповісти
ну, план, наверное, такой же.
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24.02.2022 23:17 Відповісти
Ні, не повії. Це нащажки самих людтноненависницьких режимів 20го століття разом з фашистською московією.
От Кіпр - повія.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Конченые. От души желаю им бомб на Берлин или Рим.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Так цінності чи цінники?
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24.02.2022 22:53 Відповісти
США ввели новые санкции против ВТБ и других банков
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24.02.2022 22:53 Відповісти
Треба дочавити тих, хто не підтримує. Зараз це реально, без паніки. Це справа дипломатії.
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24.02.2022 22:53 Відповісти
Гандони смердючі, най вас шляк трафить.
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24.02.2022 22:54 Відповісти
Да сколько уже Байден будет отсасывать у фашистов?
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24.02.2022 22:58 Відповісти
горите в огне, безразличные тупые пресыщенные твари ...
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24.02.2022 22:59 Відповісти
Надо , чтобы ЦРУ и МИ- 6 проверило счета , немецких и венгерских политиков , которые выступают против и сделало выводы . Потому что ,когда ни будь, они так же, насрут на Лондон и Вашингтон
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24.02.2022 23:00 Відповісти
Фашисти і нацисти проти (((
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24.02.2022 23:10 Відповісти
Нет надежд на фашистов (немцев) как были 80 лет мудаками так и остались. Сууки
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24.02.2022 23:11 Відповісти
Взагалі-то, німці - це нацисти, а фашистами їх лише кацапи називають.
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24.02.2022 23:35 Відповісти
Ха-ха! Ви не розумієте, що це не тільки наша війна??? Схаменіться!!!
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24.02.2022 23:19 Відповісти
З твітера,Байден увів санкції проти трамвайного депо м.Донецька
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24.02.2022 23:29 Відповісти
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Так отключите от СВИФТ всех европейских колаборационистов!
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Ыыы
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25.02.2022 00:09 Відповісти
Італійці ********** *****, вонипрокацапські, навіть більшість українців в Італії теж прокацапські.
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24.02.2022 23:41 Відповісти
Снова ********* о своих санкциях и нихуя сделать не могут.
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24.02.2022 23:48 Відповісти
що знов франко-германські гандони засмерділи?
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Добре, що гітлерівська коаліція фріців - пішаки в порівнянні з США.
Свіфт - просто розпіарене слово. США так само заблокують рашку, просто іншими методами
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25.02.2022 01:40 Відповісти
Немцы любимые проститутки путина, немцу за щеку дашь, он кричит данке. Племя ублюдков
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25.02.2022 05:17 Відповісти
 
 